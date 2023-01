–

Arquitecto del pueblo llano, porque siempre pensaba la profesi贸n desde la idea no elitista sino que sirviera a los m谩s humildes. No en vano se lo denominaba 芦el arquitecto de la gente禄. Gran amigo de Cuba y por ende defensor de la Revoluci贸n a la que le dedic贸 un libro. Por Resumen Latinoam茅ricano.

Durante la d茅cada del 90, Livingston supervis贸 la aplicaci贸n del programa Arquitectos de la Comunidad en Cuba, donde tambi茅n escribi贸 m谩s de 500 art铆culos y realiz贸 reportajes en revistas especializadas y en publicaciones de inter茅s general.

Tambi茅n fue columnista semanal en 鈥淛uventud Rebelde鈥 (Cuba) durante los a帽os 2002 y 2003.

La noticia de su muerte lleg贸 este viernes a trav茅s de una comunicaci贸n de su hija y luego su compa帽era Nidia Marinaro de Livingston. quien public贸 en su cuenta de Instagram una foto de Livingston abrazado a su hijo menor Tom谩s, escribiendo a continuaci贸n: 芦Queridos, muri贸 Rodolfo en mis brazos con Tom谩s al lado. En paz. Su alma sabia hizo 煤nica la despedida禄.

Rodolfo Livingston: Aprender a Construir con la Gente

Para conocer el pensamiento de Livingston, vale esta excelente entrevista publicada tiempo atr谩s en la revista VAS, de nuestra colega Mariane P茅cora.

Es uno de los arquitectos m谩s conocidos del pa铆s. Sin embargo, sus obras no 鈥減esan鈥 tanto como su nombre. Inspirador de la iniciativa cubana Arquitectos de la Comunidad, desde hace casi m谩s de cincuenta a帽os desarrolla un m茅todo de arquitectura participativa: hacer 鈥減ara鈥 la gente y no 鈥減ese鈥 a la gente. Experiencia que la soci贸loga chilena Marta Harnecker, plasma en el libro Dise帽ando con los Vecinos de la Manzana. Rodolfo Livingston: un arquitecto de nuevo tipo , publicado recientemente en Cuba por Ediciones Mepla. Fue docente en la universidades del Noroeste, de La Plata y Buenos Aires. Es autor de diez libros, entre los que se destacan: Cirug铆a de Casas (1990), Arquitectura y Autoritarismo (1991), Arquitectos de la Comunidad y El M茅todo (2002), y el ingenioso Memorias de un Funcionario (1991) donde relata su experiencia como director del Centro Cultural Recoleta en 1989, de donde fue expulsado.

En esta entrevista Rodolfo Livingston, advierte y reflexiona acerca de la usurpaci贸n del espacio p煤blico que hacen las corporaciones en nuestra ciudad.

Ameno, cordial, posee la virtud de inducir reflexiones a trav茅s del humor. Caracter铆stica esta, que le ha dado satisfacciones en su desempe帽o docente y profesional. En 1960, cae en sus manos el libro de Sartre y Simone de Beauvoir El Hurac谩n sobre el Az煤car y decide viajar a Cuba como voluntario. Lo designan a la ciudad de Baracoa, donde le encargan la urbanizaci贸n de un barrio insalubre. Los recursos eran escasos, las comunicaciones inexistentes. La gente desconfiaba. Un d铆a reuni贸 a todos los vecinos para preguntarles c贸mo cre铆an que deb铆an hacerse sus viviendas aprovechado de la mejor manera los materiales del lugar. Entonces surgi贸 el primer bosquejo, hecho con una varilla en la tierra, que se convirti贸 despu茅s en un barrio construido a la medida de sus habitantes. Lo hab铆an dise帽ado entre todos y estaban contentos. Esta experiencia fue el puntapi茅 para desarrollar su m茅todo de trabajo

Subvirtiendo el mito de que el arquitecto s贸lo est谩 para hacer grandes obras, Livingston se especializ贸 en la remodelaci贸n y refacci贸n de casas. Treinta a帽os m谩s tarde, tras la publicaci贸n de su primer libro, Cirug铆as de Casas , lo invitan a dictar un seminario en Cuba. All铆 鈥渆ncanta鈥 a los cubanos, y difunde su m茅todo en toda la isla. Se forma as铆: Arquitectos de Familia, un equipo de profesionales que asesoran a la gente a muy bajo costo. En 1994 el gobierno cubano impulsa el plan Arquitectos de la Comunidad, que consiste en un sistema participativo para pensar la vivienda. En la actualidad dicta estos seminarios en Venezuela.

P. Vas: 驴Se podr铆a decir que usted ha revolucionado la arquitectura, o mejor dicho, que ha subvertido el concepto tradicional de arquitectura?

R. Livingston. S铆, creo que soy un revolucionario. Considero que la arquitectura tiene que estar al servicio de la gente, para darle comodidad y hacerla m谩s feliz. No para satisfacer la vanidad de los arquitectos con formas ex贸ticas, como sostiene la academia de la profesi贸n. A lo largo de la historia de la humanidad los arquitectos siempre atendieron a pr铆ncipes y papas. Nunca a la gente. Nadie sabe qui茅n hizo la casa de Arist贸teles, de S贸crates o Plat贸n. La gente com煤n constru铆a sus casas con la misma facilidad y coherencia que hac铆a las comidas: usando los materiales del lugar, adapt谩ndolas al clima y las costumbres. A partir de la revoluci贸n industrial, el terreno se convierte en mercanc铆a y comienza la construcci贸n de viviendas en forma masiva. Pero nunca se le pregunt贸 a la gente qu茅 necesitaba realmente. Desde la antig眉edad hasta ahora nada ha cambiado, es m谩s, a los grandes templos se le sumaron los shoppings . Claro que hay excepciones, en un barrio o en un pueblo el arquitecto se hace a fuerza de escuchar a la gente. A un joven de la facultad, le ense帽an en segundo a帽o a dise帽ar un aeropuerto pero cuando se recibe no sabe solucionar un problema en la casa de su t铆a en Lan煤s.

P.Vas: 驴Qu茅 relaci贸n existe entre urbanismo e identidad?

R. Livingston. La identidad se apoya en signos visuales. Si uno sale una ma帽ana y en la esquina donde estaba el caf茅 hay un bald铆o, y llega a la Av. Corrientes y el Obelisco no est谩, se vuelve loco. Por eso, en los peores momentos de la represi贸n encapuchaban a los detenidos; les quitaban la vis贸n y as铆 los desorganizaban con respecto al tiempo y al espacio. Las letras de los tangos reflejan esta noci贸n de identidad, hasta te dir铆a, mejor que los soci贸logos. Por ejemplo: el tango Mar铆a dice: 鈥淓sta mesa, este espejo y estos cuadros guardan ecos del eco de tu voz鈥 . No se trata s贸lo de un espejo y unos cuadros, significan mucho m谩s. Constituyen signos visuales. Muchos edificios, son representativos de nuestra identidad m谩s all谩 del valor acad茅mico o arquitect贸nico que puedan tener. Hay bares que nunca debieron ser remodelados, edificios que nunca debieron ser derribados. El Zool贸gico no debiera haber dejado suelto a Sofovich ah铆 dentro鈥 (risas) Antes ten铆a un recorrido que estaba tan sabiamente pensado, que uno cre铆a que era algo inmenso a pesar de sus pocas manzanas. Ahora lo 煤nico que tenemos son carteles de publicidad de tres metros de altura. Me recuerda a ese arquitecto norteamericano que cuando le preguntaron: 驴qu茅 es el espacio?, contest贸: un lugar para hacer negocios.

P. Vas: 驴Qu茅 opini贸n le merece la pol铆tica de planificaci贸n urbana de nuestra ciudad?

R. Livingston. 隆No hay una pol铆tica de planificaci贸n urbana! Existen algunos peque帽os impulsos, pero los jefes de gobierno, uno tras otro, terminan ali谩ndose a los brokers , emprendedores o desarrolladores como se les llaman ahora鈥 El caso de la Sociedad Rural es paradigm谩tico: se vendi贸 un terreno p煤blico en 30 millones de d贸lares estando tasado en 900 millones. Con la anuencia de Ibarra, se form贸 una corporaci贸n para hacer una sede de convenciones y un centro de ocio con 14 cines, restaurantes y estacionamiento para 2.000 veh铆culos鈥 Esto, para lo 煤nico que va a servir es para que De Narv谩ez y Miguenz hagan negocios. 隆Todo es ilegal! Tan ilegal como lo que est谩n haciendo en Puerto Madero, donde una corporaci贸n avanza sobre el espacio que nos pertenece a todos los ciudadanos para hacer negocios. Como te dec铆a antes, el espacio no es para la gente sino para que las corporaciones hagan negocios. Y los jefes de gobierno no son nuestros representantes, sino aliados de esas corporaciones.

P. Vas: El ensanche de veredas de Av. Corrientes, desde Callao a Cerrito, se hizo sin poner uno s贸lo 谩rbol de los que contemplaba el proyecto inicial. 驴Qu茅 opina de eso?

R. Livingston. Que es un desastre. Y la culpa no es s贸lo de los funcionarios, tambi茅n es de los arquitectos. Por una raz贸n: no consultan con la gente. Ning煤n profesional puede ser tan inteligente como para prever todo. La 煤nica garant铆a para hacer viable un proyecto, desde una casa hasta una ciudad, es el consenso de la gente. La democracia participativa, no la democracia representativa. Por ejemplo: la arquitecta Susana Matta aplic贸 este m茅todo para desarrollar la zona peatonal de Posadas en Misiones, y habl贸 con los motoqueros, con los comerciantes, con los vecinos, con los arquitectos, con todos lo que ten铆an intereses en la zona鈥 Y sali贸 un proyecto maravilloso. S贸lo a trav茅s de la participaci贸n de la gente se puede elaborar un pensamiento colectivo. Este m茅todo se puede aplicar en arquitectura y en cualquier otra profesi贸n o especialidad.

P. Vas: 驴Qu茅 opina del enrejado de los espacios p煤blicos?

R. Livingston. Algunas veces est谩 bien y otras est谩 mal. Por ejemplo: el Jard铆n Bot谩nico hace setenta a帽os que est谩 enrejado y nadie ha protestado. Est谩 bien. Porque es un living urbano, protegido, en silencio, con plantas鈥 En cambio, no se puede enrejar, por ejemplo, la Plaza de Mayo porque es un lugar con diagonales donde la gente transita de un espacio a otro. Ahora鈥 el enrejado de los monumentos es la continuidad del menemismo. 驴La gente no siente el pasado como propio? No debe haber otro pa铆s donde pongan presos a los bustos de sus pr贸ceres. 驴Qu茅 es eso? Esto pasa porque la gente ya no siente como propia su historia. No sabe qui茅nes son sus pr贸ceres, ni de d贸nde venimos.

P. Vas : Existe una tendencia muy fuerte, sobre todo en la clase pol铆tica, a negar el pasado鈥

R. Livingston. S铆. Y es interesante analizar como ese discurso prende en la gente. Por ejemplo: Menen siempre dec铆a: 鈥淓l pasado no existe鈥 y ahora es Macri el que dice:鈥淣o hay que mirar para atr谩s鈥. Pero claro, te lo venden como un hombre pr谩ctico, y eso prende鈥 Los argentinos tenemos que entender que no se puede mirar hacia delante sin entender primero donde uno est谩 parado. En Alicia en el Pa铆s de las Maravillas, ella pregunta: 鈥溌縔 ahora c贸mo hago para salir de aqu铆?鈥 Y el gato le responde: 鈥淒epende donde quieras ir鈥︹ No se da el pasado, el presente y el futuro en forma lineal. El pasado siempre est谩 en el presente. Por ejemplo: el holocausto de 1942 est谩 todav铆a vivo en mucha gente, entonces c贸mo no van a estar los cr铆menes de la Dictadura. As铆 como hay dolor vivo, tambi茅n hay muchas cosas bellas vivas鈥 y no se puede negar el pasado.

P. Vas: 驴Qu茅 opina de la construcci贸n de torres por toda la ciudad?.

R. Livingston. Todas las cosas est谩n apoyadas en valores. Depende sobre qu茅 valor se decida la construcci贸n de una torre. Si se erigen apoyadas sobre el valor de mercado, es decir sobre el valor del terreno, regir谩 el principio de que el inter茅s es la medida de las acciones en lugar de evaluar qu茅 beneficios y que da帽os puede acarrear esa obra. Si el mercado determina que hay que construir una torre, no importa si al se帽or de al lado le van a levantar un pared贸n o si se van a sacrificar casas valiosas que pueden durar cien a帽os m谩s. Esto es profundamente irracional, sobre todo en un pa铆s donde hay serios problemas de vivienda.

A esta altura de la entrevista su hija, la actriz Ana Livingston, se ha acercado al caf茅 de Corrientes donde estamos charlando. Tienen planeado almorzar juntos. Apagamos el grabador y tomamos algunas fotos. Antes de despedirse agrega: 鈥淟a ciudad tiene tres enemigos principales: los autos, los jefes de gobierno que se asociaron con el capital en contra de la gente, y los desarrolladores inmobiliarios. 隆Lo de los autos es extraordinario! Vos le茅s la p谩gina de econom铆a, y la econom铆a va b谩rbara porque se han producido 50.000 autos en un mes. Pasas a la p谩gina siguiente, y hay caos en el tr谩nsito. 驴C贸mo es posible que no se relacionen las dos cosas? Hay una carrera insensata entre el ensanchamiento de autopistas y la producci贸n de autom贸viles. 驴C贸mo es posible creer en un sistema cuyo 茅xito lleva al fracaso? El sistema te dice que lo ideal es que cada persona tenga un auto. 隆Si se cumpliera eso la atm贸sfera durar铆a una semana! Nadie se ha hecho la pregunta elemental que se formula cualquier persona que guarda zapatos en una caja: 驴cu谩ntos caben? Nos despedimos riendo.