De parte de Acracia April 12, 2021

Hay historiadores e historiadoras que leo por placer o con fines utilitarios (para alguna investigaci贸n en marcha) o por ambos motivos a la vez. Tony Judt forma parte del primer grupo, algo que quiz谩s me replantee a partir de ahora. Cualquier persona dedicada a la investigaci贸n hist贸rica tiene ideolog铆a, no existe una persona que no tenga su subjetividad, su visi贸n del mundo, su manera de comprender la realidad. Pretender ser objetiva y no estar influida por todos esos componentes (y muchos otros como el g茅nero, la raza, la etnia, la clase social, la naci贸n en la que ha nacido, su religi贸n, etc.) es enga帽oso y sospechoso (quienes lo pretenden llaman historiadores/as 芦militantes禄 al 芦otro u otra禄 como insulto).

Tony Judt no oculta su opci贸n pol铆tica socialdem贸crata y ha escrito alg煤n libro al respecto como el titulado 芦Algo va mal禄. Su opci贸n pol铆tica, que no es la m铆a, nunca ha sido un obst谩culo para que haya le铆do muchos de sus libros con verdadero placer pese a la distancia ideol贸gica que nos separa. Lo he considerado un historiador honesto y para m铆 eso era suficiente.

Quiz谩s por los muchos libros que he le铆do de Judt me sorprendi贸 m谩s el fragmento con el que me tropec茅 leyendo su libro, Cuando los hechos cambian:

芦Ha habido terroristas anarquistas, terroristas rusos, terroristas indios, terroristas 谩rabes, terroristas vascos, terroristas malayos, terroristas tamiles y muchos m谩s禄 (p. 280).

Me qued茅 tan petrificada que lo rele铆 varias veces para intentar entender por qu茅 Judt hab铆a metido en el mismo p谩rrafo al terrorismo que se帽ala una corriente de pensamiento, el anarquismo, con el terrorismo localizado en diversos territorios geogr谩ficos. Por qu茅 Judt sinti贸 la necesidad de destacar el terrorismo llevado a cabo por personas anarquistas como si estas no pudieran quedar encuadradas en su nacionalidad respectiva.

Esta afirmaci贸n enseguida me record贸 al monumento dedicado a C谩novas del Castillo en Madrid asesinado por el anarquista italiano Angiolillo en 1897. En la base del monumento puede leerse literalmente:

芦V铆ctima del anarquismo. Muri贸 asesinado en Santa 脕gueda el 8 de agosto de 1897 (鈥)禄.

M谩s recientemente volv铆 a leer algo parecido cuando se produjeron las manifestaciones en favor de la libertad de Pablo Has茅l en Barcelona y en la prensa pude leer que los protagonistas de las protestas e incidentes violentos eran: anarquistas, antifascistas y antisistema. 驴Por qu茅 el articulista sinti贸 la necesidad de destacar como violentas a personas anarquistas mientras utiliz贸 t茅rminos en los que se engloban ideolog铆as diversas, por supuesto las propias personas anarquistas, como antifascista o antisistema?

Los medios de comunicaci贸n y otros instrumentos de poder institucional colaboran sistem谩ticamente en asociar la idea de violencia al anarquismo, algo demencial puesto que otras ideolog铆as como el liberalismo, el nacionalismo o el comunismo han inspirado guerras o actos de represi贸n que han causado, y siguen causando, millones de personas muertas. No solo consideran que el anarquismo es violento y mata sino que sistem谩ticamente ignoran u ocultan el hecho de que muchos hombres y mujeres anarquistas optaron por no practicar la violencia nunca. El caso m谩s reciente (pero hay muchos) es un v铆deo editado por la Universidad de Zaragoza sobre la anarco-sindicalista, pacifista y fundadora de la revista Mujeres Libres, Amparo Poch y Gasc贸n, en el que ocultan cuales eran las ideas que inspiraron su trayectoria puesto que no mencionan en ning煤n momento que era anarquista, ni tan solo libertaria.

Ese p谩rrafo de dos l铆neas de Tony Judt me parece tan poco honesto, tan manipulador de la realidad, que revisar茅 mi afici贸n a leer sus libros. Ha habido personas anarquistas que han practicado la violencia y ha habido muchas m谩s que no lo han hecho nunca, el poder institucional siempre estar谩 interesado en asociar la violencia a quienes cuestionan su poder y en quitarse de encima la dura losa de personas muertas que les vienen acompa帽ando en su ejercicio del poder desde hace cientos y cientos de a帽os.

Laura Vicente

Tomado de https://kaosenlared.net/el-anarquismo-la-unica-ideologia-que-mata/