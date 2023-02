El 1 de febrero fue tambi茅n el d铆a del funeral de Tyre Nichols, un padre afroestadounidense de 29 a帽os que muri贸 el 10 de enero, tres d铆as despu茅s de haber sido brutalmente golpeado por cinco agentes de la polic铆a de la ciudad de Memphis. Mientras Nichols recib铆a sepultura, se desataba una tormenta en relaci贸n a la forma en que se ense帽a la historia de la comunidad negra en las escuelas de Estados Unidos, despu茅s de que al menos un estado del pa铆s rechazara el temario de un nuevo curso de colocaci贸n avanzada sobre historia afroestadounidense para estudiantes de secundaria.

Tyre Nichols retornaba a su casa en autom贸vil la noche del s谩bado 7 de enero cuando agentes de la polic铆a de Memphis lo detuvieron, seg煤n afirmaron, por conducir de manera imprudente. D铆as m谩s tarde, la misma jefa de polic铆a de Memphis admiti贸 que no hab铆a ninguna evidencia de que Tyre estuviera infringiendo alguna norma de tr谩nsito que justificara la detenci贸n.

鈥溌alga del p*** auto!鈥, grit贸 un agente, a lo que Tyre respondi贸: 鈥淣o he hecho nada鈥. Los polic铆as sacaron a Tyre del autom贸vil y lo inmovilizaron violentamente contra el suelo. El joven parec铆a asustado, pero mantuvo la calma. Cuando un agente le dispar贸 con una pistola el茅ctrica, Tyre logr贸 escapar y huy贸 corriendo hacia su casa. Los polic铆as lo alcanzaron en una tranquila calle residencial a pocos metros de su domicilio, donde m谩s agentes reanudaron el brutal ataque contra el joven.

Las c谩maras corporales de la polic铆a y una c谩mara de seguridad montada en un poste registraron la terrible paliza. Las 煤ltimas palabras de Tyre mientras lo golpeaban hasta dejarlo inconsciente fueron para llamar a su madre en busca de auxilio. Menos de diez minutos despu茅s del control de tr谩nsito inicial, Tyre, esposado y ensangrentado, fue apoyado contra un veh铆culo policial. Cuando el joven se derrumb贸, lo levantaron nuevamente, pero ni los agentes ni los param茅dicos le prestaron asistencia. Pasaron veinte minutos antes de que llegara una ambulancia. Tyre Nichols muri贸 en el hospital tres d铆as despu茅s.

Los cinco agentes de polic铆a, todos ellos negros, fueron despedidos y acusados de asesinato en segundo grado. Otros dos agentes de polic铆a fueron apartados de sus cargos en relaci贸n con el incidente. En una parte del video que se hizo p煤blico, se escucha que uno de estos dos agentes suspendidos, un hombre blanco, dice: 鈥淓spero que le rompan el trasero鈥, refiri茅ndose a Tyre. Dos param茅dicos del Departamento de Bomberos de Memphis, as铆 como la teniente a cargo, fueron tambi茅n despedidos por no asistir adecuadamente a Tyre.

RowVaughn Wells, la madre de Tyre, dijo a Democracy Now!: 鈥淭yre ten铆a un alma hermosa y todos quedaban conmovidos con 茅l. Sonre铆a todo el tiempo. Le encantaba la comida de su madre. Amaba a su hijo. Por eso vino a Memphis: quer铆a estar con su mam谩 y construir una vida mejor para 茅l y su hijo. Pero Memphis me arrebat贸 a mi hijo鈥.

En el funeral, el reverendo Al Sharpton pronunci贸 el discurso principal en honor a Nichols, y el abogado de la familia, Ben Crump, habl贸 desde el p煤lpito. Ambos elogiaron a los activistas locales en defensa de la justicia racial y de la rendici贸n de cuentas policial por lograr que la opini贸n publica centrara su atenci贸n en el asesinato de Tyre. Entre los activistas reconocidos durante la ceremonia se encontraba la organizadora comunitaria Amber Sherman, miembro de la delegaci贸n en Memphis de Black Lives Matter.

En conversaci贸n con Democracy Now!, Sherman expres贸: 鈥淪e necesit贸 mucha organizaci贸n de base para presionar a las personas que est谩n a cargo. Si no hubi茅ramos realizado la protesta; si no nos hubi茅ramos presentado en la sede del Gobierno Municipal el D铆a de Martin Luther King; si no nos hubi茅ramos presentado una y otra vez en la oficina del fiscal de distrito y organizado una sentada en protesta; si no hubi茅ramos seguido presionando a las personas a cargo; es seguro que no habr铆amos obtenido las im谩genes de video鈥.

Los cambios no se producen sin la organizaci贸n de base y el activismo, como lo ilustra tan dolorosamente la historia de Memphis. Martin Luther King estuvo en Memphis en 1968 para apoyar a los trabajadores de saneamiento de la ciudad que estaban en huelga en reclamo de condiciones de trabajo m谩s seguras, despu茅s de que dos trabajadores murieran aplastados por un cami贸n de basura con problemas de funcionamiento. El 3 de abril de 1968, en la iglesia Mason Temple, King pronunci贸 el famoso discurso denominado 鈥淓n la cima de la monta帽a鈥. A la tarde del d铆a siguiente, King fue asesinado mientras se encontraba en el balc贸n del Motel Lorraine de Memphis.

Si bien el asesinato de Martin Luther King es un momento hist贸rico bien conocido, este se inscribe en una continua historia de racismo sist茅mico, supremacismo blanco y violencia contra la comunidad afroestadounidense. La muerte de Tyre a manos de la polic铆a ocupa ahora un sitio permanente en esa tr谩gica cronolog铆a, junto con las muertes de Michael Brown, George Floyd, Breonna Taylor y muchos m谩s. Tyre Nichols y Breonna Taylor nacieron el mismo d铆a, el 5 de junio de 1993. Ninguno de los dos llegar谩 a cumplir 30 a帽os.

Estas son las razones por las cuales es tan importante implementar programas escolares que ense帽en la historia de los afroestadounidenses de una manera integral y honesta. El gobernador del estado de Florida, el republicano Ron DeSantis, ha defendido el blanqueamiento de la historia de la comunidad negra y ha exigido la eliminaci贸n de los planes de estudio de temas como el movimiento Black Lives Matter, la brutalidad policial y las reparaciones por la esclavitud. Recientemente, De Santis lider贸 con 茅xito el intento por excluir ciertos temas y escritores de un curso de colocaci贸n avanzada sobre historia afroestadounidense en las escuelas secundarias de Florida, el conocido como 鈥渆l estado del sol鈥, aunque esa luz no llegue a iluminar estos temas.

Que haya justicia para Tyre Nichols y otras v铆ctimas negras de la brutalidad policial depende en 煤ltima instancia de la movilizaci贸n organizada de una ciudadan铆a informada. La historia de la comunidad negra no debe ense帽arse solo durante un mes, sino todos los d铆as del a帽o. La juventud 鈥攜 tambi茅n los adultos鈥 deben aprender toda la verdad y nada m谩s que la verdad.

漏 2023 Amy Goodman

Traducci贸n al espa帽ol de la columna original en ingl茅s. Edici贸n: Democracy Now! en espa帽ol, spanish@democracynow.org

Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en m谩s de 800 emisoras de radio y televisi贸n en ingl茅s y en m谩s de 450 en espa帽ol. Es co-autora del libro 鈥淟os que luchan contra el sistema: H茅roes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos鈥, editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.

Fuente: https://www.democracynow.org/es/2023/2/3/el_asesinato_policial_de_tyre_nichols