–

De parte de SAS Madrid December 27, 2021 72 puntos de vista

Resumen clim谩tico y medioambiental de un 2021 en el que nos hemos acostumbrado a lo excepcional.

El a帽o 2021 comenzaba con una estampa inusual en Espa帽a. Las cerca de 8.000 personas llamadas Filomena ve铆an como su nombre tomaba un nuevo cariz, tras dejar la borrasca hom贸nima dos tercios de pen铆nsula bajo la nieve. Porque s铆, nieva en invierno, pero no tanto ni en tantos lugares peninsulares a la vez y de la forma que lo hizo el temporal m谩s intenso registrado en por los lares hisp谩nicos en medio siglo. Y aunque las certezas en cuestiones clim谩ticas a menudo casi nunca son del 100%, s铆 hay claras y obvias razones para ver tras aquella at铆pica estampa las garras de la emergencia clim谩tica.

En lo que no hay duda es que la jet stream polar, la corriente en chorro que modula el clima en el hemisferio norte, est谩 teniendo serios desbarajustes, lo que implica m谩s episodios atmosf茅ricos acusados como Filomena, m谩s intensos y con mayor frecuencia.

Formada por una corriente de aire de cientos de kil贸metros de anchura que cruza el globo en direcci贸n oeste a este, a unos 10.000 metros de altura y con vientos de hasta 400 km/h, rige en gran parte la circulaci贸n general atmosf茅rica del hemisferio septentrional, con sus anticiclones, borrascas y cambios de presi贸n. 鈥淚ndudablemente las condiciones de cambio clim谩tico favorecen determinadas anomal铆as que hacen m谩s intensas algunas olas de fr铆o鈥, explicaba a El Salto el cient铆fico del Consejo Superior de Investigaciones Cient铆ficas (CSIC) Fernando Valladares. No hay mucho debate: las investigaciones y la l贸gica unen cambio clim谩tico y alteraciones de la jet stream cual u帽a y carne.

Los episodios clim谩ticos irregulares acusados no se limitaron al invierno. Lytton, una localidad de la Columbia Brit谩nica, en Canad谩, registraba a finales de junio 49,6潞C, algo que ning煤n lugar situado en dicho pa铆s hab铆a vivido jam谩s. Acto seguido, la localidad perdi贸 el 90% de sus edificaciones bajo las llamas, en una ola de calor que arras贸 el noroeste de Estados Unidos y el oeste canadiense, con un millar de muertos.

Sin dejar el norte global, pero al otro lado del mundo, Suecia, Finlandia, Estonia y Bielorrusia registraban su mes de junio m谩s c谩lido jam谩s vivido, sufriendo Escandinavia y Siberia otra cola de calor m谩s en julio, con nuevos r茅cords. En Kevo, Laponia, dentro del C铆rculo Polar 脕rtico, sufr铆an su temperatura r茅cord el 4 de julio, con 33,6潞C. Como apuntaba Jennifer Francis, cient铆fica del Woodwell Climate Research Center estadounidense, el fen贸meno clim谩tico registrado en junio estaba asociado 鈥渃on un patr贸n de bloqueo en la corriente en chorro que ha prevalecido en Escandinavia este a帽o y ha contribuido a unas condiciones inusualmente c谩lidas all铆, especialmente en Finlandia鈥.

La Organizaci贸n Meteorol贸gica Mundial (OMM), iba en la misma l铆nea y apuntaba a que la inusual ola en el oeste norteamericano era 鈥consecuencia de un importante patr贸n de bloqueo atmosf茅rico que ha dado lugar a una c煤pula de calor, con baja presi贸n a ambos lados, y la corriente en chorro no avanza鈥.

El malo est谩 claro

S铆, todos esos fen贸menos tienen en las alteraciones de la jet stream polar su causa. Y las voces del 谩mbito cient铆fico que apuntan a la emergencia clim谩tica como la causante de esa ondulaci贸n de la corriente son ya un clamor. La OMM, de hecho, publicaba en septiembre su Atlas de Mortalidad y Econom铆a. P茅rdidas por fen贸menos meteorol贸gicos, clim谩ticos y h铆dricos extremos. En 茅l se detalla c贸mo los desastres clim谩ticos suman ya 2 millones de muertes en el 煤ltimo medio siglo, y el organismo, lejos de irse por las ramas, es tajante: 鈥淓l n煤mero de extremos meteorol贸gicos, clim谩ticos e h铆dricos est谩 en aumento y se volver谩 m谩s frecuente y grave en muchas partes del mundo como resultado del cambio clim谩tico鈥. Ahora que venga Trump o alg煤n pol铆ticucho de la extrema derecha hisp谩nica y que hable.

2021 ha tra铆do m谩s r茅cords clim谩ticos de esos de los que nadie querr铆a o铆r hablar jam谩s. Adem谩s de confirmarse hace apenas diez d铆as que el 脕rtico tuvo su temperatura m谩ximo hist贸rica en junio del pasado a帽o 鈥攆ue en Verkhoyansk, Siberia, con unos 38潞C m谩s propios de Sevilla que del 脕rtico ruso鈥, el observatorio de la Oficina Nacional de Administraci贸n Oce谩nica y Atmosf茅rica (NOAA) de Estados Unidos en Mauna Loa registraba 421,21 partes por mill贸n (ppm) de di贸xido de carbono (CO2) en la atm贸sfera el 5 de abril.

350 ppm es la cifra que la comunidad cient铆fica considera el l铆mite para que no se produzca un punto de inflexi贸n clim谩tico que cambie las condiciones planetarias. Lo traspasamos en 1990, de lo que se deduce que la curva de Keeling, como se conoce la gr谩fica que mide la concentraci贸n de CO2 en la atm贸sfera, tiene una inclinaci贸n similar al perfil de la ascensi贸n del Everest. Es m谩s, en junio, la NOAA publicaba otro tiste r茅cord: el mayor promedio mensual de CO2 en la atm贸sfera dela historia, con 419,13 ppm. Si se hace una revisi贸n de los anuarios noticiosos desde 1990, siempre se encontrar谩n noticias como estas.

Avenidas y juzgados

La lucha contra la crisis clim谩tica se intensific贸 en 2021. Si en los tribunales Shell era declarada culpable de provocar el cambio clim谩tico, en una hist贸rica sentencia en los Pa铆ses Bajos, en Espa帽a se segu铆a la senda tomada por el movimiento clim谩tico en pa铆ses como Estados Unidos, Canad谩, Alemania, Francia, B茅lgica, India o Nueva Zelanda, donde se hab铆a llevado al Gobierno a los tribunales por no hacer lo suficiente para frenar el desastre. El Juicio por el Clima continuaba su andadura y en septiembre el Supremo rechazaba darle carpetazo, desechando la petici贸n de la Abogac铆a del Estado de cerrarlo. El Alto tribunal remarca la inactividad de la Administraci贸n y el incumplimiento de compromisos en la lucha contra el cambio clim谩tico como argumentos para su decisi贸n.

El Movimiento clim谩tico no se limit贸 a los tribunales. Las acciones de protesta y desobediencia civil se multiplicaron a lo largo del a帽o. Rebeli贸n por el Clima bloqueaba las instalaciones de Repsol en Madrid en junio. La multinacional f贸sil hab铆a adelantado a Endesa como la compa帽铆a espa帽ola m谩s contaminante, poniendo por primera vez a una petrolera por delante de una energ茅tica, seg煤n se帽alaba el informe Big Polluters 2020, del Observatorio de Sostenibilidad, publicado en abril.

No fue ni mucho menos la 煤nica acci贸n del a帽o. Entre las protagonizadas por Greenpeace en el contexto de la Cumbre del Clima de Glasgow (COP26) se encontraron la ocupaci贸n de las instalaciones de la regasificadorea de Reganosa en A Coru帽a, en noviembre, o el bloqueo de un buque gasero en el puerto de Sagunto en octubre. El gas, nuevo man谩 energ茅tico para la UE a falta de soluciones m谩gicas, era uno de los objetivos de los activistas. De hecho, en plena COP26, la UE presentaba su lista de Proyectos de Inter茅s Com煤n, entre los que se integran 30 grandes iniciativas gas铆sticas, a pesar de las advertencias de cient铆ficos y activistas clim谩ticos de los riesgos de seguir usando los combustibles f贸siles.

No hay que olvidar el papel de los grupos m谩s j贸venes del movimiento clim谩tico. Si Extinction Rebellion protagonizaba acciones como el bloqueo del Paseo del Prado, en Madrid, para exigir una asamblea ciudadana por el clima a la que el Gobierno ha dicho no en las condiciones de los activistas, Fridays for Futureha continuado su lucha estando presente en la pr谩ctica totalidad de acciones y protestas clim谩ticas del a帽o.

Ni caso a quienes saben

El Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Clim谩tico (IPCC) se sumaba alas advertencias en verano, a pocos meses de la COP. En agosto presentaba su 煤ltimo informe, que recopilaba siete a帽os de trabajo. Su advertencia dejaba poco lugar a dudas: 鈥淟a estabilizaci贸n del clima requerir谩 reducciones fuertes, r谩pidas y sostenidas de los gases de efecto invernadero y alcanzar emisiones netas de CO2 cero, as铆 como limitar otros gases de efecto invernadero y contaminantes, especialmente el metano鈥.

Pero los l铆deres globales no hicieron demasiado caso a los cient铆ficos. La XXVI Cumbre del Clima de las Naciones Unidas, que se celebr贸 con un a帽o de retraso por la pandemia del virus SARS-CoV-2, ten铆a la misi贸n ineludible de cerrar los m煤ltiples flecos de un Acuerdo de Par铆s que fue anunciado en 2015 pero nunca implementado. No se consigui贸, y el acuerdo final, otra vez m谩s, quedaba en unos m铆nimos inaceptables para la comunidad cient铆fica, los ecologistas y la opini贸n p煤blica global. De nuevo, patada hacia adelante y a la pr贸xima COP, y as铆 van 26.

Cumbre del Clima aparte, no hay que olvidar otro hito clim谩tico del 2021 en Espa帽a: el Congreso aprobaba en abril la Ley de Cambio Clim谩tico y Transici贸n Energ茅tica, un texto clave que se erig铆a como la base para la descarbonizaci贸n de la econom铆a espa帽ola y que impon铆a un horizonte de reducci贸n de emisiones del 23% para 2030 con respecto a los niveles de 1990.

Partiendo de la base que el IPCC habla de la necesidad de reducir las emisiones un 7,6% anual para no sobrepasar un calentamiento global de 1,5潞C, algo a lo que Espa帽a se comprometi贸, el pa铆s deber铆a reducir sus emisiones no un 23, sino un 55%. Con tales cifras, y a pesar de la nueva ley, el movimiento clim谩tico sigue en armas contra el Gobierno, motivo por el que le llev贸 al Juicio por el Clima.

Lobo vivo

En una variable medioambiental y fuera ya de la problem谩tica clim谩tica, el 2021 ha tra铆do algunas buenas noticias. El lobo ib茅rico, por fin, est谩 protegido en todo el territorio espa帽ol. Tras d茅cadas de trabajo, y con una poblaci贸n menguante de apenas 300 manadas en total, el Canis lupus signatus pasaba a formar parte del Listado de Especies Silvestres en R茅gimen de Protecci贸n Especial, lo que proh铆be su gesti贸n y control cineg茅tico 鈥攄铆cese, caza鈥 en todo el territorio, y no solo al sur del Duero como ocurr铆a hasta septiembre.

Tambi茅n ha sido 2021 el a帽o del despertar para algunas problem谩ticas. Ante la avalancha de macroproyectos energ茅ticos que se avecina ante las zonas menos pobladas del pa铆s, decenas de grupos territoriales sumaban fuerzas y crearon la Alianza Energ铆a y Territorio (Aliente) para luchar contra los grandes campos e贸licos y fotovoltaicos. Su objetivo era no pagar el pato de la transici贸n energ茅tica solo por tener suelo m谩s barato y menos poblaci贸n, para uso y disfrute de la urbe. En octubre, una manifestaci贸n unitaria en Madrid dejaba claro que no iban a dejar que se usurpara su territorio sin dar batalla.

La batalla del Mar Menor

Tambi茅n el Campo de Cartagena, y la Regi贸n de Murcia, intensificaba su defensa de un Mar Menor cada d铆a m谩s muerto, como certificaban los episodios de anoxia y crisis medioambiental que viv铆a su ecosistema en varios momentos del a帽o. Una Iniciativa Legislativa Popular para dotar a la laguna supuestamente protegida de personalidad jur铆dica consegu铆a 640.000 firmas, lo que hac铆a obligatoria la tramitaci贸n en el Congreso de los Diputados.

Las calles, como no, tambi茅n registraron la rabia de la Murcia que est谩 harta de chanchullos y dejaci贸n. Varias han sido las manifestaciones multitudinarias que ha vivido la regi贸n, como fue el caso de la que cruz贸 el centro de Murcia el 8 de octubre, con una asistencia de 70.000 personas.

En lo referente a los residuos, el a帽o acababa con otra buena nueva: el Congreso aprobaba este 23 de diciembre la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, un hist贸rico acuerdo que, si bien no llegaba tan lejos como desde posiciones ecologistas se planteaba, pon铆a las bases para sacar a Espa帽a del retraso hist贸rico en la gesti贸n de residuos, venciendo resistencias como la todopoderosa patronal envasadora, agrupada en Ecoembes. Incluso se abre la puerta a que en 2023 comience a ponerse en marcha un sistema de dep贸sito, devoluci贸n y retorno que acabe con una lacra omnipresente en los campos y ciudades ib茅ricas: la presencia de latas y botellas tiradas en el medio.

Y es que a veces, quien la sigue la consigue, aunque sea David contra Goliat. A ver si el 2022 trae m谩s nuevas como las de la 煤ltima parte de este texto. Feliz solsticio de invierno, y no se olviden de las uvas. Si son ecol贸gicas, mejor.

Enlace relacionado ElSaltoDiario.com 26/12/2021.