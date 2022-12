–

Estoy en casa de una de mis sobrinas pasando la Navidad en un permiso de la Comunidad Terap茅utica. Saco de mi neceser el cepillo de dientes y la pasta para el sangrado de enc铆as, y empiezo la higiene cuando escucho una voz tenebrosa. Es una de las hijas, la de catorce a帽os, que me advierte en tono severo鈥 芦驴No sabes que toda esa pasta de dientes est谩 hecha de micropart铆culas, que escupes al lavabo, llegan al mar, flotan y los pececillos que se lo comen todo, las ingieren, se intoxican y mueren? 驴C贸mo puedes lavarte los dientes con pasta, no te da verg眉enza?禄. Realmente me he quedado paralizado, la baba se me cae por la comisura mezclada con la pasta, y horrorizado veo c贸mo se desliza hacia el desag眉e. Cojo tembloroso un trozo de papel higi茅nico para limpiarlo, y prosigue implacable: 芦驴Acaso ignoras que el papel que empleamos para el culo, deforesta diariamente miles de hect谩reas con resultado de extinci贸n de especies inocentes?禄. Y en ese momento se me sube a la mente una frase escatol贸gica que no llego a emitir por amor a la criatura. Le pregunto en tono dubitativo鈥 芦Y qu茅 puedo hacer entonces?禄. Pero ya se ha marchado a la cocina, a rega帽ar a la madre por hacer una tarta de manzana.

Yo, en l铆neas generales acepto y quiero todas las maneras de entender el anarquismo. Anarcoesto, anarcolootro. A m铆 cualquier persona que se pone de anarcoloquesea la tengo en consideraci贸n, aunque luego no me junte con ella ni para buscar hongos por la salud de mis coronarias, o de mis enc铆as. Pero dentro de la diversidad de anarquismos, hay una tendencia que me apena profundamente y que es transversal porque recorre a todos los sectores anarcos sumi茅ndolos en un estado de cataton铆a, sonambulismo y abulia. Son los Anarcopesimistas.

Esta tendencia se distingue por tener a punto una acerada cr铆tica a todo. No importa cuan maravilloso sea lo que has hecho, no importa que perdieras un coj贸n en la batalla. Aparecer谩 por all铆 alguien diciendo que eso se debe a que has incumplido los preceptos del anarquismo, a que te has vendido, a que has olvidado la verdadera finalidad de todo. Con lo cual te quedas como un imb茅cil, con el belfo colgando. Por ejemplo, planteas una huelga: si ganas, no sirve de nada porque lo que se consigue es incrementar la adhesi贸n al capitalismo y olvidas que nuestro fin es destruir el trabajo; si pierdes eso se debe a que los dirigentes son unos traidores y unos lameculos; si no se hace, es consecuencia de que los obreros son unos cobardes y las masas de borregos obedientes, imb茅ciles. En definitiva: todo lo que hagas, o lo que no hagas, tenga el resultado que tenga, ser谩 objeto de una cr铆tica acerada: dirigentes, conformismo, traidores, burgueses, vendidos, bur贸cratas que asesinaron a Archinov鈥 驴Qu茅 queda en esas circunstancias? Bueno, probablemente te quede alg煤n deseo lejano de suicidio, o m谩s frecuentemente la idea de que, como no se puede hacer nada, mejor hacer nada, que es m谩s descansado a la hora de la traici贸n o de la derrota. Da lo mismo.

Mucho ojo con el anarcopesimismo. Puedes acabar m谩s loco de lo que te pertenece.