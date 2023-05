–

De parte de Indymedia Argentina May 15, 2023 355 puntos de vista

Es un reclamo central de los trabajadores, que paran este lunes. Hay casi 90 con enfermedades relacionadas a este material prohibido. Tres murieron. 鈥淎 los usuarios no los controla nadie鈥, denuncian.

Por Martín Suárez

鈥淒ej茅 de pensar a futuro mi vida. Antes ten铆a proyectos, me ve铆a jubilado viajando a mi querida Tucum谩n y luego volviendo a Buenos Aires para estar con mi familia鈥, rememora Mart铆n Paredes, conductor de la l铆nea B de Subte. En noviembre de 2019, tras varios a帽os de lucha, la empresa Metrovias (hoy Emova) y el gobierno porte帽o aceptaron realizar estudios m茅dicos a trabajadores y trabajadoras del sector. Un a帽o despu茅s, 茅l y decenas de compa帽eros fueron notificados con enfermedades provocadas por el asbesto, un elemento potencialmente cancer铆geno cuya utilizaci贸n est谩 prohibida en nuestro pa铆s desde el 2003.

El quite de todas las formaciones que lo contienen es uno de los principales reclamos del gremio, que decidi贸 un paro total para este lunes. Denuncian que ya hay 85 trabajadores diagnosticados, 2150 鈥渂ajo vigilancia m茅dica鈥 y tres perdieron la vida.

鈥淢e diagnosticaron 鈥榠nflamaci贸n de pleura neumoconiosis鈥, es el primer estado de una enfermedad potencialmente peligrosa para un c谩ncer. Mi organismo encapsul贸 a la fibra de asbesto que se me clav贸 en el pulm贸n y eso se inflama, es como una costra. Por ejemplo, me provoca much铆simo dolor de espalda禄, cuenta Paredes. Comenz贸 a trabajar en el subte en 1994, haciendo 12 horas continuas durante muchos a帽os. Hoy tiene 53. Hasta 2020 fue conductor, su pasi贸n.

鈥淐uando me informaron el diagn贸stico no lo pod铆a creer. R谩pidamente, la ART y la empresa que concesiona los Subtes me mandaron una carta diciendo que me liberaban de mis tareas por tiempo indeterminado. Tuvieron que reconocer que era por el asbesto鈥, contin煤a. En la misma carta le dijeron que no deber铆a regresar al subte por ning煤n motivo. Nunca le aclararon ni a 茅l ni a sus compa帽eros ni a los usuarios por qu茅. El Hospital Brit谩nico confirm贸 los diagn贸sticos. Lo hab铆a provocado el asbesto.

Quienes les advirtieron que las formaciones que compr贸 Mauricio Macri cuando era jefe de gobierno ten铆an asbesto fueron los trabajadores del subte de Madrid: 鈥渆n 2017 nos dijeron que ellos ten铆an varios compa帽eros enfermos por asbesto y que ya hab铆a fallecido uno鈥.

La compra a Madrid de los coches CAF 5000 de segunda mano, fabricados en los 鈥70, se concret贸 en 2011 sin an谩lisis ambiental, por 550 mil d贸lares cada uno. Iban a ser chatarra para subastar. La adquisici贸n ocurri贸 ocho a帽os despu茅s de que el asbesto fuese prohibido en nuestro pa铆s. Reci茅n en 2018 el gobierno porte帽o confirm贸 que conten铆an ese material.

Asbesto: el temor de trabajadores y usuarios

Los trabajadores m谩s perjudicados por el asbesto son los de Talleres. All铆 el material flota en el aire y entra al organismo. La desabestizaci贸n debe ser completa, incluso los expertos recomiendan mudar los talleres ubicados en inmediaciones de viviendas y escuelas, como los Bonifacio y Polvor铆n de Caballito, linderos a una primaria y un jard铆n de infantes.

Tras la ratificaci贸n de que en esos talleres hay material potencialmente cancer铆geno, la vida de cientos de familias de la comunidad educativa cambi贸 para siempre. Hoy afirman vivir la angustia de ser ignorados tanto por el Ministerio de Educaci贸n como por Sbase y Emova.

鈥淵o empec茅 con febr铆cula de 37,5 grados durante varios meses. Iba a la guardia, me empezaron a hacer todo tipo de estudios y no me encontraron nada. As铆 viv铆a todos los d铆as y me iba a trabajar. Hasta que me hacen una tomograf铆a y ven algo en el pulm贸n鈥, recuerda Gustavo Villalba, que entr贸 a trabajar como boletero en 1997, luego pas贸 al sector de tr谩fico en 2003 y finalmente como conductor. A los 48 a帽os fue diagnosticado con neumoconiosis, igual que Paredes y otros cientos de compa帽eros.

Actualmente se encuentro de licencia: 芦present茅 una demanda ante la Superintendencia de Salud, porque la ART minti贸 descaradamente al entregarme un 鈥榓lta m茅dica sin secuelas鈥. Me levanto con el ojo seco, la garganta seca, y son muchos compa帽eros que viven con los lagrimales secos y no pueden estar sin gotas en los ojos. Yo entr茅 con 24 a帽os a la empresa donde me prometieron crecer, desarrollarme y tener un futuro. Ten铆a aspiraciones hasta que me encontraron este da帽o en la pleura. Ahora estoy luchando no solo por m铆, sino por mis compa帽eros y por todos los que viajan en el subte a diario鈥.

De los casi 90 trabajadores y trabajadoras afectados por el asbesto, seis desarrollaron c谩ncer y tres fallecieron. 鈥淧ero este relevamiento es el que tenemos nosotros de cinco a帽os atr谩s a la fecha, anteriormente como no sab铆amos que el subte ten铆a asbesto pueden haber muchos otros compa帽eros y compa帽eras y usuarios afectados 鈥揳clara Claudio Dellecarbonara, del Secretariado Ejecutivo de metrodelegados鈥. Lamentablemente contamos con varios trabajadores de subte que fallecieron por c谩ncer, es una de las denuncias que hacemos siempre鈥.

Asegura que la incidencia del c谩ncer era alta en el sector, pero se lo atribu铆an a otras condiciones insalubres como electromagnetismo, microondas y micro part铆culas de minerales y metales. La situaci贸n no abarca solo a empleados. De hecho se conoci贸 que una usuaria demand贸 al Gobierno de la Ciudad y a la empresa concesionaria. Le encontraron una fibra de asbesto encapsulada en el pulm贸n. Viajaba todos los d铆as en subte.

鈥淎hora que sabemos que el asbesto existe y de sus consecuencias 鈥揳cota Dellecarbonara鈥. Despu茅s de tanta lucha logramos que la ART, una vez por a帽o, nos realice un control m茅dico para saber si estamos afectados o no, pero a los usuarios no los controla nadie鈥.

Una medida de fuerza que abarca todas las l铆neas

Tras fracasar la negociaci贸n, la Asociaci贸n Gremial de Trabajadores del Subterr谩neo y Premetro (Agtsyp) anunci贸 para este lunes un paro total que 鈥渁fectar谩 el servicio de las seis l铆neas del Subte y el Premetro鈥. Adem谩s del asbesto, hay reclamos econ贸micos y laborales. Afirman que la empresa concesionaria no les devuelve las sumas descontadas en los haberes de trabajadores y trabajadoras por los d铆as de paro. Christian Paletti, de los Metrodelegados, denunci贸 que Emova, con el aval de la estatal porte帽a Sbase, 鈥渞ealiz贸 descuentos en los salarios, masivos y arbitrarios como represalia contra las medidas gremiales, que consisten en paros rotativos de dos horas y dos l铆neas por vez鈥. Tambi茅n piden 鈥減or un segundo franco, el recambio de los trenes contaminados por asbesto, aumento imprescindible de personal鈥. Y agregaron la necesidad de 鈥渓a convocatoria paritaria que debe ajustar la p茅rdida salarial del 煤ltimo per铆odo鈥.

Fuente: https://www.tiempoar.com.ar/informacion-general/asbesto-drama-subterraneo/