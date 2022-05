–

De parte de Amor Y Rabia May 29, 2022



por Rabioso

El principal problema de la lluvia constante de mentiras de la prensa occidental es que han impregnado las mentes de la poblaci贸n occidental, dificultando analizar fr铆amente la actuaci贸n de Rusia en las 煤ltimas d茅cadas y sus objetivos actuales. Desde la llegada al poder de Putin acab贸 la era de caos que sigui贸 al derrumbe de la URSS, y el Estado ruso ha logrado fortalecerse internamente en una primera etapa, para a continuaci贸n dedicarse a intentar recuperar su antigua esfera de influencia, modernizando al mismo tiempo su ej茅rcito. El pistoletazo de salida se inici贸 en 1998-99 iniciado con el impago de su deuda externa y el enfrentamiento con la OTAN por el control del aeropuerto de Pristina, capital de Kosovo, y fue seguido con un acuerdo de traspaso amistoso del poder entre el sector de las 茅lites rusas representado por Boris Yeltsin y el representado por Vladimir Putin. A partir de ese momento se inici贸 la resurrecci贸n del estado ruso: en julio, Putin se reuni贸 en p煤blico con los principales oligarcas en el kremlin para decirles que quien no aceptase la primac铆a del Estado no tenia cabida en la nueva Rusia, dando lugar a la rebeli贸n in煤til del sector pro-EEUU, que acabar铆a exiliado en Londres. A continuaci贸n, Putin orden贸 la eliminaci贸n de las redes yihadistas creadas en el C谩ucaso por occidente, arrasando Grosni, la capital de Chechenia, y aplastando a la insurgencia chechena. Fue entonces cuando apareci贸 en escena la que desde entonces ha sido el principal arma de Rusia: la diplomacia.

Grosni destruida en 2000, y actualmente

Mientras el ej茅rcito ruso eliminaba cualquier oposici贸n en Chechenia, el Estado ruso se dedic贸 a negociar con los clanes chechenos y logr贸 establecer una alianza con ellos, basada en permitirles controlar su territorio y ayudarles a reconstruirlo. Hoy d铆a Grosni no tiene nada que envidiar a las ciudades m谩s pujantes de Oriente Medio y no hay rastro de la guerra que dur贸 una d茅cada, y los soldados chechenos se han convertido en la punta de lanza del ej茅rcito ruso, algo que se puso de manifiesto en 2008 durante la guerra de Georgia, cuando se vieron por primera vez soldados chechenos senados en los tanques rusos. Desde entonces, los chechenos han estado en la primera linea de combate de todas las guerras que ha librado Rusia, como Siria o, actualmente, Ucrania.

La conversi贸n de Chechenia en una aliada fiel de Mosc煤 es un buen ejemplo de la pol铆tica del estado ruso durante las 煤ltimas d茅cada, y no es ni mucho menos el 煤nico. Algo similar ha ocurrido con Hungr铆a, anta帽o cuartel general en Europa del este de las ONGs del oligarca estadounidense George Soros, que ayud贸 a llevar al poder a Victor Orb谩n, representante del tradicional nacionalismo rus贸fobo h煤ngaro heredero de los insurrectos anticomunistas de 1956. Sin embargo, la negativa de Orb谩n a ceder ante las presiones de la UE y defender su soberan铆a nacional han sido apoyadas por Putin, que ha utilizado h谩bilmente los suministros de energ铆a para transformar al dirigente h煤ngaro en su principal aliado en Europa Central. Hoy d铆a, Orb谩n ha sido el principal obst谩culo a los intentos de la Comunidad Europea de prohibir la compra de petr贸leo ruso, posici贸n que puede permitirse gracias a que Rusia e suministra gas a bajo precio a trav茅s del gasoducto Balkan Stream, que entr贸 en servicio en 2021.

Este uso de la energ铆a para establecer alianzas, temido por Washington, est谩 siendo aplicado por Rusia para recuperar su influencia sobre Mongolia. Tras una revoluci贸n de colores en 2008 que llev贸 al poder aun gobierno marcadamente nacionalista, Mongolia estableci贸 lazos con la OTAN en 2012 y el clima del pa铆s se torn贸 marcadamente antichino. Sin embargo, esta situaci贸n no ha afectado a Rusia, que tiene una buena imagen entre el 90% de la poblaci贸n mongola seg煤n una encuesta de 2017. Esto es debido, entre otras cosas, a la ayuda clave del ej茅rcito rojo en lograr la independencia de China, y se refleja en el nombre de la capital mongola, Ulaanbaatar (“guerrero rojo”), as铆 como en nombres de pila mongoles como 鈥淪eser鈥 (de SSSR, siglas en ruso de URSS), 鈥淥ktyabr鈥 (Octubre) o 鈥淢elscho鈥 (iniciales de Marx, Engels, Lenin, Stalin y el l铆der mongol Choybalsan). Para recuperar la anta帽o estrecha relaci贸n entre ambos pa铆ses Mosc煤 ha impuesto a China que el gasoducto Power of Siberia 2 atraviese territorio mongol, lo que profundizar谩 los lazos econ贸micos a largo plazo.

El gasoducto Power of Siberia, que atravesar谩 Mongolia para suministrar gas a China

Sin embargo, Rusia es tambi茅n capaz de utilizar medios m谩s refinados para defender su esfera de influencia. Un ejemplo pudo verse a comienzos de este a帽o, poco antes de su invasi贸n de Ucrania, en Kazajist谩n, donde manipul贸 las estructuras creadas en los 煤ltimos a帽os por EEUU para montar una revoluci贸n de colores para poner en marcha unas protestas que degeneraron en un caos de violencia. Sorprendidos por lo ocurrido, EEUU y sus aliados occidentales fueron incapaces de reaccionar mientras Rusia pon铆a en marcha con una velocidad sorprendente una fuerza de intervenci贸n bajo el paraguas de la CSTO (la OTAN rusa), derrocando al rus贸fobo jefe de gobierno kazajo, cercano a Biden y EEUU, sustituy茅ndole por una persona acorde a los intereses rusos (y chinos), demostrando al mismo tiempo la efectividad del ej茅rcito ruso y asegur谩ndose el control del pa铆s para poder llevar a cabo la invasi贸n de Ucrania sin sorpresas.

DAR LA VUELTA A LA TIRTILLA: LA ALIANZA CON TURQU脥A

Pero sin duda el mejor ejemplo de porqu茅 la diplomacia rusa tiene que preocupar a EEUU m谩s que sus misiles bal铆sticos es Turqu铆a. La llegada de Erdogan al poder fue similar a la de Aznar: si en Espa帽a se usaron filtraciones de datos de las cloacas del estado relacionados con los GAL, en Turqu铆a se filtraron datos de los escuadrones de la muerte de Ergenekon, el estado profundo turco, que permitieron derrocar a la 茅lite laicista favorable a pactos con Rusia. La llegada al poder de Erdogan tuvo lugar poco antes de finalizarse la construcci贸n del gasoducto Blue Stream, y Erdogan, contrario a la dependencia energ茅tica de Rusia, se dedic贸 a sabotear los acuerdos con Rusia por todos los medios. EEUU le hab铆a prometido convertir a Turqu铆a en el hub energ茅tico que asegurase el suministro energ茅tico del sur de Europa sustituyendo al gas ruso, convirtiendo a Turqu铆a en el principal rival estrat茅gico de Mosc煤 en Oriente Medio. De la misma forma que EEUU enga帽贸 a Ucrania asegur谩ndola que podr铆a sustituir el petr贸leo ruso con el oleoducto Odessa-Brody, Washington asegur贸 a Erdogan que con el gasoducto Nabucco podr铆a sustituir el suministro de los gasoductos sovi茅ticos.

El problema es que para sustituir a Rusia era necesario obtener el gas de varios pa铆ses: de Turkemist谩n, Ir谩n, y de Egipto y Catar, atravesando Siria para llegar a Turqu铆a. Rusia logr贸 bloquear el gas de Turkemist谩n cuestionando el estatus del Mar Caspio y con ello el reparto de sus aguas, el intento de derrocar al gobierno iran铆 mediante una revoluci贸n de colores fracas贸, y finalmente Siria se neg贸 a apoyar los planes de Erdogan para no da帽ar su alianza estrat茅gica con Ir谩n, prefiriendo acordar con Ir谩n e Iraq para construir un gasoducto hasta el Mediterr谩neo que ser铆a un competidor directo del gasoducto Nabuco. La reacci贸n de Turqu铆a fue apoyar el intento de derrocar al gobierno sirio mediante una intervenci贸n armada de miles de yhadistas venidos en buena parte del extranjero con ayuda de la hermandad Musulmana y occidente.

Tras aguantar Siria la primera fase del ataque en 2011-12, el gobierno turco organiz贸 en 2013 un ataque de falsa bandera con armas qu铆micas para justificar una intervenci贸n militar occidental. La intervenci贸n de Rusia, que despleg贸 su flota para defender a Siria, hizo que occidente abandonase sus planes de un ataque, salvando al gobierno sirio. Fue entonces cuando la diplomacia rusa ofreci贸 destruir las armas qu铆micas sirias para que occidente no quedase en rid铆culo, aplicando el viejo dicho de 鈥瀍nemigo que huye, puente de plata鈥. Conscientes de que el gasoducto Nabucco era inviable, a finales de a帽o las empresas occidentales lo abandonaron, lo que acababa con los sue帽os energ茅ticos de Erdogan. Pero el gobierno turco se neg贸 a aceptarlo.

Rutas de transporte de petr贸leo sirio a Turqu铆a por el ISIS, seg煤n el ej茅rcito ruso

Fue entonces cuando apareci贸 el Estado Isl谩mico (ISIS) en Siria, canalizando los grupos de “rebeldes” yihadistas desplegados contra el gobierno sirio: desde finales de 2013 hasta 2015, el gobierno sirio tuvo que aguantar un nuevo intento de derrocamiento basado en el terror puro y dirigido desde Turqu铆a. EEUU se distanci贸 de su aliado y empez贸 a apoyar a los nacionalistas kurdos del PKK, enemigos declarados de Erdogan, lo que enfri贸 a煤n m谩s las relaciones entre Washington y Ankara. En un 煤ltimo intento de forzar una intervenci贸n occidental, Turqu铆a abri贸 su frontera, permitiendo que cientos de miles de refugiados sirios atravesaran los Balcanes en direcci贸n a Europa; esto dio lugar a que varios gobiernos occidentales pidieran derrocar al gobierno sirio “por el bien de los refugiados”, pero antes de que se diera un paso concreto en esa direcci贸n Rusia acudi贸 al rescate de Siria mediante una intervenci贸n militar solicitada por Damasco, que marc贸 el fin de cualquier ilusi贸n de poder derrocar al r茅gimen de Asad.

Erdogan se neg贸 nuevamente a aceptarlo, ya que hab铆a perdido mucho en la guerra: adem谩s de perder el acceso privilegiado al mercado sirio, las empresas turcas que mandaban sus mercanc铆as a los pa铆ses del Golfo P茅rsico fueron castigadas por la dictadura militar egipcia a pagar m谩s tarifas aduaneras en respuesta al apoyo de Erdogan al derrocado gobierno de la Hermandad Musulmana. Por si esto no fuera suficiente, la aviaci贸n rusa inici贸 una campa帽a contra las rutas del Estado Isl谩mico para trasladar el petr贸leo ruso a Turqu铆a (y de all铆 a Israel), destruyendo el principal negocio de Turqu铆a. Al no haber logrado nada y haberlo perdido todo, Erdogan eligi贸 la huida hacia adelante y decidi贸 seguir la guerra por su cuenta, esta vez contra Rusia, cometiendo el grave error de derribar a uno de sus aviones. La respuesta rusa no se har谩 esperar, cortando todos los lazos comerciales con Turqu铆a, eliminando el enorme flujo de turistas rusos y cancelando la presencia de empresas turcas en Rusia. Fue entonces cuando la diplomacia rusa se puso en marcha y ofreci贸 una alianza a Erogan: 驴por qu茅 enfrentarnos si podemos ponernos de acuerdo?

La compra del sistema de misiles ruso S-400 por Turqu铆a, un obst谩culo en las relaciones entre EEUU y Turqu铆a

Rusia ofreci贸 a Erdogan olvidar lo ocurrido a cambio de un acuerdo sobre Siria: aceptando las exigencias turcas de establecer un corredor de seguridad en torno a la frontera turca, Rusia acept贸 que yihadistas pro turcos se quedasen con una franja de territorio sirio cercano a la frontera turca. Adem谩s, para compensar la p茅rdida del proyecto Nabuco, Gazprom estaba dispuesta a ceder el mercado italiano a cambio de que Turqu铆a permitiese construir un gasoducto Turk Stream, que ser铆a el punto de partida de Balkan Stream, de manera que Turqu铆a recibir铆a fuertes sumas de dinero por derechos de tr谩nsito, y gas en condiciones amistosas. Asimismo, Rusia se declar贸 dispuesta a vender su sistema de misiles S-400 a Turqu铆a, as铆 como tecnolog铆a para construir una central nuclear. Esto significaba que Rusia estaba dispuesta a aceptar los intereses turcos y llevar a cabo una transferencia de tecnolog铆a a cambio de que Turqu铆a reconociese los intereses rusos, de igual a igual, anulando las interferencias de EEUU. De esta manera, Rusia logr贸 establecer una alianza 鈥瀞ui generis鈥 con el pa铆s con el segundo ej茅rcito de la OTAN, lo que desde entonces se ha convertido en un quebradero de cabeza para Washington, neg谩ndose a imponer sanciones a Rusia y bloqueando la entrada de Suecia y Finlandia en la OTAN.

PONIENDO INTERMARIUM AL SERVICIO DE RUSIA

Para acabar de proteger su per铆metro eliminando la influencia de Washington, Rusia necesita establecer una alianza con Polonia similar a la de Turqu铆a, y el estado fallido ucraniano es el instrumento perfecto para ello. Los objetivos estrat茅gicos del Estado polaco desde su aparici贸n han sido siempre convertirse en la potencia dominante en Europa Central: as铆 fue durante la Confederaci贸n polaco-lituana, que lleg贸 a ocupar Mosc煤, y as铆 fue en el periodo de entreguerras tras su resurrecci贸n a manos Pilsudski, que dise帽贸 como objetivo la creaci贸n de Intermarium, la resurrecci贸n de la Confederaci贸n polaco-lituana en forma de una alianza de pa铆ses centroeuropeos liderados por Polonia. Tras ser destruida por los nazis y reconstruida por la URSS, Polonia se convirti贸 en el tal贸n de Aquiles de la URSS en el Comecon, saboteando los objetivos estrat茅gicos de los planificadores sovi茅ticos preguntando constantemente 鈥灺縬ue hay de lo m铆o?鈥. Tras la ca铆da de la URSS, Polonia se convirti贸 en la punta de lanza de EEUU contra Rusia, y Washington ha propuesto al gobierno polaco algo similar a lo que propuso al gobierno turco: convertirse en un hub energ茅tico para el suministro de energ铆a de Europa Central, sustituyendo a Rusia.

Las declaraciones de los dirigentes rusos desde hace unos a帽os indican que Mosc煤 ha llegado a la conclusi贸n de que Europa es un instrumento en manos de EEUU carente de capacidad de decisi贸n propia. Por ello es posible que Rusia est茅 ofreciendo al gobierno de Varsovia una alianza 鈥濻ui generis鈥 similar a la ofrecida a Erdogan: A cambio de quedarse con el sur de Ucrania y posiblemente fundar un estado ucraniano neutral, con Kiev de capital, Rusia estar铆a dispuesta a aceptar que Polonia se anexione la Ucrania occidental, que form贸 parte de Polonia antes de la invasi贸n nazi, y que si perdiese su papel actual de hub energ茅tico para los suministros de gas rusos a Europa, ser铆a completamente dependiente de Varsovia. A diferencia de lo ocurrido con Turqu铆a, el gobierno ruso no necesitar铆a llevar a cabo negociaciones directas con el gobierno polaco: la mera anexi贸n de territorio ucraniano por Polonia legitimar铆a las anexiones rusas. Y semejante idea no es nueva, ya que hace a帽os Putin se lo propuso a a dirigentes polacos, ya que ser铆a la mejor forma de librarse de la Galizia, el territorio m谩s rus贸fobo de toda Europa.

El avance constante del ej茅rcito ruso en el Donb谩s y el cada vez m谩s preocupante debilitamiento del ej茅rcito ucraniano auguran un pr贸ximo hundimiento del frente y la derrota segura de Kiev. Esto ha llevado al r茅gimen ucraniano a acercarse a Polonia, poniendo en marcha los primeros pasos de una anexi贸n por parte de Polonia, lo que ha llevado a Yanukovich, jefe de gobierno de Ucrania derrocado por el Maidan, que la anexi贸n est谩 en marcha. La desaparici贸n de Ucrania en su forma actual posiblemente ser谩 paralela al fin del uso de su territorio como pa铆s de tr谩nsito de gas ruso: de hecho, Hungr铆a est谩 construyendo un gasoducto para suministrar gas ruso a Eslovaquia, y Polonia est谩 haciendo lo mismo. El problema de Polonia es que la anexi贸n ser谩 cara, especialmente si Rusia deja de suministrar gas a la Galizia, y adem谩s con los precios actuales del gas los planes polacos de sustituir el gas ruso son irrealizables; por ello, posiblemente Varsovia y Mosc煤 acaben llegando a un acuerdo para volver a reutilizar el gasoducto Yamal que atraviesa territorio polaco a cambio un dinero que Polonia necesitar谩 m谩s que nunca. De esta forma, el gobierno ruso habr谩 alcanzado su objetivo: establecer relaciones directas con los pa铆ses en su entorno, eliminando las interferencias de Washington, provocando al mismo tiempo una nueva grieta en la OTAN, tras Turqu铆a y Hungr铆a.

驴El futuro? Posible reparto del territorio de Ucrania al final del actual conflicto