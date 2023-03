–

La Secretar├şa General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Gobierno espa├▒ol, ha comunicado este viernes que los ├║ltimos presos vascos que quedaban fuera de Euskal Herria ser├ín repatriados, lo que supone el fin de la pol├ştica de alejamiento sistem├ítico vigente en los ├║ltimos 34 a├▒os.

En concreto, ha dado a conocer el traslado a cárceles vascas de Irantzu Gallastegi (que está en Estremera, Madrid), Faustino Marcos (Daroca, Zaragoza), Asier Borrero (El Dueso, Cantabria), Garikoitz Etxeberria y Gregorio Eskudero (Dueñas, Palencia).

Únicamente queda fuera, por motivos procesales al estar pendiente de juicio en la Audiencia Nacional, Jaione Jauregi, encarcelada de modo preventivo en Alcalá (Madrid).

16 muertes y un sinf├şn de vulneraciones

El anuncio de traslados viene a suponer el fin de una pol├ştica de castigo a personas presas y familiares que se ha prolongado durante 34 a├▒os. Si bien antes ya estaban alejados en Soria, Herrera o Puerto de Santa Mar├şa, fue en 1989 (con Enrique M├║gica como ministro de Justicia del Gobierno del PSOE) cuando se implant├│ una dispersi├│n generalizada.

Llevaba parejo el alejamiento extremo (incluidas inicialmente las cárceles de Baleares, Canarias, Ceuta o Melilla), además de múltiples vulneraciones como el aislamiento, el primer grado generalizado y sin progresión, o las restricciones a las comunicaciones.

Esta pol├ştica se ha cobrado la vida de 16 familiares y amigos, pero tambi├ęn la de presos a trav├ęs de la mala asistencia sanitaria, el castigo s├şquico o el aislamiento.

Esta lacra se ha cobrado la vida de 16 familiares y amigos de presos a causa de accidentes producidos en los viajes (la ├║ltima, la de Nati Junco en 2007). Pero tambi├ęn ha sido determinante en muertes de presos, bien por mala asistencia sanitaria, por derivar en suicidiosÔÇŽ

Esta pol├ştica toc├│ techo en 2008, cuando lleg├│ a haber 755 miembros de EPPK en las c├írceles, casi todos muy lejos de Euskal Herria y la pr├íctica totalidad en primer grado, contrariamente al est├índar aplicado al resto de personas presas en los dos estados.

Deshielo desde 2018 y nueva fase

La excepcionalidad no comenz├│ a desmontarse hasta 2018, siete a├▒os despu├ęs del fin de la lucha armada de ETA, cuando el Gobierno franc├ęs inici├│ una pol├ştica de traslados a las prisiones cercanas de Mont de Marsan y Lannemezan. Las decisiones fueron vehiculizadas desde una comisi├│n conjunta entre Estado y representantes vascos.

La llegada de Pedro S├ínchez a La Moncloa en ese mismo a├▒o trajo la afirmaci├│n categ├│rica de que la pol├ştica penitenciaria iba a cambiar, pero los traslados no se activaron realmente hasta 2020. Y desde entonces se han desarrollado con interrupciones, y habitualmente en dos botes, de modo que la persona presa era primero trasladada de una c├írcel lejana a otra del entorno de Euskal Herria (Logro├▒o, El Dueso, Soria, ZueraÔÇŽ) y en un segundo momento posterior era repatriada al fin.

El fin del alejamiento refuerza la segunda fase en marcha, con las excarcelaciones por la v├şa legal como objetivo.

Desde la asunci├│n de la transferencia en octubre de 2021, el Gobierno de Lakua ha sido quien ha decidido a qu├ę c├írcel concreta era destinado cada preso repatriado y se han concedido varias docenas de terceros grados, si bien lejos a├║n de las cifras que corresponder├şa y revertidos en ocasiones por la Audiencia Nacional v├şa recurso final.

En cuanto al Estado franc├ęs, se ha terminado de vaciar de vascos la c├írcel de Mont de Marsan, con lo que casi todos los miembros de EPPK est├ín en Lannemezan. Subsiste la anomal├şa de Ainhoa Ozaeta, presa en R├ęau, en parte por no haber m├│dulo de mujeres cerca de Euskal Herria.

La recta final del fin del alejamiento ha sido larga y compleja, aunque la evoluci├│n de la cuesti├│n hizo que Sare ya saludara la cercan├şa del ┬źkil├│metro cero┬╗ con un acto en octubre pasado en Donostia. Para esta primavera se han anunciado este mismo viernes los llamados ÔÇśEtxera EgunaÔÇÖ en decenas de localidades, que refleja la nueva fase de esta lucha. Se basa en lograr las excarcelaciones por la v├şa legal una vez consumado el fin del alejamiento.

Atr├ís quedan casi tres d├ęcadas y media de sufrimiento realmente imposible de medir, porque a las muertes se le suman las horas de vida gastadas en la carretera (con miles de viajes de hasta 2.000 kil├│metros para 40 minutos de visita), el tremendo gasto econ├│mico generado, las afecciones a la saludÔÇŽ

Etxerat y Sare: Seguir trabajando

Tras conocerse la noticia, Etxerat ha valorado el fin de ┬źeste cruel e interminable tiempo┬╗ y ha recordado a las 16 v├şctimas mortales causadas por la dispersi├│n. A partir de ahora, ha se├▒alado, ┬źqueda trabajo para acabar de recorrer el camino de vuelta a casa de presos y refugiados y la ruta hacia la convivencia┬╗.

Otegi: ├Ünico ┬źlogro┬╗, prolongar el sufrimiento

La dimensi├│n de la noticia ha motivado una comparecencia urgente del coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, que antes que nada ha querido apuntar que ┬źel ├║nico ÔÇślogroÔÇÖ de este ciclo ha sido la prolongaci├│n cruel del sufrimiento. Hay que manifestar con rotundidad que las pol├şticas de alejamiento y dispersi├│n nunca debieron haberse puesto en marcha y que no debieron haberse alargado tanto en el tiempo. Por eso, nuestra alegr├şa de hoy debe ser contenida en ese sentido. No podemos olvidar tanto dolor y padecimiento┬╗.

┬źLas pol├şticas de dispersi├│n y alejamiento fueron la consecuencia de una decisi├│n pol├ştica, de una decisi├│n de Estado sostenida en el tiempo por todos los gobiernos con plena consciencia de que conculcaban gravemente derechos humanos. No les import├│ ni saltarse su propia legalidad ni a├▒adir sufrimiento gratuito e innecesario a los familiares de los presos y las presas┬╗, ha denunciado.

Ahondando en ello, Otegi, que como preso pol├ştico tambi├ęn sufri├│ esta pr├íctica, ha subrayado que ┬źla pol├ştica de dispersi├│n y alejamiento ha sido una pol├ştica de excepci├│n dise├▒ada y aplicada ÔÇśad hocÔÇÖ contra un colectivo concreto. Por lo tanto, su final no debiera escandalizar a nadie, pues obedece simplemente al estricto cumplimiento de la legalidad penitenciaria y de los derechos que debiera regular la misma. En t├ęrminos democr├íticos, EH Bildu entiende, adem├ís, que el fin de la pol├ştica de dispersi├│n significa una manifestaci├│n (ciertamente tard├şa) de respeto a la ampl├şsima mayor├şa social, sindical, pol├ştica y popular que se ha pronunciado rotundamente contra la misma a lo largo de estas d├ęcadas┬╗.

EH Bildu: ┬źEsperanza y confianza, seguiremos trabajando, seguiremos construyendo puentes y no trincheras┬╗

Tras compartir la ┬źalegr├şa┬╗ de EH Bildu, especialmente con los familiares de presos y presas, y recordar a los que perdieron la vida por la dispersi├│n (┬źsiempre estar├ęis en nuestros corazones, jam├ís os olvidaremos┬╗), Otegi ha felicitado tambi├ęn a ┬źtodos los agentes pol├şticos, sociales y sindicales que nos han acompa├▒ado en el camino durante todos estos a├▒os demandando el fin definitivo de una pol├ştica que solo a├▒ad├şa dolor al dolor y sufrimiento al sufrimiento. El fin de la dispersi├│n es una conquista de todos y todas┬╗.

Por ├║ltimo, ha mirado al futuro, para apuntar que a├║n existen pol├şticas de excepci├│n, pero que es momento de ┬źun mensaje de esperanza y confianza al pueblo vasco. Seguiremos trabajando, seguiremos tejiendo consensos, seguiremos construyendo puentes y no trincheras. Nuestro pueblo se merece un futuro de reconocimiento y reparaci├│n de todas las v├şctimas y un horizonte sin presos, refugiados ni deportados pol├şticos. Nuestro pueblo lo desea y es responsabilidad de todos y todas hacerlo realidad┬╗.

PNV, EP, PP, Covite…

El PNV ha acogido con ┬źsatisfacci├│n y optimismo┬╗ el fin de la dispersi├│n y ha destacado que ┬źes una noticia positiva y constituye un paso m├ís hacia la ansiada consolidaci├│n plena de la convivencia en nuestro pa├şs┬╗.

No obstante, cree que no es ┬źel ├║ltimo paso┬╗ que debe darse ya que ┬źla satisfactoria culminaci├│n del acercamiento debe servir para que la izquierda abertzale y las formaciones pol├şticas y sociales que la articulan se animen a dar, de una vez por todas, los pasos que no han dado hasta la fecha┬╗, ┬źpasos decididos en la direcci├│n del reconocimiento un├şvoco del da├▒o injusto causado, pasos firmes en la direcci├│n del acompa├▒amiento y reparaci├│n de las v├şctimas de la acci├│n criminal de ETA┬╗.

La portavoz de Elkarrekin Podemos en el Parlamento de Gasteiz, Miren Gorrotxegi, ha saludado la noticia en las redes sociales: ┬źEl fin de la dispersi├│n es una buena noticia para los derechos humanos. Cumplir condena cerca del lugar de residencia es imprescindible para la reinserci├│n. Y esas condenas nunca debieron cumplirlas las familias┬╗.

El presidente del PP en la CAV, Carlos Iturgaiz, ha dicho por contra que el presidente espa├▒ol, Pedro S├ínchez, ┬źha pagado la primera parte de la factura┬╗ a EH Bildu ┬źacercando a todos los criminales de ETA, con o sin arrepentimiento, a Euskadi┬╗. ┬źAhora el siguiente pago de S├ínchez ser├í ir sacando a la calle a los etarras, ayudado de la pol├ştica penitenciaria del PNV┬╗, ha asegurado, tras lo que ha hablado de ┬źescarnio a las v├şctimas┬╗.

Sin embargo, desde este mismo espacio otra cosa distinta ha opinado una de ellas, Consuelo Ord├│├▒ez (Covite), para quien la dispersi├│n ┬źya no ten├şa ning├║n sentido┬╗ y finiquitarla supone ┬źquitar el victimismo a la izquierda abertzale┬╗. Ha a├▒adido que ahora estar├ín ┬źmuy vigilantes┬╗ con las progresiones de grado y ha destacado que la Audiencia Nacional ┬źest├í haciendo bien su trabajo┬╗ al combatirlas.

Ramon Sola es redactor jefe en naiz.

Publicado en naiz el 24/03/2023

