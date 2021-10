–

De parte de El Miliciano October 31, 2021 67 puntos de vista

Piotr Kropotkin

Tras la derrota de la insurrecci贸n de los obreros parisinos, en junio de 1848, y la ca铆da de la Rep煤blica, hubo una disminuci贸n general de la propaganda en todas las corrientes del socialismo. Toda la prensa socialista qued贸 pr谩cticamente paralizada durante un per铆odo de reacci贸n que se prolong贸 veinte a帽os. Sin embargo, hasta el pensamiento anarquista hizo progresos, principalmente en las obras de Anselme Bellegarrigue (Coeurderoy) y sobre todo Joseph D茅jacque (Les Lazar茅ennes, El Hitmanisferio, una utop铆a anarquista comunista, recientemente descubierta y reeditada). El movimiento socialista s贸lo revivi贸 a partir de 1864, cuando algunos obreros franceses, 鈥渕utualistas鈥 todos, se reunieron en Londres durante la Exposici贸n Universal con seguidores ingleses de Robert Owen y fundaron la Asociaci贸n Internacional de los Trabajadores. Se desarroll贸 esta asociaci贸n muy r谩pido y adopt贸 una pol铆tica de lucha econ贸mica directa contra el capitalismo, sin intervenir en la vida pol铆tica parlamentaria, y sigui贸 esta pol铆tica hasta 1871.

Tras la guerra franco-prusiana, cuando se prohibi贸 la Asociaci贸n Internacional de los Trabajadores en Francia tras la insurrecci贸n de la Comuna, los obreros alemanes, que hab铆an obtenido el derecho al voto en las elecciones al reci茅n constituido Parlamento imperial, insistieron en modificar las t谩cticas de la Internacional y empezaron a formar un partido pol铆tico socialdem贸crata. Esto llev贸 muy pronto a una divisi贸n en la Internacional, cuyas federaciones latinas (la espa帽ola, la italiana, la belga y la jurasiana (Francia no pudo estar representada) formaron entre s铆 una uni贸n federal que rompi贸 totalmente con el Consejo General marxista de la organizaci贸n. Dentro de esas federaciones se desarroll贸 ya lo que puede llamarse anarquismo moderno. Los federados, junto con los nombres de 鈥渇ederalistas鈥 y 鈥渁ntiautoritarios鈥, hab铆an utilizado durante un tiempo el de 鈥渁narquistas鈥, que sus adversarios insist铆an en aplicarles, y que prevaleci贸 y fue por 煤ltimo reivindicado.

Bakunin se convirti贸 en seguida en el esp铆ritu rector de estas federaciones latinas en el desarrollo de los principios del anarquismo, lo cual hizo en numerosos escritos, folletos y cartas. Pidi贸 la abolici贸n total del Estado, seg煤n 茅l producto de la religi贸n, correspondiente a un estadio de civilizaci贸n m谩s atrasado, y que representaba la negaci贸n de la libertad y corromp铆a hasta lo que pretend铆a hacer en pro del bienestar com煤n. El Estado era un mal hist贸ricamente necesario, pero ser铆a igualmente necesaria, tarde o temprano, su total extinci贸n.

Repudiando toda legislaci贸n, hasta la nacida del sufragio universal, Bakunin ped铆a autonom铆a plena para cada naci贸n, regi贸n y municipio, siempre que no constituyesen amenaza para sus vecinos, y plena independencia del individuo, a帽adiendo que s贸lo es uno realmente libre cuando son libres los dem谩s, y en proporci贸n a esa libertad de todos. Las federaciones libres de los municipios formar铆an naciones libres.

En cuanto a sus ideas econ贸micas, Bakunin se dec铆a, en com煤n con sus camaradas federalistas de la Internacional, 鈥渁narquista colectivista鈥; no como lo fueron Vidal y Becqueur en los cuarenta, o sus modernos seguidores socialdem贸cratas, sino como defensa de un estado de cosas en que todos los medios de producci贸n fuesen propiedad com煤n de los grupos de trabajo y los municipios libres, y en que el sistema de retribuci贸n del trabajo, comunista o de otro g茅nero, lo estableciese por s铆 mismo cada grupo. La revoluci贸n social, cuya proximidad predec铆an entonces todos los socialistas, ser铆a el medio de dar vida a las nuevas condiciones.

Las federaciones jurasiana, espa帽ola e italiana y sectores de la Asociaci贸n Internacional de los Trabajadores, as铆 como los grupos anarquistas franceses, alemanes y americanos, fueron durante los a帽os siguientes los principales centros del pensamiento y la propaganda anarquista. Se abstuvieron de participar en la pol铆tica parlamentaria y mantuvieron siempre estrecho contacto con las organizaciones obreras. Pero en la segunda mitad de los a帽os ochenta y principios de los noventa, cuando la influencia de los anarquistas empez贸 a percibirse en las huelgas, en las manifestaciones del Primero de Mayo, en las que defendieron la idea de la huelga general por la jornada de ocho horas, y en la propaganda antimilitarista en el ej茅rcito, se inici贸 contra ellos una violenta represi贸n, sobre todo en los pa铆ses latinos (incluyendo la tortura f铆sica en el castillo de Montjuich de Barcelona) y en los Estados Unidos (ejecuci贸n de cinco anarquistas de Chicago en 1887).

Contra estas persecuciones replicaron los anarquistas con actos de violencia que fueron seguidos, a su vez, de m谩s ejecuciones de arriba y nuevos actos de venganza de abajo. Cre贸 esto en la generalidad del p煤blico la impresi贸n de que la esencia b谩sica del anarquismo era la violencia, punto de vista rechazado por sus partidarios, que sostienen que en realidad todos los partidos recurren a la violencia cuando se les impide la acci贸n directa por la represi贸n, y leyes extraordinarias les declaran forajidos.

El anarquismo sigui贸 desarroll谩ndose, en parte, en la direcci贸n proudhoniana (mutualista), pero sobre todo como anarquismo comunista, al que se a帽adi贸 una tercera direcci贸n, la anarquista cristiana de Le贸n Tolst贸i, y una cuarta que podr铆a denominarse anarquismo literario, y que iniciaron algunos destacados escritores modernos.

Las ideas de Proudhon, sobre todo en lo que respecta a la banca mutua, se corresponden con las de Josiah Warren, y hallaron considerable eco en Estados Unidos, dando origen a una escuela distinta, cuyos nombres pueden hallarse en la Bibliograf铆a de la Anarqu铆a del doctor Nettlau.

Ha ocupado posici贸n destacada entre los anarquistas individualistas de Norteam茅rica Benjamin R. Tucker, cuyo peri贸dico Liberty se fund贸 en 1881, y cuyas ideas son una combinaci贸n de las de Proudhon y las de Herbert Spencer. Partiendo del principio de que los humanos son ego铆stas, estrictamente hablando, y de que cada grupo de individuos, sea la liga secreta de unos cuantos o el Congreso de los Estados Unidos, tiene derecho a oprimir a todo el resto de la especie humana, siempre que disponga del poder necesario, que debe ser ley la libertad igual para todos y la absoluta igualdad y que 鈥渙cuparse cada uno de sus propios asuntos鈥 es la 煤nica regla moral del anarquismo, Tucker pasa a demostrar que una aplicaci贸n general y completa de tales principios ser铆a beneficiosa y no presentar铆a peligro alguno, porque los poderes de cada individuo quedar铆an limitados por el ejercicio de los derechos iguales de todos los dem谩s. Indicaba luego (siguiendo a H. Spencer) la diferencia que existe entre la usurpaci贸n de los derechos de alguien y la resistencia a esa usurpaci贸n; entre dominaci贸n y defensa: siendo la primera igualmente condenable, ya sea la usurpaci贸n realizada a un individuo por un criminal, o la de uno sobre todos los otros, o la de todos los otros sobre el uno; mientras que la resistencia a la usurpaci贸n es defendible y necesaria. En su propia defensa, tanto el ciudadano, como el grupo, tienen derecho a cualquier violencia, incluida la pena capital.

Se justifica tambi茅n la violencia para hacer obligatorio el respeto a un acuerdo. Tucker sigue as铆 a Spencer y, como 茅l, abre (en opini贸n de quien esto escribe) el camino de la reconstituci贸n, so pretexto de 鈥渄efensa鈥, de todas las funciones del Estado. Su cr铆tica del Estado actual es muy penetrante, y su defensa de los derechos del individuo de gran vigor. En cuanto a sus ideas econ贸micas, sigue B. R. Tucker a Proudhon.

El anarquismo individualista de los proudhonianos de Am茅rica del Norte encuentra, sin embargo, poco eco en las masas obreras. Los que lo profesan (principalmente 鈥渋ntelectuales鈥) comprenden pronto que la individualizaci贸n que tanto ensalzan no es asequible por esfuerzos individuales, y o bien abandonan las filas anarquistas y se entregan al individualismo liberal de los economistas cl谩sicos, o bien se refugian en una especie de amoralismo epic煤reo, o teor铆a del superhombre, similar a las de Stirner y Nietzsche. La mayor铆a de los obreros anarquistas prefieren las ideas anarquistas comunistas que han evolucionado gradualmente a partir del colectivismo anarquista de la Asociaci贸n Internacional de los Trabajadores.

A esta direcci贸n pertenecen (y nombro s贸lo a los exponentes m谩s conocidos del anarquismo) 脡lis茅e Reclus, Jean Grave, S茅bastien Faure y 脡mile Pouget en Francia; Errico Malatesta y Covelli en Italia; Ricardo Mella, Anselmo Lorenzo y los autores, desconocidos la mayor铆a, de muchos excelentes manifiestos de Espa帽a; Johann Most entre los alemanes; Spies, Parsons y sus seguidores en los Estados Unidos, etc.; tambi茅n D贸mela Nieuwenhuis ocupa una posici贸n intermedia en Holanda. Los principales peri贸dicos anarquistas publicados a partir de 1880 pertenecen tambi茅n a esa tendencia; y gran cantidad de anarquistas que tambi茅n pertenecen a ella se han unido al llamado movimiento sindicalista, nombre franc茅s del movimiento obrero no pol铆tico, consagrado a la lucha directa contra el capitalismo, que tanto predicamento ha adquirido 煤ltimamente en Europa.

Como anarquista comunista, el que esto escribe trabaj贸 muchos a帽os para desarrollar las siguientes ideas: mostrar la conexi贸n l贸gica e 铆ntima que existe entre la filosof铆a moderna de las ciencias naturales y el anarquismo; dar al anarquismo una base cient铆fica para el estudio de las tendencias que son patentes hoy en la sociedad y que puede indicar su posterior evoluci贸n; y establecer las bases de la moral anarquista. En cuanto a la esencia del propio anarquismo, fue objetivo de Kropotkin demostrar que el comunismo (al menos parcial) tiene m谩s posibilidades de 茅xito que el colectivismo, sobre todo si los municipios toman la direcci贸n, y que la forma libre, o anarquista comunista, es la 煤nica forma de comunismo que ofrece posibilidades estables a las sociedades civilizadas; comunismo y anarqu铆a son, en consecuencia, dos factores de evoluci贸n que se complementan mutuamente, y que se hacen mutuamente posibles y aceptables.

Ha intentado, adem谩s, indicar c贸mo, durante un per铆odo revolucionario, una gran ciudad (si sus habitantes aceptan la idea) podr铆a organizarse seg煤n las directrices del comunismo libre; la ciudad garantizar铆a a todo habitante vivienda, comida y ropa en proporci贸n correspondiente al bienestar de que hoy s贸lo disfrutan las clases medias, a cambio de un trabajo de medio d铆a, o de cinco horas; y que todo lo que se considerara lujo podr铆a obtenerse de modo general si los individuos se uniesen durante la otra mitad del d铆a en todo g茅nero de asociaciones libres que persiguiesen los diversos objetivos posibles: educativos, literarios, cient铆ficos, art铆sticos, deportivos, etc. A fin de probar el primero de estos asertos, ha analizado las posibilidades de la agricultura y del trabajo industrial, combinadas ambas con las tareas del intelecto. Y con el fin de determinar los principales factores de evoluci贸n de los seres humanos, analic茅 el papel que jugaron en la historia las sociedades populares constructivas de apoyo mutuo y el papel hist贸rico del Estado.

Sin titularse anarquistas, Le贸n Tolst贸i, como sus predecesores de los movimientos religiosos populares de los siglos XV y XVI, Chojecki, Denk y muchos otros, adopta una posici贸n anarquista respecto al Estado y a los derechos de propiedad, derivando sus conclusiones del esp铆ritu general de las ense帽anzas de Cristo y de los necesarios dictados de la raz贸n. Con todo el poder de su talento, ha realizado (sobre todo en Reino de Dios en nosotros mismos) una vigorosa cr铆tica de la Iglesia, el Estado y la Ley, y, sobre todo, de las leyes de propiedad actuales. Describe el Estado como dominaci贸n de los d茅biles, apoyada en la fuerza bruta. Los ladrones, dice, son mucho menos peligrosos que un Gobierno bien organizado. Hace una penetrante cr铆tica de los prejuicios en boga hoy respecto a los beneficios que Iglesia, Estado y la distribuci贸n actual de la propiedad confieren a los hombres y deduce de las doctrinas de Cristo el poder de la no resistencia y la condena absoluta de todas las guerras. Pero sus argumentos religiosos est谩n tan admirablemente combinados con argumentos que proceden de una observaci贸n desapasionada de los males de hoy, que las partes anarquistas de su obra hablan tanto para el lector religioso como para el que no lo es.

Resultar铆a imposible explicar aqu铆, en tan breve bosquejo, la penetraci贸n, por una parte, de las ideas anarquistas en la literatura moderna, y la influencia, por otra, que las ideas libertarias de los mejores escritores contempor谩neos han ejercido en el desarrollo del anarquismo. Pueden consultarse los diez grandes vol煤menes del suplemento literario del peri贸dico La R茅volte y tambi茅n el de Les Temps Nouveaux, en el que hay citas de las obras de centenares de autores modernos que exponen ideas anarquistas, para comprender hasta qu茅 punto est谩 estrechamente relacionado el anarquismo con todo el movimiento intelectual de nuestro tiempo.

Sobre la libertad de John Stuart Mili, El individuo contra el Estado de Spencer, Esbozo de una moral sin obligaci贸n ni sanci贸n de Jean-Marie Guyau y La Morale, l鈥檃rt, et la religi贸n de Fouill茅e, las obras de Multatuli (E. Douwes Dekker), Arte y revoluci贸n de Richard Wagner, las obras de Nietzsche, Emerson, W. Lloyd Garrison, Henry David Thoreau, Alexandr Herzen, Edward Carpenter, etc.; y en el campo de la literatura propiamente dicha, los dramas de Ibsen, la poes铆a de Walt Whitman, Guerra y Paz de Tolst贸i, Par铆s y El trabajo de Zola, los 煤ltimos libros de Dmitri Merezhkovski, e infinidad de obras de autores menos conocidos, est谩n llenas de ideas que muestran cuan estrechamente relacionado est谩 el anarquismo con los quehaceres del pensamiento moderno que sigue la misma tendencia de liberar al hombre de las ataduras del Estado y del capitalismo.

*Este texto fue escrito para la Enciclopedia Brit谩nica, edici贸n de 1905

Selecci贸n de texto: El anarquismo de la Asociaci贸n Internacional de los Trabajadores