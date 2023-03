–

De parte de Kurdistan America Latina March 6, 2023 707 puntos de vista

鈥淓l petr贸leo de Kurdist谩n en la 茅poca otomana鈥 desvela las historias no contadas sobre el nacimiento de las industrias petroleras y su papel en el trazado de las actuales fronteras pol铆ticas de Oriente Pr贸ximo.

El fen贸meno de disfunci贸n pol铆tico-econ贸mica conocido como la 鈥渕aldici贸n del petr贸leo鈥 empez贸 a surgir en las d茅cadas de 1950 y 1960 para describir los retos a los que se enfrentaban los gobiernos de los pa铆ses productores de petr贸leo. Sin embargo, los kurdos sufrieron la 鈥渕aldici贸n del petr贸leo鈥 mucho antes. Despu茅s de que los Estados occidentales descubrieran que bajo las tierras kurdas abundaban los recursos naturales, se inici贸 una despiadada carrera entre algunas de las grandes potencias para ganar el acceso a estos oc茅anos subterr谩neos de riqueza.

El libro titulado 鈥淓l petr贸leo de Kurdist谩n en la 茅poca otomana鈥 (Kurdistan鈥檚 oil in the Ottoman Era) es un esfuerzo por escarbar en los montones de archivos que revelan las historias no contadas sobre el nacimiento de las industrias petrol铆feras y su papel en el trazado de las actuales fronteras pol铆ticas de Oriente Pr贸ximo. Presenta un n煤mero considerable de mapas, fotograf铆as y documentos manuscritos 煤nicos sobre el petr贸leo y otros recursos minerales en las zonas kurdas dentro de las fronteras del Imperio otomano antes de su disoluci贸n en 1923.

El libro es el resultado de m谩s de dos a帽os de investigaci贸n exhaustiva por parte de Botan Tahseen y Sedat Eroglu, que estudiaron monta帽as de documentos procedentes tanto del Archivo Otomano como del Archivo Gertrude Bell. El libro se public贸 en 2022 en dos dialectos kurdos -sorani y kurmanji-, ingl茅s y 谩rabe.

En 1905, el entonces embajador brit谩nico en Estambul, Nicholas O鈥機onor, escribi贸 un breve telegrama para informar a los responsables pol铆ticos en Londres de que era posible extraer y transportar petr贸leo de los vilayets (provincias) de Bagdad y Mosul por mar. El mensaje marc贸 un punto de inflexi贸n en la competencia entre Gran Breta帽a y Alemania, pues esta 煤ltima ya estaba trabajando para transportar petr贸leo por ferrocarril. Enviado nueve a帽os antes del estallido de la Primera Guerra Mundial, revelaba la codicia de las grandes potencias, entre ellas Gran Breta帽a, Alemania y Francia por el petr贸leo de Kurdist谩n.

En aquella 茅poca, el Imperio Otomano se hund铆a bajo el peso de grandes pr茅stamos internacionales, y una parte importante de sus f茅rtiles tierras estaba bajo la custodia del Duyun-u Umumiye, instituci贸n que supervisaba el pago de los pr茅stamos internacionales concedidos al Imperio Otomano. Estos desaf铆os financieros abrieron el escenario a una feroz competencia en la que diplom谩ticos, grandes compa帽铆as petroleras y esp铆as encubiertos fueron los principales protagonistas.

Uno de los actores clave sobre el terreno era un ingeniero alem谩n identificado en los documentos como Grosskopf. A principios de 1900, la Lista Civil de la administraci贸n otomana contrat贸 a Grosskopf para que estudiara las reservas de petr贸leo y preparara un mapa de los yacimientos en las vastas zonas de Kurdist谩n. En octubre de 1901, Grosskopf present贸 su primer informe a la oficina de Abdulhamid II, que constaba de s贸lo tres p谩ginas.

Menos de cinco meses despu茅s, el 5 de marzo de 1902, Grosskopf pidi贸 permiso para abandonar sus funciones, alegando problemas familiares que le obligaban a regresar a Alemania. En realidad, la verdadera raz贸n de su repentino viaje era entregar el gran alijo de mapas y documentos que hab铆a preparado sobre las reservas de petr贸leo del Imperio Otomano.

Comparti贸 los detalles m谩s minuciosos de su investigaci贸n con la empresa que entonces planeaba construir el ferrocarril Berl铆n-Bagdad. Fue un aviso perfecto para la compa帽铆a, que poco despu茅s de estudiar los documentos pidi贸 a Abdulhamid II permiso para explorar petr贸leo durante un a帽o.

Esto, junto con otros acontecimientos de principios del siglo XX, determin贸 profundamente las estrategias a largo plazo, que Gran Breta帽a, Alemania y Francia aplicaron posteriormente en Oriente Pr贸ximo. En otras palabras, las tierras ricas en petr贸leo de Kurdist谩n y el inter茅s de las potencias occidentales por estos ingentes recursos fueron uno de los factores clave que impulsaron las decisiones de las distintas capitales europeas.

Para probar este punto, los coautores del libro subrayan otro actor clave, que es m谩s bien un nombre familiar para los kurdos: Mark Sykes, m谩s conocido como el arquitecto del Acuerdo Sykes-Picot que delimit贸 la regi贸n de Oriente Medio entre Francia y Gran Breta帽a. Antes de convertirse en Secretario de Asuntos Exteriores brit谩nico, Sykes utiliz贸 varias identidades para viajar durante 15 a帽os entre Mosul, Kirkuk, Sulaymaniyah y Alepo. Estas tierras se convirtieron m谩s tarde en el centro de las largas negociaciones entre Gran Breta帽a y Turqu铆a que desembocaron en el Tratado de Lausana.

Los documentos presentados en el libro demuestran que ciertos territorios, que actualmente se disputan el Gobierno Regional de Kurdist谩n y el Gobierno Federal de Irak, son efectivamente las tierras ancestrales de los kurdos. Esas zonas se encuentran principalmente en las actuales provincias de N铆nive, Kirkuk, Salahaddin y Diyala, que en aquel entonces se encontraban dentro de las fronteras administrativas de los vilayets de Mosul y Bagdad.

El petr贸leo de Kurdist谩n en la 茅poca otomana es tambi茅n una valiosa fuente de estad铆sticas. La poblaci贸n de cada ciudad kurda, su diversidad religiosa y 茅tnica, el n煤mero de hogares, mezquitas, iglesias, sinagogas, ba帽os p煤blicos, tiendas, comisar铆as de polic铆a y cuarteles generales del ej茅rcito se contabilizan a partir de documentos oficiales de archivo.

Por 煤ltimo, el libro detalla el proceso de creaci贸n de archivos en la 茅poca otomana. Desde los inicios del imperio, los documentos y la correspondencia del archivo otomano fueron muy importantes; en ellos se conservan todos los detalles de la expansi贸n territorial otomana. Se sabe que los otomanos registraban inmediatamente cada nueva tierra que controlaban y conservaban los documentos para atestiguar la propiedad del Estado.

El archivo tambi茅n incluye decretos imperiales, resoluciones administrativas, sentencias judiciales, correspondencia oficial, tratados con otros Estados, relaciones y obligaciones del Estado y los ciudadanos entre s铆, y mucho m谩s. Hay casi 150 millones de documentos oficiales del 鈥淭esoro de Papel鈥 del Imperio Otomano, y este libro ha sido el primer paso para sacar a la luz algunos de ellos para historiadores, responsables pol铆ticos y cualquier persona interesada en documentos aut茅nticos que en su d铆a determinaron el destino de millones de personas.

FUENTE: Sardar Sattar / Kurdistan Chronicle / Traducido por Rojava Azadi Madrid

