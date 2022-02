–

February 9, 2022

POR: MICHAEL SHRAIBMAN

Durante la Segunda Guerra Mundial, los anarcosindicalistas polacos lucharon en la Polonia ocupada contra los nazis, pero no por el Estado polaco, al que los anarcosindicalistas acusaron de traidor. Su objetivo era una federaci贸n de colectivos laborales aut贸nomos, por la que hicieron campa帽a.

En octubre de 1939, los antiguos l铆deres de la Uni贸n de Zakrzewski y Jerzy Szurig (que muri贸 en 1941) formaron la Uni贸n ilegal 芦Libertad y Naci贸n禄 (en 1941 pas贸 a llamarse Uni贸n de Sindicalistas Polacos). En diciembre formaron 芦Ramas de Batalla禄 de la Uni贸n bajo el mando de Stefan Kapuscinski (ejecutado en Varsovia el 29 de mayo de 1943). Estos grupos de anarquistas y sindicalistas revolucionarios polacos trataron de formar coaliciones con otros grupos para actuar contra la Alemania nazi y sus fuerzas de ocupaci贸n. Algunos participaron en la lucha junto con formaciones armadas de diversos grupos socialistas-estatistas y se unieron en 1943-1944 para formar el Ej茅rcito Popular Polaco (PAP). Otros (y posiblemente los mismos 鈥 la situaci贸n no est谩 del todo clara) colaboraron con el AK 鈥 Armia Krajowa (que estaba subordinado al gobierno burgu茅s en el exterior, pero en realidad era una coalici贸n de grupos partisanos semi-independientes de nacionalistas polacos y pro-capitalistas) en acciones anti-nazis.

Antes de la Segunda Guerra Mundial, los anarquistas y sindicalistas revolucionarios polacos se hab铆an ocupado de organizar la toma (ocupaci贸n) y otras huelgas radicales. Esta acci贸n revolucionaria deb铆a ser una preparaci贸n para una huelga general de ocupaci贸n y la toma de las f谩bricas en manos de una federaci贸n de colectivos laborales. Durante la Segunda Guerra Mundial, Polonia fue ocupada y estos grupos lucharon en sus propias unidades aut贸nomas. Establecieron alianzas militares con varios grupos. Sin embargo, los anarquistas y los sindicalistas revolucionarios actuaron en unidades aut贸nomas y lucharon por sus propios objetivos (por la transformaci贸n de Polonia en una federaci贸n de colectivos y regiones obreras aut贸nomas, por una federaci贸n socialista libertaria polaca, no por un Estado polaco).

Una vez m谩s, no lucharon por un Estado polaco, sino por una federaci贸n de comunas, cooperativas y autogobierno de los trabajadores en la futura federaci贸n polaca y agitaron directamente por ello, a pesar de su participaci贸n en dudosas coaliciones. Eran influyentes entre la clase obrera, por peque帽a que fuera. Ten铆an sus propios grupos, destacamentos aut贸nomos y prensa. Esta posici贸n no tiene nada en com煤n con el llamamiento a apoyar a uno de los estados burgueses en guerra en una situaci贸n en la que no hay anarcosindicalismo, ni colectivos obreros en lucha autogestionados, ni destacamentos independientes que luchen por sus objetivos autogestionados no estatales.

Incluso si esas unidades se alzaran junto al Estado y declararan que quieren ayudarlo en la lucha contra alg煤n enemigo com煤n, el Estado tratar铆a de destruirlas. Las palabras de los trabajadores anarquistas afirmando que estaban del mismo lado que este Estado, del mismo lado que sus funcionarios y burgueses en la lucha contra un enemigo com煤n, habr铆an sido recibidas con una sonrisa por las fuerzas de seguridad de este Estado. As铆, la Rep煤blica Espa帽ola asest贸 un golpe a los anarquistas durante la Guerra Civil espa帽ola, retir谩ndose del frente y utilizando sus tropas contra ellos en 1937 en Barcelona y luego en Arag贸n. Esto no fue menos evidente durante la Revoluci贸n Rusa, cuando los bolcheviques intentaron destruir la Makhnovshchina. Tales coaliciones eran una tonter铆a para los anarquistas: pensaran lo que pensaran de ellos mismos, el aparato estatal con el que intentaban cooperar los destru铆a.

Pero en el caso de la Polonia de la Segunda Guerra Mundial, no fue as铆. Despu茅s de todo, los ej茅rcitos estatales polacos -el AK (Armia Krajowa) y el PAL- no eran ej茅rcitos centralizados realmente fuertes y no se atrev铆an a destruir a los anarquistas. Y por otro lado, repit谩moslo, los obreros anarquistas polacos en el curso de la lucha siguieron luchando en sus unidades y agitando por sus objetivos, no en apoyo de la estatalidad polaca. Adem谩s. Los anarquistas y los sindicalistas revolucionarios no s贸lo no defendieron el Estado de derecho, ni pidieron su restauraci贸n, sino que acusaron a los funcionarios y a los capitalistas del Estado de entregarlo a los nazis. Puede leer todo esto en el libro de W. Damier La Internacional Olvidada.

Por 煤ltimo, en esa situaci贸n polaca estaban los sindicalistas revolucionarios y los anarquistas (junto con otros grupos), pero no hab铆a un estado polaco en el territorio polaco (porque estaba ocupado por el Reich).

Pero si no existe un autogobierno obrero aut贸nomo ni escuadras obreras organizadas, esta discusi贸n no tiene ning煤n sentido. Y ya no es cuesti贸n de coaliciones, pues no hay nadie con quien coaligarse. Cuando alguien, en ausencia de un movimiento obrero anarcosindicalista, propone apoyar a tal o cual Estado, es simplemente una lucha por el Estado. Pedir apoyo a un Estado burgu茅s moderno (por ejemplo, en tiempos de guerra) no es m谩s que nacionalismo burgu茅s ordinario. Lo cual no tiene nada que ver con la experiencia anarcosindicalista polaca (a pesar de que esta 煤ltima es controvertida). Puedes ser un nacionalista burgu茅s, un liberal, un dem贸crata, un partidario de la oligarqu铆a o lo que sea. En el mundo moderno, tal vez, esto sea incluso honorable, y todas estas posiciones se basar谩n en la idea de defender al Estado. Pero entonces deber铆amos olvidarnos de los anarquistas polacos.

FUENTE: AVTONOM

TRADUCCI脫N: ANARQU脥A