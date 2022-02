–

De parte de Nodo50 February 25, 2022 98 puntos de vista



No es que el mundo animal me parezca un conjunto de seres

estúpidos. Todo lo contrario. El reino animal, vegetal… me parece un mundo

fruto de la inteligencia sublime de la Vida, un jardín de variedad, color,

ingenio y belleza sin límites. Lo que quiero decir con “el animal más estúpido

de la galaxia” es que los seres humanos tienen demasiado activa la neurona más

absurda, la que les podría llevar al holocausto del planeta entero, destruyendo

toda la biosfera, incluída la vida humana misma. En este sentido, ¿se puede ser

más estúpido?.

La guerra de Rusia contra Ucrania, es decir, la guerra que ha

sido fraguada por décadas de colisión entre la OTAN y Rusia, es otro signo más

de que la capacidad autodestructiva de los seres humanos está desatada. El

biocida discurso de Putin (“estamos preparados para todos los escenarios” y

aquel que se oponga a nuestra acción militar en Ucrania sufrirá consecuencias

nunca antes vistas…) demuestran que los arsenales atómicos están listos para ser

usados. Pero Putin es, no lo olvidemos, una pieza más de ese sistema, de esa

lógica de la destrucción total en la que participan muchos estados. España

misma se niega a firmar el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares. España

misma tiene como aliado militar directo a Estados Unidos, una potencia nuclear

que despliega su poder en toda Europa y Mediterráneo y que participa en

numerosas guerras.

El panorama de las guerras y de las luchas entre bloques de

países es desolador. Ese panorama, en el contexto de una degradación

medioambiental mundial sin precedentes, es muy alarmante. Solamente habría que

mirar lo que el estado de Israel continúa haciendo al pueblo palestino desde

hace décadas, con la anuencia de algunos países occidentales, para comprender.

Solamente habría que observar lo que está ocurriendo (un rearme sin freno,

infernal) en toda la región del Golfo Pérsico para comprender que las

relaciones internacionales están basadas no en ninguna norma racional, no en

ningún criterio de convivencia y cooperación, sino en la ley del más fuerte, en

la ley de la violencia.

En realidad, vivimos en una especie de caos donde la peor de

las amenazas, si cabe una amenaza mayor que el cambio climático efecto de

degradación medioambiental de origen antrópico, es sin duda la posibilidad de

destrucción acelerada vía conflicto internacional atómico. Las consecuencias

serían devastadoras y rápidas.

De hecho, ya tres cuartas partes de la población mundial

viven en unas condiciones difíciles (valga este difuso adjetivo). Es decir, ya

la situación mundial es insostenible haya o no haya una conflagración mundial

nuclear.

Este inmenso escenario de estupidez humana profunda y

generalizada no debe prosperar más. Debemos ser capaces de cambiarlo por

difícil que sea hacerlo, por imposible que en principio parezca el empeño. Ojo:

no es un sueño utópico, es una necesidad, una necesidad urgente. Si no lo

logramos, si no obligamos a nuestros gobernantes a que desanden el camino de la

contaminación, el de los abismos de desigualdad entre países, el del

despilfarro energético o el de los gastos militares multimillonarios, es

evidente (Putin o Trump son las pruebas) que nos sobrevendrá lo peor.

He observado, particularmente, la posición, teatralmente

compungida y aparentemente responsable, del presidente del gobierno de España

hablando de nuestro compromiso con la democracia, los derechos humanos, el

restablecimiento de la Paz… pero él ha enviado al este de Europa varios

centenares de militares, aviones de combate, buques de guerra, tanques… El

crecimiento anual del gasto militar de España y su sumisa política pro OTAN

revelan, igualmente, la incoherencia de ese discurso edulcorado de Pedro

Sánchez al pie del palacio de la Moncloa. Utiliza bellas palabras para hablar

de la Paz, pero participa de todos los engranajes de la guerra. Y no le importa

exportar gran cantidad de armas de guerra a otros escenarios como el citado del

Golfo Pérsico.

Entonces, toca a la ciudadanía defendernos de estas muy

peligrosas políticas de las élites que no conectan para nada con los intereses

de la mayoría. Es decir, estamos en la obligación de denunciar y oponernos con

la máxima energía a todas estas decisiones belicistas de nuestros gobiernos, y

aquellas otras que no consiguen frenar para nada el cambio climático, que nos

conducen por el camino de las guerras permanentes y la devastación general.

Cuando los gobiernos operan no solamente al margen de los

intereses de la ciudadanía, sino exactamente contra esos intereses (la vida

digna, los derechos humanos, la convivencia pacífica y la cooperación

internacional), entonces estamos en una situación de dictadura. El problema no se

reduce, por tanto, a que Putin ataque militarmente a Ucrania. El problema es

que nuestros gobernantes tienen decidido que los conflictos internacionales han

de resolverse a base de guerras y amenazas de mutua destrucción. El mundo exige

la Paz, nuestras élites la Guerra.

Para todos aquellos que concluyan que este es un

bienintencionado escrito más fruto de la coyuntura, un bondadoso canto al sol

cuajado de corrección política, de inocencia, de sensibilidad humanitaria,

etc., que recuerde Auschwitz y, olvidándose de lo aquí expuesto, trate de

responder a esta pregunta: ¿no fue suficiente aquella infinita carnicería?.

Posdata: no me refiero a la estupidez humana así en general,

ni a la estupidez de nuestros muy irresponsables gobernantes, sino a la

estupidez de cada uno de nosotros que, viendo lo que hay, se cruza de brazos.