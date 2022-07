–

鈥淰amos a hacer fijos a 67.000 sanitarios en Espa帽a鈥. El presidente del Gobierno, Pedro S谩nchez, daba este titular en una entrevista con El Pa铆s el pasado domingo. Una promesa jugosa en un pa铆s que cuenta con una tasa de temporalidad en este sector de m谩s del 30%, seg煤n datos de CC OO, disparada en las 煤ltimas d茅cadas. D铆as despu茅s, el Consejo Ministerial aprobaba un cambio en el Estatuto Marco del personal sanitario, para eliminar la palabra 鈥渆ventual鈥 y limitar los contratos temporales a un m谩ximo de tres a帽os. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, explicaba un plan de estabilizaci贸n a dos velocidades para aquellos profesionales que lleven m谩s de tres a帽os ocupando el mismo puesto. Asociaciones, sindicatos y profesionales avisan: el Gobierno est谩 obligado a ello desde estancias europeas, de un lado por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia que fall贸 en favor del personal sanitario espa帽ol tras denunciar el fraude en el uso de contratos temporales. Del otro, la Uni贸n Europea, que condiciona las ayudas a la recuperaci贸n tras la pandemia a que Espa帽a reduzca su temporalidad en un 8%.

Y algunas destacan que el anuncio se queda corto. En Espa帽a hay muchos tipos de contratos temporales en Sanidad, tal y como explica 脕ngela Hern谩ndez Puente, secretaria general del sindicato m茅dico Amyts. Estas medidas, ya recogidas en el Real Decreto 21/2020 conocido como Ley Iceta, est谩n destinadas a los temporales estructurales; esto es interinos y eventuales que ocupan plazas reconocidas. 鈥淒ejan fuera a todos los dem谩s, que son los contratos eventuales que no est谩n hechos sobre plaza vacante, que esos ni siquiera cuentan para las administraciones. As铆 hay unos 1.000 m茅dicos鈥.

鈥淎unque dicen que van a reducir la temporalidad en un 8% no es cierto, en nuestros c谩lculos se quedar谩 en un 25%. No son 67.000, son much铆simos m谩s鈥

Para entenderlo, pone un ejemplo: 鈥淟as Urgencias del madrile帽o Hospital del Sureste cuentan con 15 plazas reconocidas en la plantilla org谩nica y otros 14 que no est谩n reconocidos. La estabilizaci贸n solo afectar铆a a los primeros鈥. 鈥淧or tanto鈥攑rosigue la secretaria general de Amyts鈥 aunque dicen que van a reducir la temporalidad en un 8% no es cierto, en nuestros c谩lculos se quedar谩 en un 25%. No son 67.000, son much铆simos m谩s鈥.

Concurso de m茅ritos

El plan de estabilizaci贸n, explicaba la ministra de Sanidad, Carolina Darias, comprende dos mecanismos: por un lado, y para las personas que lleven trabajando de manera ininterrumpida desde el 1 de enero de 2017, un concurso de m茅ritos. Por otro, quienes lleven trabajando desde antes del 31 de diciembre de 2020 podr谩n consolidar su plaza mediante un concurso-oposici贸n. Adem谩s, el Gobierno insta a las Comunidades Aut贸nomas a tener publicadas las convocatorias y aprobadas las bases antes del 31 de diciembre de 2022, como ya indicara la Ley Iceta.

鈥淣osotros pedimos que el 90% de los m茅ritos sea la experiencia como valor porque si no hay gente que se va a quedar en la calle. En la sanidad trabajan muchas m谩s personas que m茅dicos y enfermeros, incluso categor铆as que no tienen formaci贸n鈥

Por tanto, se van a estabilizar plazas y no personas. En ello incide Santiago Zarapuz, portavoz del sindicato MATS y miembro de la Plataforma de Personal Temporal de la Comunidad de Madrid, quien habla de un posible 鈥淓RE encubierto鈥. Dentro del concurso de m茅ritos, avisa Zarapuz, si la formaci贸n tiene m谩s peso que la experiencia muchos trabajadores y trabajadoras pueden quedarse fuera. 鈥淣osotros pedimos que el 90% de los m茅ritos sea la experiencia como valor porque si no hay gente que se va a quedar en la calle. En la sanidad trabajan muchas m谩s personas que m茅dicos y enfermeros, incluso categor铆as que no tienen formaci贸n. Si sacan un concurso de m茅ritos que d茅 mucho peso a la formaci贸n, y a gente que se encarga de poner bandejas en los carros les obliguen a realizar cursos de inform谩tica… Para esta gente la formaci贸n no es un valor y pueden quedarse fuera鈥, avisa.

Zarapuz es celador, lleva 25 a帽os con contratos temporales y aprob贸 una oposici贸n en 2018 pero su plaza, expresa, est谩 鈥渟ecuestrada鈥 y a煤n no ha salido. 鈥淎qu铆 hay que consolidar a las personas en abuso, no a las plazas en abuso鈥, insiste. 鈥淵o he estado desde en una UCI a una unidad de psiquiatr铆a鈥, relata para quien la experiencia es el valor primordial para mantenerse en activo.

Falta de personal

Con todo, la pelota para gestionar los procesos de estabilizaci贸n est谩 en el tejado de las Comunidades Aut贸nomas, que son quienes tienen la competencia de gestionarlos. La oferta p煤blica de oposiciones se public贸 el pasado 1 de junio, tal y como marca la Ley Iceta. Y algunas ya est谩n tirando a la baja. 鈥淓n Madrid se han comprometido a estabilizar a 9.000 trabajadores y trabajadoras cuando, seg煤n nuestros c谩lculos, hay 12.000 en esta situaci贸n鈥, explica el portavoz del MATS.

鈥淣os parece muy bien que se garantice la estabilidad de un cupo muy importante de profesionales sanitarios, pero entendemos que hay muchos problemas en la sanidad y necesitan un refuerzo de personal鈥

Tampoco la medida supone un incremento de personal, que sigue siendo necesario. 鈥淣os parece muy bien que se garantice la estabilidad de un cupo muy importante de profesionales sanitarios, positivo para el funcionamiento sanitario, pero entendemos que hay muchos problemas en la sanidad y necesitan un refuerzo de personal鈥, expresa Marciano S谩nchez Bayle, portavoz de la Federaci贸n de Asociaciones en Defensa de la Sanidad P煤blica (FADSP).

S谩nchez Bayle avisa de que s贸lo en Atenci贸n Primaria se necesitan 8.000 profesionales m茅dicos m谩s, 15.000 de enfermer铆a y 6.000 en las unidades administrativas. 鈥淓stabilizar al personal es un avance sobre la situaci贸n anterior pero no va a solucionar la mayor铆a de problemas de la Sanidad como es la situaci贸n de la Atenci贸n Primaria, o la deficiente utilizaci贸n de los recursos en atenci贸n especializada鈥, sentencia.

Para 脕ngela Hern谩ndez Puente un anuncio tan efectista acarrea otros problemas: la generaci贸n de falsas esperanzas. 鈥淪anitarios y sanitarias nos preguntan si estas plazas son nuevas y si les van a hacer fijos ya. Se generan expectativas frustradas que no casan con los tiempos que maneja la administraci贸n. Probablemente no haya plazas reales hasta, con suerte, el segundo trimestre de 2023, y se traslada a la poblaci贸n que van a hacer fijos a un mont贸n de sanitarios que siguen siendo tan temporales como antes del anuncio鈥, concluye.

