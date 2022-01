–

Los/as POSIs (Personal de Oficios) del Ayuntamiento llevamos demasiados años soportando que las direecciones de las Áreas nos traten como peones, disponiendo de nosotras/os a su antojo para cubrir los puestos que deberían dotar con personal fijo. Para ellos solo somos sirvientes que pueden intercambiar de un sitio a otro como cromos usados.

El Área de Cultura, Turismo y Deporte, dirigida por Andrea Levy, y en concreto la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Museos, dirigida por Emilio del Río Sanz, y la Secretaría General Técnica, por M.ª del Carmen González Fernández, llevan muchos años realizando traslados forzosos ilegales de POSIS de unos museos a otros. El caso que denunciamos aquí es el del traslado continuado de POSIs del Museo de San Isidro al Templo de Debod. Los/as responsables del Museo y del Area llevan décadas enviando un día sí y otro también a los POSIs a cubrir bajas y vacantes del Templo de manera forzosa. No hay nombramientos ni normativa ninguna, todo se hace bajo cuerda, con los trapicheos cortijeros tan habituales en este Ayuntamiento.

El Templo de Debod tiene un puesto de funcionario/a POSI por la mañana, ninguno por la tarde y 3 en fin de semana. El personal del Museo de San Isidro está destinado en San Isidro de forma fija, y no en el Templo. Las personas que aprobaron la oposición, sacaron plaza para el Museo (y no para el Templo, para el que había plazas específicas). Su unidad de adscripción y su unidad funcional figuran en los datos del puesto de trabajo como “Unidad Museo de San Isidro – Los Orígenes de Madrid”. Y el personal que hay en el Templo está fijo allí, y no trabaja en ningún otro sitio. Sin embargo, cuando hay bajas o vacantes en el Templo, se ordena al personal del Museo que las cubra, argumentando que el Templo depende administrativamente del Museo. Como en el turno de tarde no hay nadie, los POSIS tienen que turnarse cada semana para cubrirlo Pero no es que haya una vacante, es que ni siquiera había una plaza creada.

Durante años, esta movilidad forzosa ha sido verbal, y los dirigentes del Área no han dudado en utilizar el chantaje, amenazando con que si no acudían voluntariamente, nombrarían a una persona para un traslado permanente. Este chantaje ha servido para que los POSIs cubran una plaza que no existe en un horario ilegal durante décadas. Porque resulta que el Acuerdo de Mesa de Empleados Públicos sobre jornada y horarios de trabajo de 15 de junio de 2016 (BOAM 7694) establece que el único horario de trabajo existente en el Templo de Debod es el siguiente:

Jornada partida y fines de semana alternos:

– Martes a viernes: de 9:30 a 14 horas y de 16 a 18:30 horas.

– Sábados y domingos alternos: de 9:45 a 14:15 horas.

Pero no en 2016, es que en el Convenio 2000-2003 ya aparecía ese horario de trabajo como el único oficial, según el Acuerdo de Horarios de 5-7-96.

Pero el Templo actualmente se abre al público de martes a domingo de 10:00 a 20:00h, por lo que el horario de tarde impuesto es de 14:30 a 20:00h. En los turnos de mañana y fin de semana se han cubierto las vacantes con personal interino o concurso de méritos, pero en el turno de tarde jamás se ha hecho nada (para qué, si se puede arreglar con el método cacique).

Al cubrir este puesto de forma irregular, el Área de Cultura está eludiendo las vías ordinarias de concurrencia entre posibles candidatos/as. Es decir, que toda plaza debe ofertarse siempre a concurso u oposición pública para que los/as interesados/as puedan concurrir a ella, y evitarlo directamente vulnera los artículos 23 y 103 de la Constitución.

Pero es que además, existe jurisprudencia contencioso-administrativa del TS que ha condenado en varias ocasiones el abuso de las “necesidades del servicio”, es decir, que no puede utilizarse esta excusa para enviar a alguien a un puesto de manera estable por período prolongado, sino solo por razones de urgencia (p. ej. STS 1752/2020).

Pues bien, todo esto lo conocen los/as responsables del Área de Cultura, y los responsables del Museo de San Isidro. Lo conoce el Sr. José Bonifacio Bermejo Martín, Jefe del Servicio de Museos y Exposiciones, que en marzo de 2021 enviaba nota ordenando la reapertura del Templo y al personal POSI que debe ir a cubrir el turno de tarde, a pesar de incumplir el acuerdo de horarios, la jurisprudencia del TS y la Constitución. Al ser preguntado por la normativa que sustentaba dicha orden, el Sr. Bonifacio contestó que “Es el mismo puesto de trabajo actual que se desarrolla alternativamente en el Museo de San Isidro y en el Templo de Debod.” y que “La normativa a la que alude vd. es la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento”. A este correo se le contestó que dos trabajos distintos en dos edificios distintos no pueden considerarse en ningún caso un mismo puesto, y que la RPT no es ninguna normativa, sino solo un documento. A ello ya no tuvimos respuesta (por que no la tiene, claro).

Igualmente conocía todo esto la Secretaria General Técnica, Dª Mª Carmen González Fernández cuando respondió en abril de 2021 al escrito de denuncia enviado desde la Sección de CNT-AIT. En esa respuesta reconocía directamente que estaba incumpliendo el acuerdo de horarios, se decía que el traslado de personal se estaba realizando de manera “provisional y rotatoria”, y se comunicaba la intención de crear un puesto específico en el Templo en turno de tarde.

En noviembre de 2021, ante la falta de noticias, la Sección de CNT-AIT envió otro escrito a varios departamentos del Área de Cultura y a Función Pública, avisando que continúa la situación irregular y que ya ha pasado de sobra el tiempo de provisionalidad. Respondió Dª Mª Carmen González Fernández afirmando que se estaba creando el puesto de tarde de lunes a viernes. Desde entonces hasta hoy no hemos tenido más noticia.

Los POSIs del Museo de San Isidro llegamos a ese momento hartos/as de esta situación, tras años de denuncias y protestas de todo tipo. Ya en 2015 denunciamos el vergonzoso estado de conservación del Templo. Seguimos con denuncias a Inspección de Trabajo por el incumplimiento de temperaturas y la falta de agua potable (en invierno se trabajaba a 0° y en verano a 40°), lo que obligó en dos ocasiones a cerrarlo durante muchos meses. Desde la Sección de CNT-AIT se han mandado muchos escritos denunciando la movilidad forzosa.

Ahora no basta con que creen una plaza y la cubran reglamentariamente. Son responsables de años de abusos e incumplimiento de leyes y normativas. Los POSIs no somos objetos, somos trabajadores/as con derecho a una estabilidad en el puesto, como la tienen todos esos cargos a dedo que nos consideran sus criados/as.

Sección Sindical de CNT-AIT en el Ayuntamiento de Madrid