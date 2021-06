–

De parte de Kurdistan America Latina June 8, 2021 70 puntos de vista

La pintora Yekateryna Grygorenko tiene como objetivo mostrar una estética incorrecta y repugnante al público, y no la belleza y la verdad que se les han enseñado. Al rechazar la realidad en la que vivimos, busca una nueva realidad en el marco de la belleza que llega a su fin.

“La costura, en la mayoría de mis trabajos, crea una vida al referirse a la santidad de la mujer, la madre, el nacimiento y la reproducción, y yo construyo mi propio juego en eso”, manifestó.

Hablamos con Yekateryna sobre su historia con la costura, el concepto del desprecio, la imagen de la mujer en el arte, y cómo busca una nueva realidad en sus obras.

-¿Quién es Yekateryna Grygorenko?

-Nací en 1996, en Mersin. Me gradué de la Universidad Dokuz Eylül, Facultad de Bellas Artes, en Departamento de Pintura, en 2019. Ahora estoy completando mi maestría. Soy ciudadana de Ucrania, pero crecí en Turquía. He seguido ambas culturas en detalle desde mi infancia. Creo que no tengo estas culturas. No soy ni ucraniana ni turca. De hecho, soy un individuo que no tiene identidad.

-¿Cómo empezó tu interés por la costura?

-Siempre me ha interesado la pintura, pero no la costura. En los archivos de mi madre hay dibujos que hice cuando era muy joven. La costura entró en mis trabajos hace unos cinco años, porque no me gustaba coser. Lo encontré muy femenino. Mi madre y mi abuela siempre me empujaban a coser. Pero yo no quise. Porque hay feminidad que nos han enseñado y esta feminidad parece tan equivocada. Cuando era niña, pensaba que las mujeres no eran deseadas debido a terribles incidentes o realidades que nos contaron. Pensé que ser mujer era algo malo, entonces por qué debería actuar como mujer. Pero hace cinco años rompí ese sesgo y comencé a coser. Primero, coso cosas para tallas pequeñas, para muñecas. Pero luego quería morder más de lo que podía masticar. ¿Por qué no? El arte es un campo de batalla para mí. Siempre hay que luchar para avanzar.

-¿Qué es primero para ti, pintar o coser?

-Pinto cuando coso, coso cuando pinto. Ambas tienen la misma importancia para mí. Me gusta la interdisciplinariedad. También hago fotos. Todo ello me apoya. Si hago estatuas por un tiempo, extraño pintar. La pintura y la escultura siempre han estado en mi vida. No se trata solo de coser.

-¿Cómo creas tus obras?

-Utilizo principalmente telas y fibras estadounidenses en mis trabajos. Utilizo una fina tela americana para mis esculturas y arte de instalación. Utilizo un paño americano más grueso para pintar. Utilizo todo tipo de pinturas, como acrílico, óleo, gouache y pastel. Utilizo acrílico para producir mis esculturas e instalaciones.

-¿Qué te inspira a producir tus obras?

-El lugar donde vivo, mis pensamientos, alimentos, animales, flores… Pero lo que más me inspira es mi cuerpo y mi identidad. Por ejemplo, la rama de un árbol o la raíz de un árbol se parece a un cuerpo humano. Esto me impresiona mucho, lo uso en mis trabajos. Estudio sobre piedras, presto más atención a sus colores. Los colores de algunas piedras son como el color del cadáver. Cuando veo sus colores, quiero usarlos en mis trabajos. A veces veo piedras rojas, moradas, rosas y verdes, y me inspiran. El arte no tiene por qué mostrar lo bello. El arte no tiene por qué domesticar al público. Entonces el arte se vuelve libre. No es necesario que al público le gusten mis obras y yo no tengo que producir lo que les gusta.

-Tienes dos culturas diferentes, ¿cómo se reflejan en tus obras?

-Tener dos identidades diferentes descubre el concepto de incultura en mis obras. La incultura descubre la falta de identidad. Porque nuestra cultura es una gran parte de nuestra identidad. Si viviera en Ucrania, sería una persona muy diferente. Si solo fuera una ciudadana turca, sería una persona muy diferente. Siento que ahora no vivo en ninguna parte. Por esta razón, esto seguramente se refleja en mis obras. Me gusta esto.

-¿Es el concepto de belleza algo aprendido o enseñado?

-¿Cómo debe ser una mujer? ¿Cómo debe ser un hombre? ¿Cómo debe ser una persona, individuo, ser humano? Como respuesta a estas preguntas, la belleza y la fealdad también son algo que se nos enseña. La belleza es solo una de las cosas que nos enseñan.

-Si pudieras empezar todo desde el principio, ¿seguirías eligiendo la misma profesión?

-Creo que esta pregunta es la peor, porque empiezas a cuestionarte, porque tienes que quedarte en casa durante la pandemia. Te dices a ti mismo que has elegido una profesión muy difícil. No piensas esto cuando eres un niño. Mi madre me dijo: “Ganarás dinero si trabajas duro sin importar lo que hagas”. Ella todavía dice esto. Mi madre y mi hermana son músicas. También toqué el piano durante mucho tiempo. Jugué voleibol por un tiempo. Mientras jugaba al voleibol, pensé como si fuera mi profesión. Pero la pintura siempre ha estado en mi vida. Entonces mi respuesta es sí: elegiría la misma profesión.

FUENTE: Peru Bayan / JINHA / Traducción y edición: Kurdistán América Latina

<!–

–>