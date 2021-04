–

De parte de Grupo Anarquista Apoyo Mutuo April 29, 2021 68 puntos de vista

Un atajo es un camino que, en teor铆a, te lleva de un punto A a un punto B de forma m谩s r谩pida, segura y eficaz que el camino normal conocido. En teor铆a, claro. La practica nos dice que la mayor parte de las veces que cogemos un atajo acabaremos perdidos, en zonas menos que recomendables, puede que magullados y llegaremos tarde a nuestro destino. Por supuesto, no es intenci贸n ahora hablar de esas veces que descubres los rincones m谩s rec贸nditos y s贸rdidos de la ciudad involuntariamente. Los atajos que nos interesan son los atajos pol铆ticos y, entend谩monos, aquellos que hablamos de emancipaci贸n de la gente, las libertades colectivas y la colectivizaci贸n de la sociedad, hablamos constantemente de POL脥TICA, con may煤sculas. Lo que ves en el telediario o en tu tertulia favorita es cualquier cosa menos pol铆tica, incluyendo la famosa fiesta a la que de vez en cuando nos convocan para que un ajeno solucione nuestros problemas.

驴Por qu茅 nos sigue tentando, pues, el tomar atajos? Porque es f谩cil, nos ahorra curro y siempre habr谩 quien te asegure que por aqu铆 se llega antes a tu objetivo. Incluso dentro de tus mismos par谩metros ideol贸gicos. Y oye, que al final, por muy antisistema que nos creamos, vivimos dentro de la sociedad y vemos lo que ocurre a nuestro alrededor. Y duele. Y da miedo.

El atajo es tentador, para llegar pronto a la cita o para conseguir alg煤n objetivo pol铆tico, incluso leg铆timo. Pero rara vez se sale bien de ese camino.

Caperucita Rojinegra cogi贸 en su d铆a un atajo y casi no llega a casa de la abuelita. Caperucita rojinegra cogi贸 su atajo para ganar una guerra contra el fascismo y, luego, hacer su Revoluci贸n Social. Como se sabe, ni gan贸 la guerra ni, por supuesto, sac贸 su Revoluci贸n Social adelante. Y qued贸 bastante escaldada de aquello y de los 40 a帽os siguientes (Caperucita Rojinegra a d铆a de hoy todav铆a arrastra secuelas psicol贸gicas de todo aquello; alg煤n d铆a habr谩 que hablar de a ver que hacemos con nuestras Caperucitas Rojinegras, no se si me explico).

Los atajos, en la vida y la pol铆tica, se toman por prisas, extrema necesidad o falta de convicciones en los postulados defendidos. Eso lo deber铆amos tener aprendido de experiencias anteriores, pero supongo que hay lecciones que s贸lo se aprenden en carne propia.

Llevo mucho tiempo acord谩ndome del discursito de Sebastien Faure (nota, este franc茅s era un pedagogo libertario que mont贸 una escuela libre que llamo La Ruche, la colmena) acerca de los medios y los fines, b谩sicamente que si los principios est谩n equivocados hay que cambiarlos y combatirlos igual que antes se defend铆a, pero si no lo est谩n abandonarlos es un error o, peor, nos falta de convencimiento para defenderlos y seguirlos con la energ铆a necesaria. La cita es totalmente ap贸crifa, quien quiera que busque las palabras exactas del colega, que algo aprender谩 mientras tanto (cosa que nunca est谩 de m谩s, aprender).

Vivimos tiempos convulsos, donde parece que el mundo se nos hunde. El estado 鈥渄emocr谩tico鈥 apunta cada vez m谩s a versiones autoritarias, de disciplinarnos y con menos espacio para expresarnos, especialmente para quienes pertenecen a colectivos se帽alables y, por tanto, marginables (b谩sicamente, cualquiera que no sea hombre, blanco, heterosexual y econ贸micamente solvente, ir贸nicamente la mayor parte de la poblaci贸n, pero convenientemente compartimentada). Ahora m谩s que nunca, cuando parece que 鈥渘o hay nada que hacer鈥, o quieren que lo creamos, debemos defenderlos con m谩s ah铆nco que nunca. Y no podemos, no debemos, separar los medios de los fines, porque nosotros, aquellos que afirman llevar 鈥渦n mundo nuevo en nuestros corazones鈥 (ojo, la cita esta est谩 m谩s que sobada) sabemos que, en realidad los medios definen los fines a alcanzar.

No hay atajos que tomar, el camino de la anarqu铆a exige m茅todos an谩rquicos. Otra cosa nos desv铆a del objetivo.

