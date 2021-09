–

Este texto es una respuesta cr铆tica a un texto de Vicarious Shamishen titulado “La ciencia como cierre categorial de origen burgu茅s. Incapacidad art铆stica de la burgues铆a“, publicado el 26 de agosto en este mismo portal.

Deber铆a parecernos por lo menos triste que dentro del anarquismo, es decir, dentro la lucha por la construcci贸n de una sociedad libre, racional, donde todos pueden ser lo m谩s felices y lo m谩s libres posibles, conviviendo en solidaridad, apoyo mutuo y amor fraterno, encontremos a煤n posiciones que no s贸lo exhiben una ignorancia desorbitada sobre lo que la ciencia (y el pensamiento racional en general) es, sino que adem谩s est谩 en condiciones de verter tal ignorancia en verborrea pseudofilos贸fica a modo de propaganda anarquista. En efecto, el texto publicado en este portal el 26 de agosto de 2021 titulado 鈥淟a ciencia como cierre categorial de origen burgu茅s. Incapacidad art铆stica de la burgues铆a鈥 de Vicarious Shamishen no puede ser caracterizado m谩s que eso: mera verborrea de quien no s贸lo no est谩 en condiciones de entender el potencial liberador de la ciencia, sino que tampoco de c贸mo el origen del pensamiento cient铆fico est谩 铆ntimamente ligado con el pensamiento anarquista. Se帽alemos alguno de los desvar铆os de ese trabajo y luego reflexionemos sobre el lugar de la ciencia para el anarquismo.

Debe sorprendernos c贸mo la primera oraci贸n del texto de Shamishen ya nos ofrece una pl茅tora de errores. Comienza el escrito con la siguiente pomposidad:

鈥溌縌u茅 es 芦la ciencia禄, esa deidad moderna y postmoderna tambi茅n, sino desde una perspectiva human铆stica una categorizaci贸n, un cierre del discurso, un rancio positivismo comtiano, heredero traidor y legitimador de cierta filosof铆a y l贸gica aplastante que en su caso motiv贸 el 芦coup d鈥櫭猼at禄 a cargo de la burgues铆a revolucionada contra la nobleza, cuyos 芦progresos t茅cnicos禄 no hacen sino marginar y eliminar binariamente, mediante la escala de grises inherente a ella misma, las mejores capacidades cualitativas de escritores no comerciales y no capitalistas venalistas, de gran calidad por lo tanto (si vales, vales; si no, para Humanidades)?鈥

Ignoremos que Shamishen pareciera no saber que el posmodernismo es una reacci贸n relativista cient铆fica y epistemol贸gica, por lo cual probablemente los posmodernos tienen muchas afinidades con su forma de 鈥渞azonar鈥. Pas茅moslo por alto. Lo que resulta m谩s serio es entender la ciencia como 鈥渃ategorizaci贸n鈥 y 鈥渃ierre de discurso鈥 y que ello tiene por consecuencia 鈥渆liminar binariamente [鈥 las mejores capacidades cualitativas de escritores no comerciales y no capitalistas鈥. Vamos a ver. Una distinci贸n que conviene hacer es separar, por un lado, la ciencia de forma interna, propio de una filosof铆a del conocimiento y, por el otro, la ciencia comprendida de forma externa, desde las ciencias sociales. La distinci贸n es importante. La ciencia comprendida internamente, entendida como ella misma es, no es otra cosa sino la aspiraci贸n de describir la realidad 鈥搚 esa realidad puede ser, por supuesto, natural, social, matem谩tica, moral, l贸gica, filos贸fica, etc.- sosteni茅ndose sobre evidencias que pueden tanto ser acreditadas en primera persona como disponibles para cualquiera que indague en la misma materia. Un conocimiento propiamente tal puede ser denominado cient铆fico (y en realidad, conocimiento en sentido estricto) si quien afirma algo lo hace bas谩ndose en algo que est谩 intersubjetivamente disponible, para todos. La ciencia es, en esencia esto y todo lo dem谩s son capas contextuales que la repletan de contenido en distintos tiempos. En contraste, la ciencia tomada como fen贸meno sociol贸gico, es decir, vista desde afuera, es s贸lo la constataci贸n de un grupo de personas autodenominadas 鈥渃ient铆ficos鈥 que operan con una serie de variables culturalmente interpretadas. El cient铆fico social se encuentra con que la comunidad de cient铆ficos utiliza t茅rminos como 鈥渧erdad鈥, 鈥渄ato鈥, 鈥渃onclusi贸n鈥, 鈥渆lectr贸n鈥, 鈥渆nerg铆a鈥, 鈥渟ociedad鈥, 鈥渘煤mero irracional鈥, 鈥渉ip贸tesis鈥, etc., e intenta develar qu茅 sentido tienen esos t茅rminos y sus respectivos objetos para esa comunidad. No es tarea del cient铆fico social evaluar la pertinencia o la realidad de tales conceptos (de hecho, 茅l mismo opera con nociones de verdad, evidencia, observaci贸n, etc., que est谩n siempre presupuestas; esa es tarea de la epistemolog铆a hacer tal evaluaci贸n), su 煤nico inter茅s es comprender un hecho cultural llamado 鈥渃iencia鈥 que tiene unas particularidades espec铆fica a lo largo de la historia, de los distintos territorios, etc. Confundir ambos conceptos podr铆a, como in煤tilmente intent贸 el posmodernismo hacer, creer que todo era reducible a variables sociol贸gicas, por lo cual incluso las verdades matem谩ticas y f铆sicas eran meras construcciones sociales, y que todo se diluya en mera imaginaci贸n y convenci贸n. Afortunadamente ese sociologismo rancio ya ha quedado descartado desde hace m谩s de 50 a帽os en la discusi贸n seria en torno a la filosof铆a del conocimiento y de la ciencia, y entendemos que la ciencia es, de hecho, nada m谩s que el patrimonio de lo que la humanidad ha comprendido de la realidad en el tiempo a partir de ponerse ella misma la exigencia de buscar evidencias que est茅n disponibles, aunque sea potencialmente, para todos. La ciencia lejos de ser una mera 鈥渃ategorizaci贸n鈥 o un 鈥渃ierre de discurso鈥 est谩 en constante movimiento, volviendo sobre sus verdades adquiridas en un momento y reemplaz谩ndolas por otras mejor fundamentadas. Esto en realidad es forzoso porque siempre que se devela un aspecto de la realidad inmediatamente se hace visible para quien investiga un horizonte de indagaciones futuras por las que se puede avanzar, y que permitir铆an comprender de manera m谩s adecuada los asuntos.

Pero claro, quiz谩 Shamishen podr铆a reconsiderar su posici贸n respecto de la ciencia cuando se presuma qu茅 es lo que est谩 en contraste con ella. Cuando la idea de que no s贸lo es posible sino adem谩s necesario proveer una justificaci贸n acerca de lo que se dice o se hace, lo que resta es la autoridad, que puede tomar distintas formas: tradici贸n, religi贸n, ideolog铆a oficial, costumbres a帽ejas, castas de sacerdotes, textos sagrados, etc. Cuando no se reconoce la mera posibilidad de una racionalidad com煤n, lo 煤nico que queda es la fuerza. Lxs anarquistas no s贸lo creemos que la anarqu铆a es lo que buscamos porque estemos absolutamente encaprichados por ella. No es un objetivo ocioso la anarqu铆a, ni lo hemos escogido meramente porque se ajusta a nuestros gustos o subjetividades particulares. La mayor铆a de lxs anarquistas, y he aqu铆 el trasfondo eminentemente racionalista e ilustrado del anarquismo, creemos que la anarqu铆a es, de hecho, la mejor sociedad posible, aquella donde todos los individuos pueden vivir razonablemente mejor que en cualquier otra. De hecho, este es el argumento bajo el cual lxs anarquistas justificamos el uso de la violencia: la violencia est谩 justificada cuando existen enemigos, los verdaderos encaprichados, que en nombre de su propio beneficio quieren mantener la sociedad patriarcal, estatal, capitalista, en suma, jer谩rquica, y que est谩n dispuestos, precisamente porque no reconocen la posibilidad de una fundamentaci贸n racional de nuestro modo de vida, a defenderla por la fuerza. Cuando acusamos, de hecho, a los liberales o a los marxista-leninistas de que sus fundamentos o su comprensi贸n de la sociedad es err贸nea o inmoral, no hacemos precisamente sosteni茅ndonos sobre argumentos racionales: denunciamos su falsa racionalidad (su falsedad) en base a nuestra racionalidad. La ciencia tiene un potencial liberador para la humanidad porque ya no resulta admisible que alguien me prescriba algo sin que me provea una justificaci贸n que yo misma pueda legitimar; y puedo precisamente ante ello esbozar una r茅plica mostrando los errores de la autoridad. Si nada de eso existe, s贸lo queda agarrarse a golpes.

Cuando comenc茅 a escribir esta respuesta pensaba dar azotes a todas las frases del texto de Shamishen que me parecieran barbaridades insostenibles. Sin embargo, todo el texto es una barbaridad, por lo cual intentar茅 tomar una actitud distinta e apuntar茅 a qu茅 es eso que a Shamishen le preocupa tanto y c贸mo podemos hacer sentido de esa preocupaci贸n. Tratemos鈥

A Shamishen, pareciera al menos, le preocupa una noci贸n ideol贸gica y restrictiva de la ciencia, una que surgi贸 durante el siglo XIX y se extendi贸 de forma radical a lo largo del XX, y esto es el positivismo. El positivismo es la idea de que el 煤nico conocimiento v谩lido es el conocimiento de las ciencias naturales, y todo presunto saber (moral, cient铆fico-social, filos贸fico, etc.) debe reducirse, de alguna forma, a variables f铆sicas. Esta ideolog铆a, totalmente anticient铆fica, es la que est谩 desplegada cuando los Estados recortan fondos para la investigaci贸n en ciencias sociales o en filosof铆a, o cuando las escuelas eliminan la asignatura de artes o filosof铆a para darle m谩s horas a la f铆sica. Pero el positivismo, quiz谩 Shamishen lo sepa, tiene un efecto much铆simo m谩s terrible de que sea una sociedad que forma b谩sicamente imb茅ciles que s贸lo pueden calcular. El positivismo niega la posibilidad de una moral racional, tanto individual como social, y en tal movimiento, lo 煤nico que queda es el individualismo liberal y la tecnocracia economicista a nivel social. Si la 茅tica y la filosof铆a social son deslegitimadas en su racionalidad, evidentemente desde el poder se desplegar谩n todo tipo de atrocidades y todo ello en nombre de la 鈥渆conom铆a鈥 o la 鈥渓ibertad individual鈥. De hecho, la clausura positivista de una racionalidad pr谩ctica (茅tico-moral) es lo que ha forzado a muchos a tener que volver sobre formas de vida pr谩ctica antiguas, recuperando la religi贸n, la sangre y el suelo, la naci贸n, la tradici贸n, las costumbres viejas, la patria, la autoridad de los ancianos, el nihilismo, la m铆stica y la neom铆stica, y todas aquellas cosas que la ciencia, en su origen, mostr贸 que eran formas injustificadas de habitar el mundo. En este respecto estamos de acuerdo con Shamishen: necesitamos reivindicar las artes, la filosof铆a, las ciencias sociales, y necesitamos, de hecho, hacerlo porque tambi茅n la posibilidad de una sociedad construida desde abajo, operando con democracia directa, tal como el anarquismo aspira, necesita poder desbaratar la ideolog铆a de los tecn贸cratas, la ideolog铆a, en suma, de los positivistas, precisamente porque es una ideolog铆a irracional y anticient铆fica. Aceptamos este impulso, pero tambi茅n reaccionamos con severidad contra quien confunda el positivismo con el pensamiento cient铆fico, porque precisamente el que lo hace ya se ha comprado la ideolog铆a positivista. Shamishen firmemente cree que la ciencia no es m谩s que lo que el positivismo dice que es, y por eso reacciona contra ella. Esperemos que este escrito le ayude a saber que no reacciona contra la ciencia, sino contra la anticiencia.

Nautilia Hyosung