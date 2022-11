–

Max Stirner es el seud贸nimo con el que Johan Caspar Schmidt (1806-1856) firm贸 sus primeros escritos filos贸ficos, como El falso principio de nuestra educaci贸n (1842) y despu茅s su obra principal, El 煤nico y su propiedad (1845), a la que est谩 unida su fama de fil贸sofo nada convencional y de rebelde, como te贸rico del individualismo, e incluso del anarquismo.

En realidad, individualismo y anarquismo est谩n estrechamente emparentados, si es cierto aquello que escribi贸 Malatesta (芦todo anarquista es un individualista禄) para despu茅s a帽adir que no todos los individualistas son anarquistas. 驴Es este el caso de Max Stirner?

Resumir en una definici贸n el pensamiento del fil贸sofo de Bayreuth resultar铆a reduccionista e inconsecuente, sobre todo si consideramos que en las 491 p谩ginas de El 煤nico, Stirner ofrece una reinterpretaci贸n de la compleja experiencia hist贸rica de la humanidad, utilizando de manera original las categor铆as de la filosof铆a de la historia hegeliana, para llegar a conclusiones que echan por tierra los presupuestos y logros de la historia filos贸fica hegeliana: tres mil a帽os de historia no son la demostraci贸n del proceso/progreso del esp铆ritu y la raz贸n (dimensi贸n mundana del Geist) sino que prueban el esfuerzo y el emerger gradual de la individualidad, del sujeto, del 脷nico. No es el esp铆ritu el que mueve la Historia, es el 芦ego铆smo禄, es decir, el deseo de afirmar y valorarse a s铆 mismo, que caracteriza toda forma de vida: en primer lugar el ser humano, todo ser humano.

El sujeto de la Historia y de la vida, el solo sujeto real es el individuo, no entendido como una categor铆a (el 芦hombre禄, el 芦ciudadano禄, el 芦trabajador禄) o dentro de un grupo humano (la sociedad, la humanidad, la familia, etc.) que lo reducir铆a a 芦miembro禄 suyo y a 芦parte禄 suya, es decir, que lo anular铆a. El sujeto real es 芦el 煤nico y su propiedad禄, el individuo singular y la esfera de las relaciones y las cosas que domina, como si fueran de su propiedad, de las que dispone de manera absoluta. Partiendo de esos presupuestos, Stirner considera 芦extra帽o禄 todo lo que no es el yo/individuo singular, defini茅ndolo como la nada, es decir, carente de valor. La famosa afirmaci贸n con que comienza y finaliza El 煤nico y su propiedad (芦he fundado mi causa en la nada禄) significa, como explica el propio Stirner, que 芦no tengo otro objetivo para mis acciones y mi vida que yo mismo禄. Por ello la filosof铆a de Stirner no es en absoluto una forma de nihilismo sino m谩s que nada un individualismo radical y coherente, que ha fascinado a personajes procedentes de los m谩s diverso 谩mbitos culturales: desde los anarquistas hasta los existencialistas como Buber y Camus, de los liberales a personajes reaccionarios como Ernst J眉nger y Julius Evola, al menos el del primer periodo 芦dada铆sta禄, cuando considera a Stirner (y no es el 煤nico que lo hace) el te贸rico por excelencia del dada铆smo art铆stico y literario.

Stirner describe la alteridad (lo que es extra帽o y diverso del yo como carente de valor) como sin贸nimo de 芦sagrado禄 cada vez que el individuo lo considera superior a s铆 mismo, o sea, como algo a respetar o incluso a venerar. La cr铆tica stirneriana a lo sagrado no respeta nada ni a nadie: en el momento en que identifica alteridad con sacralidad, critica y condena toda forma de sociedad y v铆nculo tradicional; no solo la Iglesia, la sociedad y el Estado sino tambi茅n la familia, la naci贸n e incluso una ligaz贸n como el matrimonio, en cuanto v铆nculo indisoluble que se impone al yo para siempre. El hombre social, el buen ciudadano, el miembro de un partido o de un sindicato o de una familia, son todos 芦hombres religiosos禄, que viven para no realizarse a s铆 mismo y gozar de la vida, sino que en funci贸n de los otros son sujetos alienados y 芦desdoblados禄. En este tipo de cr铆tica se reconocen muchos anarquistas, entre otras cosas porque retoma la esencia misma del anarquismo, que consiste en el rechazo de todo lo que desde el exterior se quiera imponer al individuo, o sea, el principio de autoridad o, por mejor decir, de 芦autoritarismo禄, porque existe un tipo de autoridad, por ejemplo la que se deriva del conocimiento y de la experiencia, a la que se pliega sin problema, como admite el mismo Bakunin.

驴Podemos por ello incluir a Max Stirner entre los 芦padres禄 y los 芦precursores禄 del anarquismo, al menos filos贸fico? Seguramente, pero con alguna precisi贸n. Considerando que el anarquismo no se reduce al pensamiento o a la obra de un autor, ni siquiera puede considerarse una ideolog铆a construida sobre esquemas r铆gidos, como teor铆a filos贸fica, como visi贸n del hombre y del mundo, el anarquismo se reconoce en algunos principios y valores compartidos, si no por todos los anarquistas, seguramente por la mayor铆a. Por ejemplo, en principios como la libertad, la igualdad y la solidaridad, e incluso en el valor del apoyo mutuo, que es una forma 芦activa禄 de solidaridad. Stirner prefiere hablar de 芦apropiaci贸n禄 m谩s que de libertad, considerada como una noci贸n est茅ril; no habla de solidaridad, como mucho de 芦uso rec铆proco禄, que es lo que nos encontramos en la stirneriana Verein der Egoisten (芦uni贸n de los ego铆stas禄); considera la igualdad como una forma religiosa de anulaci贸n de la individualidad. Para 茅l, lo 煤nico com煤n es la unicidad, es decir, la originalidad individual que no es comparable ni reducible a cualquier cosa externa o extra帽a al 煤nico.

Para Stirner, 芦lo que nos es com煤n es una igual diferencia禄: la originalidad es el patrimonio compartido por cada hombre, sobre la que no se pueden fundar categor铆as colectivas ni universales. Sobre este punto, todo anarquista puede estar de acuerdo, como sobre el hecho de que todo individuo debe hacerse valer, debe valorarse a s铆 mismo, debe hacerse respetar… Pero cuando la unicidad y la originalidad son las de un anciano o un enfermo, las de un ni帽o indefenso o las de una persona en dificultades, 驴qui茅n debe intervenir? 驴Qu茅 debe hacer? La respuesta de Stirner, l贸gica y consecuente con las premisas de su pensamiento, es que el ni帽o con su sonrisa te 芦obliga禄 a ocuparte de 茅l, mientras que la persona con dificultades nos conmueve y, por ego铆smo, nos decidimos a ayudarla, porque no nos gusta verla sufrir. No parecen respuestas adecuadas ni en la l铆nea con los presupuestos humanistas e igualitarios del pensamiento libertario, donde la igualdad no es sin贸nimo de enmascaramiento en un modelo de hombre o de comportamiento, sino que significa reconocer la dignidad igualitaria de toda forma de vida humana y crear las condiciones para que tal dignidad sea respetada, valorada y protegida. En realidad Stirner, situando como centro la existencia individual y el valor de lo singular, est谩 en sinton铆a con la 芦tradici贸n禄 del anarquismo, pero no hasta el fondo, porque niega el valor de la solidaridad; incluso reconociendo la centralidad de todo individuo singular, abandona al hombre a su destino por miedo a los condicionantes externos, por ejemplo la sociedad. Es decir, por miedo a una mala cura, se deja sin curar a un individuo con dificultades. Este planteamiento presenta todos los inconvenientes de un individualismo exasperado, incapaz de comprender el papel positivo que puede tener la sociedad, al menos cierto tipo de sociedad, para la formaci贸n, para el apoyo y la 芦protecci贸n禄 de los individuos que forman parte de ella. No obstante, sobre todo por la centralidad que tiene el individuo en el pensamiento de Stirner y por su dura y coherente oposici贸n a cualquier forma de condicionamiento, rebajaci贸n y anulaci贸n de la individualidad, Stirner tiene un puesto relevante entre los pensadores que han proporcionado argumentos e instrumentos para la visi贸n de la vida t铆pica del anarquismo.