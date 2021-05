–

De parte de Amor Y Rabia May 23, 2021 43 puntos de vista

por Schwarzer Pfeil (asociaci贸n anarquista Flecha Negra)

Un breve comentario sobre el discurso antag贸nico frente al estado de emergencia durante la pandemia, el Querfront (se refiere a los llamados Querdenker, movimiento contrario a las “medidas contra el Coronavirus” surgido en abril de 2020 con una fuerte participaci贸n de la extrema derecha, AyR) y las perspectivas antiautoritarias.

Nota: A falta de un t茅rmino m谩s apropiado para incluir a anarquistas e izquierdistas, usamos el t茅rmino “antagonistas”.

En octubre y noviembre del a帽o pasado, nuestro compa帽ero Fox escribi贸 dos art铆culos sobre la situaci贸n de los antagonistas en las zonas de habla alemana respecto a la pandemia del Coronavirus. Sorprendentemente, ambas contribuciones encontraron una respuesta muy positiva, y es sorprendente porque el discurso antag贸nico en ese momento asum铆a buena parte del discurso de estado, y las perspectivas antiautoritarias eran escasas.

Originalmente, el plan era publicar una serie de textos sobre la pandemia. Por desgracia eso no fue posible, ya que Fox se tom贸 un descanso a fines de diciembre debido a circunstancias personales y todav铆a est谩 as铆. Tras todos estos meses, queremos echar otro vistazo a las perspectivas antiautoritarias en la pandemia y reflexionar sobre qu茅 ha cambiado y qu茅 ha permanecido igual.

鈥淓l movimiento antiautoritario en Alemania ya estaba debilitado antes de la pandemia. Ahora tienes que preguntarte lentamente si ella no se est谩 muriendo ya”.

Esta frase fue escrita en noviembre de 2020. Y da miedo ver que esta frase es hoy d铆a a煤n m谩s v谩lida que entonces. No, los movimientos antag贸nicos en Alemania no solo est谩n muriendo, sino que se han hundido en una insignificancia absoluta.

#AlleRausHier (“Todo el mundo fuera aqu铆“) surgido tras los debates sobre el toque de queda, fue un rayo de esperanza para muchos, incluidos nosotros, pero 驴a qu茅 podemos aferrarnos? El toque de queda est谩 aqu铆 -en Baviera, por cierto, lleva en marcha desde hace varios meses sin ninguna resistencia notable- y aunque dio la impresi贸n de que muchos antagonistas finalmente han despertado de su larga resignaci贸n, solo 1.000 personas en todo el pa铆s han logrado manifestarse contra el toque de queda. Primero debes dejar que este n煤mero te haga efecto. 1.000 personas. A escala nacional. Con eso realmente se puede oficializar que, si anarquistas e izquierdistas siguen sin volver a protestar a las calles, que han dejado voluntariamente en manos de los Querdenker desde hace m谩s de un a帽o, esta situaci贸n no cambiar谩 mucho en el futuro cercano. La resistencia est谩 muerta.

Si la pandemia ha demostrado una cosa, ser铆a que muchos izquierdistas y, sorprendentemente, muchos anarquistas tambi茅n, no pueden imaginarse una vida sin Estado. 驴Perspectivas antiautoritarias? 驴Luchar contra las pandemias desde abajo? 驴Debates cr铆ticos sobre el estado de emergencia? 驴Soluciones que pueden prescindir de un estado paternalista? Nada.

Hoy, como ayer, la narrativa apenas ha cambiado. Parte de la izquierda se siente desesperadamente perdida porque est谩 traicionando sus propios ideales y uni茅ndose al Querfront (para citar nuevamente a Fox: 隆No se manifiesta uno junto a nazis!), otra parte de la izquierda y los anarquistas contin煤an rindi茅ndose y cierran los ojos ante la realidad dist贸pica en la nos encontramos desde hace mucho tiempo, y un sector microsc贸pico del discurso antag贸nico no cede y realmente discute el estado de emergencia, pero esto por cierto ocurre mientras es atacado por la izquierda por hacerlo, que les sit煤an junto al Querfront, en lugar de movilizarse junto a ellos fuerzas contra el verdadero Querfront.

El virus es jodidamente real y est谩 matando a innumerables personas, la pandemia no es un plan de Great Reset, y el riesgo que representan los Querdenker aumenta d铆a a d铆a, pero el mayor problema en el discurso antag贸nico sigue siendo la difamaci贸n, el cortar de ra铆z todas las cr铆ticas al estado de emergencia, debilit谩ndose a煤n m谩s al hacerlo y dejando el campo libre a la derecha.

Pero eso no es nada nuevo: en este pa铆s, rechazar cualquier posici贸n en la que se movilice la derecha se ha convertido en una tendencia suicida, tanto entre izquierdistas como entre anarquistas. En lugar de mostrar fuerza y 鈥嬧媗uchar resueltamente para asegurar que las perspectivas antiautoritarias permanezcan visibles, el campo se abandona voluntariamente. Francia, por ejemplo, ha mostrado con los Gilet Jaunes (Chalecos amarillos) que hay otra manera de hacer las cosas. Y, por m谩s absurda que parezca la idea, se ha convertido en algo f谩cil esperar de estas Izquierdas Alman (el t茅rmino parece ser el apropiado para un gran n煤mero de voces antag贸nicas en este pa铆s) asuman de repente una postura reaccionaria, si la derecha decide tomar posiciones progresistas. 驴Es decir esto algo provocador? Quiz谩s.

Y, por supuesto, no debemos cerrar los ojos ante el hecho de que en realidad se necesitan discusiones importantes (buena broma) respecto a diferentes posiciones sobre la situaci贸n de la pandemia. Pero calificar cualquier cosa que no corresponda a la narrativa del estado de cercana a los Querdenker no reconoce la amarga situaci贸n en la que nos encontramos. Tambi茅n esto lo reconoci贸 Fox correctamente hace varios meses: nuestras propias incapacidades son la nueva fuerza de la derecha. El Querdenken crece porque “nosotros” nos rendimos.

鈥淓dward Snowden advirti贸 desde el principio que se establecer铆a un estado de vigilancia que sobrevivir铆a al virus. Los gobiernos de todos los pa铆ses est谩n utilizando la pandemia para construir una arquitectura de opresi贸n. Y no nos desharemos a corto plazo de tal expansi贸n de estructuras autoritarias y vigilancia masiva”.

Y eso tambi茅n es tan real como el peligro de la pandemia y el Querfront. Bienvenidos a la nueva distop铆a del futuro. Bienvenido a la nueva normalidad. La expansi贸n de las estructuras autoritarias progresa de manera constante, 隆por supuesto, solo como protecci贸n contra el virus! 驴Resistencia anarquista e izquierdista? Se extingui贸 en el viento.

La consecuencia l贸gica de que la izquierda en general y el movimiento anarquista en particular asuma el discurso autoritario/hipocondr铆aco del Estado es la creciente identificaci贸n de la juventud europea de rebeli贸n con derechismo, seg煤n una encuesta reciente (FUENTE) Es precisamente esto lo que infligir谩 el golpe fatal final a los movimientos antag贸nicos. Estamos en una era de degradaci贸n ambiental, cat谩strofes clim谩ticas y pandemias. Covid-19 es solo el comienzo. Las zoonosis ocurrir谩n cada vez con m谩s frecuencia debido al desarrollo en este mundo. Cada vez m谩s personas sufrir谩n y morir谩n a causa de estos. Por tanto, es fundamental que los antagonistas reaccionen ante ellos ahora (隆hace m谩s de un puto a帽o!), para intercambiar ideas, para reconquistar las calles. Sin embargo, casi nada de esto se puede ver. Y es dudoso que “nosotros” tengamos otra “oportunidad” en la pr贸xima pandemia (este es el tal贸n de Aquiles de este texto, por lo dem谩s correcto: no ser capaz de reconocer, como explican Ander Berrojalbiz y Javier Rodr铆guez Hidalgo en su libro “Los pen煤ltimos d铆as de la humanidad”, que lo que estamos viviendo es el adiestramiento mental de la poblaci贸n para aceptar futuros recortes masivos justificados con las mentiras del ecologismo apocal铆ptico, que denunciamos en nuestro Bolet铆n n煤mero 5, “Sembrando el p谩nico: la doctrina del shock del capitalismo verde”, que puede descargarse AQU脥).

鈥淟a presencia del antiautoritarismo respecto a su propia respuesta a la pandemia es, por decirlo suavemente, aleccionadora. Han pasado ocho meses desde las primeras grandes medidas en marzo y el movimiento antiautoritario en Alemania apenas ha logrado nada. A estas alturas deber铆a ser dif铆cil salir de esta situaci贸n, si no completamente imposible. Pese a todas las tragedias de los 煤ltimos tiempos, todav铆a tengo esperanza”.

Asumamoslo: ya no hay motivos para tener esperanzas. Aunque todav铆a creemos que habr谩 individuos que saldr谩n del estado de resignaci贸n y estamos con ellos de todo coraz贸n (a menos que su renuncia les lleve a participar en el Querfront, en cuyo caso solo tenemos una cosa que decir: 隆vete a la mierda!), pero ya es probablemente demasiado tarde para lograr un movimiento importante. Las rupturas ya son demasiado fuertes. El Querfront est谩 feliz por “nuestro” fracaso. Cualquiera que ataque el Querdenken (隆lo cual es correcto e importante!) No deber铆a hacer la vista gorda ante el hecho de que “nosotros” hemos ayudado a su crecimiento.

Pero, 驴qu茅 esperabamos? Discriminaciones como el antisemitismo y el sexismo son problemas dentro de nuestras propias filas hasta el d铆a de hoy. La resistencia contra el Estado y todo lo autoritario hace tiempo que se hundi贸. El desarrollo actual de la situaci贸n en tiempos de pandemia, la resignaci贸n, la deriva hacia el Querfront, as铆 como la difamaci贸n de cualquier voz que no siga la narrativa autoritaria, encaja demasiado bien con las condiciones previas. Pero mant茅n tranquilo en casa (#StayHome) esperando que termine la actual Pandemia y vuelva la Normalidad. La Normalidad era una realidad de mierda ya antes de esto, especialmente para los m谩s marginados. (Hay que destacar aqu铆 que la mayor resistencia al toque de queda proviene particularmente de los j贸venes inmigrantes, pero de todos modos el grupo blanco #Stayhome (la pu帽etera man铆a de aplicar una visi贸n basada en colores de piel, b谩sicamente racista al igualar una mentalidad a un grupo humano, es parte del neoliberalismo identitario que nos ha llevado a esta situaci贸n, AyR) no se da cuenta de eso).

驴Un comentario deprimente y devastador sobre la actualidad? Naturalmente. Tenemos un gran respeto hacia quienes a煤n hoy ven un rayo de esperanza en el horizonte. Pero nos alegra que nos ense帽en lo contrario. Quiz谩s en alg煤n momento un texto se convierta en una llamada de atenci贸n o al menos inicie un debate significativo. En cuanto a este texto, es probable que sea destrozado.

“v铆ctimas” las m谩s propensas a ignorar las restricciones de contacto (y por qu茅),simplemente se ignora, o los antagonistas blancos no lo notan porque carecen de referencia a los migrantes y otras comunidades. Nos parece que el siguiente pasaje hace esto coincidiendo con 驴Qu茅 queda por decir? Mucho amor para todos los que resisten, lo que desaf铆an las narrativas autoritarias (tanto las del Querfront como las del Estado) y luchan por una perspectiva antiautoritaria. Mucho amor por todos los compa帽eros que protestan contra el toque de queda y otras medidas autoritarias, intentan hacerse o铆r, discutir y est谩n en la calle. Y, por supuesto, mucho cari帽o a todos los m谩s afectados por el estado de emergencia y que han sido olvidados por muchos antagonistas. Aunque les gusta fingir pensar en los m谩s oprimidos, los pobres, los marginados, es decir, los emigrantes predominantemente, saben que solo juegan un papel de v铆ctimas, mientras que al mismo tiempo anhelan un confinamiento/encierro duro. La realidad seg煤n la cual son precisamente estaslas m谩s propensas a ignorar las restricciones de contacto (y por qu茅),simplemente se ignora, o los antagonistas blancos no lo notan porque carecen de referencia a los migrantes y otras comunidades. Nos parece que el siguiente pasaje hace esto coincidiendo con este art铆culo

Los indicios de que para muchos proletarios una vida definida por el miedo a la muerte y la enfermedad no parece tan digna de ser vivida, a diferencia de una vida m谩s arriesgada, pero tambi茅n menos temerosa, se hizo visible repetidas veces en el 煤ltimo a帽o. Seg煤n encuestas en Francia, la proporci贸n de defensores del confinamiento/encierro y el aislamiento/distancia social entre las personas de bajos ingresos es significativamente menor; los disturbios juveniles y suburbanos en Francia, Bruselas, Stuttgart y m谩s recientemente en Espa帽a, son fen贸menos heterog茅neos, pero tienen en com煤n que mucha gente ve m谩s sentido en la rebeli贸n o, m谩s sobriamente, en negarse a cumplir la ley que en seguir el discurso de la higiene imperante. Si la izquierda insiste en declarar a los pobres y al proletario v铆ctimas de la pandemia, aumenta tambi茅n el discurso del Estado, en el mejor de los casos de forma involuntaria, pero en muchos casos tambi茅n conscientemente. Al hacerlo, renuncia a su independencia. Desde una perspectiva estatal, las personas “de abajo” son objetos a los que hay que cuidar, que necesitan ayuda, y eso siempre significa: hay que controlarlos; el bienestar y la represi贸n est谩n entrelazados.

No se proporcionan las fuentes para las encuestas mencionadas en Francia, pero tampoco son necesarias, porque tambi茅n podemos observar lo mismo desde nuestro entorno en este pa铆s. No es que a la autoridad le importase demasiado.

En cuanto a los antagonistas que buscan 鈥渞efugio鈥 en un Querfront porque 鈥渘o hay otro camino鈥, como a los que ahora quisieran difamarnos, nuestras 煤ltimas palabras son (expresadas de la manera m谩s amable posible): Iros a la mierda.