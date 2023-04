–

De parte de Acracia April 15, 2023

El anarquismo epistemol贸gico se suele atribuir a Paul Feyerabend, el gran subversivo que acus贸 a sus colegas cient铆ficos de enmascarar su inseguridad en la defensa del sistema establecido. Ser铆a el comienzo de una nueva metodolog铆a cient铆fica no sujeta a dogmas ni a fronteras. No era posible ya afirmar la idea de un sistema fijo ni de una racionalidad fija, sin贸nimos de la ingenuidad del hombre, por lo que solo es posible un pluralismo metodol贸gico. Diferentes visiones y actitudes que lleven a juicios y m茅todos de acercamiento donde, 煤nicamente, pueda defenderse un principio bajo cualquier circunstancia.

El enfrentamiento de teor铆as contradictorias, la heterodoxia, la no subordinaci贸n a principios establecidos, incluso el acudir a teor铆as aparentemente desfasadas o desechadas por falta de base, todo ello se pone al servicio de una b煤squeda de sistemas conceptuales que se enfrenten con los datos experimentales aceptados y proponer, incluso, nuevas formas de percepci贸n del mundo. Por lo tanto, con Feyerabend llegar铆a la ausencia de reglas o principios firmes en la investigaci贸n cient铆fica, la aceptaci贸n de la diversidad y la b煤squeda de la unidad solo por medio de la comparaci贸n de ideas antag贸nicas. Todo ello era puesto al servicio del avance del conocimiento y del desarrollo de nuestra propia individualidad. La ciencia, vista de este modo, solo puede ser vista como opositor a formas de pensamiento dogm谩ticas y a ideolog铆as heredadas con fines autoritarios, pero nunca convertida en una nueva religi贸n ni ense帽ada a las personas como dogmas de fe.

El mismo Feyerabend, en el pr贸logo de su obra Contra el m茅todo, cita a Bakunin: 芦Que la gente se emancipe por s铆 misma, y que se instruyan a s铆 misma por su propia voluntad禄. Hablando de la ciencia, para lograr el tacto necesario podemos hablar de participaci贸n directa, lo cual viene a significar cosas distintas para los diferentes individuos. Si tal participaci贸n resultase imposible o no fuera deseable, contin煤a Feyerabend, ese tacto puede desarrollarse partiendo del estudio de los pasados episodios de la historia en cuesti贸n. Lo que se busca es que los factores m谩s contradictorios sean puestos en juego, ya que resulta imposible determinar en abstracto, sin tener en cuenta las idisioncrasias de cada persona y de la circunstancia, qu茅 es lo que llev贸 al progreso en el pasado y que coloca en mejor disposici贸n para el 茅xito en el futuro.

Lo que Feyerabend desea es que la educaci贸n cient铆fica no se produzca de manera aislada, que no se la desprenda de una actitud humanitaria. Leyendo a este hombre, dan ganas de abandonar toda tentativa 芦idealista禄, ya que un ideal de racionalidad solo puede encontrar su expresi贸n en reglas ciertas e infalibles o bien mediante est谩ndares que diferencian entre lo correcto o racional o razonable u 芦objetivo de lo que es incorrecto o irracional o irrazonable o 芦subjetivo禄. El hombre libre de Feyerabend solo puede abandonar los est谩ndares y confiar por entero en las teor铆as del error, basadas en la experiencia y en la pr谩ctica y sin ninguna pretensi贸n de ser universales. As铆, se obtienen puntos de vista particulares y restringidos, visiones diferentes, temperamentos y actitudes diferentes que dar谩n lugar a juicios y m茅todos de acercamiento diferentes. Es la epistemolog铆a anarquista, preferible seg煤n este autor para mejorar el conocimiento o entender la historia, m谩s apropiada como metodolog铆a para un 芦hombre libre禄.

El anarquismo epistemol贸gico de Feyerabend, no obstante, es tan solo un m茅todo cient铆fico, hay que recordar que con mucha dificultad podemos calificar a este autor como anarquista pol铆tico. Si le comparamos con un anarquista verdadero, como es el caso de Kropotkin, vemos que para este el anarquismo implica una concepci贸n global. Feyerabend, si bien le gusta la rebeld铆a del anarquismo us谩ndola contra toda normativa y burocracia cient铆fica, no parece interesarse por la vertiente social y pol铆tica de las ideas anarquistas. Es m谩s bien una actitud radical e inconformista contra lo establecido, en lo que ata帽e al conocimiento, pero no existe una visi贸n anarquista global de la vida, ni mucho menos un compromiso personal, como es el caso de los aut茅nticos anarquistas. El propio Feyerabend as铆 lo aclar贸 en alguna ocasi贸n, no se etiqueta como anarquista, y 煤nicamente utiliz贸 esa denominaci贸n como un instrumento para la epistemolog铆a y la filosof铆a de la ciencia. En cualquier caso, hablemos de la ciencia o de cualquier otro campo, para resolver un problema es necesaria gozar de una total libertad; no verse constre帽ido por normas o requisitos, que surjan de una teor铆a por l贸gica y racional que parezca, todo ello debe verificarse por medio de la investigaci贸n. Kropotkin estar铆a muy de acuerdo, aunque como hemos dicho, 茅l amplia su concepci贸n anarquista al conjunto de la vida y la pone al servicio de la liberaci贸n de los seres humanos.

Capi Vidal