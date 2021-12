–

De parte de ANRed December 7, 2021 10 puntos de vista

El 10 de enero de 2019 Camilo se dirigi贸 al barrio de Caballito a comprar flores de marihuana. En el lugar, adem谩s de quien vend铆a y otras personas, hab铆a un presunto comprador que luego se identific贸 como polic铆a y le dispar贸 a Camilo en el t贸rax terminando con su vida. Su asesinato, adem谩s de poner en evidencia deficiencias institucionales que salpican a las fuerzas represivas y el poder judicial, reaviva el debate sobre la legalizaci贸n del consumo de cannabis para uso recreativo. Por Ramiro Giganti (ANRed).

El pasado lunes 22 de noviembre se desarroll贸 una masiva movilizaci贸n a Tribunales pidiendo justicia por Lucas Gonz谩lez. All铆, adem谩s de sus amigos y familiares, tambi茅n se movilizaron personas que han perdido a un ser querido por situaciones similares. En los m谩rgenes de la plaza Lavalle, algunas personas colgaban banderas con fotos de otras personas j贸venes victimas de gatillo f谩cil o situaciones parecidas, que ocupaban distintos sectores de la plaza. All铆, en uno de esos sectores, un hombre habla con un meg谩fono. Es acompa帽ado por unas 4 o 5 personas que, al igual que 茅l, llevan una pancarta con la foto de un joven, y una remera blanca con la misma foto. El joven se llama Camilo Caupolican Escobar, y quien habla por el meg谩fono es Oscar, su padre. Un grupo de gente se acerca a escucharlo. Al terminar sus palabras lo aplauden.

鈥淢e enter茅 que tambi茅n mataron a un chico mapuche鈥, le comenta a alguien al lado refiri茅ndose al asesinato de El铆as Garay en la Lof Quemquemtrew. El nombre Camilo lo eligi贸 inspirado tanto en Cienfuegos como en Camilo Torres. El nombre Caupolic谩n est谩 inspirado en el guerrero mapuche inmortalizado, tanto en el poema 茅pico La Araucana de Alonso de Ercilla, como en la pluma de Rub茅n Dar铆o. Oscar recuerda lo dif铆cil que hab铆a sido que le reconozcan el segundo nombre de su hijo.

La noche del 10 de enero de 2019, Camilo fue a Caballito a comprar flores de marihuana en una casa en la calle Neuqu茅n 1259. Cuando ingres贸 hab铆a otro supuesto comprador que hab铆a encargado una cantidad importante. En un momento, dentro de la casa, el comprador se anuncia como polic铆a, muestra una chapa y les ordena que se tiren al piso. En la discusi贸n saca su arma de calibre 9mm, se interpone en la puerta de entrada para evitar que quienes estaban escapen y luego dispara al pecho de Camilo causando su muerte.

El presunto polic铆a se marcha del lugar llev谩ndose la marihuana en un bolso y el dinero. A los 15 minutos retorna para buscar su moto, estacionada a 30 metros de la casa. En ese momento ya estaba el SAME (ambulancia 354 del Hospital 脕lvarez) intentando reanimar a Camilo. Una persona reconoce al asesino. La polic铆a no act煤a.

El calibre de la bala que mat贸 a Camilo coincide con el armamento que utiliza la Polic铆a de la Ciudad de Buenos Aires: 9 mil铆metros. La causa 5698/2019 descansa en el juzgado 50 a cargo del juez Carlos Bruniard, quien se declar贸 incompetente para resolver este tipo de homicidios pero aun as铆 permanece en la causa a pesar de los reclamos del padre de Camilo y su patrocinio a cargo de la doctora Sof铆a Karina Mar铆n y el doctor Mario Periconi de Matthaeis.

La causa

El documento presentado el 20 de agosto de 2019, al Juzgado Nro. 50, con fecha de firma: 21/08/2019 por parte del juez en primera instancia Carlos Manuel Buruniard, y por Marcela Cabeza D铆az, Secretaria Ad Hoc, recopila informaci贸n presente en el expediente que incluye testimonios y evidencias relevadas por pare de las autoridades.

Los testimonios dan cuenta de lo mencionado anteriormente, pero no mucho m谩s pese a incluir gran cantidad de fuentes consultadas y testimonios cruzados. Se tom贸 declaraci贸n a m谩s de una decena de testigos, en alg煤n caso imputado por la conexi贸n con el asesinato de Camilo. Las declaraciones muestran contradicciones sobre las relaciones entre las personas implicadas, pero nada se sabe del asesino, a pesar de las descripciones de diversos testigos. No hay nombre completo, no se lo pudo localizar, es un fantasma.

El gran ausente es la informaci贸n sobre el asesino. De quien nadie dio informaci贸n precisa. Entre declaraciones y la informaci贸n tomada de las charlas telef贸nicas o mensajes de wasap, asesino fue presentado como 鈥渕i hermano鈥 por parte de un testigo involucrado, pero dicha relaci贸n familiar no fue probada, ya que la persona en cuesti贸n declar贸 no tener hermanos varones, sino dos hermanas: una de ellas polic铆a, la otra ama de casa. En ese entorno es com煤n el apodo de 鈥減rimo鈥 o 鈥渉ermano鈥 sin que necesariamente est茅 presente el v铆nculo familiar.

Desde la helader铆a 鈥淟a Veneziana鈥, en las inmediaciones de la casa, un testigo declar贸 luego que vio movimientos extra帽os y escuch贸 gritos en la esquina. Fue hasta all铆, y vio cuando un joven sacaba a otro, tom谩ndolo de los brazos boca arriba, con la cabeza para arriba, inconsciente. El chico que lo sacaba estaba muy exaltado y gritaba ambulancia. Al ver la situaci贸n le dijo al chico que iba a llamar a la ambulancia, en ese momento vio la silueta de alguien que estaba sobre Neuqu茅n y que corr铆a en direcci贸n al tr谩nsito y vest铆a remera negra, jeans y zapatillas, de pelo negro, de 1.75 cm. Escuch贸 en la helader铆a que un vecino del lugar, de profesi贸n m茅dico, supuestamente vio a un hombre que corr铆a por una calle lindera (Amberes) y llevaba un bolso, que se cambi贸 la remera y regres贸 con la musculosa y sin el bolso. El relato coincide con la declaraci贸n de un testigo que fue parte del episodio y declar贸 que el asesino, al irse corriendo, tom贸 la calle Amberes.

Un testigo que hab铆a formado parte de la reuni贸n tambi茅n reconoci贸 al asesino y mientras estaban intentando reanimar a Camilo y grit贸 que era el asesino, quien tom贸 la moto y parti贸 sin el accionar policial para detenerlo. Ese testigo abandon贸 el pa铆s, pero luego retorn贸 y declar贸 ante la fiscal铆a 59, a cargo de la doctora Laura BelIoqui, quien tom贸 su declaraci贸n. Esta declaraci贸n abri贸 la investigaci贸n pero luego se encontr贸 con desestimaciones por parte del juez Carlos Manuel Buruniard, quien luego orden贸 detenciones y allanamientos a personas que no estaban presentes en el momento del hecho. Oscar denuncia el accionar del juez, que tambi茅n fue calificado de 鈥渆stupidez鈥 por parte de un inspector. Casaci贸n luego dej贸 en libertad a esos dos detenidos.

De la Autopsia Nro. 87/19 respecto del fallecido Camilo Caupolic谩n Escobar se desprende que la muerte fue producida por herida de proyectil de arma de fuego en t贸rax, hemorragia interna.

Oscar tambi茅n denuncia el mal trato por parte del juez quien se vali贸 de conjeturas involucrando a Camilo en el negocio de compra venta, de alg煤n modo, justificando el crimen. En el domicilio donde sucedi贸 el episodio, se secuestraron una vaina y un proyectil a la altura de la mesada de calibre 9mm. Se secuestraron celulares y documentaciones, incluidas la billetera de Camilo, que llevaba $2.765 pesos, mientras que la operaci贸n entre uno de los testigos implicados y el asesino de Camilo rondaba los 200.000 pesos, y dejar铆a al testigo una 鈥渃omisi贸n鈥 de 5000.

A pesar de esta informaci贸n relevante, los pocos medios que levantaron la noticia en aquel entonces la presentaron como un posible 芦crimen narco por error禄 o hasta un 芦ajuste de cuentas禄. Incluso se valieron de un supuesto y confuso incidente el 31 de diciembre anterior en Parque Avellaneda, mencionado sin consistencia por uno de los testigos, pero que no cuanta con ninguna denuncia en la comisaria pertinente, ni pudo ser corroborado pro otros testimonios.

Oscar tambi茅n denuncia que el juez desestim贸 pedidos formales y ajustados a derecho para considerar lo que registraron diversas c谩maras de seguridad en las inmediaciones del hecho, ya que en lugar y por disposici贸n de la fiscal铆a interviniente, se procedi贸 a realizar las tareas de rigor y observ贸 en los siguientes inmuebles la existencia de c谩maras instaladas en el frente de: Paysand煤 652; Neuqu茅n 1275; Neuqu茅n 1282; Arengreen 1425; y Arengreen 1463. Tampoco se realiz贸 un ADN pedido por Oscar, ya que los testimonios hablar de un enfrentamiento en el que hab铆a sangre y alg煤n otro elemento que permitir铆a detectar la identidad del asesino.

A casi dos a帽os, no se sabe nada del asesino. No se sabe qui茅n es. Si sigue en el pa铆s. Si continua con dicho accionar. Si es efectivamente es un polic铆a y sigue en funciones, o cualquiera que sea su actividad.

Lo que queda鈥

El asesinato de Camilo Caupolic谩n Escobar dej贸 a una ni帽a de, en ese entonces, 5 a帽os sin su padre. Actualmente es querellante de la causa a trav茅s de su madre. Dej贸 a Oscar Escobar, su padre, buscando justicia por su hijo.

鈥淒isculpame que no te responda por ac谩, me hace da帽o hablar del tema, prefiero que nos encontremos personalmente鈥, respondi贸 ante las preguntas hechas por wasap a este medio. En su perfil de wasap est谩 la foto de una ni帽a, es su nieta, la hija de Camilo. D铆as despu茅s en dicho encuentro, tambi茅n junto a Karina y Mario, quienes lo acompa帽an en el patrocinio, Oscar fue soltando respuestas y recuerdos. A veces su relato se acercaba al llanto al recordar a su hijo o comentar an茅cdotas sobre su nieta. 鈥渘o me quer铆a comunicar por tel茅fono porque me hace mucho da帽o hablar de esto estando solo, por eso prefiero que nos encontremos y estar acompa帽ado鈥, explic贸.

Cerca de terminar con el encuentro junto a Oscar, Karina y Mario que tuvo lugar en una helader铆a frente a una plaza de un barrio porte帽o, se escucha que en la mesa de al lado una mujer que estaba con su familia, incluidas ni帽as, no encuentra un barbijo que posiblemente se le haya extraviado. Oscar toma su mochila, del interior saca un paquete de nylon sellado con muchos barbijos sin usar, toma uno, se da vuelta y se lo entrega a la se帽ora: 鈥渢ome este, mire, son nuevos, est谩 sin usar鈥, la mujer agrade el gesto solidario.

Lo que queda, entre el dolor y la b煤squeda de justicia, en el letargo institucional y las sospechas sobre las fuerzas represivas, son preguntas. 驴C贸mo una persona con una chapa policial puede asesinar impunemente, escapar sin ser detenido y 鈥渄esaparecer鈥?

Queda tambi茅n otra pregunta ineludible. De ser legal el consumo recreativo de cannabis 驴Camilo estar铆a con vida? 驴Cu谩ntos otros casos como el de Camilo pudieron o podr铆an evitarse?