–

De parte de Nodo50 March 8, 2023 371 puntos de vista

Marielle Franco

Por Fernando de la Cuadra*. LQSomos.

El pr贸ximo 14 de marzo se cumplen 5 a帽os de uno de los cr铆menes pol铆ticos m谩s brutales desde la redemocratizaci贸n del pa铆s. Ese d铆a fueron cobardemente asesinados la concejala socialista Marielle Franco y su chofer Anderson Gomes en una emboscada perpetrada por dos miembros de la Polic铆a Militar del Estado de Rio de Janeiro, que operaban como sicarios de una organizaci贸n criminal de milicianos con sede en Rio das Pedras conocida como 鈥淓scritorio del crimen鈥. Los dos matadores, Ronnie Lessa y 脡lcio Vieira de Queiroz, siguen presos a la espera del juicio que ser谩 realizado con la participaci贸n de un jurado popular.

En parte, ello se debe a un conjunto de obst谩culos que se han interpuesto durante toda la gesti贸n del ex capit谩n (2019-2022) para que los investigadores puedan efectuar su tarea de la manera m谩s acuciosa y detallada posible, con el objetivo de conocer los motivos de los mandantes y la cadena de responsables que existen hasta que se consum贸 la ejecuci贸n del crimen. En estos cinco a帽os, las pesquisas avanzaron a un ritmo extraordinariamente lento y aparte de los dos acusados por haber realizado el asesinato, no existen m谩s personas procesadas. Sin embargo, hoy se sabe positivamente que quienes realizaron este 鈥渟ervicio鈥 estaban obedeciendo 贸rdenes de miembros de una estructura superior que decidi贸 eliminar a la concejala.

El actual Ministro de Justicia, Flavio Dino, declar贸 recientemente que 鈥渆xisten muchos indicios de que los ejecutores no actuaron solos. Por eso, es muy importante retomar y concluir las investigaciones para que haya Justicia plena y tambi茅n para que todos entiendan que las discrepancias pol铆ticas se resuelven en el voto y no a balas, como algunos infelizmente cre铆an y todav铆a creen鈥.

El crimen de Marielle Franco representa un caso emblem谩tico de asesinato pol铆tico. Su muerte impact贸 no s贸lo a sus electores de Rio Janeiro, como a todo el pa铆s y hasta una buena parte del planeta que tuvo conocimiento de esta barbaridad cometida contra una mujer negra, feminista, luchadora incansable por los derechos humanos de las poblaciones m谩s pobres y vulnerables que habitan en las 谩reas perif茅ricas de esa ciudad. Desde que fue electa en 2016, Marielle Franco tuvo una actuaci贸n destacada en la defensa de la poblaci贸n pobre, negra y LGBTQIA+ que vive en las comunidades y barrios de la Baixada Fluminense.

Ella era una figura en ascensi贸n en el mundo de la pol铆tica, muy carism谩tica y querida en los territorios donde actuaba. Por lo mismo, se proyectaba con mucha fuerza como una gran l铆der estatal, que la podr铆a haber llevado a disputar con propiedad un cargo como senadora o inclusive como gobernadora de Rio. No solamente realizaba una labor extraordinaria entre sus electores, sino que tambi茅n se fue transformando en una referencia nacional entre todos aquellos que eran y siguen siendo objeto de discriminaci贸n y violencia desmedida por parte de las fuerzas policiales y las milicias.

Los casos de asesinatos sumarios o de masacres perpetradas por parte de las diversas polic铆as (Federal, Civil, Lula convoc贸 a la hermana de Marielle Franco para un cargo en el 谩rea de la Militar, Rodoviaria) se acumulan por decenas a trav茅s de los a帽os. El 6 de mayo de 2021, una tropa de la polic铆a civil de R铆o de Janeiro entr贸 en la comunidad de Jacarezinho y mat贸, sin derecho a juicio ni amparo, a 27 personas, todos hombres j贸venes, negros y pobres. La mayor铆a de estas personas fue ejecutada sumariamente, con disparos en la nuca despu茅s de haberse rendido.

Algunos casos tienen mayor cobertura period铆stica, como fue el desaparecimiento en julio del 2013 de Amarildode Souza desde el interior de una Unidad de la Polic铆a Pacificadora (UPP) en la favela de la Rocinha (2) o el m谩s reciente asesinato de un conductor de motocicleta en Sergipe, Genivaldo Jes煤s dos Santos, quien fue asfixiado por gas lacrim贸geno liberado dentro del porta equipaje del furg贸n de la Polic铆a Rodoviaria Federal (PRF), cuando ya se encontraba esposado dentro del veh铆culo. El asesinato de Genivaldo impact贸 a todos por la crueldad infringida contra un prisionero totalmente reducido, sin medios de protecci贸n y por el cinismo de los policiales que negaron hasta 煤ltimo momento el uso de gas para asfixiarlo, lo cual fue desmentido posteriormente por las c谩maras que filmaron toda la acci贸n criminal de esos miembros de la PRF.

Si Marielle estuviera viva, ciertamente estar铆a en la l铆nea de frente denunciando estos cr铆menes b谩rbaros y los intentos del poder p煤blico de ocultar muchos de esos asesinatos. En su disertaci贸n del Magister en Administraci贸n P煤blica (3), Marielle ya mostraba con mucho rigor te贸rico y abundante informaci贸n, la pol铆tica de exterminio practicada por el Estado brasile帽o en contra de comunidades vulnerables, antes y despu茅s de la instalaci贸n de las UPPs en 38 favelas del estado de Rio. En una parte de sus conclusiones Marielle advert铆a que 鈥渆n el campo de la seguridad p煤blica, se presenta la necesidad de alterar el modelo sustentado en la polic铆a por uno sustentado en otra pr谩ctica, con relaci贸n al espacio p煤blico, con una nueva visi贸n de la ciudad basada en los derechos y en las personas鈥.

Ciertamente, esta visi贸n y las acciones desplegadas por Marielle en el mundo popular, incomodaron a muchos policiales, milicianos, traficantes y agentes del Estado c贸mplices de la criminalidad en dichos espacios, incluida la familia Bolsonaro que hasta ahora mantiene estrechos v铆nculos con facciones de milicianos que controlan gran parte del territorio de Rio de Janeiro.Es emblem谩tico en este sentido, que uno de los seguidores m谩s incondicionales de Jair Bolsonaro, el ex diputado Daniel Silveira (4), utiliz贸 una foto bestial en su campa帽a. En dicha imagen -que se hizo viral posteriormente- se puede ver a Daniel Silveira junto a otro candidato a diputado (Rodrigo Amorim) destruyendo una placa en homenaje a Marielle Franco ante cientos de personas que lo vitoreaban.

Lo anterior no hace m谩s que confirmar el odio que genera entre la ultraderecha, las polic铆as, los narcotraficantes y las milicias, el papel desempe帽ado por Marielle y otros activistas como ella en el resguardo de las comunidades pobres de Rio de Janeiro. Estos delincuentes consiguieron capitalizar el miedo de muchos electores de zonas ocupadas por el narco o las milicias para elegirse diputados o senadores en las elecciones de octubre de 2018, empujados tambi茅n por la onda creciente del bolsonarismo. En ese sentido, el crimen de Marielle Franco fue uno de los elementos que hac铆a presagiar la emergencia de una extrema derecha radical asociada con las actividades ilegales en el pa铆s.

Existe un proverbio que nos recuerda que 鈥渓a justicia tarda, pero llega鈥 y, en este caso, ello no ha sucedido hasta ahora. Despu茅s de cinco a帽os en la impunidad, los mandantes de este crimen cobarde se mantienen en el anonimato. Quiz谩s estemos cada vez m谩s cerca de conocer la verdad sobre dicho atentado, a la luz de todos los elementos probatorios que se han ido acumulando a lo largo de este periodo de investigaciones y porque actualmente existe una mayor voluntad por parte del Ejecutivo para aclarar las diversas aristas del asesinato, descubrir a sus mandantes y a sus financiadores. De ello va a depender la credibilidad que pueda recuperar (aunque sea un poco) el cuestionado sistema policial y judicial brasile帽o.

Notas:

1.-Despu茅s del asesinato, uno de los ejecutores, 脡lcio Queiroz, fue al Condominio Vivendas da Barra, lugar donde habitaba Jair Bolsonaro y le pidi贸 al portero hablar con el habitante de la casa 58 de ese condominio. El entonces diputado Bolsonaro se encontraba en ese momento en Brasilia y la reuni贸n no se llev贸 a cabo. Luego, el portero 鈥搎ue es originario de Rio das Pedras鈥 desapareci贸 y hasta ahora no se conoce su paradero o si a煤n est谩 vivo.

2.- Hasta ahora el cuerpo de Amarildo se encuentra desaparecido y la informaci贸n que se tiene en la actualidad es que 茅l fue carbonizado y sus cenizas esparcidas en un sector de la floresta pr贸xima a la favela Rocinha.

3.- La disertaci贸n de Marielle Franco -que posteriormente fue publicada-, se titula 鈥淯PP: la reducci贸n de la favela a tres letras: un an谩lisis de la pol铆tica de seguridad p煤blica del Estado de Rio de Janeiro鈥. S茫o Paulo: n-1 ediciones, 2018. 160 p.

4.- Actualmente, 茅l se encuentra preso por orden del Supremo Tribunal Federal por desobedecer diversas medidas cautelares, entre las cuales el uso obligatorio de una tobillera electr贸nica, que Silveira retir贸 sin consultar previamente a la Justicia. Anteriormente Silveira hab铆a sido condenado a ocho a帽os de prisi贸n por realizar agresiones verbales y proferir graves amenazas contra los integrantes del Supremo Tribunal Federal. No obstante, esta condena obtuvo el indulto del entonces presidente Jair Bolsonaro.

* Doctor en Ciencias Sociales. Editor del Blog Socialismo y Democracia

Brasil 鈥 LoQueSomos

S铆guenos en redes sociales鈥 Mastodon: @LQSomos@nobigtech.es Diaspora*: lqsomos@wk3.org Telegram: LoQueSomosWeb Twitter: @LQSomos Facebook: LoQueSomos Instagram: LoQueSomos