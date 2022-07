–

De parte de ANRed July 19, 2022 172 puntos de vista

En la madrugada del 30 de septiembre de 2018, Damián Cutrera regresaba de un encuentro familiar junto a su esposa y dos familiares. Llegando al peaje de la autopista Ilia, un auto se le interpone adelantándose en la cola. Luego de dos impactos en la parte delantera de su auto, Damián se bajó a preguntar qué pasaba. El otro auto era manejado por el cabo de Prefectura Naval Argentina Daniel de Jesús Acosta, quien desde adentro del auto le disparó con su arma en el tórax quitándole la vida. Tras numerosas irregularidades, siendo procesado pero en liberad, el pasado 7 de abril, Acosta fue condenado a 15 años de prisión pero sin detención inmediata. Tras una apelación, Acosta sigue en libertad mientras la familia y seres queridos de Damián esperan que casación ratifique la condena. «Se están por cumplir cuatro años y yo todavía no puedo decirle a mis hijos que al menos hubo justicia” expresó Mónica Rodríguez, la viuda de la víctima. Por Ramiro Giganti (ANRed).

El fin de semana de los días 29 y 30 de septiembre de 2018 parecía normal para Damián Cutrera. Había programado junto a Mónica, su esposa, una reunión junto a sus primos en el barrio de San Cristóbal. “Era sábado. Habíamos quedado en salir a la noche a juntarnos en pareja con mis primos y sus esposas, para ir a ver a un primo mío que vive en Capital y por lo general nunca veíamos, y hacer una reunió, digamos, familiar. Nosotros vivíamos en Garín, Partido de Escobar”, recuerda Mónica, en una conversación con ANRed. Damián trabajaba en una automotriz en el área de comercio exterior, había estudiado la carrera de despachante de aduana y también era electricista matriculado, oficio que a veces ejercía en su tiempo libre para ganar algún dinero extra, que según recuerda Mónica era para terminar de construir la casa propia y luego poder pensar en ahorrar para hacer algún viaje. “Él era muy trabajador, estaba lleno de sueños”.

Finalizada la reunión familiar, cerca de las 2 de la madrugada, Damián y Mónica subieron a su Renault Clío junto a otra pareja familiar. Partían a provincia para luego ir a buscar a sus hijos de 5 y 9 años respectivamente, que estaban en la casa de su abuela, la madre de Damián. En otro auto salieron dos parejas de primos que también habían participado de la reunión, pero en un momento tomó otro carril de la autopista para pasar por el telepeaje, porque tenía pase, allí tienen el primer encuentro con otro auto que se les adelanta en la cola próxima al peaje. “Tomamos la Autopista Ilia en nuestro vehículo que era un Clío, donde iba mi hermana y mi cuñada, y adelante íbamos mi esposo y yo, y en el otro auto iban mis dos primos con sus dos esposas que al llegar a la autopista se desviaron por otra autovía a otro peaje porque tenían telepase y nosotros hicimos la cola en otra autovía para pagar el peaje. Antes de llegar al peaje ese día recuerdo haber mirado el reloj porque quería saber a qué hora llegábamos a Garín para buscar a nuestros hijos y eran las 2 y 20 de la madrugada. Al llegar a una estructura de cemento antes de llegar al peaje, nos pasa un auto de manera inesperada y sin motivo por la mano derecha entre la columna y nosotros, no nos chocó por poco. Nos quedamos mirando y preguntándonos ¿Qué hace esta persona? No pudimos verlo porque tenía vidrios polarizados”, recuerda Mónica.

Pero el incidente no se reduce a esa maniobra, de las que tantas veces se ven en las violentas calles porteñas, que muchas veces terminan en bocinas luces y algún que otro insulto. El testimonio de Mónica recuerda que una vez adelante en la cola el auto retrocedió dos veces impactando la parte delantera del auto que manejaba Damián. “Después que nos pasa, ya acercándonos hacia la cabina hace marcha atrás, y sentimos un golpe en la parte delantera de nuestro auto, y segundos después volvemos a sentir otro golpe más que nos sacude. Ahí mi esposo apaga el coche y baja del auto caminando a pedir explicaciones y ver qué pasaba porque no podíamos ver nada. Una vez afuera, vemos que era un auto rojo, con vidrios polarizados, al estar atrás no veíamos nada”. El único registro que hay es de una cámara de seguridad en la cabina de peaje, en la distancia se puede ver que el auto rojo en un momento retrocede, y luego se acercan dos personas hacia la ventanilla del conductor y su acompañante, lo que coincide con el testimonio de Mónica. Lo peor sucedió después.

“Cuando llego a la parte delantera de nuestro auto sentimos un estruendo, a que reconozco como un balazo. Ahí veo que mi esposo empieza a caminar hacia atrás como reculando, mirando hacia provincia, con las manos en el pecho. Cuando nos acercamos nos dice “me dio”. De ahí solo recuerdo que salí corriendo cuando ya pasó nuestro coche y le grito a mi hermano que lo sostenga, que me ayude a agarrarlo, para que no se golpee la cabeza. Mi esposo ya no hablaba, le empezó a salir sangre del labio. Empezamos a pedir ayuda, auxilio, pero nadie se acercaba. En un momento si escucho que alguien dice de ponerlo de costado porque se estaba ahogando. Yo no podía hacer nada, solo pude abrir la campera para ver la herida, y le encuentro el tiro en el pecho. Solo recuerdo que le estaban haciendo maniobras de reanimación y recuerdo que una persona hizo una seña, que se murió. Se me murió en cuestión de segundos”, relata ya con la voz quebrada.

Pasado un tiempo llegaron las ambulancias, allí Mónica tuvo un lejano contacto visual con el asesino de su marido, ya detenido. “Después veo a un sujeto esposado a un costado a unos metros y ahí me di cuenta que era la persona que le había disparado. Y le pregunto “por qué le tiró por qué lo mató”, recuerdo que no dijo nada, nunca se acercó a decirnos nada, nunca ayudó, solo recuerdo que nos miró con una mirada fría, la misma que tuvo luego durante todo el juicio”.

La lucha por justicia

El asesino estaba identificado y detenido. Hubo testigos. Pero lo que parecía un procedimiento judicial sencillo no lo fue. A las 48hs de ser detenido, la jueza Patricia Guichandut liberó a Daniel de Jesús Acosta luego de que Prefectura abone una fianza de 80.000 pesos. “Durante un año no pudimos traer el cuerpo de mi esposo que permaneció en Capital por si era necesaria una nueva autopsia. Recién un año después el cuerpo llegó a Garín. Ese año empezamos la lucha por la justicia. Para pedir justicia por lo que había pasado con mi esposo. En ese momento lo que nos empezó a pasar es que a las 48hs lo liberaron después de pagar una fianza de 80.000 pesos fijada por la jueza. Esto sucedió una semana antes de que la jueza pueda escuchar las exposiciones de mi abogado, del fiscal… eso no sucedió. Lo que sucedió es que las 48hs esta persona ya estaba en libertad: sin prisión domiciliaria, sin nada. Y ahí empieza una serie de irregularidades hasta llegar juicio”, recuerda Mónica, quién también señala que no fue convocada a ninguna de las dos reconstrucciones del hecho: “siendo yo la esposa, que estuvo presente, no me llamaron, a mi hermano tampoco. Solo a mi cuñada, que estaba en el auto y que la tuvieron a distancia, solo para hablar de lo sucedido antes, cuando estaba en el coche. Cuando lo mataron a mi esposo tenía que haber 3 cámaras funcionando, solo había una, que es la de la cabina de peaje, donde se pagaba».

Las irregularidades continuaron, mientras la familia de Damián buscaba justicia. “Empezamos a pedir que la persona vaya presa, mientras se investigaba, nunca logramos eso. ¿Cómo puede ser que por la suma de 80.000 pesos pueda salir en libertad? Todo nos negaban. Después, cuando se recolectó el arma, con la vaina, en una supuesta cartuchera donde estaba el arma de Acosta, luego descubrimos que esa cartuchera, por arte de magia, desapareció y nadie se hacía cargo y nadie investigaba donde estaba eso. Supuestamente uno de los policías que se encargaba de eso el día anterior había declarado todo lo que recolectaba como prueba. Todo lo que fuimos pidiendo, como audiencias, no se nos daba. Todo para atrás, como favoreciendo a Acosta. Otro pedido que nos denegaron, es uqe además de pedir que la carátula sea “homicidio simple agravado por el uso de armas”, sea “homicidio doblemente agravado por pertenecer a una fuerza de seguridad” Poco tiempo antes de que empiece la pandemia, en diciembre de 2019, decidimos elevar a juicio viendo que no podemos avanzar porque la jueza nos imposibilitaba llegar a la verdad”, afirmó.

Ante las primeras irregularidades se convocaron también movilizaciones bajo el lema “con más fuerza que las fuerzas”, en clara referencia al rol de las fuerzas represivas. Mónica tiene en claro que se trata de un caso de gatillo fácil.

La fecha del juicio era para mayo del 2020, pero por la pandemia quedó en suspenso durante un tiempo. Recién en diciembre de 2021, se reactivó la causa, y se comunicó una nueva fecha de juicio: “por la pandemia durante un tiempo todo quedó en la nada, hasta que en diciembre del año pasado recibo la noticia de que el 5 de marzo de este año, si mal no recuerdo, teníamos nueva fecha de juicio, en el tribunal oral 25. Esas fueron sensaciones importantes para mí, por poder tener justicia por mi esposo”, repasa Mónica.

La incertidumbre después del veredicto

El pasado 7 de abril se dio a conocer el veredicto del juicio ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOC) 25, ubicado en el edificio judicial de la calle Paraguay 1536 de la Ciudad de Buenos Aires. Allí el tribunal presidido por la jueza Ana Dieta de Herrero e integrado por sus colegas Rodolfo Gustavo Goerner y Hugo Navarro informó la condena de 15 años de prisión a Daniel de Jesús Acosta.

Pese a que el doctor Ángel Ramallo, abogado que representa a la familia de Damián había pedido una pena de 37 años y medio de prisión por el delito de «homicidio simple doblemente agravado por el uso de arma y su condición de miembro de una fuerza de seguridad», la sentencia de 15 años podría ser un alivio tanto para Mónica, como para todo el entorno de Damián, pero hubo un detalle que todavía mantiene la incertidumbre: el veredicto no llevó a la detención inmediata del acusado, considerando que no había riesgo de fuga mientras se respetaba el derecho a la apelación de ambas partes con un plazo de 11 días hasta el pasado 18 de abril. En esos días, los abogados defensores de Acosta, Ricardo Izquierdo y Ramiro Zoloaga, quienes habían pedido la absolución del acusado. Su reemplazante apeló. “Al otro día de la sentencia me entero que sus dos abogados habían presentado su renuncia, y que el abogado que le dan es un abogado público. Hasta ese momento los dos abogados que tenía eran de la fuerza, pagados por prefectura. Hoy el nuevo abogado fue el que apeló y esta persona sigue libre, sin ningún tipo de prisión. Solo esas 48hs después de homicidio. Nunca hubo prisión, ni arresto domiciliarios, solo se le quitó el pasaporte. Lo que la cámara dice es que él puede estar libre mientras cumpla con los requisitos de presentarse a declarar”, lamenta Mónica.

Actualmente la sentencia descansa en la Sala 1 del Tribunal de Casación Penal, esperando que el juez a cargo, Mauro Divito, haga su trabajo y ratifique la sentencia. Pasaron más de tres meses, y el suplicio de esperar justicia como un pequeño consuelo después de lo padecido todavía no se termina.

En abril los medios de comunicación que siguieron el caso cerraron la causa, dejando esa sensación de “final feliz” tras conocerse el veredicto de los 15 años de prisión. Pero tres meses después, nada de eso sucedió en concreto: Acosta continúa en libertad. Solo tuvo que entregar el pasaporte y, según informó Prefectura, fue apartado de las funciones (a pesar de que sigue percibiendo ingresos). Hace poco solicitó un permiso para viajar a la Provincia de Salta (lindera con dos países limítrofes a los que se puede ingresar sin pasaporte), que le fue denegado por el accionar de la querella. A la incertidumbre por las demoras en el cumplimiento de la sentencia se suma el miedo a la fuga.

“Después de abril presentaron la apelación, y bueno, nuevamente esperando, como si nada hubiera pasado. Recuerdo que una vez en una entrevista que di en la tele me preguntaron que esperaba de la justicia y les dije que lo iba a decir el día que tuviera el juicio si creía o no en la justicia, yo no creía en la justicia. Y en ese momento cuando le dieron los 15 años fue algo movilizante, si bien hubiera querido muchos años más, sabemos que fue mucho para no saber cómo es la justicia… y poder mirar a los ojos a mis hijos que hubo justicia, que esta persona va a ir presa que le dieron 15 años, recuerdo que el mas grandecito, que está por cumplir 13 años me dijo “mamá estoy feliz” . Y hoy si tengo que decirle esto no sé cómo mirarlo a los ojos. Porque termina siendo como que no peleamos por nada: hicimos marchas, marchas para recordarlo, para pedir justicia, entrevistas que tenés que dar sin estar bien y juntás fuerza y lo haces, esperar el juicio, y todo para nada. Porque parece que hoy en nuestro país, ir a un tribunal a esperar un juicio 4 años, hoy no vale nada. Yo quisiera que después de ir a un tribunal, que es un derecho de todos, el de ir a una apelación tanto de este sujeto como de nosotros yo preferiría que no sea así, que después de esperar 4 años no sea para nada. Estar esperando nuevamente que Casación decida si se hace sentencia firme o no, si le sacan años, si le ponen. Si puede volver a empezar el juicio, y o que es peor que pueda volver a decir que esto fue defensa propia, que es lo que él quiso hacerle creer a la gente y que puedan dejarlo libre. Entonces, es algo muy angustiante, indignante una mezcla de emociones, hasta ahora nunca felices. Eso es lo que te puedo decir, que seguimos pidiendo justicia, o más bien empezando nuevamente a pedir justicia”, se lamentó.

Mónica sigue recordando a Damián como una gran persona, muy querida. «Él tenía muchos amigos, una lista interminable. Yo lo cargaba diciendo que tenía un millón de amigos, como Roberto Carlos. Era una persona muy querible. Nosotros recién empezábamos nuestro camino con un momento de sueños y de cosas que teníamos por hacer, y que ahora no las vamos a poder hacer nunca. Él era una persona llena de sueños, muy positivo.»