No hace falta comulgar con las ideas de Antonio Negri ni simpatizar con ellas para denunciar en su detenci贸n y en la mayor parte de las que la han acompa帽ado un esc谩ndalo judicial, pero tambi茅n, y lo que es a煤n m谩s importante, una nueva y muy grave manifestaci贸n de la corrosi贸n continua de los derechos fundamentales en los pa铆ses occidentales.

La detenci贸n de Negri se ha 鈥渇undamentado鈥 煤nica y exclusivamente en sus escritos. Se trata de unos escritos muy conocidos, que llevan mucho tiempo publicados; si realmente constitu铆an una incitaci贸n al asesinato, 驴qu茅 ha estado haciendo entonces durante todo este tiempo la magistratura italiana? 驴No ha quedado lo suficientemente claro que no ha reparado en estos escritos m谩s que en el momento en que, en su desconcierto y descomposici贸n, ha necesitado a cualquier precio un 鈥渃ulpable鈥? Y, en cuanto a la fabricaci贸n de 鈥渟ospechosos鈥 y 鈥渃ulpables鈥 por parte de las autoridades, 驴no est谩 ya la gente en Italia curada de espanto? 驴Se ha olvidado el asunto Valpreda?[1]

Negri, mucho tiempo antes de su detenci贸n, se ha expresado inequ铆vocamente sobre los actos terroristas, de palabra y por escrito; ha desaprobado espec铆ficamente la actividad de las Brigadas Rojas, el secuestro de Moro, la violencia individual. Pero se pretende 鈥渇undamentar鈥 su detenci贸n en sus escritos te贸ricos.

Si un autor est谩 convencido de que un cambio de la forma de la sociedad es necesario y deseable; si extrae, a partir de la experiencia hist贸rica y del an谩lisis de la situaci贸n, la conclusi贸n de que tal cambio no podr谩 hacerse m谩s que por una revoluci贸n, una acci贸n de la mayor铆a que rompa el marco institucional establecido (el cual, por lo general, es a su vez resultado de una tal revoluci贸n, de la que extrae su propia 鈥渓egitimidad鈥); si constata 鈥搊tra obviedad hist贸rica鈥 que una acci贸n de ese tipo se topar谩 probablemente con la oposici贸n violenta de los defensores del desorden establecido, en tal caso, 驴podemos decir que ese autor es penalmente responsable de actos de terrorismo individual 鈥搎ue, por lo dem谩s, ha condenado de forma expl铆cita鈥? De ser as铆, habr铆a habido que perseguirlo inmediatamente, confiscar sus libros, inculpar a los editores que los publicaron y a las librer铆as que los pusieron a la venta. Adem谩s, el Estado cristiano-comunista deber铆a perseguir, ya que no a Marx, Engels, Lenin, Trotski, Rosa Luxemburg, Gramsci, etc., a sus editores actuales. Por todos los robos cometidos en Italia, que se inculpe a los editores de Proudhon: 鈥渓a propiedad es un robo鈥. Y que no se olvide prohibir El pr铆ncipe de Maquiavelo: una incitaci贸n al asesinato en cada cap铆tulo.

Una de dos: o bien los intelectuales y los ciudadanos, tanto en Italia como en Francia y en todas partes, defienden encarnizadamente la libertad de pensamiento, de investigaci贸n y de expresi贸n te贸rica y pol铆tica, o bien dejar谩n al poder la posibilidad de definir de forma cada vez m谩s estrecha aquello que tienen derecho a pensar y a expresar, hasta que muy pronto no puedan siquiera pensar ya otra cosa que aquello que el poder querr铆a que pensaran.

11 de junio de 1979

CARTA A TONI NEGRI*

26 de enero de 1982

Querido Toni Negri:

Recib铆 tu carta del 18 de enero. Me alegr茅 de tener noticias tuyas, y de nuevo me indign茅 y enfurec铆 al saber que nada parece poder interrumpir tu detenci贸n sin proceso y sin perspectiva de proceso, con acusaciones inveros铆miles y, de hecho, rid铆culas.

Las explicaciones que das de esta farsa pol铆tico-judicial me parecen del todo convincentes. Evidentemente, como conozco un poco tus escritos, nunca he cre铆do en tu participaci贸n, ni de lejos ni de cerca, en acciones absurdas y criminales como las de las B.R. [Brigadas Rojas].

Me encantar铆a hacer cuanto estuviera en mi mano para poner fin a este esc谩ndalo (aunque, personalmente, apenas disponga de medios). He contactado con Christian Bourgois y Yann Moulier1, quienes, como sabes, ya se est谩n moviendo bastante aqu铆. Con mucho gusto me encontrar铆a con tus amigos parisinos 鈥搉o tienen m谩s que hacerme una llamada鈥.

Creo entender que tienes la posibilidad de leer 鈥揳unque, lo entiendo muy bien, no haya siempre humor para ello. Dime si hay libros que podr铆a enviarte. Asimismo, supongo que no sabr谩s del 煤ltimo que he publicado hace algunos meses, Devant la guerre. 驴Te interesar铆a?

En cuanto a las indicaciones de trabajo que me pides[2], creo que nos vienen dictadas, a todos, por el formidable colapso te贸rico e intelectual que nos rodea, y por la demostraci贸n cotidiana de la inadecuaci贸n de todas las categor铆as del pensamiento heredado a la realidad contempor谩nea.

Saludos muy cordiales.

[1] El anarquista italiano Pietro Valpreda, detenido al d铆a siguiente del atentado de la Piazza Fontana en Mil谩n (12 de diciembre de 1969), que marc贸 el comienzo de los 鈥渁帽os de plomo鈥, estuvo durante tres a帽os en prisi贸n preventiva (16 a帽os m谩s tarde ser铆a finalmente declarado inocente por 鈥渇alta de pruebas鈥).

** A partir de la copia dactilografiada de los Archivos Castoriadis. En aquel momento Toni Negri se encontraba en la prisi贸n de Rebibbia, en Roma.

1 Yann Moulier Boutang, desde el 2000 miembro fundador de la revista Multitudes.

[2] En su carta del 18-1-1982, donde se presentaba como un suo lettore di sempre, Negri preguntaba a Castoriadis si este quer铆a darle qualche indicazione di lavoro.

Traductor: 脕lvaro Garc铆a-Ormaechea Fuente: Quelle D茅mocratie. Tome 2. Cornelius Castoriadis (脡ditions du Sandre)

