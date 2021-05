–

Reuniones secretas, oscuridad, atracos y terrorismo. Todas estas etiquetas maridan bien con lo que popularmente se asocia a la Federaci贸n Anarquista Ib茅rica (FAI), apenas esbozada en la mayor parte de los libros de historia y que se recuerda como esas tres letras que acompa帽aban durante la Guerra Civil en carteles y veh铆culos a otras algo m谩s reconocidas, aquellas que denominaban a la Confederaci贸n Nacional del Trabajo, la CNT. Si poco se sabe del funcionamiento de las organizaciones libertarias debido al ostracismo que han sufrido por algunas historiograf铆as, menos se conoce de la organizaci贸n que desde la perspectiva social pretend铆a agitar las conciencias de los trabajadores, muchas de ellas ya revolucionadas en el campo laboral de la mano de la central anarcosindicalista.

Juli谩n Vadillo echa por tierra la mayor铆a de los planteamientos expuestos hasta la fecha que explican a la federaci贸n en su libro de reciente publicaci贸n Historia de la FAI. El anarquismo organizado (Catarata, 2021). La monograf铆a suple as铆 un hueco hist贸rico que se completa con cinco cap铆tulos y un ep铆logo que transitan entre los antecedentes de la organizaci贸n hasta su estadio actual, pasando por una primera dispersi贸n de grupos anarquistas, su estado durante la Dictadura de Primo de Rivera, y su actuaci贸n en la Segunda Rep煤blica y el Franquismo.

Aquel 1927, a帽o de fundaci贸n de la FAI, se torn贸 algo convulso en Espa帽a dando cierta excepcionalidad a la creaci贸n de una federaci贸n de estas caracter铆sticas: la dictadura de Primo de Rivera provoc贸 que muchos libertarios tuvieran que exiliarse, aunque el car谩cter transnacional de la FAI hace ineludible mirar hacia Portugal, donde un a帽o antes se hab铆a producido el golpe de Estado que tiempo despu茅s se convertir铆a en una larga dictadura por parte de Salazar. “Agitaci贸n, acci贸n y propaganda fue el esquema seguido por parte de los grupos que integraban, independientemente entre s铆, la FAI”, comienza a explicar Vadillo, doctor en Historia por la Universidad Complutense de Madrid.

La transnacionalidad de la FAI llegaba hasta latitudes de Latinoam茅rica, Francia, el norte de 脕frica y Estados Unidos. A todos estos grupos les un铆a una 煤nica misi贸n: ellos, que defend铆an abiertamente las ideas anarquistas, ten铆an que darlas a conocer. 驴C贸mo? “La propaganda no es solo repartir folletos, sino organizar charlas culturales, manifestaciones, m铆tines, crear ateneos y editar peri贸dicos”, responde el autor, quien apunta que en el mejor de los casos sus militantes no alcanzar铆an los 10.000 en la Pen铆nsula, la mayor铆a de ellos afiliados tambi茅n a la CNT. Seg煤n Vadillo, “quer铆an lograr la revoluci贸n cultural e individual tan importante en un periodo que ve铆an como prerrevolucionario“. Despu茅s, el tiempo les dar铆a la raz贸n.

El fantasma de la ortodoxia frente el reformismo

La influencia del anarquismo en Espa帽a durante los a帽os 20 y 30 del siglo XX fue algo indiscutible. Miles de trabajadores militaban en sus organizaciones mientras sus peri贸dicos, como el 贸rgano de expresi贸n de la FAI, Tierra y Libertad, sal铆an a la calle con tiradas que se contaban por decenas de miles. “La FAI canaliza toda esa expresi贸n libertaria que bull铆a en la sociedad a trav茅s de sus grupos de afinidad lig谩ndose mediante una trabaz贸n a su organizaci贸n hermana, la CNT”, agrega el tambi茅n profesor de la Universidad Carlos III de Madrid como resumen de lo que expone en su publicaci贸n.

No se hab铆a proclamado la Segunda Rep煤blica cuando se dieron las primeras informaciones negativas en torno a esta organizaci贸n. Falsas. “Hay toda una historiograf铆a que defiende que intentaron controlar a la CNT como forma de salvaguardar las esencias ideol贸gicas, as铆 que determinadas visiones hablan de un anarquismo ortodoxo frente a un hipot茅tico intento de reformismo. Eso no se sostiene bajo ning煤n concepto si se consultan las fuentes primarias”, contin煤a relatando el experto en la historia del movimiento obrero.

As铆 se refiere Vadillo a la denostaci贸n que enfrent贸 la Federaci贸n Anarquista: “Se dice que los de la FAI eran los m谩s violentos del anarquismo, pero tampoco es cierto. El trabajo conjunto con la CNT estuvo vertebrado en los Comit茅s de Defensa Nacional, donde s铆 practicaban la acci贸n directa en conflictos laborales, incluso se preparaban para la lucha armada, pero tambi茅n en los Comit茅s Propresos y los Comit茅s Revolucionarios. De todas formas, la FAI llega a condenar los atracos que se estaban produciendo en nombre del anarquismo por personas que no estaban ligadas con la organizaci贸n; al igual que fueron tajantes a la hora de evitar la violencia injustificada en la retaguardia republicana”.

Colaborar con la Rep煤blica, 驴un error?

A pesar de que la FAI no era un ente un铆voco sino de gran diversidad, “siempre intent贸 que los errores del anarquismo recayeran en ella y no en la CNT”, aduce el escritor. Entre esos errores se encuentran, tal y como expresaron en su momento y duramente diferentes grupos que conformaban la Federaci贸n, la colaboraci贸n con el Gobierno republicano durante la Guerra: “Ni siquiera eso fue visto de forma mayoritaria como un error si se tienen en cuenta algunas de las personalidades m谩s influyentes del momento: Cipriano Mera particip贸 en la FAI desde los inicios de la Rep煤blica y adopt贸 la colaboraci贸n militar; Mauro Bajatierra fue, incluso, uno de sus fundadores, y lleg贸 a formar parte del comisionado de Guerra; y Melchor Rodr铆guez, conocido como el 脕ngel Rojo por los propios fascistas, tambi茅n milit贸 en la FAI y adopt贸 la posici贸n colaboracionista”.

La FAI ser铆a perseguida por la Ley de Responsabilidad Pol铆tica del franquismo

La Guerra Civil modific贸 la estructura inicial de la Federaci贸n, una organizaci贸n alegal pero cuyos grupos eran tolerados. En 1937 se inscribieron como asociaci贸n: “Se convierte en un partido pol铆tico, entra en el Frente Popular y pasa de ser una organizaci贸n de grupos a una m谩s regional. De hecho, la Federaci贸n aparece en el listado de colectivos perseguidos por la Ley de Responsabilidad Pol铆tica del franquismo”.

Nombres de estos grupos de afinidad, como Luz, El reflejo libertario, La eterna llama, El vencedor, Los iguales, Acracia y Gran bohemia, dejaban entrever las reminiscencias evocadoras del esp铆ritu de sus componentes. “Lo mismo sucede con la Uni贸n Anarquista Italiana y la Franc贸fona. Muchas denominaciones hac铆an menci贸n a hechos hist贸ricos, como los M谩rtires de Chicago o Espartaco, y tambi茅n a antiguos militantes o referentes como el grupo Bakunin o Proudhon”, se帽ala el propio Vadillo.

Condena expl铆cita de los atracos

Aunque acciones como atracos y atentados se han asociado al anarquismo en general, y a la FAI en particular, el historiador reconoce que es una visi贸n equivocada de lo que sucedi贸 en aquellos a帽os: “Es innegable que cualquier organizaci贸n pol铆tica utiliz贸 la violencia, pero no deja de salirse de lo normal en un contexto de lucha. La FAI participa en la insurrecci贸n obrera de 1934, por ejemplo. Incluso en enero de 1936 llegan al acuerdo de que deben estar preparados para un hipot茅tico golpe de Estado, lo que se materializar铆a en la constituci贸n de milicias armadas de defensa. Al fin y al cabo, la FAI ten铆a su cuota de responsabilidad en ese contexto de violencia pol铆tica al ser un organismo m谩s, pero ni mucho menos toda la responsabilidad”.

De hecho, la FAI acord贸 expulsar a todos aquellos militantes que llevaran a cabo atracos porque “deshonraban a la organizaci贸n”, tal y como recogen las actas de aquel pleno. “La FAI llega a fusilar a uno de sus militantes en Barcelona al comprobarse los atropellos que ha efectuado en la retaguardia republicana y Melchor Rodr铆guez frena las sacas de presos de Paracuellos en las que, seg煤n las investigaciones, tambi茅n participaron otros militantes anarquistas”, ejemplifica Vadillo antes de agregar que “siempre se ha dicho que hay unas ideolog铆as serias y responsables en las que no se engloba el anarquismo, cuando no es verdad ya que, entre otras cosas, ellos tambi茅n se preocuparon por la violencia en la retaguardia y motivaron a las potencias internacionales a apoyar la causa al saber que, si la Rep煤blica perd铆a, el fascismo ser铆a el vencedor”.

El historiador no elude hablar de los atracos que se perpetraron en nombre del anarquismo: “Hab铆a grupos espec铆ficos englobados en la FAI, otros grupos anarquistas que no ve铆an necesario federarse y luego los grupos de acci贸n, que no ten铆an ning煤n tipo de relaci贸n org谩nica ni con la FAI ni con la CNT y que sus actuaciones no tienen nada que ver con el entorno de la agitaci贸n pol铆tica y sindical. La historiograf铆a ha tendido a mezclarlo todo sin tener en consideraci贸n los fines y realidades que de cada grupo espec铆fico. No podemos olvidar que la FAI eran decenas de grupos repartidos por la Pen铆nsula Ib茅rica con unas situaciones, en ocasiones, diferentes entre s铆; de ah铆 la necesidad tambi茅n de una lectura regional, pues no es lo mismo el an谩lisis de los grupos de la FAI en Asturias, que en Barcelona, que en Madrid, ante un mismo suceso”.

El paso del tiempo ha reducido la influencia de esta organizaci贸n hist贸rica, aunque no la ha hecho desaparecer. Actualmente, la Federaci贸n se mantiene vigente tanto en Espa帽a como Portugal con la misma estructura que la vio nacer en 1927, sigue editando su peri贸dico mensual, Tierra y Libertad, y participa en actos y congresos internacionales. “Aunque minoritaria en el territorio, la FAI contin煤a su actuaci贸n, por lo que la historia de esta organizaci贸n a煤n est谩 inconclusa”, cierra Vadillo el libro.