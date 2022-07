–

De parte de Ateneo Libertario Carabanchel Latina July 18, 2022

Placa conmemorativa en honor del anarquista Errico Malatesta.

Si se observa el anarquismo de Errico Malatesta (1853 – 1932), se encontrará algo de su preocupación por la cuestión de la violencia.

Desde una perspectiva anarquista no violenta y revolucionaria no violenta, uno se debate entre el acuerdo y la desilusión al leer sus pensamientos sobre esta cuestión.(1) La cuestión de la violencia es sólo un complejo de temas que Malatesta trata. Sobre todo, su examen de las cuestiones de organización, su papel como crítico de los anarquistas en torno a Kropotkin, que se dejaron llevar por una postura pro-bélica en la Primera Guerra Mundial, así como su crítica al (anarco-)sindicalismo con esfuerzos simultáneos para establecer el anarquismo como movimiento de masas en la clase obrera, son dignos de un estudio detallado.

Sin embargo, como medio anarquista no violento, es la cuestión de la violencia la que nos interesa aquí en particular. Malatesta es un autor apasionante en este sentido porque, por un lado, aparecía como un crítico acérrimo de la violencia que era consciente de la dinámica desastrosa y antiemancipadora del uso de la violencia, pero al mismo tiempo nunca vio la resistencia no violenta como un medio de lucha adecuado, sino que propagaba la insurrección armada. LEER MÁS

fuente: ACRACIA