La

p谩gina web de Moderna define claramente el ARNm como un programa

inform谩tico que fabrica 鈥減rote铆nas鈥. Las inyecciones de ARNm no

contienen ARN biol贸gico, sino tecnolog铆as programables/dispositivos electr贸nicos.

de abril de 2023: M谩s expertos se han presentado demostrando que el

concepto de ARNm biol贸gico en las inyecciones de COVID-19 es una farsa; y que adultos y ni帽os est谩n, de hecho, siendo inyectados con tecnolog铆as a base de nanopart铆culas.

En

2021, Moderna presum铆a con orgullo de que su ARNm es una plataforma

tecnol贸gica de edici贸n gen茅tica que utiliza programas inform谩ticos,

llamados ARNm, para codificar nuevos c贸digos gen茅ticos en c茅lulas

humanas.

Seg煤n el sitio web de Moderna de 2021 (captura de pantalla del 2 de julio de 2021),

鈥Nos

propusimos crear una plataforma tecnol贸gica de ARNm que funcionara de

forma muy parecida a un sistema operativo en un ordenador. Est谩 dise帽ada

para que pueda conectarse a diferentes programas. En nuestro caso, el

鈥榩rograma鈥 o 鈥榓pp鈥 es nuestro f谩rmaco de ARNm: la secuencia 煤nica

(programa) que codifica una prote铆na.鈥 鈥 P谩gina web de Moderna, julio de 2021.

La

p谩gina web 2021 de Moderna define claramente el ARNm como un software

que fabrica 鈥減rote铆nas鈥 (material gen茅tico programado artificialmente y

ajeno a la especie humana) en humanos. Las inyecciones de ARNm no

contienen ARN biol贸gico, sino tecnolog铆as programables o dispositivos

electr贸nicos.

Pfizer tambi茅n describe su ARNm como una tecnolog铆a de edici贸n de genes en su sitio web, no como un agente biol贸gico (vacuna).

La tecnolog铆a del ARNm es el conjunto de nanotecnolog铆as de edici贸n gen茅tica para exterminar a la especie humana.

El Dr. Malone describe el

ARNm como el punto de entrada al conjunto de tecnolog铆as para fusionar

la biolog铆a humana con la biolog铆a y la tecnolog铆a no humanas, tambi茅n

conocido como transhumanismo.

Transcripci贸n de parte de la entrevista del doctor Malone con Glenn Beck:

Doctor Robert Malone:

No es una conspiraci贸n, el transhumanismo. Hablan de las vacunas de ARN

(ARNm) como un punto de entrada, abriendo ese espacio desde un punto de

vista 茅tico y de otro tipo. Por lo tanto, eso es parte la raz贸n por la

cual estos productos en particular (vacunas de ARNm), est谩n

relacionados con esa agenda transhumanismo.

Glenn Beck: Explique a los que no saben qu茅 es el transhumanismo, expl铆quelo, desgl贸selo鈥

Doctor Robert Malone: El

transhumanismo es el conjunto de tecnolog铆as, creo que es la mejor

manera de decirlo, en torno a la idea de la modificaci贸n mec谩nica y

biol贸gica de los seres humanos.

Por definici贸n, las vacunas de ARNm son el ep铆tome de la tecnolog铆a de armas biol贸gicas

La

鈥渢ecnolog铆a de vacunas鈥 de ARNm es una tecnolog铆a de armas biol贸gicas

que se invent贸 y se est谩 utilizando para forzar la fusi贸n de la biolog铆a

humana con la biolog铆a y las tecnolog铆as no humanas. En 2017, se

present贸 una patente parcialmente propiedad de los NIH para el uso de la

tecnolog铆a de vacunas de ARNm como arma biol贸gica.

Por

definici贸n, las 鈥渧acunas鈥 de ARNm son el ep铆tome de la tecnolog铆a de

armas biol贸gicas y se est谩n utilizando para destruir a la especie

humana, el homo sapiens. La destrucci贸n intencionada (exterminio) de la

especie humana utilizando tecnolog铆a de ARNm es un acto de guerra

biol贸gica.

La fusi贸n de los humanos con la tecnolog铆a y el exterminio de la especie humana son puestos en pr谩ctica por el presidente Biden

El 12 de septiembre de 2022, el presidente Biden firm贸 la Orden Ejecutiva, Advancing Biotechnology and Biomanufacturing Innovations for a Sustainable, Safe, and Secure American Bioeconomy.(鈥淚mpulsar

las innovaciones en biotecnolog铆a y biofabricaci贸n para una bioeconom铆a

estadounidense sostenible, segura y protegida鈥).

La Orden Ejecutiva estipula: 鈥Necesitamos

desarrollar tecnolog铆as y t茅cnicas de ingenier铆a gen茅tica (software de

ARNm) para poder escribir circuitos para las c茅lulas y programar de

forma predecible la biolog铆a del mismo modo en que escribimos un

software y programamos los ordenadores鈥.

Las 鈥渢ecnolog铆as

de ingenier铆a gen茅tica que pueden programar y controlar las c茅lulas

dentro de los cuerpos de los estadounidenses de la misma manera que un

programa de software determina la funcionalidad y la capacidad de

respuesta de un ordenador鈥, ya han sido desarrolladas e 鈥渋nstaladas鈥 en la mayor铆a de los estadounidenses; se llaman vacunas COVID-19 de ARNm.

Seg煤n la patente de Moderna (disponible en su sitio web actual), las 鈥渧acunas鈥 de ARNm contienen 鈥渘anopart铆culas autoensambladas que pueden ser totalmente programables鈥.

驴Nos est谩n manipulando para que creamos que modificar gen茅ticamente a los humanos con tecnolog铆a es algo bueno?

Pfizer,

la FDA y muchos l铆deres han mentido al pueblo estadounidense porque han

sido manipulados para que sigan una agenda que incluye forzar

mutaciones gen茅ticas en el genoma humano y reprogramar la funci贸n

celular de las c茅lulas de nuestro cuerpo, incluyendo la producci贸n de

prote铆nas da帽inas en forma de espigas.

Cuando

la FDA se reuni贸 con Pfizer y el resto de la industria el 22 de octubre

de 2020, revisaron los resultados cl铆nicos perjudiciales del uso de

inyecciones de ARNm COVID-19 en adultos y ni帽os.

Estos no son efectos secundarios de una vacuna, estas son las consecuencias previstas de un arma biol贸gica.

La tecnolog铆a de ARNm est谩 causando un nivel sin precedentes de

enfermedad, discapacidad y muerte, porque eso es lo que hacen las armas

biol贸gicas.

El Informe Kingston. La verdad gana.

Se requiere experiencia e inteligencia para ganar una guerra de inteligencia

El Teniente General Krillilov, Jefe Militar Ruso de Guerra Nuclear y Biol贸gica,

cita mi an谩lisis m茅dico-legal en su m谩s reciente informe global sobre

el papel de Pfizer en el uso de armas biol贸gicas de tecnolog铆a de ARNm

contra civiles bajo la apariencia de 鈥渧acunas seguras y eficaces鈥 y ha iniciado un proceso penal global contra Pfizer.

El teniente general Krillilov cita mi trabajo y afirma que las vacunas

de ARNm son, por definici贸n, agentes de guerra biol贸gica seg煤n el 18 USC

175.

Llevo

dos a帽os librando esta guerra psicol贸gica para educar a los

estadounidenses y a los funcionarios de nuestro gobierno. Si quieres que

Estados Unidos tome el control de esta pesadilla de la guerra

biol贸gica, por favor, ponte en contacto con los l铆deres del gobierno y

poderosos influyentes de los medios de comunicaci贸n para pedirme que

presente las pruebas que pueden derribar a Pfizer y detener la plataforma tecnol贸gica del ARNm en seco. Puede ponerse en contacto conmigo a trav茅s de patriots@mifight.com.

