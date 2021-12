–

Pr√≥logo -con r√ļbrica de Fernando Mart√≠nez Heredia– y el √ļltimo ep√≠grafe del libro testimonial: “El a√Īo de todos los sue√Īos”, del revolucionario, ensayista y diplom√°tico cubano, Germ√°n S√°nchez Otero.

Sirvan estas dos piezas de la memoria y el horizonte comunista para recordarnos que sin el cambio de la persona en el proceso de cambiar su realidad, la tarea de la emancipaci√≥n est√° incompleta y puede ser, al cabo, revertida. Flanqueada por el eco de los casquillos en Gir√≥n, la Campa√Īa tambi√©n nos recuerda que las liberaciones no acontecen nunca por evoluci√≥n, y que su sostenibilidad se cifra en ser m√ļltiples y un√≠sonas.

***

Prólogo [1]

Fernando Martínez Heredia

Dentro del mar de eventos colosales de los a√Īos en que naci√≥ y creci√≥ la gran transformaci√≥n revolucionaria de Cuba, la Campa√Īa de Alfabetizaci√≥n tuvo una cualidad y una importancia singulares.

En medio del vuelco radical de las relaciones fundamentales de la econom√≠a y del enfrentamiento violento con la contrarrevoluci√≥n y el imperialismo, la Revoluci√≥n multiplic√≥ s√ļbitamente las capacidades de los m√°s humildes del pa√≠s para participar y para hacer suyos los cambios y la nueva vida que se anunciaba. Lo hizo de un modo que solo les es dado a las revoluciones: con una fuerza humana que no se hab√≠a hecho visible pero s√≠ pose√≠a, y mediante un nuevo tipo de relaci√≥n, en la cual cien mil adolescentes interactuaron con la enorme masa iletrada de cubanos y cubanas, cumplieron la tarea de alfabetizarlos y avanzaron un mundo en el cambio de s√≠ mismos.

La Alfabetizaci√≥n de 1961 no fue una plausible modernizaci√≥n lograda en un pa√≠s ¬ęsubdesarrollado¬Ľ, fue un paso gigantesco en un proceso que es diferente y es mil veces m√°s valioso: el de la liberaci√≥n de las relaciones sociales, el reparto masivo de poder social y el ascenso de la condici√≥n humana a escala de toda la sociedad.

Este libro nos trae una visi√≥n y una narraci√≥n desde dentro de aquella campa√Īa de hace cincuenta a√Īos, en toda su riqueza y su complejidad, contada por una persona que fue protagonista en ella: un alfabetizador. Cumple su empe√Īo con dos rasgos b√°sicos que permiten augurarle √©xito y eficacia: es veraz y es atrayente.

Resultar√° una fuente inesperada para millones de cubanas y cubanos que solo saben que aquel fue un evento maravilloso en el cual participaron ¬ęlos viejos¬Ľ, esos que alguna vez afirman que ¬ęla Alfabetizaci√≥n¬Ľ marc√≥ sus vidas. Pero tambi√©n ser√° de gran inter√©s y utilidad para todo el que desee asomarse a esa modalidad apasionante de la aprehensi√≥n de los grandes acontecimientos que es su recreaci√≥n y su recuento desde las perspectivas y las experiencias personales. El texto mantiene un aire siempre coloquial -como corresponde-, pero est√° escrito con un gran cuidado formal.

Germ√°n S√°nchez Otero ha logrado con esta obra un ejemplo sumamente valioso de comunicaci√≥n testimonial. Sus recursos son la forma asumida -el diario de un brigadista- y la transmutaci√≥n de su nombre y los de las dem√°s personas que se mueven en el relato. El primero le franquea un logro decisivo, que es situar la memoria en el presente de entonces, y de sus quince a√Īos de edad, y no en la selectividad de la memoria remota del adulto. El segundo medio le a√Īade libertad al primero, desembarazando a este hombre tan riguroso de la prisi√≥n de limitarse a lo que efectivamente sucedi√≥, que muchas veces impide conocer realmente, comprender, lo que sucedi√≥. Pero el autor no ha abusado de ese recurso suyo, que utiliza para resolver di√°logos y presentar conductas, dejar m√°s libres a los personajes o deslizar una subtrama ¬ępoliciaca¬Ľ. Todos los hechos que narra son ciertos, acaecieron; la forma utilizada es el veh√≠culo del narrador. En la brev√≠sima y luminosa ¬ęNoticia¬Ľ con la que autor inicia su libro lo deja todo claro, y lanza su primer anzuelo al lector.

Aunque se entusiasme, el prologuista debe cuidarse de repetir lo que el lector encontrar√° en el texto. Pero quiero destacar al menos algunos aspectos. Encontrar√°n ustedes hechos de relevancia hist√≥rica en el mismo p√°rrafo y nimiedades que solo sobreviven en la memoria de quien las vivi√≥, o la motivaci√≥n que lleva a un revolucionario a entregarse sin tasa ni dilaci√≥n junto a un deseo personal, una idea menor o la constataci√≥n de una actitud mezquina o torpe. Es decir, hallar√°n lo que les sucede realmente a las personas en la vida. Por eso, las haza√Īas de estos jovencitos y jovencitas no son calificadas de tales: nadie sabe que sus hechos llegar√°n a ser hist√≥ricos cuando los est√° realizando.

Las valoraciones del protagonista logran ser las de entonces, no las elaboradas a posteriori, lo cual es un logro muy notable, frente a tantas ¬ępuestas al d√≠a¬Ľ a las que se somete al pasado. Se incluyen fragmentos de comunicaciones de valor hist√≥rico -discursos o proclamas-, que le brindan al lector elementos de la epopeya que estaba en curso; son indispensables, porque ella no era el ¬ęcontexto¬Ľ: era la vida misma de la gente de Cuba de todas las edades. Esos fragmentos casi siempre proceden del radio que escuchaba el alfabetizador, como hac√≠a todo el pueblo entonces.

A mi juicio ha sido muy atinada la decisi√≥n de Germ√°n de incluir pasajes detallados acerca de los solares y las bodegas de La Habana de su ni√Īez, y de algunas personas que conoci√≥ en esos medios. Cumple las mismas normas que en la narraci√≥n principal, por lo que la vivienda de los m√°s pobres y un lugar privilegiado de las relaciones humanas aparecen como eran, y a trav√©s de la mirada del ni√Īo o de sus familiares nos asomamos a estos condicionamientos de su formaci√≥n. La injusticia en que tantos malviv√≠an y que salpicaba a los dem√°s era un modo de vida y un orden social que parec√≠an ser lo natural, o un mal inevitable. La vida cotidiana de Gabriel transcurre dentro de ese mundo, y la narraci√≥n incluye desde descripciones de alimentos hasta pasatiempos.

El nuevo poder revolucionario de enero de 1959, que sería central en un ensayo histórico sobre el período, no es en esta narración una luz abrupta que se enciende.

Otro acierto del libro es relatar sucesos de los dos a√Īos tremendos que precedieron a aquel 16 de abril de 1961 en que Gabriel se fue a la Campa√Īa de Alfabetizaci√≥n, contados desde la √≥ptica del muchacho que va sumando vivencias a su entusiasmo y va creciendo mucho m√°s r√°pido que su edad. Ni √©l ni sus coet√°neos ten√≠an un destino marcado, pod√≠an haber sido m√°s o menos indiferentes a la pol√≠tica de su pa√≠s.

La Revolución supo serlo realmente porque tuvo audacia, valentía e inteligencia para pretender y lograr lo imposible y cambiar al pueblo de Cuba y al país, pero fue factible porque no apeló a la donación, sino a abrirle vías de actuación y de conciencia al pueblo para que fuera el protagonista del proceso.

Estas jovencitas y jovencitos sintieron que deb√≠an entregarse a algo muy superior a sus afanes personales, y al mismo tiempo comprobaron que los adultos ten√≠an confianza en ellos y en sus cualidades. Por eso, Gabriel re√ļne en las mismas p√°ginas momentos cruciales de su educaci√≥n sentimental y eventos decisivos que han marcado a esta Isla hasta hoy; el pullover de franjas rojas de su amigo y el enorme gent√≠o que grita ¬ęFidel, Fidel¬Ľ; las escenas de horror de la explosi√≥n de La Coubre y la letra de un guaguanc√≥ del barrio de Atar√©s.

Gabriel no llega a nosotros desde el libro de la gloria: viene de Pinar del R√≠o y es habanero por adopci√≥n. Es un portador m√°s de la extraordinaria diversidad de los cubanos y las cubanas de los a√Īos cincuenta y primeros sesenta, y es un fruto m√°s de la individualizaci√≥n y el extra√Īamiento de unos y otros que consigui√≥ implantar en Cuba la sociedad del mercado generalizado, las clases sociales y el capitalismo. Cada uno de los brigadistas es un mundo en su personalidad individual, su pertenencia a medios familiares y sociales, sus sue√Īos, sus experiencias, sus ideas. Es a partir de haber dado el ¬ępaso al frente¬Ľ que se juntan y viven en compa√Ī√≠a, que encuentran una identidad com√ļn y la sirven y enarbolan, que comparten los trabajos, las penalidades, las experiencias, las alegr√≠as, los aprendizajes, los proyectos y la causa. Que aprenden a ser un colectivo y llegan a ser una hermandad. La regi√≥n a la que van bien pod√≠a haber sido para ellos otro pa√≠s y sus habitantes unos extranjeros, pero la conciencia que est√°n desarrollando los hace querer hacerla suya, cubana. Su gesta nos permite asomarnos al arduo camino de unificaci√≥n que signific√≥ la Revoluci√≥n.

Con los ocho meses de la campa√Īa entran en el libro las personas y las familias, la miseria y el trabajo, la fiesta y las creencias, la vida y las formas culturales de los otros, que comienzan a dejar de serlo: los analfabetos de Cuba. La narraci√≥n los muestra en su naturaleza en tantos sentidos diferente a la de los brigadistas, y en su complejidad -nadie es simple-, pero tambi√©n en su decisi√≥n de cambiar sus vidas y apoderarse de la lengua escrita, de aprovechar los gajes de la Revoluci√≥n y darle horizontes m√°s ambiciosos a su eterno trabajo, de participar en el proceso que vive el pa√≠s y regalarle sus esfuerzos y su sangre si es necesario.

Se sabe que los brigadistas compartieron con ellos su trabajo y sus precarias condiciones de existencia, pero aquí no estamos ante el discurso, sino ante los hechos concretos, las realidades que se han puesto en marcha, capaces de atraer mucho más y ganar los sentimientos del que lee, de brindarle conocimiento o asombrarlo.

Doy un ejemplo. He alabado mucho a la Cartilla cubana, entre otras cosas por utilizar palabras que después Paulo Freire llamó generadoras, como OEA, en la primera lección. Eran a la vez tres vocales fuertes y la Organización de Estados Americanos. Pero Gabriel quedó atónito ante su experiencia en Majayara: ninguno de sus alumnos sabía qué cosa era la OEA.

Los alfabetizadores fueron al mismo tiempo alfabetizados, aprendieron a dar sus saberes y recibir otros que no están en los libros, a vencer al egoísmo y trabajar con sus manos. Conocieron la vida real, agobiadora y dura, de los humildes, otros horizontes de su patria y las razones de la Revolución.

Pasaron muy bien la prueba a la que se sometieron y volvieron m√°s maduros, due√Īos de un sencillo orgullo. Fueron una de las vanguardias de una generaci√≥n que supo encontrar su Moncada y asumi√≥ las nuevas necesidades de la sociedad cubana. Sumaron a la insurreccional una nueva epopeya de creaciones realizadas por multitudes, una de las bases culturales de la transici√≥n socialista que se iniciaba.

En muy buen momento nos devuelve este libro aquel a√Īo de todos los sue√Īos. Esta narraci√≥n hermosa milita a favor de la confianza en nosotros mismos, y nos permite constatar que las mejores realidades y las m√°s trascendentes son las que hemos construido a partir y al calor de los sue√Īos.

Gracias, Gabriel; gracias, Germ√°n.

***

22 de diciembre: El giro ante el espejo [2]

El 22 de diciembre me desplac√© a pie con L√°zaro, desde mi casa hasta la zona aleda√Īa a la Plaza donde nos deb√≠amos concentrar los brigadistas que estuvimos en la provincia de Oriente, para participar en el desfile. Durante el trayecto, fuimos embriagados por las tumbadoras de una fabulosa conga: Si vienen por Oriente, le echamos los valientes / Si vienen por el Cerro le echamos a los perros / Si vienen por La Habana, le echamos las milicianas…

Y as√≠ seguimos por la Avenida Boyeros, hacia el Vedado. La conga imparable, cada vez atra√≠a m√°s brigadistas y gente diversa del pueblo, y el ritmo de los cueros y los sabrosos c√°nticos nos estimulaban m√°s y m√°s: Vendo escaparates / Sillas y sillones / Y aqu√≠ los brigadistas / Llevan pantalones….

-¬°Qu√© alegr√≠a! -grit√© sorprendido y toqu√© fuerte a L√°zaro por el hombro-. Mira esa joven vestida de miliciana; s√≠, la que est√° en la esquina de Lombillo, es la China. Obs√©rvela bien, luego te explico…

Me acerqu√© a ella sonriente, la salud√©, y me percat√© de que no me reconoc√≠a. ¬ęEs l√≥gico¬Ľ, pens√©. Estaba junto a tres amigas, todas j√≥venes, felices, y llevaban en sus brazos maletines de estudiantes.

No hab√≠a tiempo para m√°s y la conga nos arrastr√≥. -¬ŅQui√©n es esa hembra tan rica? -dijo L√°zaro, se√Īal√°ndole las caderas ce√Īidas por el pantal√≥n verde olivo.

-Chico, cre√≠ que era la China, una puta que conoc√≠ la noche antes de salir a alfabetizar; pero no es ella, esa es otra mujer…

Ya en el lugar de destino, rodeado de j√≥venes que portaban inmensos l√°pices de cart√≥n, faroles, cartillas, manuales, banderines y letreros alusivos al triunfo, empec√© a ver rostros conocidos y a cada paso a√Īoraba encontrar a mis compa√Īeros de aventuras en Varadero, en la peque√Īa ciudad de Sagua, en Maja-yara, Arroy√≥n, El Progreso, Los Perdidos y Top√≠. Quer√≠a sentirlos respirar, formar un redondel entre todos con las manos entrejuntas, cantar, hacer chistes y adivinanzas, discutir los temas de la alfabetizaci√≥n y sobre la existencia de Dios, el origen de la vida o qu√© es el socialismo, disfrutar los lindos semblantes de algunas brigadistas y la ternura y el ah√≠nco de todas, a Cary roz√°ndome la piel, o√≠r las gotas de saber y los atinados consejos de Beto, seguros de que ser√≠amos capaces muy pronto de alcanzar todos los sue√Īos de la Revoluci√≥n, porque en apenas un a√Īo nos convertimos en el primer territorio libre de analfabetismo en nuestra Am√©rica y en menos de setenta y dos horas le infligimos la primera derrota militar a EEUU al sur de su frontera, y m√°s a√ļn: decidimos hacernos socialistas. ¬ŅQu√© no ser√≠amos capaces de lograr, si ya hab√≠amos aprendido los secretos para vencer a los demonios y c√≥mo escalar la cima de cualquier monta√Īa?

A pesar de que hab√≠a miles de brigadistas con sus uniformes id√©nticos, que hac√≠a m√°s dif√≠cil distinguir a los amigos, un amoroso im√°n nos atrajo y me pegu√© a √©l junto al Abuelo, a Jes√ļs, L√°zaro, Cinco Picos, √Āngel, Carmen, Mar√≠a Elena, Roberto… y tambi√©n se adhiri√≥ nuestro entra√Īable maestro, que ven√≠a acompa√Īado de una atractiva mujer. Era ella.

-Flor Silvestre, te presento a Gabriel, el brigadista de quien te habl√© –Beto la mir√≥ enternecido, apret√≥ con suavidad una mano de su novia y despu√©s coloc√≥ el otro brazo sobre mi espalda-.

Cuando tenga un hijo quiero que se parezca a √©l; es pregunt√≥n, buen compa√Īero, emprendedor y muy so√Īador…

-Mucho gusto -le dije y Flor se aproximó, sonreía como si estuviera en un jolgorio y me dio un tierno beso en la cara.

Al sentir el contacto de su piel, imagin√© las flores agrestes de Majayara y mientras le devolv√≠a el gesto, me pregunt√©: ¬ę¬Ņser√° verdad que Beto tiene miedo de amar a esta belleza?¬Ľ. Era una mujer que hab√≠a iniciado la inefable primera d√©cada de ¬ęlos ta¬Ľ y se le ve√≠a radiante. Tez de color n√°car, complexi√≥n torneada por los dioses, senos turgentes, pelo color oro que ca√≠a en sedosa cascada sobre sus gr√°ciles hombros, rostro expresivo, brioso, en el que sobresal√≠a una nariz de perfil griego y dos luminosas esmeraldas, que cuando les fij√© la mirada qued√© hipnotizado.

-Oye, Gabriel -murmur√≥ Flor con voz de bolero salido de una victrola y se alej√≥ apenas treinta cent√≠metros-. Beto me confes√≥ anoche que te hab√≠a le√≠do una de mis cartas: ¬ŅQu√© te pareci√≥?

Hice silencio, inm√≥vil, sin saber qu√© responder. ¬ŅLe digo que no la entend√≠?

-Mira, me pareció muy linda e interesante, pero era de noche, estábamos en un bohío y no la recuerdo bien -pude articular esta respuesta, sin dejar de pensar que tal vez Beto le confesó la verdad y Flor sabía que yo tenía una copia.

-Pues Beto me dijo que t√ļ le aconsejaste seguir conmigo, aunque no entend√≠as mucho la carta -susurr√≥ Flor Silvestre y a pesar del bullicio circundante, pude o√≠rla con nitidez y hasta sentir el aroma de su seductor aliento, porque se aproxim√≥ cuanto pudo a fin de que nadie nos escuchara-. Gracias por lo que hiciste. Y ya ves, estoy aqu√≠ con ustedes, aunque a√ļn tengo muchas dudas: no me atrae la pol√≠tica y tampoco me gusta ser oveja de un reba√Īo. Hoy los acompa√Īo porque lo que ustedes hicieron fue soberbio; sin embargo, f√≠jate, para hacerle el bien a la mayor√≠a no hay que da√Īar a los dem√°s, al menos a una parte que logr√≥ lo suyo con esfuerzo y sacrificio. ¬ŅMe entiendes? Por eso estar√© a la expectativa, a ver lo que sucede, ayudar√© en lo que me parezca bien y criticar√© lo que no sirva. Mi compromiso va m√°s all√° de la Revoluci√≥n; quiero la felicidad para todos los que puedan disfrutarla…

Volvimos a integrarnos al grupo. Las muchachas estaban arregladitas, sus boinas ladeadas con suma gracia en el pelo limpio y peinado, exhib√≠an orgullosas sus collares de conchas de Varadero o de semillas de Santa Juana y Ojos de Buey, a√ļn con olor a monte. Casi todos los varones de pelo lacio nos hicimos rabos de mula, otros exhib√≠an orgullosos sus largos cabellos o se peinaron lo mejor posible las densas pasas. Nadie se afeit√≥, aunque fu√©semos casi lampi√Īos, pues no quer√≠amos perder la imagen de impronta guerrillera que nos distingu√≠a.

Minutos antes de comenzar el desfile, el Abuelo no pudo aguantarse: ¬ęCo√Īo, me orino¬Ľ, y varios muchachos hicimos un c√≠rculo en torno a √©l; despu√©s se embullaron otros que ped√≠an turno y las muchachas muertas de risa y la flaca: ¬ęQu√© envidia no ser var√≥n¬Ľ, y otra: ¬ęNo, al contrario, nosotras resistimos m√°s en todo, hasta para el dolor ellos son cobardes¬Ľ. De s√ļbito alguien me toc√≥ el hombro por detr√°s, sent√≠ su olor a Jag√ľey. ¬ęEs Cary¬Ľ, me dije. ¬ęPor fin te encuentro, veo que tienes varias admiradoras a tu alrededor¬Ľ. ¬ęNo se te ocurra mirar hacia adentro del c√≠rculo¬Ľ, la alert√© sonri√©ndole y ella se par√≥ a un metro de distancia hasta que terminamos la ronda, y nos dimos nuestro primer afecto habanero, bastante sobrio, debido a la circunstancia. ¬ęTe invito a ir ma√Īana s√°bado al cine Lido, en Marianao; ponen Secretos de alcoba. Nos vemos all√≠ a las cuatro de la tarde, ¬Ņconforme?¬Ľ.

¬ęDe acuerdo¬Ľ, respond√≠ y ella me bes√≥ de prisa en la cara y se fue al trote con una amiguita para unirse al grupo suyo de hembras, que ya hab√≠a comenzado a desfilar.

A las diez de la ma√Īana, bajo un cielo gris y una pertinaz lloviznita invernal, nuestro pelot√≥n empez√≥ a desplazarse desde la calle 23 entre N y P, en el Vedado, hasta desembocar en un amazonas de brigadistas que avanzaban impetuosos por la avenida Paseo, junto a m√°s de ciento cincuenta mil alfabetizadores de mayor edad; y todos, sumados a otros cientos de miles de personas, cubr√≠an el vasto espacio de la Plaza.

En la tribuna estaban Fidel, Che, el presidente Dortic√≥s, Celia S√°nchez, los padres de Conrado Ben√≠tez y Manuel Ascunce y de los otros compa√Īeros asesinados durante la Campa√Īa, y tambi√©n vislumbr√© en la lejan√≠a al joven ministro Armando Hart, quien fue el primer colaborador de Fidel en la cicl√≥pea batalla. Al desfilar frente al Comandante, el alborozo de quienes nos sent√≠amos integrantes del ej√©rcito m√°s noble del mundo alcanzaba su m√°ximo cl√≠max y, sin parar, le grit√°bamos una y otra vez: ¬ę¬°Fidel, cumplimos; dinos que otra cosa tenemos que hacer!¬Ľ. Y √©l, refulgente, saludaba a todos sin cansarse y nos hac√≠a un amoroso gesto con su brazo derecho, f√°cil de interpretar: ¬ęPronto les dir√©…¬Ľ.

A la una de la tarde se inici√≥ el acto, y por nosotros habl√≥ una brigadista Conrado Ben√≠tez, llamada Lila Abati, quien al final de sus sinceras palabras mir√≥ firme y con dulzura al Comandante: ¬°Cumplimos! ¬°No te defraudamos! ¬°Vencimos! ¬°Regresamos mejores revolucionarios! ¬°M√°s hombres y m√°s mujeres! Hemos vivido la vida del campesino, hemos pasado sus necesidades, sentimos su cari√Īo, su bondad… Fidel: ¬°Dinos que otra cosa tenemos que hacer!

Y en medio de la reiteración masiva de esa consigna, oímos la esperada voz, que surcó la inmensa explanada: Vamos a proceder a izar la bandera con la que el pueblo de Cuba proclama, ante el mundo, que Cuba es ya Territorio Libre de Analfabetismo.

Y luego enfatizó la primera idea de su discurso, que provocó en nosotros un conmovedor silencio:

Ning√ļn momento m√°s solemne y emocionante, ning√ļn instante de leg√≠timo orgullo y de gloria, como este en que cuatro siglos y medio de ignorancia han sido derrumbados.

Y, por fin, Fidel despejó la incógnita de nuestra solicitud: nos pidió que la tarea futura principal fuera estudiar, y ofreció miles de becas y otras oportunidades para superarnos.

Regres√© cautivado a mi casa, junto a L√°zaro y √Āngel. Muletas, radiante, no paraba de adelantarnos sus planes para terminar los estudios de maestro y despu√©s estudiar Ingenier√≠a Civil, que era el sue√Īo de su vida. Esp√≠ritu Santo pensaba matricular la carrera de Medicina, y dec√≠a que optar√≠a por una de las becas que ofreci√≥ Fidel.

Nunca en mi vida hab√≠a estado tan contento. Todo me parec√≠a nuevo, como un ni√Īo que aprende a caminar y cada ignota cosa que palpa le resulta un ins√≥lito universo. Para alegrarme m√°s, llam√© por tel√©fono a Teddy, y √©l, tambi√©n feliz, me cont√≥ que ya hab√≠a conseguido trabajo en un banco nacionalizado, y con su salario de ciento veinte pesos y la pensi√≥n algo menor del padre, pod√≠a cubrir bastante bien los gastos de √©l y su mam√°.

-Oye Teddy, por la ma√Īana creo que vi a la China vestida de miliciana, ¬Ņser√≠a ella?

-Puede ser. Yo dej√© de ir a esos lugares; fig√ļrate, tengo novia y hacemos de todo. Adem√°s, Julito me coment√≥ que casi no quedan ¬ęmanzanas¬Ľ: est√°n recibiendo cursos para trabajar, e incluso el gobierno les paga por estudiar…

-¬°Cu√°nto me alegro! -le dije-. En verdad debe ser muy amargo para cualquier mujer tener que alquilar su sexo para poder vivir.

Mi madre hab√≠a preparado un almuerzo suculento y Muletas, mientras deglut√≠a sin parar, no resisti√≥ la tentaci√≥n de contar an√©cdotas relacionadas con la comida en las monta√Īas. ¬ęSu hijo nunca quiso preocuparla, en realidad all√° tuvimos muchas dificultades¬Ľ. ¬ęIncluso pasamos hambre¬Ľ, complet√≥ √Āngel, y yo, para salvar mi honor aclar√© bastante molesto: ¬ęEso es falso, m√°s o menos nunca nos falt√≥ algo con que alimentarnos¬Ľ. Mima nos mir√≥ compasiva y solo atin√≥ a decir: -Yo s√© que a √©l le sucedieron muchas cosas, ya las ir√© conociendo… ahora disfruten, porque lo m√°s importante es que regresaron saludables y felices de cumplir hasta el final.

Al siguiente día, despedí a Lázaro en la Terminal de Trenes, y después fui directo al cine Lido, para toparme con Cary. Nos sentamos en el lobby a esperar que comenzara la película y mientras ingeríamos entre ambos un paquete de rositas de maíz, dialogamos sobre nuestras experiencias en Sagua de Tánamo y los planes respectivos de estudio; fue así que supe de su interés en ingresar a una carrera universitaria de letras. -Mi vocación es ser escritora -afirmó Cary muy segura y se acarició el pelo de una manera sensual.

Salimos del cine al anochecer, la invité a ir al Malecón. Ella se excusó porque su familia la aguardaba para cenar y optamos por sentarnos en una cafetería cercana. Cary no demoró en iniciar el diálogo.

-¬ŅMe cuidaste las cartas sobre el asesinato de mi padrastro?

-Claro -le dije.

-¬ŅY si las volviste a leer, ya sabes qui√©n es el asesino?

-En realidad no las abr√≠ nunca m√°s. ¬ŅPor fin, descubrieron al culpable?

-Todav√≠a no lo he decidido y quiero que me ayudes, porque esas cartas las invent√© yo, al igual que toda la historia del asesinato… Dime si son interesantes o no -sonri√≥ complacida y yo pens√©: ¬ęa m√≠ me parece que Cary est√° loca. ¬ŅC√≥mo es posible emplear el tiempo en imaginar una tragedia familiar e incluso actuar como si fuera cierta?¬Ľ. Pero decid√≠ seguirle la corriente.

-Bueno, chica, te felicito, todo me pareció real, y por lo que recuerdo el asesino debiera ser aquel cederista que estaba de guardia.

-Pues yo lo introduje para despistar. En realidad lo que ocurri√≥ no fue un crimen. Pancho decidi√≥ suicidarse y a√ļn debo imaginar la causa, tal vez porque el m√©dico le inform√≥ que ten√≠a una enfermedad incurable, o padec√≠a de impotencia y √©l sab√≠a que mi mam√° continuaba con √©l por su dinero y se alcoholiz√≥; en fin, ya ver√©.

-Ma√Īana te devuelvo las cartas, y lo √ļnico que pido es que no me enredes a m√≠ en tus fantas√≠as; por ejemplo, quiero saber si de verdad tienes novio en La Habana o no es cierto.

-Por supuesto que no, cari√Īo, eso tambi√©n lo invent√© para conocer tus reacciones y valorar si estabas interesado en m√≠. Pero te prometo que no ser√°s nunca m√°s mi conejillo de Indias. Y si lo hago, no vas a sufrir, porque nunca lo sabr√°s; te lo vuelvo a prometer -y desat√≥ una preciosa carcajada.

-Mira, monada, eres tan simpática y me gustas tanto, que puedo perdonarte todo, salvo que me pegues los tarros, y te lo advierto, incluso no lo hagas en tus fantasías porque soy muy celoso y una vez intenté matar a una novia infiel -puse la cara medio seria y Cary volvió a reír en cascada.

-Oye, Rock Hudson, eso también parece un cuentecito policíaco.

Recuerda, un brigadista no puede ser mentiroso. Dime, ¬Ņqu√© te pareci√≥ Secretos de alcoba? -dijo y agreg√≥-: Me encanta como act√ļan Doris Day y Rock Hudson; estaba deseosa de ver esta comedia.

-¬ŅY te gust√≥ esa trama de enredos? -observ√© a Cary m√°s linda que nunca y halagu√© su rubio cabello, que me parec√≠a m√°s largo y rizado sin la boina; luego sonre√≠mos, nos juntamos las manos y ella respondi√≥ euf√≥rica: -¬°Fue lo que m√°s disfrut√©! Eso de que Rock Hudson y Doris Day, digo Brad y Jan, compartan una l√≠nea telef√≥nica, sin conocerse, y luego Brad decida conquistarla, haci√©ndose pasar por un amable se√Īor tejano, es algo muy ocurrente. Y no hay nada m√°s agradable que un amoroso happy end, despu√©s de vivir las tensiones de una mentirita… ¬°Por algo ese gui√≥n gan√≥ un Oscar!

Regres√© a las siete de la noche a la casa y all√≠ estaba esper√°ndome mi abuela, deseosa que le contara an√©cdotas. Fui al cuarto a mirarme el labio inferior en el espejo de la coqueta, pues Cary me hab√≠a mordido en el cine con demasiada pasi√≥n y lo ten√≠a adolorido e inflamado. Y al contemplarme de cuerpo entero en la luna y verme m√°s alto, melenudo y con algunos pelos en la barba y el bigote, pens√© satisfecho: ¬ęahora s√≠ dej√© de ser Pipo y no solo porque tengo otro f√≠sico. El viejo bien lo dec√≠a: nadie es soldado al nacer¬Ľ.

-¬ŅY por fin cu√°ntos alumnos alfabetizaste? -indag√≥ mi abuelita de casi setenta a√Īos, mientras me acariciaba la melena tiernamente.

Yo miré sus pícaros ojitos verdes, los pómulos exaltados por el colorete, las cejas delineadas y los labios rosados del creyón, y ella insistió en saber la respuesta para hacerme más preguntas. -Tres -le dije a secas. Hice una pausa y busqué la verdad en el alma-. No, en realidad fueron cuatro, porque tuve uno adicional que yo mismo me asigné y fue el más difícil. A veces creía que no podría; estuve doscientos veinticinco días y sus largas noches pasando increíbles trabajos y muchos dolores de cabezas con ese alumno.

-¬ŅY por qu√© te dio tanto trabajo ese animal? Hombre, nadie me hab√≠a contado que ten√≠as ese otro analfabeto. ¬ŅC√≥mo se llama?

-Alguien que conoces muy bien abuela: ¬°tu nieto, Gabriel! La inquieta viejita se ech√≥ a re√≠r, sus ojos fulguraron y recib√≠ un grato rega√Īo: –Pipo, t√ļ siempre inventando cosas… Sin embargo, pronto rectific√≥ y la percib√≠ m√°s radiante.

-¡Ya sé lo que quieres decirme con eso! Te hiciste hombre, diste un salto sin garrocha. Valió la pena, ustedes se ganaron un lugarcito en la historia de este país, y eso no es fácil en Cuba y menos tan jóvenes.

Observ√© gozoso a abuela y ella, siempre sagaz, comprendi√≥ que yo quer√≠a descansar y decidi√≥ no hacerme m√°s preguntas y acompa√Īar a mi madre en la cocina, a elaborar las infaltables empanadas de carne y dulce de guayaba de la Navidad.

Volví a darme una ojeada en el azogue. Esta vez giré despacio mi cuerpo y percibí la figura de otra persona.

-S√≠ -medit√©-, estoy muy cambiado y sobre todo por dentro. Este a√Īo logr√© vivir lejos de la familia, ahora la quiero m√°s y puedo valorarla mejor; los amigos y vecinos me admiran, y en las monta√Īas comenc√© a entender aquello que le escuch√© en la guagua a Fidel el 16 de abril, cuando dijo de sopet√≥n que nuestra Revoluci√≥n es socialista…

Abr√≠ la mochila, revis√© las cartas, mir√© las dos inventadas por Cary y me admir√© de su f√©rtil imaginaci√≥n. Luego tom√© en mis manos la copia que hice de la escrita por Flor Silvestre a Beto. Al rememorar hasta sus gestos en la Plaza, pens√©: ¬ęqu√© mujer m√°s dif√≠cil de entender; ahora comprendo mejor al maestro¬Ľ, y rele√≠ el primer p√°rrafo: ¬ę…es inmensa la reserva de hero√≠smo y de frescura (dir√≠a) que se necesita para… afrontar sin miedo y con el alma dispuesta a todo lo por venir, este ensayo de sistema social, colmado de venturas y promesas y tambi√©n de incertidumbres¬Ľ.

Qued√© pensativo. S√≠, es cierto, casi todo lo que ella dice es as√≠; el socialismo est√° lleno de alegr√≠as y promesas… Y en ese instante, comenc√© a hablar con el espejo: ¬ęSin embargo, Flor Silvestre, cuando volvamos a vernos te lo voy a aclarar. Los revolucionarios no tenemos incertidumbres… ¬ŅIncertidumbres? ¬ŅQu√© t√ļ quieres decir con eso?¬Ľ.

Al siguiente d√≠a, me despert√≥ el silbato del cartero y despu√©s grit√≥ mi nombre dos veces, entreg√°ndome una carta sin remitente. ¬ŅQui√©n me la habr√° enviado? ¬ŅSer√° una broma de Cary?

Abr√≠ el sobre, una luz remota destell√≥ y comenc√© a re√≠rme de buena gana…

-Co√Īo, no lo puedo creer -me dije-, es de la Princesa. Cumpli√≥ su palabra. Por vez primera me escribe, casi sin faltas de ortograf√≠a, y me da esta incre√≠ble noticia: Voy para La Habana en enero, a estudiar con otras muchachas campesinas y espero verte, para que me ense√Īes a bailar esoque me dijiste, la rueda de cacino, asi es que pronto comensar√© a ser la Reina… y anoche so√Ī√© que estaba creando ay√° con tu ayuda una Tumba Francesa, igual que la de Bejuco. ¬ŅEs posible que pueda hacer realid√° ese sue√Īo?

—-

Notas:

[1] Pr√≥logo escrito por Fernando Mart√≠nez Heredia para El a√Īo de todos los sue√Īos, de Germ√°n S√°nchez Otero, Ediciones La Memoria, Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau, La Habana, 2011

[2] Tomado de: S√°nchez Otero, Germ√°n (2011): El a√Īo de todos los sue√Īos.

