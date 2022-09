–

Ma帽ana, 30 de septiembre, se van a cumplir 4 a帽os del asesinado de Dami谩n Cutrera tras recibir un disparo en el t贸rax por parte del prefecto Daniel de Jes煤s Acosta. Si bien en abril se dict贸 la sentencia de 15 a帽os de prisi贸n para el homicida, Acosta contin煤a en libertad hasta que casaci贸n ratifique el fallo. Mientras tanto el asesino sigue en libertad, sin siquiera tener arresto domiciliario. Incluso puede manejar, lo que supone un peligro para la poblaci贸n ya que el asesinato se produjo luego de que Acosta haya chocado dos veces el auto de Cutrera sin motivo tras adelantarse en la cola del peaje. La familia de Dami谩n se va a movilizar ma帽ana para exigir que casaci贸n ratifique la causa y comience a cumplirse la sentencia al asesino. Por Ramiro Giganti (ANRed).

En la madrugada del 30 de septiembre de 2018, Dami谩n Cutrera regresaba de un encuentro familiar junto a su esposa y dos familiares. Llegando al peaje de la autopista Ilia, un auto se le interpone adelant谩ndose en la cola. Luego de dos impactos en la parte delantera de su auto, Dami谩n se baj贸 a preguntar qu茅 pasaba. El otro auto era manejado por el cabo de Prefectura Naval Argentina Daniel de Jes煤s Acosta, quien desde adentro del auto le dispar贸 con su arma en el t贸rax quit谩ndole la vida. El asesino estaba identificado y detenido. Hubo testigos. Pero lo que parec铆a un procedimiento judicial sencillo no lo fue. A las 48hs de ser detenido, la jueza Patricia Guichandut liber贸 a Daniel de Jes煤s Acosta luego de que Prefectura abone una fianza de 80.000 pesos.

Las irregularidades continuaron, mientras la familia de Dami谩n buscaba justicia. 鈥淓mpezamos a pedir que la persona vaya presa, mientras se investigaba, nunca logramos eso. 驴C贸mo puede ser que por la suma de 80.000 pesos pueda salir en libertad? Todo nos negaban. Despu茅s, cuando se recolect贸 el arma, con la vaina, en una supuesta cartuchera donde estaba el arma de Acosta, luego descubrimos que esa cartuchera, por arte de magia, desapareci贸 y nadie se hac铆a cargo y nadie investigaba donde estaba eso. Supuestamente uno de los polic铆as que se encargaba de eso el d铆a anterior hab铆a declarado todo lo que recolectaba como prueba. Todo lo que fuimos pidiendo, como audiencias, no se nos daba. Todo para atr谩s, como favoreciendo a Acosta鈥, hab铆a comentado M贸nica Rodr铆guez, viuda de Dami谩n en entrevista con ANRed en julio, hace algo m谩s de dos meses.

El pasado 7 de abril, tras otras irregularidades, se dio a conocer el veredicto del juicio ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOC) 25, ubicado en el edificio judicial de la calle Paraguay 1536 de la Ciudad de Buenos Aires. All铆 el tribunal presidido por la jueza Ana Dieta de Herrero e integrado por sus colegas Rodolfo Gustavo Goerner y Hugo Navarro inform贸 la condena de 15 a帽os de prisi贸n a Daniel de Jes煤s Acosta. En aquel entonces los medios que hab铆an hecho cobertura de la causa dieron la noticia con el testimonio conforme de la familia Cultrera como 芦cerrando la causa禄, pero eso no ocurri贸. Tras cambiar la defensa y apelar Acosta sigue en libertad.

芦El viernes, que es el cuarto aniversario de la muerte de mi esposo, convocamos para ir a pedir a casaci贸n que por favor de una sentencia firme ya. Que se ponga a trabajar. Nosotros, aparte de las autoridades pertinentes hasta el momento, que es el Tribunal TOC 25 que es el que nos toc贸 para el juicio no tenemos nada. Lo que s铆 sabemos es que nos toc贸 la Sala 1禄, coment贸 ayer M贸nica Rodr铆guez al volver a ser consultada por este medio si es que hab铆a novedades con la causa. 芦Lo que se va a reclamar es eso: que despu茅s de 6 meses por favor den una sentencia firme. Vamos a pedir lo que nos pertenece como sociedad y como ciudadanos. Hay muchos casos en los que se toma tanto tiempo hasta la sentencia firme que los asesinos se dan a la fuga. Esta persona pidi贸 permiso para ir a Salta hace unos meses y el permiso se le neg贸, pero el tiene el documento y tranquilamente podr铆a fugarse a un pa铆s lim铆trofe. Solo le sacaron el pasaporte. El hace lo que quiere, hasta puede irse de vacaciones, los que no podemos hacer lo que queremos somos los familiares de la v铆ctima que seguimos sufriendo porque no se hace justicia por mi esposo. Mis hijos siguen sufriendo esperando que el asesino de su pap谩 vaya preso禄, Concluy贸 M贸nica.

La familia de Dami谩n convoca este viernes 30/9 a partir de las 8 de la ma帽ana a acercarse a Talcahuano 672, CABA en los tribunales, al cumplirse 4 a帽os de su asesinato. La actividad cuenta con el apoyo de familiares de victimas de Gatillo F谩cil.