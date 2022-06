–

Nota de Anarqu铆a: Este art铆culo realizado por Matthew Wolfe, cuyo t铆tulo original es 芦The Rise and Fall of America鈥檚 Environmentalist Underground禄 y escrito para New York Times Magazine , fue publicado el 26 de mayo del presente a帽o. Se ha traducido y publicado en este sitio para su discusi贸n. Teniendo como base que la prensa NO puede ser la que construya nuestra historia y que relate la historia de la ofensiva en este caso denominada como 芦GREEN SCARE禄 (Terror Verde).

Este a帽o, uno de los 煤ltimos fugitivos del Frente de Liberaci贸n de la Tierra se declar贸 culpable de incendio provocado, en un momento en el que los activistas clim谩ticos vuelven a coquetear con las ideas radicales.

A 煤ltima hora de una noche de verano de 2018, un ciudadano estadounidense llamado Joseph Mahmoud Dibee estaba sentado en el Aeropuerto Internacional Jos茅 Mart铆 de La Habana, Cuba -intentando, sin 茅xito, dormir- cuando fue abordado por tres hombres. Dibee, ingeniero civil, estaba en La Habana en una escala. Tras un largo viaje de negocios en Ecuador, se dirig铆a a su casa en Rusia, donde viv铆a con su mujer y su hijastro. Los hombres le exigieron el pasaporte y lo sacaron de la terminal y lo condujeron a un sed谩n que lo esperaba. Dibee pregunt贸 a d贸nde iban, pero no obtuvo respuesta. Sus captores, lo condujeron kil贸metros durante la noche antes de llegar finalmente a lo que parec铆a ser una c谩rcel.

Durante los tres d铆as siguientes, Dibee afirm贸 en una declaraci贸n judicial posterior, fue encarcelado sin explicaci贸n y, de hecho, torturado. Su peque帽a celda de hormig贸n estaba abierta a los elementos; durante el d铆a, la jaula se calentaba. Mientras Dibee, que entonces ten铆a 50 a帽os, sudaba a trav茅s de su ropa, los guardias de la c谩rcel le daban poco de beber. Pronto tuvo n谩useas y empez贸 a desmayarse repetidamente. Sin poder ponerse en contacto con su familia, Dibee tem铆a que, si mor铆a, nunca se enterar铆an de lo que le hab铆a ocurrido.

En su cuarto d铆a de confinamiento, d茅bil por la deshidrataci贸n, Dibee fue arrastrado a un remolque con aire acondicionado en otra parte de las instalaciones. Lo recibi贸 un hombre de mediana edad vestido de uniforme que se identific贸 como oficial del servicio de inteligencia estatal de Cuba. Sonriendo, el oficial le tendi贸 una botella de agua.

芦Pero primero禄, dijo, 芦h谩blenos de los incendios禄.

Varios d铆as despu茅s, el 9 de agosto de 2018, las autoridades cubanas entregaron a Dibee, con grilletes, a agentes del Bur贸 Federal de Investigaciones. Para el FBI, la detenci贸n de Dibee marc贸 el final de una d茅cada de persecuci贸n de uno de los terroristas dom茅sticos m谩s buscados por la agencia. En 2006, Dibee fue acusado de participar en una serie de incendios provocados por una oscura banda de activistas medioambientales conocida como Earth Liberation Front 鈥 E.L.F. (Frente de Liberaci贸n de la Tierra 鈥 F.L.T.). A finales de la d茅cada de 1990, el ELF se hizo famoso por prender fuego a s铆mbolos de la destrucci贸n de la naturaleza, como f谩bricas de madera, un concesionario de veh铆culos utilitarios y una estaci贸n de esqu铆. El grupo, que advert铆a de una inminente cat谩strofe ecol贸gica, fue ampliamente demonizado. Sus haza帽as fueron condenadas por los principales grupos ecologistas, ridiculizadas por los medios de comunicaci贸n e inspiraron una furiosa represi贸n por parte de las fuerzas del orden.

Huyendo antes de que pudieran detenerlo, Dibee pas贸 a帽os como fugitivo en Siria, Rusia y M茅xico, hasta que fue detenido de paso en La Habana. Tras ser interrogado por las autoridades cubanas, el F.B.I. lo traslad贸 en un avi贸n Gulfstream a Portland (Oreg贸n), donde fue procesado por cargos relacionados con su papel en los atentados. Este mes de abril, Dibee se declar贸 culpable de incendio provocado y de conspiraci贸n para cometerlo.

La declaraci贸n llega en un momento en que la historia del Frente de Liberaci贸n de la Tierra parece m谩s relevante que nunca. Despu茅s de d茅cadas en las que el movimiento ecologista estadounidense se limit贸 en gran medida a concentraciones, marchas y otras formas legales de protesta, los activistas descontentos han empezado a adoptar un enfoque m谩s conflictivo. Grupos m谩s j贸venes, como el Sunrise Movement y Extinction Rebellion, han bloqueado carreteras y ocupado las oficinas de los legisladores. Durante las protestas de Standing Rock de 2016, miles de manifestantes trataron de impedir f铆sicamente la construcci贸n del oleoducto Dakota Access. Tim DeChristopher, uno de los fundadores del Centro de Desobediencia Clim谩tica, que apoya a los manifestantes que participan en la resistencia no violenta, me dijo que, en la d茅cada de 2000, este tipo de acci贸n directa fue defendida principalmente por un grupo marginal de anarquistas. (El propio DeChristopher fue enviado a prisi贸n despu茅s de hacer ofertas ganadoras en subastas p煤blicas de arrendamientos de petr贸leo y gas y luego negarse a pagar). Ahora, incluso los grupos ecologistas de Washington, que perciben un estado de 谩nimo cada vez m谩s revuelto entre sus bases, han empezado a adoptar lentamente t谩cticas m谩s radicales. En 2017, el Sierra Club levant贸 formalmente su prohibici贸n de 120 a帽os de desobediencia civil despu茅s de que su director ejecutivo y otros miembros de alto nivel fueran arrestados por atarse a una reja frente a la Casa Blanca.

Recientemente, algunos activistas clim谩ticos han empezado a contemplar abiertamente la posibilidad -en su opini贸n, la necesidad- de sabotear directamente la infraestructura de la econom铆a del carbono. El m谩s destacado es el acad茅mico Andreas Malm, cuyo reciente libro, 芦How to Blow Up a Pipeline禄 (C贸mo volar un oleoducto), aboga por destrozar las herramientas de extracci贸n de combustibles f贸siles como 煤ltimo recurso para evitar el colapso ecol贸gico. En entrevistas con medios de comunicaci贸n convencionales como Vox y The New Yorker, Malm sostiene que los activistas del clima deber铆an abandonar su apego dogm谩tico al pacifismo y empezar a destruir las m谩quinas que realmente producen carbono. Aunque reconoce que esos ataques podr铆an fracasar, Malm sostiene que la urgencia del calentamiento global -en los 16 a帽os transcurridos desde la acusaci贸n de Dibee, el mundo ha bombeado colectivamente unos 500.000 millones de toneladas m谩s de carbono a la atm贸sfera- exige nuevas t谩cticas. 芦Creo que la situaci贸n es tan grave, tan extrema禄, dijo a Vox, 芦que tenemos que experimentar禄.

Este verano, en Oreg贸n, Dibee ser谩 condenado por la juez Ann Aiken. La fiscal铆a recomienda una sentencia de m谩s de siete a帽os, as铆 como una cantidad a煤n por determinar de restituci贸n financiera. Cuando Dibee y sus abogados pidan clemencia, es posible que Aiken escuche algo de la historia, en gran parte olvidada, de la ELF: c贸mo un peque帽o grupo de activistas, alimentado por el idealismo y la rabia, hizo caer sobre s铆 todo el peso del gobierno federal, reduciendo gravemente lo que quedaba del movimiento ecologista radical en este pa铆s. Ahora que el cambio clim谩tico, que ya no es una abstracci贸n, ha empezado a transformar la vida estadounidense en forma de calor, fuego, inundaciones y humo, es una historia que puede sonar diferente para algunos oyentes ahora que cuando los fiscales la contaron por primera vez.

La serie de acontecimientos que finalmente condujeron a la captura de Dibee por parte de las autoridades federales comenz贸 hace treinta y tantos a帽os, cuando un adolescente aficionado a los libros llamado Kevin Tubbs estaba hojeando el Utne Reader y se encontr贸 con un anuncio de la Sociedad Nacional Antivivisecci贸n. Curioso, escribi贸 solicitando un panfleto. Cuando lleg贸 unas semanas despu茅s, Tubbs qued贸 horrorizado. Se enter贸 de que se torturaba a los animales en nombre de la ciencia. Las fotos que pudo encontrar -perros con la cara abierta, ratas descuartizadas vivas, monos gritando ante los electrodos implantados en sus abd贸menes- parec铆an ventanas al infierno. La familia de Tubbs viv铆a en las afueras de Omaha, a pocos kil贸metros de los corrales. Algunas noches, cuando el viento soplaba hacia el sur, pod铆a oler el ganado, cuyo esti茅rcol desprend铆a un aroma exuberante y margoso. Ley贸 que las vacas madre sollozaban cuando se separaban de sus terneros, y se le ocurri贸 que estaba viviendo junto a la infraestructura de la atrocidad.

Tubbs se hizo vegetariano, luego vegano, y pronto se convirti贸 en un activista a tiempo completo, siendo arrestado regularmente en las protestas. Pero Tubbs no era ingenuo en cuanto a lo que esas manifestaciones pod铆an conseguir de forma realista. 隆Buscando un nuevo enfoque, solicit贸 un puesto de editor en el Earth First! Journal, un bolet铆n medioambiental de Eugene, Oreg贸n. Su solicitud inclu铆a una copia de sus antecedentes penales; fue contratado inmediatamente. La organizaci贸n que dirig铆a la revista hab铆a sido fundada una d茅cada y media antes, en 1980, por un grupo de activistas descontentos con el enfoque profesionalizado e incrementalista del establishment medioambiental, encarnado por grupos como el Sierra Club. Eran, en otras palabras, ecologistas radicales. Los radicales cre铆an que las modestas reformas llevadas a cabo a trav茅s de los canales legislativos tradicionales no eran suficientes para salvar al planeta de la aniquilaci贸n ecol贸gica.

A mediados de los a帽os 90, la ciudad de Eugene se hab铆a convertido en una incubadora de disidencia pol铆tica y en un lugar de encuentro de ecologistas radicales y militantes. En el barrio obrero de Whiteaker, los anarquistas se enfrentaban regularmente a la polic铆a. Al este, la tierra se volv铆a primitiva, con millones de acres de bosques antiguos repartidos por la vasta cordillera de las Cascadas. Mientras algunos residentes de Eugene se ganaban la vida con la madera, otros se sent铆an atra铆dos por el canto de los 谩rboles.

En Eugene, Tubbs conoci贸 a un hombre llamado Jacob Ferguson. Ferguson vest铆a de negro y estaba cubierto de piercings y tatuajes, incluido un pentagrama adornado en la cabeza. Ferguson, un vagabundo que acababa de dejar la hero铆na, se hab铆a instalado recientemente en Eugene con su novia embarazada. Tubbs detect贸 algo amable bajo el exterior pirata de Ferguson, y los dos hombres pronto se hicieron inseparables.

En 1991, un pir贸mano desconocido prendi贸 fuego a una parte del vasto Bosque Nacional de Willamette, no muy lejos de la ciudad. El fuego ardi贸 durante dos semanas, destruyendo unos 9.000 acres, gran parte de los cuales eran abetos antiguos, en la cuenca de Warner Creek. No hubo sospechosos, pero entre los activistas, las sospechas recayeron en la industria maderera local. Aunque la mayor parte de los bosques antiguos estaban protegidos de la tala, una laguna en la ley federal permit铆a que las secciones parcialmente quemadas estuvieran en juego. Tras el incendio, el Servicio Forestal de EE.UU. -la agencia que coordina la venta de los bosques nacionales a la industria- se prepar贸 para vender la superficie quemada a las empresas madereras, que 芦salvar铆an禄 los 谩rboles restantes. Los activistas convencieron a un tribunal para que concediera una orden judicial contra la venta. Pero entonces, en 1995, el presidente Bill Clinton firm贸 un proyecto de ley que suspend铆a la protecci贸n de Willamette y otros cientos de bosques, abri茅ndolos a la tala.

Decenas de activistas indignados, entre ellos Tubbs y Ferguson, salieron a las monta帽as con la esperanza de defender f铆sicamente los espacios naturales. Cada vez que los camiones madereros intentaban acercarse a los 谩rboles antiguos, los manifestantes saltaban a la carretera y se esposaban a barriles llenos de hormig贸n. A medida que la campa帽a se prolongaba, los activistas construyeron un peque帽o asentamiento cerca de Warner Creek, cavando trincheras y levantando un fuerte con un puente levadizo que funcionaba. Tubbs ocupaba de vez en cuando una estructura de seis metros de altura construida ingeniosamente por un compa帽ero de protesta que tambi茅n hab铆a encontrado su camino a las Cascadas: Joseph Dibee.

Al igual que Tubbs, el ecologismo de Dibee ten铆a sus ra铆ces en una herida de la adolescencia. Dibee hab铆a sido un ni帽o t铆mido que sufr铆a de asma. Sus padres se trasladaron a Estados Unidos desde Siria antes de que 茅l naciera, y hasta los 8 a帽os s贸lo hablaba 谩rabe. Su padre, un 谩vido amante de las actividades al aire libre, le llevaba a las monta帽as, donde buscaban setas. En uno de estos viajes, el padre de Dibee le llev贸 a un peque帽o prado iluminado por el sol, con un arroyo, escondido en un oscuro rinc贸n del bosque. Comenz贸 a subir al lugar 茅l solo, por la tranquilidad, un refugio inviolable para un ni帽o sensible. Y entonces, un d铆a, cuando Dibee lleg贸 a su santuario, vio que hab铆a desaparecido. Una vasta parcela de 谩rboles hab铆a sido talada para obtener madera, dejando la cabellera del antiguo bosque con una calva, como si hubiera sido afeitada por una colosal navaja.

Sobreviviendo con alimentos donados y desafiando un invierno glacial que enterr贸 sus tiendas en la nieve, los ocupantes duraron casi un a帽o. Termin贸 cuando la administraci贸n Clinton estableci贸 nuevas restricciones a la tala en los bosques nacionales, salvando a Warner Creek. Mientras que la mayor铆a de los activistas locales consideraron la ocupaci贸n como un 茅xito rotundo, para Tubbs la victoria se sinti贸 vac铆a. En ese momento, ten铆a 26 a帽os y llevaba casi una d茅cada tratando de lograr un cambio sustancial: escribiendo cartas, repartiendo folletos, haciendo prospecciones, presentando paneles, impartiendo clases, presentando demandas, bloqueando, boicoteando, haciendo vigilias, haciendo piquetes, haciendo m铆tines e incluso haciendo teatro callejero de guerrilla. Y sin embargo, nada parec铆a mejorar.

隆Unos meses despu茅s de que Warner Creek terminara, el Earth First! Journal recibi贸 y public贸 un misterioso mensaje. Era de una entidad que se autodenominaba Earth Liberation Front. Se dec铆a que el ELF era un grupo clandestino, sin l铆deres, dedicado al vandalismo agresivo en nombre del medio ambiente. La primera c茅lula de 芦elfos禄 hab铆a aparecido recientemente en Gran Breta帽a, seguida de otras en el continente europeo. La misiva enviada a la revista era una llamada a las armas, invitando a sus lectores estadounidenses a 芦permitir a los que est谩n destruyendo este planeta ser testigos de algunos de los m谩s destructivos ecosabotajes y da帽os criminales jam谩s vistos, persuadi茅ndoles de que abandonen sus pr谩cticas o sufran las consecuencias禄.

En las horas previas al amanecer del 28 de octubre de 1996, un transportista del peri贸dico The Salem Statesman Journal estaba haciendo su ronda cuando pas贸 por una estaci贸n de guardabosques federales en el bosque cerca de la ciudad de Detroit, Oreg贸n, y not贸 que un cami贸n en el estacionamiento estaba en llamas. El incendio fue f谩cilmente controlado, pero un trabajador descubri贸 m谩s tarde, en el techo de la estaci贸n, una jarra de leche llena de combustible que no hab铆a prendido. En una de las paredes de la estaci贸n, alguien hab铆a pintado con spray la frase 芦Earth Liberation Front禄.

Dos noches despu茅s, un grupo formado por Tubbs, Ferguson y, seg煤n los fiscales federales, una comadrona llamada Josephine Overaker, se dirigi贸 a una segunda estaci贸n de guardabosques cerca de un pueblo llamado Oakridge. En la estaci贸n, Ferguson coloc贸 un bote de gasolina dentro de un contenedor de basura y un segundo bote junto a su pared oriental, antes de encenderlos con varillas de incienso. Volvi贸 corriendo a su Subaru prestado y esparci贸 clavos en la calzada para retrasar a los bomberos. Antes de devolver el coche a su amigo, Ferguson cambi贸 los neum谩ticos, tirando los viejos para evitar que se rastrearan las huellas. Al amanecer, la Estaci贸n de Guardabosques de Oakridge hab铆a ardido hasta los cimientos.

El incendio provocado provoc贸 un gran revuelo en la comunidad ecologista de Eugene. Los sabotajes a peque帽a escala, como verter az煤car en el dep贸sito de gasolina de una excavadora, siempre han formado parte de la cultura ambientalista radical. Pero el incendio provocado era algo diferente. Adem谩s de destruir la estructura en s铆 -una p茅rdida estimada de 5 millones de d贸lares-, el fuego tambi茅n consumi贸 d茅cadas de datos relacionados con el bosque recopilados por naturalistas y bi贸logos. El fuego ardi贸 tanto que, semanas despu茅s del ataque, cuando el personal abri贸 una caja fuerte, admitiendo ox铆geno, los papeles almacenados en su interior estallaron en llamas. Muchos activistas consideraron que, aunque el Servicio Forestal de Estados Unidos pod铆a ser c贸mplice de la industria maderera, el incendio provocado dilapid贸 gran parte de la buena voluntad generada por la victoria de Warner Creek. El Sierra Club ofreci贸 una recompensa por la informaci贸n que condujera a la captura de los incendiarios.

Comprometido por completo con el sabotaje ecol贸gico, Tubbs abandon贸 su activismo sobre el terreno y acept贸 un trabajo en una empresa de estudios de mercado. Muchos de los compa帽eros de Tubbs en las acciones de la ELF eran veteranos de Warner Creek, incluido Joseph Dibee, cuyos conocimientos t茅cnicos le convirtieron en un aliado inestimable. Tras meses de planificaci贸n, el 21 de julio de 1997, los elfos se reunieron en el desierto de Oreg贸n, a varios kil贸metros de la planta de procesamiento de caballos de Cavel West. Cada a帽o, en el marco de un programa federal poco conocido, la Oficina de Gesti贸n de Tierras reun铆a a miles de caballos salvajes y los adquir铆a, a veces por compradores que luego los vend铆an para su sacrificio. Cavel West mataba hasta 500 caballos a la semana y enviaba la carne a Europa. Durante a帽os, los habitantes de la zona se han quejado de la planta: su olor nauseabundo, los gritos de los caballos y la enorme cantidad de sangre que generaba, que a veces desbordaba el sistema de alcantarillado y sal铆a por los desag眉es pluviales. Mientras Tubbs manejaba un esc谩ner de la polic铆a en su furgoneta de huida, el resto del equipo se dirig铆a a duras penas hacia la planta, vestidos con ropa oscura y comunic谩ndose con radios de dos v铆as. Seg煤n un informe de la fiscal铆a, Dibee hizo agujeros en las paredes de la planta, llen贸 los huecos con una mezcla de jab贸n de glicerina, gas贸leo y gasolina -el grupo lo llamaba 芦gelatina vegana禄- y coloc贸 encendedores temporizados. Una vez que la planta estaba en llamas, y antes de seguir sus caminos, todos arrojaron sus ropas a un agujero y las rociaron con 谩cido.

Una semana despu茅s, Craig Rosebraugh, un panadero vegano de Portland, encontr贸 una extra帽a nota en el buz贸n de un grupo activista en el que trabajaba como voluntario. La carta -que parec铆a haber sido escrita con deliberada dejadez- denunciaba el papel de la planta de Cavel West en la matanza de caballos y afirmaba que su destrucci贸n era obra de un nuevo grupo de ecologistas radicales. Creyendo que el grupo quer铆a que su mensaje se compartiera con el mundo, Rosebraugh lo difundi贸 a los medios de comunicaci贸n. Durante a帽os, recibir铆a regularmente comunicados de la ELF, llegando a convertirse en una especie de portavoz del grupo. En posteriores comunicados, que mezclaban profec铆as catastrofistas de desastres ecol贸gicos con furiosas demandas de cambio, el grupo describ铆a su ethos con m谩s detalle. 芦Somos la rabia ardiente de este planeta moribundo禄, comenzaba uno de ellos, que se colg贸 en Internet. 芦La guerra de la codicia asola la Tierra y las especies se extinguen cada d铆a. La ELF trabaja para acelerar el colapso de la industria, para asustar a los ricos y socavar los cimientos del Estado禄. La destrucci贸n de la propiedad, explicaron, era una forma de imponer una especie de multa por despojar a la naturaleza -de hecho, de eliminar el motivo de lucro de matar al planeta- y el incendio provocado era el m茅todo m谩s simple y barato de extraer este impuesto.

Las c茅lulas de la ELF acabar铆an extendi茅ndose por todo el pa铆s, pero el grupo de Eugene fue el primero y sin duda el m谩s prol铆fico. Los m茅todos del grupo eran de baja tecnolog铆a, pero las precauciones que tomaban para evitar ser descubiertos eran exhaustivas. La cultura de la seguridad era importante en Eugene, donde los activistas estaban bien versados en la infiltraci贸n del gobierno en los movimientos radicales m谩s antiguos. El grupo utilizaba el correo electr贸nico 芦dead drops禄, un sistema que consist铆a en intercambiar mensajes codificados en la carpeta de borradores. Los incendios se llamaban 芦barbacoas禄 y los dispositivos de cronometraje 芦hamburguesas禄. Los suministros se compraban en efectivo o se robaban en tiendas y, antes de cada acci贸n, las herramientas se fregaban con amon铆aco para eliminar cualquier material gen茅tico. Los elfos evitaban intencionadamente socializar; muchos miembros, de hecho, no se conoc铆an entre s铆. La c茅lula de Eugene se esforzaba por ser menos una organizaci贸n formal que una colecci贸n suelta de acciones con un elenco de activistas que se solapaba. Los elfos tambi茅n adoptaron alias para mantener sus identidades en secreto. Un par de miembros mantuvieron una relaci贸n rom谩ntica que dur贸 a帽os, durante la cual nunca supieron el nombre real del otro.

En oto帽o de 1998, la ELF se enfrent贸 a su mayor objetivo. Un complejo tur铆stico en las monta帽as de Vail, Colorado, planeaba talar m谩s de 800 acres de bosque para dar paso a nuevas pistas de esqu铆 y carreteras, amenazando el h谩bitat del lince canadiense. Una coalici贸n de grupos ecologistas, entre los que se encuentra el Sierra Club, hab铆a luchado contra la ampliaci贸n en los tribunales, pero se les deneg贸 una orden judicial para detener la tala. Con la ayuda de una joven llamada Chelsea Gerlach, otro elfo llamado William Rodgers ide贸 un plan. La noche del 18 de octubre de 1998, justo antes de que comenzara la tala, Rodgers atraves贸 la cresta de la monta帽a y prendi贸 fuego a los edificios y remontes del complejo, uno por uno. Pronto, ocho estructuras estaban en llamas. Hubieran sido nueve, pero Rodgers se salt贸 una caba帽a despu茅s de asomarse al interior y encontrar a dos cazadores durmiendo. Rodgers y Gerlach se dirigieron entonces a una biblioteca de Denver, donde Gerlach envi贸 por correo electr贸nico a Rosebraugh un comunicado an贸nimo. Explic贸 que el complejo hab铆a sido destruido en nombre de los linces.

El primer d铆a del detective Greg Harvey en la Unidad de Investigaciones Especiales del Departamento de Polic铆a de Eugene termin贸 con un mot铆n. Era el 18 de junio de 1999, y una marcha por el centro de Eugene, encabezada por cientos de anarquistas, se convirti贸 en un caos cuando los manifestantes empezaron a romper ventanas y los agentes de polic铆a respondieron con gases lacrim贸genos. La U.I.S. se fund贸 espec铆ficamente para hacer frente a las amenazas que supon铆an los grupos radicales, cuyos delitos sol铆an requerir complejas investigaciones. Desde su creaci贸n en la d茅cada de 1970, la S.I.U. hab铆a perseguido a estudiantes de izquierdas, bandas de motoristas ilegales y supremacistas blancos. En la d茅cada de 1990, su atenci贸n se centr贸 en los delitos cometidos por los movimientos anarquistas y ecologistas radicales. Cuando comenzaron los incendios provocados en Oreg贸n, la S.I.U. se uni贸 a un grupo de trabajo con otra media docena de organismos policiales, incluidos el F.B.I. y la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, para resolver el caso. Las autoridades estaban convencidas de que s贸lo era cuesti贸n de tiempo que los incendios mataran a alguien accidentalmente o que los autores pasaran a la violencia mortal.

Harvey y sus colegas empezaron por establecer una red de informantes confidenciales entre los ecologistas radicales. Pero qui茅n estaba detr谩s del ELF era un misterio tanto para la comunidad de activistas como para la polic铆a, as铆 que Harvey decidi贸 ir de inc贸gnito. Mientras asist铆a a las reuniones de estudiantes universitarios y punks de la corteza en el barrio de Whiteaker, llevando una peluca sucia de un disfraz de Jes煤s de Halloween, fue armando un mapa de la comunidad activista. Recorri贸 los fanzines anarquistas, tratando de aprender todo lo posible sobre los principios del ecologismo radical.

El FBI hab铆a prometido una justicia r谩pida para Vail, pero un a帽o despu茅s, el caso se hab铆a estancado. Los analistas de la Agencia hab铆an tratado de vigilar el tr谩fico telef贸nico de los activistas, viendo qui茅n llamaba a qui茅n, suponiendo que el ELF podr铆a ser atrapado como una banda de narcotraficantes. Pero, tal y como esperaba Harvey, que hab铆a llegado a admirar a rega帽adientes la disciplina de los elfos, esto no aport贸 casi nada. El agente especial John Ferreira, hom贸logo de Harvey en el FBI, tambi茅n se sent铆a frustrado. Ferreira, una leyenda menor dentro del FBI, hab铆a trabajado en casos relacionados con la familia del crimen Bonnano y la Yakuza japonesa. Y desde el principio, Ferreira se hab铆a fijado en una sospechosa: Josephine Overaker.

Durante una inspecci贸n de rutina tras el incendio provocado en Detroit, la polic铆a hab铆a descubierto la agenda de Overaker en una cabina telef贸nica cercana. Se sospech贸 a煤n m谩s de Overaker despu茅s de que fuera detenida en Tacoma por robar esponjas -un ingrediente de varios de los dispositivos del ELF- poco antes de un incendio cercano. Los investigadores se hab铆an fijado en Overaker en las protestas, y Ferreira se convenci贸 de que estaba implicada en Vail. Sin embargo, todas sus pruebas segu铆an siendo circunstanciales y, despu茅s de varios a帽os, el ELF empezaba a parecer incombustible. Como dijo Ferreira a un periodista: 芦Nos han dado una patada en el culo禄.

El ELF, mientras tanto, se enfrentaba a sus propios contratiempos. Vail los hab铆a convertido en un nombre familiar 鈥 el ataque incluso se convirti贸 en un punto de la trama en 芦The West Wing禄. Pero el grupo ten铆a la sensaci贸n de que no estaba logrando mucho. Los incendios no lograron desencadenar un movimiento social m谩s amplio. Mientras los medios de comunicaci贸n se centraban en el espect谩culo de los incendios, ignoraban en su mayor铆a las razones por las que se encendieron. Algunos objetivos estaban siendo reconstruidos con el dinero del seguro. Adem谩s, los incendios provocados no parec铆an tener un impacto en los c谩lculos financieros de las industrias a las que iban dirigidos.

William Rodgers, que era un miembro especialmente franco e influyente del grupo, decidi贸 que la ELF necesitaba ampliarse. Se puso a reclutar m谩s miembros y la c茅lula de Eugene pronto duplic贸 su tama帽o. Rodgers tambi茅n comenz贸 a celebrar reuniones -llamadas 芦clubes de lectura禄- destinadas a difundir los m茅todos del grupo. Rodgers, junto con un hombre callado llamado Stan Meyerhoff, escribi贸 y public贸 un manual para construir artefactos incendiarios, y lo colg贸 en Internet. Pero a medida que la c茅lula se expand铆a y emprend铆a m谩s acciones, empez贸 a perder parte de su disciplina original. En mayo de 1999, durante un ataque a una empresa c谩rnica de Eugene, alguien coloc贸 un artefacto incendiario junto a una l铆nea de gas natural, con el riesgo de que se produjera una inmensa explosi贸n. En septiembre de 2000, varios miembros del grupo intentaron, sin 茅xito, prender fuego a una subestaci贸n de polic铆a de Eugene, un objetivo con poca relaci贸n evidente con el medio ambiente. Unos meses m谩s tarde, un equipo incendi贸 Superior Lumber en Glendale, Oreg贸n, emitiendo un comunicado en el que se tildaba a la empresa maderera de 芦t铆pica asaltante de la Tierra禄. El incendio provocado hizo reflexionar a algunos elfos. Superior era una peque帽a empresa familiar y el mayor empleador de su ciudad. Era poco probable que una acci贸n de este tipo despertara mucha simpat铆a.

Estos desacuerdos subrayaron una contradicci贸n en el enfoque de la ELF, a saber, que el grupo se ve铆a a s铆 mismo como la vanguardia de una revoluci贸n, cuando en realidad estaba solo. Como se帽ala Andreas Malm, muchos movimientos sociales, en gran medida pac铆ficos, han contado en el pasado con un flanco radical que ha llevado a cabo t谩cticas m谩s agresivas. De hecho, algunos movimientos que ahora son admirados por todos implicaron m谩s violencia y destrucci贸n de la propiedad de lo que nos gusta recordar. Las sufragistas rompieron ventanas. Durante la 茅poca de los derechos civiles, los residentes negros de las ciudades segregadas del norte quemaron edificios. Incluso Nelson Mandela, como jefe del ala militante del Congreso Nacional Africano, particip贸 en una campa帽a de bombardeo de edificios gubernamentales desocupados. Sin embargo, todos estaban vinculados a movimientos pol铆ticos m谩s amplios, con objetivos espec铆ficos, para los que el sabotaje no era m谩s que una forma de presi贸n. Los fuegos del ELF, ha observado Malm, exist铆an en un vac铆o pol铆tico.

La ELF despreciaba a los principales grupos ecologistas con sede en Washington, y el sentimiento parec铆a ser mutuo. Muchos, como Greenpeace, el Fondo Mundial para la Naturaleza y el Sierra Club -que ofreci贸 recompensas en met谩lico en varias ocasiones por informaci贸n que condujera a la captura de los eco-saboteadores- hicieron declaraciones denunciando la destrucci贸n de propiedades. El director ejecutivo de Greenpeace USA declar贸 que la desobediencia civil pac铆fica era una piedra angular de la filosof铆a de la organizaci贸n, y cit贸 a Nelson Mandela como modelo.

El 16 de junio de 2000, dos activistas, Jeffrey Luers y Craig Marshall, prendieron fuego a tres camionetas en el concesionario Romania Chevrolet de Eugene, sin saber que les segu铆a el detective Greg Harvey. Los dos hombres fueron detenidos, Marshall se declar贸 culpable y Luers fue a juicio. Como muestra de solidaridad, los Elfos decidieron atacar a Ruman铆a por segunda vez. El 30 de marzo de 2001, un peque帽o grupo se col贸 en el concesionario en mitad de la noche. Mientras Rodgers esperaba en una furgoneta y Tubbs vigilaba, Stan Meyerhoff y otro miembro de la ELF colocaron cubos de basura para gatos bajo los veh铆culos y los llenaron de combustible, uni茅ndolos con ropa de cama empapada de gasolina conseguida en tiendas de segunda mano. Al amanecer, 35 veh铆culos utilitarios hab铆an sido incendiados. Un comunicado dedic贸 la acci贸n a Luers.

El incendio provocado por la ELF pareci贸 tener un efecto imprevisto. Luers fue declarado culpable y, por el delito de incendiar tres camiones y otro intento de incendio, recibi贸 una condena de m谩s de 22 a帽os, la m谩s larga jam谩s dictada por lo que entonces era un concepto relativamente nuevo: el ecoterrorismo. Durante a帽os, la expresi贸n 芦ecoterrorismo禄 se hab铆a utilizado m谩s a menudo para describir la violencia contra el mundo natural que el vandalismo cometido en su nombre. Cuando Saddam Hussein verti贸 millones de galones de petr贸leo en el Golfo P茅rsico, el presidente George H.W. Bush lo denunci贸 como un acto de 芦terrorismo medioambiental禄. Sin embargo, a mediados de los a帽os 90, los conservadores hab铆an empezado a advertir del ecoterrorismo perpetrado por los ecologistas radicales. Los medios de comunicaci贸n, incluido el New York Times, describ铆an regularmente a la ELF como terroristas, a pesar de que, como se帽alaban los activistas, la ELF nunca hab铆a matado a nadie.

Algunos miembros de la c茅lula de Eugene, deseosos de venganza, redoblaron la apuesta. A primera hora del 21 de mayo de 2001, los elfos incendiaron dos estructuras y 18 veh铆culos en una granja de 谩rboles en Clatskanie, Ore. Esa misma noche, 150 millas al norte, las llamas devoraron un edificio de oficinas en el campus de la Universidad de Washington en Seattle. El comunicado de la ELF explicaba que el motivo de los ataques gemelos era la 芦pesadilla ecol贸gica禄 de la ingenier铆a gen茅tica. Pero los incendios se basaron en informaci贸n falsa; ninguno de los dos objetivos estaba tan involucrado en la investigaci贸n de la OGM como los elfos cre铆an.

Estas desventuras ampliaron las fisuras, ideol贸gicas y personales, que hab铆an ido creciendo lentamente dentro del grupo. Con el desgaste del idealismo inicial, qued贸 claro que no todos los miembros del grupo cre铆an lo mismo sobre el motivo de los incendios. Al principio, los elfos estaban de acuerdo en la necesidad de una nueva t谩ctica, pero cuando qued贸 claro que 茅sta no funcionaba, sus diferencias filos贸ficas se volvieron insuperables. En una reuni贸n del 芦club de lectura禄 poco despu茅s del doble incendio, uno de los asistentes plante贸 la posibilidad de pasar a la violencia f铆sica, incluso a los asesinatos. Otros, que se hab铆an unido a la ELF por su compromiso con la preservaci贸n de la vida, sintieron repulsi贸n. El 5 de septiembre de 2001, tras un desacuerdo con un elfo sobre una edici贸n no aprobada de un comunicado, Rosebraugh dej贸 de ser el portavoz putativo del grupo.

Una semana despu茅s, Chelsea Gerlach estaba sentada en una habitaci贸n de hotel, prepar谩ndose para reconocer un posible objetivo, cuando vio en la televisi贸n que un par de aviones se hab铆an estrellado contra el World Trade Center. Horas despu茅s de la ca铆da de las torres, el representante Don Young, republicano de Alaska, sugiri贸 que hab铆a 芦una fuerte posibilidad禄 de que los ecologistas radicales estuvieran detr谩s de los secuestros.

Los ataques transformaron al FBI de la noche a la ma帽ana. La oficina se hab铆a fundado a principios del siglo XX como una agencia para la aplicaci贸n de la ley, pero despu茅s del 11 de septiembre, su misi贸n central, respaldada por una nueva y amplia financiaci贸n del Congreso, se convirti贸 en la lucha contra el terrorismo. En los a帽os siguientes, el F.B.I. prest贸 cada vez m谩s atenci贸n a la destrucci贸n de propiedades cometida por activistas medioambientales. Aunque la mayor parte de esta presi贸n se dirigi贸 a los ecologistas radicales, tambi茅n abri贸 investigaciones sobre terrorismo a miembros de grupos convencionales como Greenpeace y PETA por su posible implicaci贸n en el sabotaje ecol贸gico. En 2002, James Jarboe, jefe de la divisi贸n de terrorismo nacional del FBI, declar贸 ante el Congreso que la investigaci贸n de los extremistas de los derechos de los animales y de los ecoterroristas era la m谩xima prioridad de la oficina en materia de terrorismo nacional. Este periodo del movimiento ecologista -marcado por las t谩cticas policiales agresivas y los nuevos y duros castigos para los delitos aparentemente cometidos en defensa de la tierra- fue uno de los que algunos activistas llegar铆an a llamar el 芦Terror Verde禄.

La raz贸n exacta por la que el FBI convirti贸 el ecoterrorismo en una preocupaci贸n central sigue siendo objeto de debate. Algunos han especulado que fue por la presi贸n de las empresas. Seg煤n el reportaje de The Intercept, los grupos comerciales de la industria hab铆an estado presionando directamente al Departamento de Justicia para que persiguiera los casos de eco-sabotaje desde la d茅cada de 1980. Sin embargo, los funcionarios del FBI sostienen que la fijaci贸n en el ELF se deriv贸, en parte, del trauma del 11 de septiembre. Temerosos de ser sorprendidos por segunda vez, la oficina trat贸 de compensar el fracaso de la imaginaci贸n que les hab铆a llevado a pasar por alto las se帽ales de un ataque inminente de Al Qaeda. Exist铆a la convicci贸n de que, aunque hasta ahora el ELF s贸lo hab铆a atacado edificios, era s贸lo cuesti贸n de tiempo que el grupo empezara a atacar a personas.

芦La pregunta despu茅s del 11 de septiembre禄, me dijo James Jarboe, 芦era: 芦驴Qui茅n m谩s quiere bolsas para cad谩veres?禄.

A principios de 2003, las pistas se hab铆an agotado en la investigaci贸n del ELF. El grupo hab铆a permanecido en silencio durante casi dos a帽os, y la principal persona de inter茅s, Overaker, estaba fuera de la red. Fue entonces cuando Kirk Engdall, un fiscal federal de Eugene, decidi贸 probar una nueva estrategia. Engdall, que estaba asignado a la brigada de terrorismo dom茅stico del Departamento de Justicia, llevaba a帽os obsesionado con el caso de la ELF. En su pared, ten铆a un p贸ster de la Estaci贸n de Guardabosques de Oakridge en llamas. En lugar de lanzar una red amplia, Engdall sugiri贸, por qu茅 no tomar un enfoque meticuloso de 芦caso fr铆o禄 a un solo incendio, uno que ocurri贸 a s贸lo cuadras de su oficina: El Chevrolet de Ruman铆a.

Durante los seis meses siguientes, los investigadores revisaron todas las pistas relacionadas con los incendios del S.U.V., buscando cualquier cosa que se les hubiera escapado. Finalmente, se dieron cuenta de algo inusual. Al d铆a siguiente del incendio de Ruman铆a, una activista conocida como Sparrow entr贸 en una comisar铆a de Eugene y pidi贸 un informe sobre el incendio provocado. Cuando le dijeron que era confidencial, pidi贸 un segundo informe, relativo a un cami贸n robado, tomado la noche del incendio. Esto fue una se帽al de alarma: Los investigadores supusieron que se hab铆a utilizado un cami贸n para transportar combustible para el incendio provocado. La segunda denuncia, sobre el cami贸n robado, hab铆a sido presentada por una mujer que suger铆a que el robo hab铆a sido cometido por su vecino, un hombre llamado Jacob Ferguson. (Los investigadores creen que Sparrow solicit贸 los informes para averiguar cu谩nto sab铆a la polic铆a). John Ferreira, por su parte, llevaba tiempo interesado en Ferguson por una mujer con la que hab铆a salido: Josephine Overaker.

Con Ferguson convertido en su principal sospechoso, los investigadores buscaron pruebas que lo relacionaran con Ruman铆a. Durante los seis meses siguientes, Harvey, todav铆a con su disfraz de peluca de Jes煤s, sigui贸 a Ferguson constantemente, hasta 14 horas al d铆a. Ferreira y Engdall llevaron a Ferguson a un interrogatorio y le presentaron pruebas de que hab铆a cometido perjurio al hablar con los investigadores federales -hab铆a afirmado no conocer a Overaker-, lo que conllevaba una pena de cinco a帽os. Seg煤n Harvey, tambi茅n se tiraron un farol, insinuando que ten铆an suficientes pruebas para acusarle de incendio provocado y enviarle a prisi贸n durante mucho tiempo. Aun as铆, Ferguson se resisti贸. Los investigadores sab铆an que Ferguson ten铆a un hijo nacido durante la ocupaci贸n de Warner Creek, y sab铆an que su padre hab铆a pasado por la c谩rcel cuando Ferguson era un ni帽o. 驴Realmente quer铆a que su propio hijo creciera sin un padre?

En 2004, Ferguson lleg贸 a un acuerdo: poco o nada de c谩rcel a cambio de una cooperaci贸n total. El gobierno tambi茅n acept贸 pagar un tratamiento contra la adicci贸n a la hero铆na. En ese momento, los investigadores a煤n no sab铆an el alcance de la participaci贸n de Ferguson en el ELF. Cuando Ferguson les dijo que hab铆a participado en m谩s de una docena de incendios provocados, se quedaron at贸nitos. (El incendio provocado por el S.U.V. de Ruman铆a, de hecho, fue uno de los pocos en los que Ferguson no particip贸). Los investigadores volvieron a sorprenderse cuando Ferguson empez贸 a nombrar a sus compa帽eros, de los que, en su mayor铆a, nunca hab铆an o铆do hablar. Harvey supuso que los compa帽eros de Ferguson ser铆an como 茅l -en una palabra, 芦gamberros禄- y no gente con estudios universitarios y con trabajo.

Despu茅s de que Ferguson entrara en escena, el F.B.I. design贸 la investigaci贸n del ELF como un caso importante, denomin谩ndolo Operaci贸n Backfire, liberando m谩s dinero y recursos. Docenas de agentes trabajaron pronto en el caso, y se dice que el presidente Bush recib铆a regularmente informaci贸n sobre sus progresos. Ferguson tambi茅n acept贸 a rega帽adientes llevar un micr贸fono, y la agencia empez贸 a llevarle en avi贸n por todo el pa铆s, haciendo que se encontrara con sus antiguos compa帽eros del ELF, la mayor铆a de los cuales se hab铆an mudado. Ferguson no tard贸 en aparecer en Portland, donde Chelsea Gerlach trabajaba como juez de instrucci贸n, y en una universidad de Virginia, donde Stan Meyerhoff recib铆a clases de ingenier铆a. La 煤nica persona a la que Ferguson se neg贸 a grabar, al principio, fue Kevin Tubbs. Ser铆a, dijo a los investigadores, como traicionar a un hermano. Harvey y Ferreira trataron de asegurar a Ferguson que estaba haciendo lo correcto. Tambi茅n le recordaron que s贸lo hab铆a recibido inmunidad a cambio de una cooperaci贸n total.

Las detenciones se produjeron en dos oleadas principales, la primera en diciembre de 2005 y la segunda un mes despu茅s. En total, 19 elfos fueron acusados en relaci贸n con 20 incidentes, que causaron m谩s de 40 millones de d贸lares en da帽os. En las acusaciones, los fiscales se refirieron al grupo ominosamente como 芦La Familia禄, un nombre, con sus connotaciones mafiosas y mansonianas, que rara vez, o nunca, fue utilizado por la ELF. El director del FBI, Robert Mueller, anunci贸 las detenciones en una conferencia de prensa televisada. 芦El terrorismo es terrorismo禄, dijo Mueller, 芦no importa el motivo禄.

Mientras tanto, la reacci贸n contra el sabotaje medioambiental segu铆a intensific谩ndose. En 2006, la C谩mara de Representantes aprob贸 un proyecto de ley que significaba que los activistas medioambientales podr铆an pasar hasta 20 a帽os en prisi贸n por destrucci贸n de la propiedad, bas谩ndose en el lenguaje proporcionado por el Consejo de Intercambio Legislativo Americano, o ALEC, un grupo conocido por redactar leyes con la aportaci贸n de las principales industrias y por ejercer presi贸n a su favor en el Congreso. Ese mismo a帽o, una versi贸n del proyecto de ley fue aprobada por el Senado con apoyo bipartidista. En 2007, 30 asambleas legislativas estatales hab铆an aprobado estatutos que abordaban espec铆ficamente el ecoterrorismo, muchos de ellos tambi茅n redactados por ALEC. Los republicanos utilizaron los ataques para rega帽ar y escarmentar a los ecologistas de la corriente principal.

En su sentencia de 2007, Tubbs comenz贸 disculp谩ndose por su papel en los incendios. Se hab铆a dado cuenta, dijo al tribunal, de que los incendios provocados eran imprudentes y pol铆ticamente ineficaces. Pero, continu贸 Tubbs, el ELF naci贸 de la desesperaci贸n. La extinci贸n masiva, la deforestaci贸n, la erosi贸n de los suelos y el derretimiento de las plataformas de hielo 鈥 el cambio clim谩tico, dijo, pronto traer铆a consigo una plaga de sequ铆as e inundaciones del Antiguo Testamento. Las medidas que hab铆a tomado, reconoc铆a Tubbs, eran err贸neas, pero tambi茅n supon铆an un respiro para los abrumadores sentimientos de desesperaci贸n y cinismo. M谩s que eso, sin embargo, los incendios, dijo, se encendieron para dar la alarma sobre el estado del mundo.

芦Es como si la destrucci贸n ecol贸gica y los cataclismos que la siguen fueran un enorme tren que se nos viene encima, y nosotros estamos dormidos en las v铆as禄, dijo Tubbs, entre l谩grimas. 芦S贸lo intentaba poner mi granito de arena para ayudar a despertarnos禄.

Tubbs fue condenado a 12 a帽os y siete meses de prisi贸n. Chelsea Gerlach fue condenada a nueve a帽os. William Rodgers, por su parte, acab贸 con su vida mientras esperaba el juicio. A pesar de ser la segunda persona en cooperar, Stan Meyerhoff recibi贸 la condena m谩s larga, 13 a帽os. Las acusaciones tambi茅n desgarraron a la unida comunidad ecologista de Eugene. Los activistas se pelearon a gritos sobre si los elfos que hablaron con los investigadores merec铆an simpat铆a o rechazo. 隆La revista Earth First! Journal cre贸 -y a煤n mantiene- un sitio web con una lista de los informantes del caso, incluido Tubbs, un antiguo editor. El movimiento ecologista radical se desintegr贸 lentamente. La Operaci贸n Backfire fue un 茅xito rotundo.

El d铆a de las detenciones, en 2005, Joseph Dibee recibi贸 una citaci贸n del gran jurado. El F.B.I. le pidi贸 que se presentara, le expuso el caso que estaban montando contra 茅l y le pidi贸 que ayudara en su investigaci贸n. Dibee se neg贸. En su lugar, seg煤n los fiscales, Dibee pidi贸 a un amigo que le llevara a M茅xico. Desde all铆, Dibee vol贸 a Beirut y luego a Siria. Varios otros elfos tambi茅n huyeron del pa铆s antes de que pudieran ser detenidos.

Durante m谩s de una d茅cada, Dibee figur贸 en la lista de los terroristas nacionales m谩s buscados por el FBI. Sin embargo, incluso en la clandestinidad, continu贸 con su defensa del medio ambiente. En Siria, Dibee ense帽贸 ingenier铆a medioambiental en una universidad mientras ayudaba a planificar un proyecto nacional sobre energ铆as renovables. Cuando la guerra civil siria se intensific贸, Dibee huy贸 a Rusia, donde se cas贸 y puso en marcha un negocio de reciclaje de combustibles usados para convertirlos en biodi茅sel. Cuando Dibee fue finalmente detenido, volv铆a a casa desde las selvas de Ecuador, donde hab铆a aceptado construir un dispositivo ecol贸gico para la extracci贸n de oro. Para entonces, la mayor铆a de sus compa帽eros de fuga ya hab铆an sido capturados. Incluso Jacob Ferguson acab贸 en la c谩rcel, por posesi贸n de hero铆na. S贸lo Josephine Overaker sigue en libertad.

A trav茅s de su abogado, Dibee acept贸 primero hablar conmigo sobre su caso, pero luego cambi贸 de opini贸n. A modo de explicaci贸n, me remiti贸 un enlace a un breve art铆culo del New York Times de 2009 con el titular 芦Un fugitivo sigue teniendo licencia para volar por la F.A.A.禄. El art铆culo del Times se帽alaba que, aunque el F.B.I. hab铆a acusado a Dibee de ser un terrorista nacional y ofrec铆a una recompensa de 50.000 d贸lares por informaci贸n que condujera a su captura, segu铆a teniendo una licencia de piloto estadounidense v谩lida. Tras la publicaci贸n de la historia, la F.A.A. se la retir贸. El a帽o pasado, tras capturar a Covid mientras estaba bajo custodia federal, Dibee fue puesto en libertad condicional bajo arresto domiciliario.

Cuando llam茅 a su puerta en Seattle, Dibee sali贸 brevemente y volvi贸 a negarse a hablar de forma educada pero firme. De pie en su porche, Dibee parec铆a agotado. Sus dos a帽os en la c谩rcel hab铆an coincidido con el verano de 2020, y las protestas por el asesinato de George Floyd hab铆an llegado hasta su puerta. Un d铆a, mientras Dibee era llevado al tribunal federal en el centro de Portland para revisar los documentos de su caso, los enfrentamientos en el exterior se hicieron tan intensos que la polic铆a despleg贸 gases lacrim贸genos. Si las manifestaciones -y la gran cantidad de bienes destruidos en nombre de Floyd- condujeron a alg煤n cambio pol铆tico sustancial es una cuesti贸n que se debatir谩 durante d茅cadas. Para Dibee, el efecto inmediato fue que el gas lacrim贸geno le provoc贸 asma.

Ese mismo verano, mientras Dibee estaba encerrado, 3.000 millas cuadradas de Oreg贸n y Washington fueron quemadas por incendios forestales. Los infiernos consumieron m谩s de 4.000 casas y otras estructuras, incluyendo un rancho de ganado, una gasolinera y un aserradero, precisamente el tipo de s铆mbolos de la degradaci贸n ambiental que el Frente de Liberaci贸n de la Tierra hab铆a atacado. Ahora, sin embargo, no hab铆a nadie a quien atribuir el m茅rito, nadie a quien perseguir, nadie a quien poner entre rejas.

