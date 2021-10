El del líder de Hezbolá es un mensaje disuasorio dirigido al exterior más que al interior, específicamente al ‘master’ estadounidense y su perrito israelí

En su último discurso, Sayyed Hassan Nasrallah no mencionó el nombre de Samir Geagea [líder derechista que está detrás de los últimos asesinatos contra la Resistencia], aunque se centró principalmente en el papel y la responsabilidad de este último en la masacre de Tayouneh.

Por su parte, los medios israelíes consideraron que el discurso fue uno de los más importantes del secretario general de la Resistencia libanesa en los últimos años.

En la ciencia de los discursos, dejar sin mencionar el nombre del rival representa un menosprecio de su valor. Mientras, Nasrallah habló del número de los combatientes de de la Resistencia, revelando que el partido ya tiene 100 mil combatientes libaneses fuertemente armados que representan el pilar de su fuerza militar regular.

Esta es la primera vez que se revelan informaciones sobre el número de combatientes de la Resistencia, pues anteriormente estos datos estaban dentro de la caja de secretos del partido.

Para darnos cuenta de la importancia de la cifra mencionada, basta con señalar un informe del diario israelí Haaretz en 2016, en el que se estimaba que el número de combatientes de la Resistencia había pasado de unos 20 mil en 2006 a 45 mil en el momento de la publicación del informe, donde agrega que 21 mil de ellos prestan servicios de manera regular, mientras que el resto son reserva.

No hay duda de que revelar el número de combatientes de la Resistencia en el Líbano, o parte de ella, tiene repercusiones y dimensiones que van más allá de El Líbano. Es un tema de gran importancia y peligro, el propio Sayyed Nasrallah siempre ha expresado “la cantidad para nosotros es más importante que el equipamiento”.

No hay duda de que este anuncio de Nasrallah constituye un evento documentador y de referencia para el futuro. A lo largo de los años los israelíes y estadounidenses han trabajado mucho para conocer esta información, que es de gran importancia en el gran y estratégico enfrentamiento que está librando el Eje de la Resistencia contra el proyecto estadounidense e israelí.

Entonces; ¿Por qué Sayyed Nasrallah dio a conocer esta información en el contexto de un enfrentamiento interno, y frente a una figura de bajo rango (Samir Geagea), y que no se puede comparar en ningún caso con el enfrentamiento integral en la región, y con lo que representa la Resistencia como punta de lanza y fuerza de vanguardia en este enfrentamiento?

La respuesta es:

Primero, por la gravedad de los acontecimientos ocurridos en El Líbano, que la Resistencia interpretó como cruciales y de gran peligro.

Segundo, este anuncio surge a la luz de lo que anunció Sayyed Nasrallah sobre la “última mina” que los estadounidenses intentan detonar en El Líbano, con el fin de provocar sedición, luchas sectarias y enfrentamientos entre el ejército libanés y la Resistencia.

Tercero, puede haber otros partidos libaneses que en el pasado jugaron un papel en la sedición y ahora esperan que las condiciones sean adecuadas y estén dispuestos a participar en el juego de sangre interno al servicio de proyectos externos.

Por lo tanto, es un mensaje disuasorio para los partidos libaneses internos, que piensan que pueden involucrar al partido en un enfrentamiento interno, y este explica que con esta cantidad de combatientes el partido puede ganar cualquier batalla en cualquier geografía de El Líbano, y por cierto, una batalla como esta no sería más difícil que las batallas que libró contra los takfiríes en Siria o contra los sionistas en Líbano.

Es cierto que el partido no desea entrar en una batalla como esta, no la busca, no tiene interés en ella y se verá perjudicado si se involucra en cualquier enfrentamiento militar en su país. Pero, al mismo tiempo, el costo de este enfrentamiento será el final del futuro político de sus enemigos y rivales si se emprenden alguna aventura como esta.

Cuarto, es poco probable que el mensaje estuviera dirigido exclusivamente al partido Fuerzas Libanesas, pero quería que este partido lo oyera. Mientras este mensaje es dirigido para estadounidenses e israelíes, explica que el partido tiene la capacidad para entrar en cualquier guerra si se le impone.

Sin embargo, Sayyed Nasrallah no habló en su último discurso sobre todos los números y todas las cantidades que tiene el partido, ya que el número que mencionó no incluía a las fuerzas auxiliares, ni a los combatientes no libaneses (importante detalle en el discurso de ayer). Que seguro fue capturado por los imperialistas, que son las partes a las que llegó el mensaje, y son las que mejor lo comprenden.

En conclusión, es un mensaje disuasorio dirigido al exterior más que al interior, específicamente al maestro estadounidense, y no es una reacción emocional, sino más bien de una intención deliberada y estudiada que incluye advertencia roja.

Después de esta advertencia, quizás los estadounidenses deberían considerar cuidadosamente sus opciones en El Líbano, y ellos son los que mejor entienden este mensaje. Mientras, los israelíes deben actualizar sus datos sobre “la mayor fuerza militar fuera del marco de los ejércitos regulares del mundo”.

https://espanol.almayadeen.net