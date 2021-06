–

De parte de Anarquia.info June 3, 2021 35 puntos de vista

芦El Estado es el altar de la libertad pol铆tica que,

como el altar de la religi贸n, est谩 concebido

con el solo prop贸sito del sacrificio humano禄.

EMMA GOLDMAN

PRESENTACI脫N.

Resulta a todas luces incuestionable, la necesidad que hoy tenemos de conocer mejor a nuestras mujeres de ideas. No tanto por un prurito anti-machista ciertamente postizo a veces, y otras oportunista e inconsecuente, sino porque el redescubrimiento que cada vez hacemos de ellas, nos acerca de manera m谩s efectiva a la comprensi贸n cabal de los fundamentos de la cultura occidental. Entre esas grandes mujeres, como vereemos, hay mujeres de acci贸n, otras de pensamiento, artistas y contemplativas, y la gran mayor铆a, las sufrientes, que enfrentan su cotinianidad con la incertidumbre de un futuro nada m谩s que lleno de promesas. Emma Goldman fue todas ellas a la vez. En este ensayo pretendemos acercarnos a esta entra帽able luchadora, una de las grandes forjadoras del siglo XX, con el criterio de que la objetividad no tiene lugar en este tipo de tratamientos. Para el historiador del siglo que termina, la pasi贸n, la subjetividad y la imaginaci贸n, son fundamentales para poder construir unos testimonios hist贸ricos que reposen sobre la base cierta de la modestia y la consistencia, que deben caracterizar al humanista y al investigador social; en este caso al historiador de las ideas.

Con este trabajo queremos rescatar el ideario anarquista de la ilustre pensadora jud铆a, articulando nuestro an谩lisis sobre cuatro ejes esenciales; ellos ser谩n los siguientes:

Anarquismo y marxismo: Emma Goldman y el estado sovi茅tico.

Anarquismo y feminismo: Emma Goldman y la 芦mujer nueva禄.

Anarquismo y romanticismo: Emma Goldman y el amor libre.

Anarquismo y utop铆a: Emma Goldman y los totalitarismos.

Como en otros ensayos nuestros, el grueso de la bibliograf铆a es en lenguas extranjeras, en vista de que son excepcionales los textos de Goldman traducidos al espa帽ol. De tal manera que, 茅ste bien puede ser concebido como una introducci贸n al pensamiento de la mujer, al mismo tiempo que una puesta a punto con muchas de las profec铆as y pron贸sticos que hubiera hecho en su momento sobre el futuro, ya conocido por todos, del estado sovi茅tico.

ANARQUISMO Y MARXISMO: EMMA GOLDMAN Y EL ESTADO SOVI脡TICO.

Empecemos por aclarar un par de cosas:

El anarquismo, antes que una constelaci贸n de propuestas sobre la pol铆tica y la sociedad, es una forma de vida, en la que privan sobre todo la defensa m谩s intransigente de la libertad individual, y una combatividad feroz contra cualquier manifestaci贸n de autoritarismo e intolerancia .

El marxismo, junto a una propuesta pol铆tica y social, es tambi茅n una forma de vida, la cual reposa, en su versi贸n leninista y sovi茅tica, sobre una idea del estado como el instrumento infalible para construir la felicidad de hombres y mujeres, en una sociedad donde la lucha de clases haya desaparecido . Con estos dos postulados en mente, ser谩 un poco m谩s f谩cil construir esta secci贸n del ensayo, puesto que no es posible comprender las cr铆ticas que har谩 Emma Goldman al estado sovi茅tico, si antes no tenemos una idea general del enfrentamiento te贸rico y pr谩ctico entre anarquistas y marxistas, que permea a toda la revoluci贸n rusa.

El debate entre anarquistas y marxistas se remonta a la fundaci贸n de la Primera Internacional de los trabajadores (1864-1876). No olvidemos que el perfil ideol贸gico y pol铆tico del anarquismo se lo debemos en gran parte, a los revolucionarios franceses de la segunda parte del siglo XVIII, y en particular, a los m谩s brillantes y osados de la segunda parte del siglo siguiente .

Reducir el enfrentamiento a los vicios personalistas de Karl Marx (1818-1883) y de Mikhail Bakunin (1814-1876), es limitar demasiado el verdadero impacto de las distintas maneras de ver el mundo que ambos ten铆an, sobre la estructura institucional de la primera organizaci贸n internacional de los trabajadores. Para Marx, quien no dej贸 escrito nada sistem谩tico sobre el partido o la pol铆tica, puesto que sobre tales aspectos s贸lo tenemos fragmentos suyos, algunos panfletos y sobre todo cartas, el establecimiento de la sociedad socialista significaba la destrucci贸n de la maquinaria estatal burguesa para que pudiera ser sustituida por una de naturaleza obrera . En fin, como dec铆a Bakhunin, para los marxistas era imposible alcanzar la idea de deshacerse del estado, en cualquier de sus expresiones o texturas . Ese, junto a los aspectos organizativos y culturales, ser铆an los puntos nodales de la controversia entre anarquistas y marxistas, que se prolonga hasta la actualidad. Sin embargo, hay uno en el que ambos dijeron muy poco, o dejaron mucho por decir: nos referimos al papel de la mujer en una sociedad sin estado. Puesto que Marx, con frecuencia, habl贸 de que habr铆a un momento en el que las clases sociales y el estado, simplemente se evaporar铆an , dejando con ello abierto el camino hacia una sociedad donde las diferencias de cualquier 铆ndole desaparecer铆an .

Para Bakhunin por otra parte, el asunto no era tan simple, puesto que la abolici贸n del estado y de los conflictos sociales, implicaba antes que nada una transformaci贸n en la conciencia de los hombres y de las mujeres, respecto a los temas fundamentales sobre los cuales se levantaba la civilizaci贸n occidental, tales como la libertad de las emociones, el nuevo papel de la mujer, el problema de los tab煤es sexuales, la construcci贸n de las inhibiciones, especialmente atendidas por las religiones, y finalmente la presencia del estado como mecanismo represivo y desarticulador de la libre expresi贸n de la individualidad de las personas .

Resulta que el desacuerdo entre marxistas y anarquistas ir铆a a estar vigente hasta nuestros d铆as. Marx cre铆a en la necesidad de un partido comunista como eje integrador de las necesidades de la clase obrera, para que con la toma del poder se encargara del desmantelamiento del aparato de estado burgu茅s, seg煤n le hab铆a ense帽ado la particular experiencia de la Comuna de Par铆s en 1871 .

Bakhunin, como la mayor铆a de los anarquistas, cre铆a en la espontaneidad de las masas, en su poder e imaginaci贸n revolucionarias, en tanto que dispositivos suficientes y necesarios para provocar una situaci贸n de cambio violenta y radical. En realidad, los grandes enfrentamientos entre los anarquistas de inspiraci贸n 芦bakuninista禄 y los marxistas, al interior de la Primera Internacional de los Trabajadores, no fueron entonces motivados por los posibles problemas de personalidad que pudieran haberse presentado entre Marx y Bakhunin, sino en esencia, por una concepci贸n de la revoluci贸n irreconciliable con respecto a la otra . Con la fundaci贸n de la Segunda Internacional de los Trabajadores (1889-1914), en la cual Frederich Engels (1820-1895) se convertir铆a en el principal publicista, no siempre muy acertado, de las ideas de Marx, los anarquistas terminar铆an relegados a un segundo plano, y el pensamiento del 煤ltimo se impondr铆a de una vez por todas, como el mejor elaborado y edificado para darle cauce a las ideas de los trabajadores en su lucha contra los patronos . Algunos escritores sostienen hoy que en realidad el pensamiento de Bakhunin es la s铆ntesis de las ideas pol铆ticas de Proudhon (1809-1865) y de las econ贸micas de Marx .

La Primera Guerra Mundial (1914-1918), sin embargo, ser铆a un serio ment铆s a este aserto, puesto que los mismos trabajadores se dividir铆an unos contra otros, ante la incertidumbre que el problema nacional les hab铆a arrojado a la cara con la guerra . La Revoluci贸n Rusa brind贸 una nueva esperanza y una motivaci贸n especial para los anarquistas que segu铆an creyendo en los proyectos revolucionarios de naturaleza espont谩nea y radical. Algo as铆 le sucedi贸 al principio a Emma Goldman (1869-1940).

Desde que la noche de la masacre de los huelguistas de Chicago en 1887, la hizo ver con claridad donde estar铆an sus ideales pol铆ticos y sociales para el resto de su vida, algo que de forma casi id茅ntica le suceder铆a a Voltairine de Cleyre (1866-1912), Emma Goldman se convirti贸 en la pensadora para la cual las causas human铆sticas siempre tendr铆an la prioridad . Como la anarquista norteamericana tambi茅n, para la emigrada rusa la causa del pueblo cubano en 1898 por ejemplo, era motivo de la mayor movilizaci贸n imaginable . Desplegando una energ铆a asombrosa Goldman recorri贸 varias ciudades de los Estados Unidos, para denunciar la pol铆tica imperialista del gobierno de este pa铆s con relaci贸n a la guerra que ten铆a lugar en la isla del Caribe; y para recoger fondos que les permitieran a los luchadores cubanos continuar hasta el final por la causa de su independencia .

De la misma forma har铆a con el asunto de la revoluci贸n rusa. Antes de volver a su patria, donde estuvo entre los a帽os 1920 y 1921, la causa de los bolcheviques hab铆a logrado aglutinar un importante apoyo entre los circulos pol铆ticos, sociales e intelectuales de la izquierda radical emigrada norteamericana . Y en militantes del calibre de Goldman, a pesar de la enorme repugnancia que les produc铆an los desplantes estatistas inspirados en el marxismo de los bolcheviques, la revoluci贸n rusa hab铆a encontrado a fieros y responsables defensores de la causa del proletariado .

Para Goldman, Lenin (1870-1924) y Trotsky (1877-1940), eran solamente dos pol铆ticos obsesionados con el control de la maquinaria del estado, y la revoluci贸n rusa no era necesariamente la revoluci贸n bolchevique. Esta diferenciaci贸n, que a simple vista suena como muy convencional y oportunista, era fundamental para entender las eventuales cr铆ticas que la anarquista rusa le har铆a a los procesos que estaban sucedi茅ndose en su pa铆s desde julio de 1917 .

Entre 1905 y 1917, los cambios sociales y pol铆ticos que se acumulaban en la vida cotidiana de los rusos, hab铆an sido motivo de estudio concienzudo por parte de los anarquistas propios y extranjeros. Sin embargo, los acontecimientos que se precipitar铆an entre julio y octubre de 1917, convertir铆an a los anarquistas en muchas ocasiones, en observadores cr铆ticos y distantes de algo que realmente no compart铆an en su totalidad.

El proyecto revolucionario que pensaban construir los bolcheviques estaba sustentado en una rara f贸rmula, en la cual los ingredientes tomados del marxismo, de incuestionable procedencia occidental y judeo-cristiana, hac铆an un explosivo collage con el inveterado despotismo oriental, de una cultura heredera de las m谩s duras tradiciones bizantinas. Para los rusos el enfoque mesi谩nico de los cambios que ten铆an que operarse en su sociedad estaba indisolublemente atado a la invocatoria infalible de un l铆der iluminado, que los rescatar铆a de las garras de los explotadores y opresores, mal enquistados en la venerable tradici贸n zarista, la cual se remontaba a unos trescientos a帽os, y que durante el mismo per铆odo de tiempo, hab铆a recibido las bendiciones y buenaventuranza del cristianismo ortodoxo .

De tal manera que entre 1880 y 1920, los pensamientos liberal, populista y anarquista rusos se encontraron con que sus s贸lidas ra铆ces europeo-occidentales, no ten铆an un terreno bien abonado para que sus utop铆as y sus vigilias on铆ricas se expresaran en el ideario que autores como Chernichevsky, Tolstoi (1828-1910), o Dostoievsky (1821-1881), ya hab铆an vislumbrado como necesario en Rusia, para que se acercamiento a Occidente tuviera sentido .

La llegada de los bolcheviques al poder es perfectamente armoniosa con esa tradici贸n, absolutamente rusa e irrepetible en ninguna otra parte, pero al mismo tiempo la contradice en sus esencias de mayor especie occidental. Es esta paradoja, la que una autora como Goldman trata de dilucidarnos cuando nos establece la diferencia entre revoluci贸n rusa y revoluci贸n bolchevique. De gran poder explicativo, la misma le sirvi贸 mucho tambi茅n a un historiador de la eminencia de Edward Hallett Carr, para construir su obra monumental sobre la Rusia sovi茅tica . En ella, como en los trabajos de Goldman, hay una gran preocupaci贸n por rescatar los cambios que se operaron en la cotidianidad de los rusos con el proceso revolucionario, que a simple vista pareciera haber sido catastr贸fico, pero que en realidad dej贸 muchas cosas viejas intactas . Emma Goldman apuntaba con gran sabidur铆a que la historia la construyen los hombres y mujeres con sus luchas cotidianas, sus frustraciones, sus pasiones y sus esperanzas m谩s rec贸nditas, y no los historiadores con sus vicios, prejuicios y distorsiones, propios de una disciplina human铆stica sujeta al riesgo de que la realidad siempre le resulte m谩s rica que todo su aparataje pseudocient铆fico .

Pues bien, eso fue precisamente lo que ella regres贸 a buscar a Rusia: la frescura de la utop铆a, aceitada con la fuerza de la esperanza de una cotidianidad construida con el dolor y el sufrimiento. Ya ella hab铆a probado, como dir铆a su amiga Voltairine de Cleyre, que estaba construida con la madera de los luchadores tenaces y testarudos . Pero el choque que se llev贸 la dejar铆a marcada por el resto de su vida. La utop铆a bolchevique era simplemente una farsa burocr谩tica.

Con una sorprendente visi贸n y un agudo sentido de la realidad pol铆tica, la mujer ya se hab铆a acercado a la verdadera naturaleza del estado sovi茅tico. Antes que Trotsky, se atrever铆a a denunciar la textura burocr谩tica, represiva e intolerante de las principales instituciones sovi茅ticas. Es m谩s, algunos de sus vaticinios hoy se han cumplido a cabalidad. Por eso la relectura de Goldman se impone como un requisito para una mejor y m谩s rica comprensi贸n de lo que hoy est谩 sucediendo en la vieja Uni贸n Sovi茅tica. Pero donde es m谩s aleccionadora su enorme potencia visionaria, es precisamente en el asunto del papel jugado por las mujeres en la construcci贸n de este tipo de sue帽os. Sus ense帽anzas a ese respecto siguen teniendo una vigencia iluminadora.

ANARQUISMO Y FEMINISMO: EMMA GOLDMAN Y LA 芦MUJER NUEVA禄.

Emma Goldman am贸 a muchos hombres. A lo largo de su prol铆fica vida tuvo muchos amantes y siempre supo expresarse de ellos con gratitud y gentileza . Pero eso no implic贸 nunca que dejara de tener hacia ellos, una actitud maternal, la que no siempre fue bien recibida por algunos de sus compa帽eros de lucha o de alcoba. Por eso es tan f谩cil sostener que el feminismo de Emma Goldman est谩 totalmente articulado a su visi贸n de la vida. Nunca fue una pose pol铆tica o una mascarada liberadora, que promoviera la defensa de algunos valores y a otros los dejara como estaban.

Cuando critica al estado sovi茅tico lo hace de forma integral, no por partes. Y esas cr铆ticas por ejemplo incluyen la condici贸n de la mujer, de la familia, del matrimonio, del amor libre y de los ni帽os. Todos aspectos ligeramente modificados por los bolcheviques, quienes a veces encontraron muy duro desprenderse de la plataforma dejada por los Zares en lo que respecta a las relaciones de pareja, a las condiciones de g茅nero y a la discriminaci贸n de las minor铆as, como los homosexuales, a los que Lenin y los suyos persiguieron de una forma feroz .

Emma Goldman reflexion贸 mucho sobre la 芦mujer nueva禄, y algunas de sus afirmaciones no fueron muy bien recibidas; tal vez mal comprendidas, debido a lo avanzado de sus propuestas, que ni los mismos miembros de su comunidad religiosa, los jud铆os, entend铆an o aceptaban por completo. Para un grueso importante de la intelectualidad migrante norteamericana de los a帽os veinte y treinta, la revoluci贸n rusa representaba un avance tangible hacia los ideales por los que hab铆an luchado muchos a帽os. Sobre todo por las mujeres, dicha revoluci贸n fue recibida con mucho calor y expectativas.

No olvidemos que Emma Goldman hab铆a nacido (1869) en la provincia de Kovno (Lituania) en Rusia, y que su ascendencia jud铆a ser铆a un ingrediente fundamental para comprender su enorme capacidad de lucha y de esp铆ritu solidario . Recibi贸 una educaci贸n de fuertes ra铆ces eslavas y alemanas, entre las provincias de Kurlandia y K枚enigsberg en la Prusia Oriental. Entre los trece a帽os y los diecisiete trabaj贸 en distintas f谩bricas en San Petersburgo, hasta que en 1885 decidi贸 trasladarse a los Estados Unidos con su hermana Helena, un apoyo emocional decisivo por el resto de su existencia .

Emma Goldman y Berkman

Despu茅s de la masacre de Chicago de 1887 la mujer se vincul贸 de lleno con el mundo del pensamiento y de las acciones del anarquismo norteamericano. Ah铆 entr贸 en contacto con figuras notables como Alexander (Sasha) Berkman (1870-1936) y Johan Most (1846-1906), quienes jugar铆an un papel fundamental en su vida. Entre 1889 y 1919 Emma Goldman se dedic贸 a realizar una labor incansable de propagandista por varios estados de la uni贸n americana, ejerci贸 como enfermera, estuvo presa en diversas ocasiones por sospechas de conspiraci贸n, pero siempre se hizo presente en los debates te贸ricos y metodol贸gicos m谩s importantes del anarquismo de la 茅poca. Public贸 una serie muy valiosa de ensayos cr铆ticos sobre el drama contempor谩neo, pues sosten铆a que en 茅l estaban en gran parte las ideas pol铆ticas m谩s relevantes de la primera parte del siglo .

Entre 1920 y 1921 estuvo en Rusia, donde quiso presenciar de cerca los supuestos cambios que traer铆a consigo la revoluci贸n bolchevique, un viaje producto mayormente de su deportaci贸n de los Estados Unidos, a ra铆z del constante acoso que la polic铆a ejerc铆a sobre ella por sospechas de asociaci贸n il铆cita para conspirar. Los a帽os de 1922 a 1928 fueron dedicados a la redacci贸n de uno de sus libros m谩s importantes, Viviendo mi vida, sin el cual dif铆cilmente comprender铆amos algunas de sus preocupaciones y de sus sue帽os m谩s apreciados.

Pero los afanes de Emma Goldman sobre el papel que las mujeres deber铆an jugar en la construcci贸n de la nueva sociedad ser谩n muy dif铆ciles de ponderar en su justa medida, si nos desprendemos del contexto en el que ella tuvo que vivir y pelear. Es m谩s, algunas de sus ideas cr铆ticas sobre los fracasos de la revoluci贸n bolchevique para devolverles la libertad a las mujeres son el producto, no tanto de sus intensas y profundas lecturas, como de su experiencia personal. Su padre, Abraham Goldman, quiso casarla a la edad de quince a帽os, y en esa ocasi贸n su rechazo rotundo al intento sent贸 el precedente de lo que ser铆a la vida de Emma, repleta de luchas y controversias por defender los derechos de la mujer a involucrarse con quien realmente amara .

Emma Goldman es una pensadora visionaria y de una considerable potencia premonintoria, pues muchas de sus ideas y de sus propuestas de los a帽os veintes y treintas ser铆an todav铆a motivo de discusi贸n y conflicto en los a帽os ochentas y noventas. Para ella era imposible una sociedad libre y verdaderamente humana, si el estado iba a seguir en control de los aspectos fundamentales del desarrollo de una persona. Sobre todo cuando se trataba de las mujeres. A este respecto podemos agrupar las ideas de Goldman en tres grandes temas:

El matrimonio.

Los ni帽os.

El aborto.

Siempre crey贸 que el matrimonio era una desgracia, no s贸lo para las mujeres sino tambi茅n para los hombres. Para ella, no exist铆a ninguna relaci贸n posible entre el matrimonio y el amor. Su razonamiento part铆a de la base de que aquella instituci贸n estaba concebida para sacrificar a las mujeres en el altar de la maternidad, y para estrangular toda posibilidad de independencia y de creatividad personal en ellas. El matrimonio hab铆a sido ideado por los dos grandes monstruos de la sociedad contempor谩nea: el estado y la religi贸n. Solamente cuando los hombres y las mujeres entendieran al fin que una pareja deb铆a unirse con el 煤nico prop贸sito de crecer juntos en todos los terrenos posibles, ser铆a posible remontar los objetivos sordidos para los cuales la sociedad burguesa hab铆a inventado el matrimonio .

El cuido de la prole y las atenciones a la perentoriedad sexual de la pareja, en este caso del var贸n, parec铆an ser los fundamentos sobre los cuales reposaba la idea del matrimonio. La reproducci贸n de la fuerza de trabajo, de los soldados y de los empleados que necesitaba la maquinaria estatal, hac铆an que la labor maternal de la mujer adquiriera un sentido casi heroico. En este caso, el matrimonio estaba m谩s que justificado. Sobre todo cuando la religi贸n encontraba en los instintos naturales de los seres humanos algo asqueroso y repugnante. A la mujer en particular, le estaba vedado el disfrute pleno de su cuerpo, pues no le pertenec铆a ni a su compa帽ero, ya que en 煤ltima instancia quien decid铆a el prop贸sito de la maternidad era el estado. El var贸n por su lado, era c贸mplice con el estado de la expoliaci贸n que se hac铆a con el cuerpo de la mujer. En este asunto la conspiraci贸n no pod铆a ser m谩s completa. El aborto, de esta manera, tendr铆a que ser prohibido de forma rotunda, pues contradec铆a los basamentos 茅ticos de la tradici贸n judeo-crisitiana, los cuales indicaban que el prop贸sito esencial para el cual las mujeres hab铆an venido al mundo era para ser madres .

En muchas ocasiones Emma Goldman tuvo que ser sacada de los salones de conferencias y de algunos 芦mitines禄 acompa帽ada por la polic铆a, pues sus puntos de vista resultaban intolerables para la 芦sociedad puritana禄 como ella la llamaba. Promover y defender el aborto, significaba indicarle al estado burgu茅s que el cuerpo le pertenec铆a a las mujeres y que pod铆an hacer con 茅l lo que les viniera en gana. Era decirle al pueblo culto y civilizado que traer hijos al mundo, educarlos y atenderlos como verdaderos seres humanos, implicaba sustancialmente la toma de una decisi贸n consciente y responsible por parte de la pareja o de la persona interesada en dicho proyecto, no del estado o de alguna iglesia que predicara la maternidad como una funci贸n al servicio de la sociedad civil.

Cuando Emma Goldman habl贸 de la 芦mujer nueva禄,siempre nos invit贸 a ver m谩s all谩 de lo que nos tienen acostumbrados los procedimientos convencionales para analizar y comprender el papel la mujer en la sociedad civil. Ella cre铆a que la lucha por la liberaci贸n del amor, los sentimientos y las emociones, pasaba por la destrucci贸n del estado. Su lucha incondicional por la m谩s absoluta y total libertad, en materia de derechos civiles, sexuales, culturales y personales lleg贸 a veces a profundidades que muchos intelectuales anarquistas de la 茅poca no lograron comprender en su totalidad.

Con frecuencia se opuso a que las mujeres se entregaran tanto en la conquista del derecho a votar. La dedicaci贸n y la pasi贸n que se hab铆a puesto en esta batalla, dec铆a ella, no era proporcional a los resultados que se esperaba obtener. Las sufragistas le parec铆an damas de la buena sociedad creyendo que con la obtenci贸n del voto, podr铆an superar a los hombres y mejorar la sociedad y la civilizaci贸n ah铆 donde ellos hab铆an fallado tan estrepitosamente durante los 煤ltimos dos mil quinientos a帽os. Las obsesiones parlamentaristas le parec铆an rid铆culas e in煤tiles, ya procedieran de hombres o mujeres por igual3 .

El sufragismo le parec铆a est茅ril si con 茅l no ven铆a una modificaci贸n sustancial en el sitio ocupado por las mujeres en la sociedad burguesa. El voto s贸lo les permitir铆a hermanarse con los hombres en la explotaci贸n salarial de que 茅stos eran v铆ctimas, sin cambiar o eliminar en el fondo la verdadera ra铆z de aquella: la sociedad capitalista y el estado burgu茅s. La emancipaci贸n de las mujeres en estos casos evocaba para Emma Goldman, un ajuste en la situaci贸n civil que dejaba intactas la humillaci贸n, la mercantilizaci贸n y la opresi贸n de que hab铆an sido objeto por siglos. El voto no cambiaba para nada dicho panorama.

En la nueva sociedad que so帽aban Emma Goldman y muchos otros anarquistas como ella, la mujer nueva ser铆a capaz de tomar sus propias decisiones, concernieran 茅stas a su vida personal o civil. Sus elecciones sexuales vendr铆an motivadas por una perfecta salud espiritual y f铆sica donde s贸lo fueran v谩lidos el amor y el placer. La maternidad en este caso, ser铆a tambi茅n una elecci贸n libremente escogida. Ni el estado ni la religi贸n decidir铆an sobre un asunto que pertenecer铆a a la m谩s absoluta y responsible libertad personal.

La labor de propagandista y de promotora de los derechos civiles y personales de las mujeres, llev贸 a Emma Goldman a viajar mucho. Sus frecuentes viajes a Europa y a todo lo largo y ancho de los Estados Unidos, le granjearon una fama 煤til pero muy peligrosa al mismo tiempo. Entre 1906 y 1918 la editorial, la revista y el bolet铆n Mother Earth (Madre Tierra), encargadas de distribuir material impreso, y de promover los principios m谩s preciados del anarquismo, fue blanco constante del acoso y la irrespetuosa actitud de la polic铆a norteamericana. Incautaci贸n regular de algunos de los n煤meros publicados, encarcelamiento de Emma y otros miembros del personal, as铆 como las amenazas permanentes de deportaci贸n fueron los recursos utilizados por una polic铆a corrupta y feroz, que siempre encontr贸 en estos notables luchadores a idealistas dispuestos a todo con tal de hacerse oir.

Esa mojigater铆a pol铆tica y cultural estuvieron disciplinadamente bajo el fuego de la mordacidad anal铆tica de Emma Goldman y sus compa帽eros. Sus agudas cr铆ticas al patriotismo, al puritanismo, a la persecuci贸n de las minor铆as, y a la subestimaci贸n de las luchas civiles de las mujeres por razones sexuales, la convirtieron en una figura atractiva y relevante pero muy peligrosa del escenario pol铆tico norteamericano de la primera parte de este siglo. La tragedia de la emancipaci贸n de la mujer moderna, dec铆a Emma Goldman, radicaba en que ahora ella pod铆a escoger su profesi贸n, su horario de trabajo, y finalmente sus condiciones de explotaci贸n. Con triste iron铆a pod铆a notarse que, despu茅s de una larga jornada de trabajo en la f谩brica, en la oficina o en la mina, la mujer emancipada ten铆a que continuar sus labores en la casa, donde la esperaban sus hijos, su marido, sus hermanos y todos aquellos que argumentaban y defend铆an el derecho de la mujer a la libre contrataci贸n del trabajo, a la huelga y a la jornada laboral de ocho horas .

Pero el proceso emancipatorio estaba incompleto si s贸lo se aspiraba a la liberaci贸n de los tiranos externos. No eran 茅stos en realidad los verdaderos opresores. La inhibici贸n interna, los prejuicios, la moralidad tiesa y una religiosidad vacua y represiva, hac铆an que las mujeres tuvieran serios problemas para integrarse realmente en la construcci贸n de un proyecto de liberaci贸n en que ellas mismas fueran sujetos y objetos del mismo .

Para Emma Goldman las mujeres eran m谩s propensas a las supercher铆as morales y pol铆ticas de la sociedad burguesa, repleta de fetiches institucionales y espirituales que les imped铆an tomar en sus propias manos el proceso de su liberaci贸n interna. Por eso le parec铆a un insulto que se las hiciera creer que con el voto ganar铆an el derecho a la libertad y a la igualdad en las luchas civiles con los hombres. Si la propiedad era un robo, las mujeres no eran due帽as de sus propios cuerpos; si la religi贸n buscaba dominar la mente humana, las mujeres eran los seres humanos m谩s religiosos; si el gobierno pretend铆a controlar la conducta de las personas, las mujeres eran muy f谩ciles de manipular. En todo caso, la mayor aspiraci贸n de los anarquistas era devolverles a las mujeres el control sobre su propio cuerpo, su alma y su voluntad, cosa que tambi茅n era el gran sue帽o de los varones que cre铆an en la posibilidad de una sociedad donde las iniciativas, las esperanzas y los proyectos no tuvieran que pasar por la aprobaci贸n de una oficina de censura.

Pues bien, el feminismo de Emma Goldman se curti贸 en las luchas callejeras, en las prisiones y en los debates cotidianos contra hombres y mujeres tambi茅n, que la vieron como un monstruo de la conspiraci贸n o como un 谩ngel de la liberaci贸n. Ninguno de los dos enfoques es cierto. Pero s铆 estamos tratando con una mujer que ten铆a perfecta claridad sobre los objetivos pol铆ticos, culturales e ideol贸gicos por los que estaba combatiendo. Tanto as铆 como para atreverse a hablar de amor libre, en una sociedad y en un momento donde este tipo de consideraciones s贸lo pod铆an ser hechas por varones, y no precisamente en su sano juicio.

ANARQUISMO Y ROMANTICISMO: EMMA GOLDMAN Y EL AMOR LIBRE.

El amor libre que predica Emma Goldman no es igual al amor promiscuo. Lo m谩s natural que tiene un ser humano es su sexualidad, por eso todo tipo de organizaci贸n social es anti-natural, porque la naturaleza no conoce de organizaciones para darle paso a los mecanismos auto-reproductivos m谩s fluidos y perfectos que el hombre pueda imaginar. Toda instituci贸n dise帽ada para controlar la espontaneidad de la naturaleza est谩 condenada al fracaso o a la destrucci贸n de la naturaleza misma. Y en esa direcci贸n no hay nada m谩s libre que el amor.

La propuesta del amor libre hecha por los anarquistas tiene que ver particularmente con la m谩s sencilla, y al mismo tiempo la m谩s complicada de las escogencias que hace cualquier ser humano en cualquier parte del mundo, en todo momento; nos referimos a la pareja con quien desea unirse, o al amigo o amiga con quien quisiera compartir sus m谩s profundos y acendrados ensue帽os.

Curiosamente, en las relaciones que Emma Goldman tuvo con algunos de sus camaradas de lucha, las peleas y desacuerdos por celos amargaban el posible proyecto de vida que pudiera haber construido con ellos. A Johan Most lo agredi贸 en p煤blico con un l谩tigo, en un arrebato de c贸lera, porque el dirigente alem谩n se hab铆a dedicado desde su revista a difamar a Alexander Berkman, compa帽ero de Emma en prisi贸n, acusado de conspiraci贸n para asesinar a un empresario cuyos guardaespaldas hab铆an ultimado a tiros a nueve trabajadores en huelga .

Berkman ser铆a condenado a veintidos a帽os de prisi贸n que , con sus veinti煤n a帽os de edad, iban a representar lo mejor de su vida en el encierro de una asquerosa prisi贸n de Pennsylvania. S贸lo cumpli贸 catorce de la condena, pero esta reducci贸n de la pena se le deb铆a en gran parte a la extraordinaria labor que Emma Goldman hab铆a hecho en todos los sectores sociales y pol铆ticos de los Estados Unidos, para lograr tal prop贸sito. Lleg贸 a impartir a veces hasta 150 conferencias en un a帽o, para recaudar fondos y pagar abogados, sobornos y otras regal铆as que le permitieran a su compa帽ero salir antes de lo planeado.

La pasi贸n con que Emma Goldman conduc铆a sus relaciones personales casi siempre terminaban en fuertes altercados. Most, desde el momento en que ella le indic贸 claramente que no quer铆a nada con 茅l, reaccion贸 de una forma en absoluto incoherente con sus creencias anarquistas, supuestamente apoyadas en la tolerancia y jam谩s en la cl谩sica posesi贸n burguesa que tanto criticaba. Los celos que Most lleg贸 a sentir por Berkman lo llevaron al extremo de acusarlo de incompetente para el terrorismo individual, una acusaci贸n que en los medios pol铆ticos anarquistas de la 茅poca, era en extremo insultante.

La amistad, la solidaridad, el compa帽erismo, la lealtad y una total entrega a la causa de la redenci贸n de los seres humanos, de su muchas veces inconsciente opresi贸n constitu铆an algunos de los ingredientes de esa seductora forma de vida que los anarquistas como Emma Goldman llamaban amor libre. En prisi贸n, en la isla de Blackwell鈥檚 Island, donde estuvo encerrada cerca de un a帽o por incitaci贸n a la violencia, Emma logr贸 hacerse de una gran cantidad de amigas y amigos, como el Dr. White, un noble personaje que la introdujo en los asuntos de la enfermer铆a, actividad para la cual Emma dedicar铆a una parte importante de su vida .

Pero fueron las prisioneras, mujeres humilladas y explotadas de una manera atroz por un sistema penitenciario primitivo y devastador, quienes terminar铆an siendo sus mejores compa帽eras de encierro. Puesta al frente de los talleres de costura de la prisi贸n y a cargo de la enfermer铆a, la prisionera Emma Goldman tuvo enfrentamientos serios con los administradores de aquella, sobre todo cuando se le exig铆a la sobrexplotaci贸n de sus compa帽eras. Siempre que se neg贸 termin贸 en el calabozo, un lugar apestoso e inmundo donde Emma irremisiblemente empeorar铆a de su reumatismo.

Estaba visto que su experiencia en la prisi贸n, le har铆a valorar con mucha m谩s claridad la enorme importancia de las prisiones para el sistema burgu茅s. El amor libre, el amor que se da sin ataduras, al amigo, al compa帽ero, al amante, sin convencionalismos o limitaciones de ninguna especie, ten铆a que saltar por encima de cualquier tipo de encierro. Por eso le resultaban detestables las prisiones, como a Pedro Kropotkin (1842-1921), a quien logr贸 entrevistar en unas dos o tres ocasiones , interesada en el balance que pudiera haber hecho el viejo y brillante pensador ruso sobre la revoluci贸n bolchevique y el futuro que les esperaba a los anarquistas como 茅l en la Rusia del ma帽ana.

Toda forma de rebeld铆a hab铆a encontrado siempre un destino siniestro: el hospital para enfermos mentales o la prisi贸n, como nos indicaba Foucault (1926-1984) . Y trat谩ndose de mujeres el asunto hab铆a sido a煤n m谩s represivo, puesto que la hoguera, el potro o el descuartizamiento p煤blico, hab铆an sido los instrumentos con que el poder f谩lico destru铆a sus intentos de emancipaci贸n .

El amor libre, como lo entend铆an Emma y sus camaradas, ten铆a que ser una fuerza, un conjunto de acciones mediante las cuales las personas involucradas fueran capaces de liberarse mutuamente, jam谩s pod铆a ser una actitud contemplativa, solo reflexiva y racionalista. Para que en realidad terminara siendo una fuerza incontrolable, el amor libre deber铆a ser libre amor, es decir un sentimiento, una emoci贸n capaz de remover todos los obst谩culos imaginables que se pudieran poner en su camino, como hubiera hecho Emma para apoyar en todo momento, en las buenas y en las malas, a su entra帽able compa帽ero Sasha Berkman .

Resulta entonces muy dif铆cil entender eso que Emma llamaba amor libre, si nos limitamos a definirlo 煤nicamente a partir de sus aristas sexuales o pasionales. Ella confiesa con mucha insistencia, en su correspondencia, en sus discursos y en algunos de sus ensayos, la urgencia de que el amor libre sea visto de esa manera y no de otra . Es decir que, para Emma Goldman el amor libre no se expresa s贸lo a trav茅s de la cantidad de amantes que una persona pueda haber tenido en su vida, sino en virtud de la riqueza emocional, que esa persona en particular, a la que se le han dado todos nuestros sue帽os y esperanzas, es capaz de producir en el proyecto general de nuestra existencia .

Era el amor por Sasha, y su triste condici贸n de presidiario joven, el que hac铆a que Emma viera a sus compa帽eras de prisi贸n, como hermanas sufrientes y valiosas en la lucha por la vida. La misma que le hizo aceptar con tolerancia y sentido de la creatividad anarquista, su amistad con el capell谩n de la c谩rcel donde estaba. Porque se requer铆a creatividad acercarse a un cura cat贸lico con un mayor grado de vulnerabilidad, que a los rabinos con los que tuvo contacto. Esa vulnerabilidad poderosa fue la que hizo que Emma, en muchas ocasiones, no negara expl铆citamente la existencia del Dios cat贸lico, y manifestara sistem谩ticamente un ate铆smo ambiguo, m谩s parecido a un cierto tipo de agnosticismo escol谩stico que a una incredulidad absoluta. Por eso a veces, uno la ve m谩s cerca de Tolstoi que de Bakunin.

La duda sistem谩tica, de fuerte sabor ilustrado, hace que el anarquismo de Emma incruste sus ra铆ces en las ideas de una pensadora como Mary Wollstonecraft (1759-1797), madre de Mary Shelley (1797-1851), creadora del emblem谩tico personaje del monstruo de Frankenstein, y una de las pioneras (la primera Mary no la segunda) en atreverse a hablar del amor libre, de la solidaridad, de la amistad, y del profundo respeto por el ser humano que la Ilustraci贸n francesa promover铆a en su momento .

La rebeli贸n que trajo consigo el aflojamiento de las amarras sexuales impuestas sobre las mujeres de la burgues铆a, no fue el producto de un gesto patibulario incoherente y sin direcci贸n. La rebeld铆a sexual era un instrumento muy efectivo para que, al recuperar el control de su propio cuerpo, las mujeres le hicieran ver al mundo la posibilidad de acercarse a los otros sin manipulaci贸n y mercantilizaci贸n de las emociones m谩s valiosas de que son portadores los seres humanos. Las distintas dimensiones del amor libre, emerg铆an as铆 entonces, con una claridad positiva, puesto que reducir el amor a la simple humedad de un acto sexual, era quitarle todo su poder expresivo a un poema, una canci贸n o un estrechamiento de manos. No olvidemos que durante la era victoriana, las mujeres ten铆an todos estos ingredientes debidamente reglamentados, para que la disciplina social, el buen gusto y las buenas maneras no se perdieran. Recordemos que a las mujeres se les dec铆a hasta c贸mo deb铆an sentarse, qu茅 hablar y cu谩les silencios eran oportunos. Entonces, la rebeld铆a sexual en este caso no fue s贸lo una recuperaci贸n del cuerpo, fue tambi茅n una conquista del espacio de privacidad, de vida 铆ntima y libertad individual a que todo ser humano tiene derecho. Que las mujeres de la burgues铆a victoriana hubieran iniciado este proceso, es s贸lo el resultado de que su condici贸n econ贸mica, social, pol铆tica y cultural lo hac铆a r谩pidamente posible, sin que por ello las mujeres de las clases trabajadoras, m谩s conservadoras, religiosas y explotadas, hubieran tenido una participaci贸n de menor beligerancia e impacto.

El puritanismo, la moralidad gazmo帽a, y la estupidez clerical parec铆an ser las m谩s odiadas amarras que una idealista y una rebelde como Emma quer铆a deshacer, sobre todo cuando eran las mujeres las que m谩s atadas estaban por ellas. Escribi贸, conferenci贸 activamente, y particip贸 en cuanto mitin le fue posible para combatir un conjunto de valores que s贸lo beneficiaban a unos pocos, y dejaban a la gran mayor铆a en el m谩s absoluto desamparo espirtual y material.

La santurroner铆a de la burgues铆a norteamericana de la 茅poca era para Emma Goldman, uno de los dispositivos m谩s esenciales para comprender el falso recato que desplegaban algunas instituciones, como la Iglesia Cat贸lica, en lo que concern铆a a las posibilidades reales de que las mujeres participaran activamente en la vida pol铆tica de ese pa铆s, los Estados Unidos. Emma consideraba que el fetichismo al que eran propensas particularmente las mujeres, las hac铆a m谩s vulnerables al men煤 ideol贸gico que se les quer铆a vender, pero entre 1887 y 1936 ella prob贸 que era factible otro tipo de acercamiento a la combatividad que eran capaces de desplegar las mujeres, cuando se trataba de brindar solidaridad y verdadero apoyo a causas que les eran entra帽ables. El trabajo que ella u otras, como Tina Modotti (1896-1942) , realizaron en favor de la causa republicana durante la guerra civil espa帽ola (1936-1939), seguir谩 siendo un ejemplo profundo de lo que es el amor sin ataduras.

La beligerancia organizativa de los anarquistas en aquella guerra es un cap铆tulo espl茅ndido de la historia del siglo XX, puesto que en ella las mujeres desarrollaron un nivel de compromiso y de entrega realmente excepcional. Resultar谩 a todas luces imposible realizar un balance justo de dicha guerra sin mencionar la contribuci贸n hecha por las mujeres en todos los terrenos: como diplom谩ticas, intelectuales, activistas, en la labor de agitaci贸n y en las trincheras propiamente dichas .

El amor libre en definitiva prob贸 ser, seg煤n nos lo ense帽贸 Emma Goldman, en la pr谩ctica y en la teor铆a, un instrumento eficac铆simo para el acercamiento de los hombres y de las mujeres que comparten un mismo ideal: la libertad m谩s absoluta, sin cortapisas de ninguna especie. Junto a ello, Emma prob贸 tambi茅n que no es posible la solidaridad si 茅sta no tiene adem谩s dimensiones internacionalistas, por eso sus reflexiones y sus acciones contra el imperialismo y el patrioterismo alcanzaron igualmente alturas de gran relevancia pr谩ctica para el quehacer de los anarquistas.

ANARQUISMO Y UTOP脥A: EMMA GOLDMAN Y LOS TOTALITARISMOS.

El anti-autoritarismo de Emma Goldman es antes que nada un internacionalismo. Eso significa que la causa por la libertad, donde quiera que 茅sta estuviera sujeta a represi贸n, ir铆a a estar por encima de cualquier otra consideraci贸n de orden te贸rico o pol铆tico.

A todo lo largo de su vida, Emma Goldman entr贸 y sali贸 de varias prisiones, no s贸lo en los Estados Unidos, sino tambi茅n en otras partes de Europa y Canad谩. Sorprendente que fuera v铆ctima de un trato as铆, porque los motivos recurrentes de sus encarcelamientos eran algo que hoy podr铆a pasar por rid铆culo en algunos pa铆ses. En otros, Emma seguir铆a encontr谩ndose a gusto como luchadora. Su valiente defensa de los derechos de las minor铆as, como los homosexuales, a quienes ella llamaba 芦el sexo intermedio禄, le ocasionaron serios problemas con las autoridades y el moralismo rancio y acartonado de sociedades como la brit谩nica .

Hubo a帽os en que Emma Goldman, como dec铆amos atr谩s, lleg贸 a impartir hasta 150 conferencias en cuesti贸n de meses, a m谩s de 50, 000 personas, en 27 ciudades de 25 estados distintos de la uni贸n americana, pero siempre encontr贸 oposici贸n, el abucheo irrespetuoso de algunas bandas de saboteadores que se mezclaban con los asistentes para estropear sus conferencias, el cierre y la denegaci贸n de los permisos para utilizar las salas y salones concedidos a otro tipo de conferencistas, y finalmente hasta el asalto de la polic铆a, al extremo que hab铆a que sacarla en hombros de guardaespaldas, para impedir que fuera agredida.

Las multas, las fianzas, y la perenne tirantez con las autoridades de migraci贸n del Gobierno de los Estados Unidos, que insist铆a en considerarla una 芦ciudadana extranjera indeseable禄, marcaron la vida de Emma Goldman hasta en sus m谩s m铆nimos detalles. Si hay alguien que hubiera desarrollado un buen criterio sobre las prisiones en aquel pa铆s fue precisamente esta mujer, que se atrevi贸 en varias ocasiones a disertar sobre el derecho al aborto, a las distintas formas de contracepci贸n, y sobre el derecho al placer sexual que tienen las mujeres, en una sociedad que consideraba imposible que una dama hablara sobre este tipo de asuntos, dif铆lmente aceptables a煤n entre varones. El destino de las mujeres estaba sellado por su capacidad de reproducci贸n, lo que imped铆a que el sexo fuera para ellas otra cosa m谩s que traer hijos al mundo.

Pero algunos consideraban que tales materias eran controversiales en la sociedad norteamericana, donde una burgues铆a fuerte y vigorosa se daba el lujo de decirle a la gente lo que deb铆a pensar, sentir y hacer con su vida privada y p煤blica. El puritanismo y la moralidad de campanario le pertenec铆an al capitalismo y resultaba inimaginable que el mismo tipo de mojigater铆a se diera en la sociedad socialista que se trataba de construir en la Uni贸n Sovi茅tica.

Esta es una de las cuestiones que m谩s problemas le produjo a Emma Goldman. Todo anarquista consciente y riguroso con su forma de pensar, desde figuras venerables como William Godwin (1756-1836) y su compa帽era Mary Wollstonecraft, ha partido de la base de que la autoridad y el autoritarismo son los responsables de tantos males en la sociedad contempor谩nea . En la sociedad capitalista el poder y la riqueza configuran una alianza perjudicial para el despose铆do. Pero en la sociedad socialista, supuestamente dise帽ada para servir al 煤ltimo, el autoritarismo tiene mayor arraigo puesto que se basa en el mito de que si el proyecto de clase est谩 al servicio del pobre, es irracional que 茅ste critique lo que ha sido concebido para atenderlo y protegerlo.

Las sociedades totalitarias, en las que el autoritarismo es la forma m谩s visible de la intolerancia, tienen el problema de que construyen una mitolog铆a sobre su perfecci贸n y eficiencia absolutas, pero sus ide贸logos son los que menos creen en esa clase de mitos. Cuando Lenin, Trotsky, Stalin (1879-1935) y el resto de los bolcheviques se decidieron a darles un nuevo proyecto de utop铆a a los trabajadores de la vieja Rusia, creyeron y cultivaron el mismo hasta el momento en que los obreros y campesinos se volvieron demasiado exigentes y terminaron cuestionando la legitimidad, no s贸lo ideol贸gica, sino tambi茅n pol铆tica y social de tal proyecto.

Esa clase de asuntos le encantaban a Emma Goldman, pues ella cre铆a que la pol茅mica con los bolcheviques s贸lo ten铆a sentido si los resultados beneficiaban a la larga a todos los trabajadores rusos y no s贸lo a aquellos ligados con la burocracia del partido. El ataque contra los anarquistas, y las muestras de independencia intelectual y pol铆tica de algunas mujeres vinculadas muy estrechamente con el proceso revolucionario, tales como Angelica Balabanov, Alejandra Kollontai (1872-1952) o Nadezhda K. (1869-1939), la compa帽era de Lenin, estorbaron de forma notable la labor pol铆tica e intelectual de hombres como Trotsky o Stalin, debido a su independencia de criterio y a su imaginaci贸n anal铆tica.

En su peregrinar por Europa, luego de que tuviera serios problemas con las autoridades bolcheviques en Rusia, Emma Goldman tuvo que enfrentar tambi茅n el sarcasmo y las cr铆ticas feroces de los sindicatos y de los partidos de izquierda brit谩nicos, alemanes y franceses, que ve铆an en el proceso revolucionario ruso una esperanza para la clase trabajadora toda .

En el fondo de toda esta cuesti贸n hay un aspecto que debe ser debidamente enfatizado, y es que Emma Goldman nunca dej贸 de creer en las posibilidades y objetivos reales de la revoluci贸n rusa, a pesar de su actitud cr铆tica y distante. Como toda buena revolucionaria crey贸 en las motivaciones iniciales de dicho proceso, pero su actitud se volvi贸 prudente y cautelosa una vez que, despu茅s de 1921, los bolcheviques empezaron a mostrar su intransigencia con las cr铆ticas y las constantes demandas por el env铆o a prisi贸n de sus oponentes . En definitiva, un hombre como Trotsky, tan decidido a destruir el viejo y bien consolidado movimiento anarquista ruso, enfrentar铆a a la larga las consecuencias de sus propias estrategias de lucha, al caer en manos de uno de los peores tiranos de que tenga memoria la historia pol铆tica occidental.

Emma Goldman, desde lo m谩s profundo de su fe en la libertad individual, ya ve铆a, de forma bastante temprana, los pasos de gigante que el burocratismo bolchevique estaba dando desde 1922. Pero las cr铆ticas de ella no se dirig铆an solamente al peligro que el progresivo estatismo representaba en Rusia, sino tambi茅n a lo que estaba sucediendo en Italia y Alemania. Sus nociones del individualismo libertario reposaban en gran medida en la inspirada obra de autores norteamericanos como Thoreau (1817-1872), Emerson (1803-1882) y Whitman (1819-1892), por lo que el centralismo autoritario le resultaba a todas luces insoportable, no tanto por la violencia con la que estaba cambiando la situaci贸n en Rusia, despu茅s de tantas esperanzas puestas en la revoluci贸n, sino porque, tambi茅n el proceso que ten铆a lugar en Italia y Alemania, indicaba claramente hacia donde se dirig铆a la civilizaci贸n occidental .

Nunca se detuvo a hacer distinciones entre autoritarismo y totalitarismo, como nos indicaba Joyce Antler, porque habr铆a que esperar hasta despu茅s de la segunda guerra mundial (1939-1945) para que la brutalidad de estas expresiones pol铆ticas se manifestara en toda su amplitud, pero ya tuvo intuiciones brillantes cuando en su pol茅mica con Trotsky inevitablemente tuvo que rozar el problema del futuro del individuo en Occidente .

La guerra civil espa帽ola (1936-1939), sobre la cual Emma escribi贸 con mucho sentido de la responsabilidad, a pesar de los serios problemas que ten铆a con el idioma, le permiti贸 darse cuenta de los l铆mites reales de la utop铆a anarquista, aunque con frecuencia, encontramos en algunos de sus escritos un acercamiento discreto y precavido a la idea de utop铆a en general . Pero el asunto es que, la guerra civil espa帽ola la puso frente a frente con el problema de la relaci贸n entre individualismo y corporativismo en un posible proyecto de sociedad basado en los ideales del anarquismo. El tema ha sido motivo de enconadas discusiones y debates en el mundo intelectual libertario hasta el presente. Incluso te贸ricos del calibre de Castioriadis (1922-1997) jam谩s se atrevieron a intentar darle una respuesta definitiva a un problema que, si somos rigurosos , se remonta a los escritos originales de Proudhon con el af谩n de sistematizar la herencia anarquista de la revoluci贸n francesa .

En el totalitarismo entonces, Emma ve铆a algo m谩s que un conjunto de expresiones mal articuladas de distintos autoritarismos, visi贸n que no lleg贸 a completar en su an谩lisis de la revoluci贸n rusa. Pero la participaci贸n de los anarquistas en la guerra civil espa帽ola, la hizo pensar en las posibilidades del individuo y de la organizaci贸n con fines eminentemente de ayuda mutua. Sin el apoyo de las brigadas internacionales el autoritarismo franquista en Espa帽a se hubiera instalado en el poder mucho antes de lo que ten铆a previsto la historia. Esto lo comprendi贸 muy bien Emma y desde sus reflexiones tempraneras sobre el burocratismo excesivo de la revoluci贸n rusa, ya preve铆a el da帽o que puede causar a la libertad individual una maquinaria burocr谩tica especialmente dise帽ada para estrujar cualquier expresi贸n de iniciativa personal que trate de sacudirse los controles de la misma. Con posterioridad hombres como Trotksy, que por una triste iron铆a morir铆a asesinado por un agente estalinista en M茅xico el mismo a帽o que Emma, le dar铆an a 茅sta, sin reconoc茅rsela, la raz贸n de su an谩lisis sobre el estrecho contacto entre autoritarismo y totalitarismo para entender el desarrollo del pensamiento pol铆tico occidental. Sin embargo, a pesar de sus c谩lidas intuiciones te贸ricas, Emma fue antes que nada, un gran testimonio sobre lo que la pr谩ctica le tiene reservado a los intelectuales y activistas de pefil libertario. M谩s todav铆a cuando se trata de mujeres. En este caso, Emma hizo lo que muchos anarquistas varones no hubieran podido: correrles el velo a las mujeres de su ceguera sobre el papel que deb铆an jugar en la sociedad, y sobre todo, hacerles ver que en un r茅gimen autoritario ellas son doblemente oprimidas. Por eso, sosten铆a, la mujer tiene una propensi贸n natural hacia el anarquismo.

CONCLUSI脫N GENERAL.

Emma Goldman termin贸 enterrada en Chicago, en el mismo cementerio donde estar铆an los m谩rtires de la masacre de Haymarket de 1887. Pero ser铆a trasladada ah铆 despu茅s de que muriera en Canad谩, puesto que ya cad谩ver el gobierno de los Estados Unidos no la consider贸 peligrosa y permiti贸 su entierro en aquella ciudad. Despu茅s de que volvi贸 a Rusia, nunca pudo regresar a los Estados Unidos. Y cuando la situaci贸n se agrav贸 en Europa, con el ascenso de los nazis al poder en 1933 y todo eso, las leyes de migraci贸n se tornaron m谩s duras y selectivas, por lo que para ella se hizo casi imposible recuperar su antiguo espacio en la sociedad norteamericana, que nunca la entendi贸.

Era l贸gico, la obra de Emma Goldman est谩 hecha con los ideales y el romanticismo del siglo XIX, el siglo burgu茅s por excelencia, pero tambi茅n posee algunos ingredientes del nuevo siglo, sobre todo su sentido pr谩ctico y su fr铆a articulaci贸n con la realidad. Sin ellos, las dos guerras mundiales no hubieran sido posibles. Cuando combat铆a la conscripci贸n en la primera guerra mundial, Emma Goldman lo hac铆a como mujer que sab铆a solidarizarse con aquellas a quienes la guerra les pod铆a arrebatar sus hijos, sus hermanos, sus padres y sus compa帽eros. Pero tambi茅n lo hac铆a como persona y humanista consciente del tremendo monstruo que la industrializaci贸n capitalista, arrogante, indiscriminada e irresponsable hab铆a tra铆do al mundo.

Las transformaciones que se suscitaron durante los primeros cuarenta a帽os del siglo XX, no le pasaron desapercibidas a Emma Goldman. Porque fueron cambios y alteraciones en su visi贸n del mundo, una que ella hab铆a recibido de un siglo XIX ruso y norteamericano repleto de contrastes y paradojas. Felizmente, la paradoja es el caldo de cultivo del pensamiento anarquista, y es ella la que permite construir an谩lisis de la sociedad sustentados en 茅xitos y fracasos, avances y retrocesos, sue帽os y pesadillas. En el trabajo intelectual de Emma Goldman 茅sto se nota con gran claridad, y casi podr铆amos decir que hizo del fracaso su m谩s notable prop贸sito.

Pero se atrevi贸 a decir cosas que nadie en otros momentos hab铆a tenido el coraje ni siquiera de mencionar. Al hacerlo les devolvi贸 a las mujeres, a los trabajadores, a los discriminados de toda clase, un poco del orgullo que la excesiva racionalizaci贸n capitalista les hab铆a arrebatado, en nombre de una supuesta eficiencia productiva. Este tipo de darwinismo social no desapareci贸 con Emma Goldman, pero ella contribuy贸 notablemente a llamar nuestra atenci贸n en el sentido de que los mecanismos del poder siguen actuando aunque los sujetos del mismo hayan desaparecido.

Con Emma Goldman las mujeres occidentales sobre todo, recibieron una inyecci贸n de orgullo y claridad de prop贸sitos. Sus cr铆ticas a cierto tipo de feminismo que predica que el 煤nico var贸n bueno es el var贸n castrado, tienen un eco valioso en el presente, pues ese estilo de enfoques sigue con nosotros. No obstante, apegados a la tradici贸n anarquista de fomentar y proteger la m谩s absoluta tolerancia y libertad en las palabras y las acciones, los esquemas de pensamiento del m谩s radical de los feminismos siempre tendr谩 algo que decir, cuando se trata de rebelarse contra cualquier expresi贸n autoritaria e irrespetuosa de las libertades individuales. En esa direcci贸n, Emma Goldman dijo, escribi贸 e hizo mucho.

Hoy d铆a, los desaf铆os de la sociedad capitalista superdesarrollada pudieran haber dejado atr谩s algunas de las inquietudes que tuviera en su tiempo Emma Goldman. Pero, con sinceridad, dudamos que se haya avanzado mucho en la conquista de los derechos de los homosexuales, en la igualdad plena de las mujeres en el trabajo, en la libertad de palabra y de reuni贸n. A este respecto, la sociedad burguesa contempor谩nea sigue tan retr贸grada como lo era a principios de este siglo.

No olvidemos, por otro lado, que la jornada laboral de ocho horas, los derechos sindicales y de prensa, jam谩s fueron concesiones gratuitas y graciosas de los grupos sociales dominantes. El costo que tuvieron que pagar los trabajadores de todo el mundo, se nos ha vuelto invisible hoy, cuando pareciera que al evaporarse los sue帽os que nos leg贸 el siglo XIX, s贸lo nos quedan sus pesadillas. Por eso, recuperar a pensadoras como Emma Goldman, es requisito hoy, para que la sensibilidad y la capacidad de so帽ar no se nos vaya de las manos con la globalizaci贸n, que entre otras cosas, aspira a que el individuo, por el que tanto luch贸 una mujer como ella, termine percibido 煤nicamente como una m谩quina de consumo.

Es curioso, pero en un libro nuestro publicado en 1998 , se dicen cosas muy comunes y conocidas por la mayor parte de la gente sobre la globalizaci贸n, pero pareciera que se oyen distinto cuando se dicen con el coraz贸n. Eso lo aprendimos de hombres y mujeres como Emma Goldman. Hablar con el coraz贸n s贸lo se hace dif铆cil si se est谩 atascado dentro de la propia piel. El individualismo, por el contrario, que predica el anarquismo de una mujer como Emma, busca devolverle a la persona el control sobre su propia vida, ya que, seg煤n nos dice Foucault otra vez, ya no sabemos qui茅n se hizo cargo de los hilos de nuestra propia existencia . Tal recuperaci贸n, tal rescate es una tarea perentoria, sin la cual la civilizaci贸n carece de prop贸sito. Devolverle el sentido a nuestra individualidad es una empresa que Emma apenas vislumbr贸, pero sobre la cual al menos nos llam贸 la atenci贸n. Con ella empezamos a ver, como dir铆a Foucault de nuevo.

Rodrigo Quesada Monge

CITAS:

GOLDMAN, Emma. 芦Anarchism: What it really stands for?禄. En ANARCHISM AND OTHER ESSAYS (New York and London, Mother Earth Publishing Association, Second Revised Edition, 1911) Pp.53-73.

Idem. VIVIENDO MI VIDA (Madrid: Fundaci贸n de Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo. 1995). Tomo 1. Pp.145-162.

Existen varios trabajos de Marx sobre este asunto. Su estudio sobre la Comuna de Par铆s (1871), LA GUERRA CIVIL EN FRANCIA (hay varias ediciones) es un buen comienzo. Pero el texto de LENIN, EL ESTADO Y LA REVOLUCI脫N (varias ediciones) es insuperable para comprender esta cuesti贸n.

NOVACK, George y otros. LAS TRES PRIMERAS INTERNACIONALES. SU HISTORIA Y SUS LECCIONES. (Bogot谩, Colombia: Ed. Pluma. 1980) Pp. 36-59.

MARX Y ENGELS. EL MANIFIESTO DEL PARTIDO COMUNISTA. (Mosc煤: Editorial Progreso. 1971) Tomo 1 de las OBRAS ESCOGIDAS. Pp. 12-50.

BAKHUNIN, Mikhail. MARXISM, FREEDOM AND THE STATE (Sidney, Freedom Press. 1950). Pp. 3-25.

MARX, Carlos. LA GUERRA CIVIL EN FRANCIA . En OBRAS ESCOGIDAS. Loc. Cit. Pp. 453-525.

Idem. Loc. Cit.

BAKHUNIN, Mikhail. Op.Loc.Cit.

Idem.

Idem.

NOVACK, George y otros. Op.Loc.Cit.

KENAFICK, K. J. MICHAEL BAKUNIN AND KARL MARX (Sidney, 1996) P.337.

NOVACK, George. Op.Loc.Cit.

GOLDMAN, Emma. 1995. Op.Loc.Cit.

QUESADA MONGE, Rodrigo. 芦Anarquismo y feminismo: las mujeres en el debate antimperialista (1898-1902)禄. En MEMORIA DEL COLOQUIO EL 98 HISPANOAMERICANO (Heredia, Costa Rica: EUNA. Centro de Estudios de Estudios Generales. 1998). Pp.43-53.

Idem.

GOLDMAN, Emma. MY DISILLUSIONMENT IN RUSIA (London: C.W. Daniel Company, 1925). Cap铆tulo I.

GOLDMAN, Emma. MY FURTHER DISILLUSIONMENT IN RUSIA (New York: Garden City. Doubleday, Page and Company. 1924) Cap铆tulos VI, VII, VIII, IX y XII.

CARR, E. H. LA REVOLUCI脫N BOLCHEVIQUE. 1917-1923. (Madrid: Alianza. 1973) 3 vols.

MAIER, Franz George. BIZANCIO. (M茅xico: Siglo XXI eds. 1974). Tomo 13 de la HISTORIA UNIVERSAL SIGLO XXI. Pp.165-171.

BERLIN, Isaiah. PENSADORES RUSOS (M茅xico: Fondo de Cultura Econ贸mica. 1985) Pp. 391-440.

CARR, E.H. Loc. Cit.

GOLDMAN, Emma. 1925. Op.Loc.Cit.

Idem.

PRESLEY, Sharon. Voltairine de Cleyre. En THE STORM (Winter 1979). No.8.

GOLDMAN, Emma. 1911. Op.Loc.Cit.

Idem.

ANTLER, Joyce. 芦Radical Politics and Labor Organizing禄. En THE JOURNEY HOME. HOW JEWISH WOMEN SHAPED MODERN AMERICA (New York: Schocken Books.1997). Pp.73-98.

HAVEL, Hippolyte. 芦Emma Goldman禄. En GOLDMAN, Emma. 1911. Op. Cit.

GOLDMAN, Emma. THE SOCIAL SIGNIFICANCE OF MODERN DRAMA (Boston: Richard G. Badger. 1914; The Gorham Press. Boston. USA).

GOLDMAN, Emma. 1911. Loc.Cit.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

KROPOTKIN, Pedro. LAS PRISIONES. (Barcelona, Palma de Mallorca: Peque帽a Biblioteca Calamus Scriptorius. 1977). Pp. 49-57.

FOUCAULT, Michel. VIGILAR Y CASTIGAR. EL NACIMIENTO DE LA PRISI脫N. (Madrid: Siglo XXI eds. 1997. 26a. edici贸n.). Pp. 77-108.

KING, Margaret L. WOMEN OF THE RENAISSANCE. (The University of Chicago Press, 1991) Introduction.

GOLDMAN, Emma. 1911. Loc.Cit.

Idem.

Idem.

V茅ase el cap铆tulo VII de este libro.

PONIATOWSKA, Elena. TIN脥SIMA (M茅xico: ERA. 1992). Es una biograf铆a novelada de la ilustre mujer italiana, excelente para conocer la historia de la cultura de la primera parte de este siglo.

AR脫STEGUI, Julio. 芦La guerra civil en Espa帽a禄. En LA GUERRA CIVIL ESPA脩OLA. HITLER INVADE AUSTRIA Y CHECOSLOVAQUIA. Tomo 14 de la serie SIGLO XX. HISTORIA UNIVERSAL. (Madrid: Historia 16. 1998) Pp. 81-108.

GOLDMAN, Emma. 1911. Loc. Cit.

WOODCOCK, George. EL ANARQUISMO. HISTORIA DE LAS IDEAS Y MOVIMIENTOS LIBERTARIOS. (Barcelona: Ariel. 1979) Introducci贸n.

GOLDMAN, Emma. 1925. Loc.Cit.

Idem.

GOLDMAN, Emma. 1911. Loc.Cit.

ANTLER, Joyce. Op.Loc.Cit.

GOLDMAN, Emma. Idem. Loc.Cit.

Uno de los m谩s talentosos te贸ricos del anarco-sindicalismo europeo. De origen griego escribi贸 toda su obra en franc茅s.

WOODCOCK, George. Op.Loc.Cit.

QUESADA MONGE, Rodrigo. GLOBALIZACI脫N Y DESHUMANIZACI脫N. DOS CARAS DEL CAPITALISMO AVANZADO (Heredia, Costa Rica: EUNA. 1998).

FOUCAULT, Michel. MICROFICHA DEL PODER (Barcelona: Planeta/Agostini. 1995). Pp.153-163.