La semana pasada Puerto Rico, junto a Rep煤blica Dominicana, fueron y son noticia mundial por el destructor paso del hurac谩n denominado 芦Fiona禄, que dej贸, con vientos que alcanzaron los 140 kil贸metros por hora, personas muertes, otras desplazadas, apagones masivos y destrozos.

En el caso espec铆fico de Puerto Rico, toda la red de suministro de energ铆a de la isla tropical colaps贸 debido a que las fuertes corrientes destruyeron parte de la infraestructura instalada en el territorio, y el servicio de acueducto tambi茅n se interrumpi贸. En tanto, si bien el hurac谩n (el primero en llegar a la isla en 18 a帽os) dej贸 el territorio, las lluvias no se detuvieron y se tem谩n m谩s mayores inundaciones y deslizamientos de tierra.

芦El apag贸n: aqu铆 vive gente禄

Pero Puerto Rico ya ven铆a siendo noticia hace d铆as atr谩s por el corto documental 芦El apag贸n: aqu铆 vive gente禄, un video que public贸 el 16 de septiembre el reconocido cantante de reggaet贸n, rapero y m煤sica urbana Benito Antonio Martinez Ocasio, m谩s conocido como Bad Bunny, cuya canci贸n forma parte de su 煤ltimo disco 芦Un verano sin ti禄, en el cual el artista puso a disposici贸n su reconocimiento y referencialidad masiva mundial para denunciar diversas injusticias que viene sufriendo el pueblo puertorrique帽o desde hace tiempo, y que lo azotan como un hurac谩n cotidiano, como los constantes apagones producto del mal servicio de la empresa privada LUMA Energy, la avanzada privatizadora de sus barrios y accesos a las playas y el desplazamiento de las comunidades aut贸ctonas de la isla para convertirla de a poco en un para铆so tur铆stico exclusivo de quienes tienen dinero.

En el corto documental, que dura 22 minutos y no pierde nunca el estilo fiestero de Bad Bunny, muestra im谩genes de la vida cotidiana de la gente puertorrique帽a, cuenta con reportajes realizados por la periodista, que dan cuenta de los constantes apagones de energ铆a el茅ctrica que viene sufriendo el pueblo isle帽o, producto del mal servicio y faltas de inversi贸n de la empresa privada LUMA Energy, una empresa multinacional de Estados Unidos y Canad谩. Dos de esos grandes apagones se dieron en abril y otro hace poco, en agosto.

Cuando el gobierno de Pedro 芦Pipo禄 Pierluisi decidi贸 pasar a manos privadas el servicio de energ铆a el茅ctrica hab铆a prometido un mejor servicio, pero en las m茅tricas los apagones se multiplicaron. A todo esto, el pueblo puertorrique帽o sufri贸, a pesar del mal servicio, siete aumentos consecutivos del servicio de luz. Todo esto fue generando un caldo de cultivo que se expresa mes a mes con masivas protestas callejeras contra los apagones y en reclamo de que se vaya la empresa LUMA.

Pero el apag贸n es el solo el disparador inicial para denunciar toda una serie de injusticias que vive el pueblo isle帽o, como la gentrificaci贸n, es decir, el desplazamiento de la poblaci贸n local de sus casas y barrios, producto del avance de los proyectos inmobiliarios y hoteleros privados que se van quedando no s贸lo con las casas de la gente, sino tambi茅n con el acceso a las playas paradis铆acas de Puerto Rico, a las cuales de a poco el pueblo va dejando de poder acceder. 芦Me mortifica que nos traten como ignorantes, o como delincuentes, cuando los que est谩n rompiendo la ley claramente son ellos禄, comenta una persona en el documental, sobre el avance privatizador de los grandes grupos inmobiliarios y hoteleros presentes en la isla, y que amenaza arrasar con la cultura local, las ra铆ces y la identidad de la isla.

La canci贸n que da t铆tulo al corto documental finaliza reivindicando el para铆so tropical que es Puerto Rico como hogar colectivo de su pueblo, con un claro mensaje de protesta hacia las empresas extrajeras y privadas que pretenden controlan los servicios escenciales y los territorios de las poblaciones locales.

芦Yo no me quiero ir de aqu铆鈥 No me quiero ir de aqu铆鈥 Que se vayan ellos鈥 Lo que me pertenece a m铆 se lo quedan ellos鈥 Que se vayan ellos鈥 Esta es mi playa, este es mi sol, esta es mi tierra, esta soy yo芦, finaliza la canci贸n, que recuerda a parte de la letra de 芦Latinoam茅rica禄 de Calle 13 (tambi茅n banda puertorrique帽a), que rezaba: 芦T煤 no puedes comprar al viento / T煤 no puedes comprar al sol / T煤 no puedes comprar la lluvia / T煤 no puedes comprar el calor / T煤 no puedes comprar las nubes / T煤 no puedes comprar los colores / T煤 no puedes comprar mi alegr铆a / T煤 no puedes comprar mis dolores禄.

Mir谩 el corto 芦El apag贸n: aqui vive gente禄: