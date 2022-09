–

De parte de A Las Barricadas September 18, 2022 298 puntos de vista

Hablando con un vecino de doctrina anarquista, me comentaba que a la vista estaba que un mundo de paz armon铆a y colaboraci贸n era imposible, ya que los humanos somos peores que las ratas. Me planteaba 鈥損or ejemplo鈥 lo de la guerra de Ucrania, como prueba irrefrutable de que el anarquismo es una quimera. Y le demostr茅 precisamente que la guerra de Ucrania es la prueba evidente de que el anarquismo es posible. Estos son los hechos:

El Gobierno de Ucrania, tras la invasi贸n del ej茅rcito ruso, consider贸 que el Estado ruso le hab铆a declarado la guerra, y proclam贸 la movilizaci贸n general. O sea, que puso toda la econom铆a al servicio de la guerra, y oblig贸 鈥揹e buen grado o por fuerza鈥, a todo hombre o mujer que pudiese ser soldado, a ir a la guerra. Y as铆 se coge a un chaval, acostumbrado a beber refrescos, a vapear con su sudadera, su skateboard y su capucha鈥 Y le ponen un casco y a cascarla.

Eso es, personas que hasta ese momento se dedicaban a sus cosas, se ven 鈥揹e repente鈥 metidos en un uniforme horroroso, y con un equipo que pesa sus buenos cuarenta kilos, cavando agujeros, llueva, nieve o haga un calor de la hostia. En invierno se congelan, en primavera y oto帽o se embarran, y en verano se asan. Hongos en los pies, huevos escocidos, sudor que chorrea de la nuca al bujero del culo, etc. Y no solo eso, si no que en el pozo de tirador, est谩 el centinela esperando que le deg眉elle un spetsnaz nacido en Mordovia, Tartarist谩n o Udmurtia, que no saben ni donde est谩 eso. Ah铆 va. Placer inenarrable. Nadie, en su sano juicio, votar铆a por eso.

Y, sin embargo, ah铆 est谩n aguantando lo inaguantable civiles y soldados, que han muerto m谩s de sesenta mil (rusos y ucranianos) en seis meses de campa帽a, tantos como murieron en Espa帽a el primer a帽o de COVID sin mascarilla.

Probado es 鈥損or lo tanto鈥, que la gente aguanta tela marinera (1). Aguanta cosas incomprensibles, si se piensan despacio. Y esa barbaridad 鈥搃mposible de entender para una persona normal鈥, la construye la costumbre establecida por los poderes p煤blicos y econ贸micos.

C贸rcholis: es la costumbre. As铆 que bastar铆a con que los y las anarquistas gan谩semos una vez, una sola vez, el tiempo suficiente como para apartar a ese pu帽ado de mamarrachos y mequetrefes releg谩ndolos a alguna isla perdida en el oc茅ano, o a la puta mierda鈥 Y vencer esa sola vez, para establecer otra costumbre colaborativa, pac铆fica, amable. La costumbre de cuidarnos unos a otros. Y establecido el h谩bito, la gente se comportar铆a de ese modo de forma autom谩tica, como los reba帽os, y ver铆a la guerra, la acumulaci贸n, la avaricia y el escupir al que est谩 abajo, tan imposible como la sangr铆a terap茅utica con sanguijuelas en el escroto. Ser铆a entonces la anarqu铆a por mera repetici贸n, y la gente tendr铆a deseo de ir a asambleas semanales para escuchar el balance de cuentas de la reconstrucci贸n del puente Durrutu sobre el r铆o Donets, con la misma impavidez con que en Ucrania, en Rusia, en Armenia o en Azerbay谩n, contemplan a d铆a de hoy c贸mo les devuelven los cad谩veres de sus hijos tan trinchados que son dif铆cilmente identificables, a煤n cuando lo intentase Federico Trillo con un pat贸logo del ej茅rcito espa帽ol (2).

Por eso digo que haciendo ya la gente cosas imposibles y aut茅nticas barbaridades propias de enajenados sin cerebro, ser铆amos capaces de llevar a cabo una locura menor, tal que la anarqu铆a.

鈥斺斺

NOTA

(1) Es verdad que rusos, espa帽oles, portugueses, griegos e italianos, somos gente que somos capaces de sufrir much铆simo. No como los alemanes, que no solo no saben sufrir, si no que siempre lo hacen todo bien鈥 Para este caso los ucranianos tambi茅n saben de eso de sufrir mucho, pero es que un ucraniano es como un ruso, solo que del sur, como los andaluces y los de Chipiona, que se sabe que existe por Roc铆o Jurado鈥 Pero que me desv铆o del tema. Volver arriba por favor.

(2) Trillo. El de 隆Viva Honduras! cuando estaba en El Salvador, y el de la identificaci贸n de cad谩veres del Yak 4230, que no dio pie con bola.