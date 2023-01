–

Hace un año con el asalto a la prisión de Hesekê, ISIS quería restablecer su califato en Siria. Las investigaciones apuntan a la participación directa de Turquía y la amenaza sigue alta.

Newroz Ehmed, miembro del Comando General de las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF), habló con ANF sobre el intento de liberación de mercenarios de la prisión de Sina en Hesekê del pasado 20 de enero de 2022. Muchos detalles han salido a la luz durante la investigación de los hechos.

Hace un año, tuvo lugar el intento de asalto a la prisión de Sina. ¿Qué puede decir sobre los resultados de la investigación?

Ha pasado un año desde el ataque. Ha habido muchos arrestos y se han llevado a cabo investigaciones de múltiples niveles. En primer lugar, se trataba de aclarar desde dónde y cómo se llevó a cabo este ataque. En el período previo, hubo indicios de un ataque inminente.Sin embargo, no podíamos prever que se produjera un ataque de esta magnitud.

Este ataque fue organizado al más alto nivel. Después de los ataques previamente frustrados, este fue organizado por los principales líderes de ISIS a través de pequeños grupos en las áreas ocupadas por Turquía. El servicio de inteligencia turco MIT elaboró los planes sobre cómo los yihadistas y sus equipos serían transportados a la región. El ataque fue calculado en cada detalle. No fue solo un ataque de ISIS y su liderazgo. Fue organizado por Turquía.

El ataque también tuvo un punto de apoyo iraquí. El plan finalmente incluía la liberación de los miembros de ISIS del campamento de Hol. Tanto los detenidos como sus familias debían ser sacados. Para esto, se elaboró un plan integral de ataque. Para comunicarse con los prisioneros, se introdujeron de contrabando dispositivos técnicos como teléfonos. Se especificó exactamente lo que los pandilleros en la prisión harían durante el ataque desde el exterior. Para este propósito, las células de ISIS estaban estacionadas en los barrios cercanos a la prisión. Esto demuestra que el ataque fue preparado durante un largo período de tiempo.

Las personas que arrestamos confesaron que el ataque había sido planeado desde el exterior. Tanto los forasteros como los que estaban involucrados en el plan de ataque lo confesaron. La planificación se limitó a un pequeño número. Ni siquiera todos los prisioneros lo sabían. Era un plan que muy pocas personas dentro y fuera conocían. A los grupos que llegaban se les dijo el plan y los objetivos solo en el último momento. Se les explicó cómo se preparaba cada objetivo. Así es como fueron enviados a nuestra región. Estaban organizados desde fuera.

¿Cómo llegaron las armas y las ayudas técnicas a la prisión? ¿Y qué se hizo con respecto a la brecha de seguridad que se descubrió durante la investigación?

La seguridad de la prisión es mantenida por nuestras fuerzas, pero el edificio no era seguro y adecuado. Se tomaron muchas medidas por adelantado. Se tomaron medidas contra los intentos de infiltración cavando túneles alrededor de la prisión. Se llevaron a cabo muchas operaciones porque se sabía que había muchas cosas allí.

Nuestras fuerzas trataron de fortalecer las medidas. Queríamos que la prisión, que es el centro de detención más peligroso para los miembros de ISIS, fuera más segura, pero no teníamos los medios para hacerlo. Nuestras capacidades técnicas son muy débiles. Técnicamente, nuestras fuerzas de seguridad interna tienen mucha experiencia, pero nuestras capacidades son limitadas cuando se trata de verificar lo que se introdujo de contrabando en la prisión, rastrear los teléfonos existentes y rastrearlos.

Durante la investigación iniciada después del ataque, se encontraron teléfonos de contrabando, tarjetas y, en algunos casos, municiones. La forma en que fueron introducidos de contrabando fue, por supuesto, revelada en la investigación. Se adoptaron las medidas necesarias y se exigió la rendición de cuentas. Pero nuestras opciones en este sentido son limitadas. Los guardias que tenían contacto directo con los prisioneros fueron entrenados para hacerlo, pero muy limitados. No tenemos mucha experiencia en este sentido. Desde el aplastamiento del gobierno territorial de ISIS en la primavera de 2019, de repente hemos tenido una gran cantidad de prisioneros. Tuvimos que tomar las medidas necesarias en un corto período de tiempo, y encontramos grandes deficiencias.

¿La coalición internacional contra ISIS no ayudó en este sentido?

Se tomaron las medidas necesarias de acuerdo con la información transmitida por los servicios de inteligencia presentes en la región. Sin embargo, esto no fue suficiente. Como se mencionó anteriormente, nuestros recursos limitados llevaron a este ataque y sus consecuencias. Sabemos mucho y queremos hacer mucho, pero no podemos porque no tenemos los medios. Expresamos esto varias veces y pedimos ayuda. La carga de los prisioneros de ISIS no puede dejarse solo en manos de las SDF y la Administración Autónoma del Norte y el Este de Siria. Es una carga que trae consigo una gran responsabilidad.

Este ataque fue un plan muy peligroso. Si se hubiera implementado según lo planeado, se podría haber declarado nuevamente un “califato” tanto para la prisión como para el campo. Era muy peligroso para toda la región y también para todo el mundo. También había un aspecto internacional aquí. Todos dijeron: ISIS ha terminado, las SDF tienen el control y nos están protegiendo. Con eso, se retiraron. El apoyo y la asistencia necesarios son muy limitados y no hay un enfoque serio para hacer frente a la situación. Lo expresamos muchas veces. Sin embargo, desde el ataque del año pasado, suponemos que el asunto se está tratando con más seriedad.

Usted dijo que el edificio de la prisión no era adecuado. ¿En qué tipo de edificio se encuentran ahora los prisioneros? ¿Se han tomado todas las medidas necesarias contra un nuevo ataque?

Los miembros arrestados de ISIS fueron trasladados a una prisión recién construida. Pero, una vez más, hay pocas medidas relevantes en vigor. Un edificio de prisión sólido tampoco es suficiente. Hay muchos ejemplos de presos que escapan incluso de prisiones de alta seguridad en otros países. Un edificio sólido por sí solo no es suficiente, se deben tomar muchas medidas necesarias. Lo más peligroso es dejar a los miembros de ISIS a su suerte. Ya lo hemos mencionado: los prisioneros de ISIS esperan su liberación y el restablecimiento de su “califato”. Deben ser llevados ante la justicia, y todos deben asumir la responsabilidad de ello. Tomemos juntos las medidas necesarias. Necesitamos un firme compromiso con esta cuestión.

Por lo tanto, no basta con hacer que las prisiones sean más seguras. ¿Qué se necesita para una solución fundamental?

Ha pasado un año desde el ataque, pero los recursos y el apoyo siguen siendo insuficientes. Incluso el suministro de alimentos, bebidas y medicamentos necesarios es un gran problema. Dejar todo en manos de la administración autónoma y las SDF no es correcto, legalmente o de otro tipo. Hay presos de más de 50 países. Se supone que algunos de ellos deben ser tomados, pero es un número muy limitado. Algunos países han intervenido, otros países ni siquiera lo mencionan. Es como si no existieran. Incluso después de este ataque, no han mostrado la actitud necesaria. Algunos países dijeron que expatriarían a los mercenarios internados. Más allá de eso, no se dio ningún otro paso.

Algunas medidas se han implementado con nuestros propios recursos y con el apoyo parcial de la coalición. Sin embargo, tenemos algunas debilidades, como han demostrado las investigaciones. Especialmente en el ámbito de las fuerzas de inteligencia y seguridad en las cárceles, todavía hay una falta de apoyo. No hay una sola prisión, sino también muchas otras prisiones en la región. Hay prisiones en la región que albergan a miembros de ISIS aún más peligrosos.

ISIS se organiza dentro de las prisiones

Estos lugares requieren planes muy extensos y a largo plazo.Ahora hay información sobre un nuevo ataque a la región, incluidas las cárceles. Se sabe que los líderes de ISIS, que han librado la guerra aquí durante años y tienen experiencia, están haciendo nuevos planes en prisión. Durante los operativos realizados en las cárceles, se incautaron algunos materiales que indican la reorganización. Los miembros internados de ISIS están siendo preparados. Ellos mismos lo dicen. Dicen que están esperando el día en que serán liberados.

Porque no se ha hecho nada contra ellos. No hay castigo. Esto es peligroso. Ahora hay planes para llegar a ellos. Los líderes claves y el personal están en estas prisiones. El reciente ataque en Raqqa es parte de eso. Hay información en ese sentido en muchas áreas. Por lo tanto, necesitamos más movilización en este sentido. Necesitamos más apoyo y ayuda. Todos deben asumir activamente su responsabilidad.

¿Puede decir algo sobre las investigaciones en curso?

Dentro de nuestras posibilidades hemos llevado a cabo una investigación. Todavía hay algunos aspectos que deben aclararse. Porque había números de teléfono de Turquía y de muchos otros países. Habría sido necesario averiguar a quién pertenecían. Nuestras posibilidades de identificarlos son limitadas. Hemos comunicado esto a otras fuerzas. Sin embargo, no hay ningún resultado deseado. Además, las pruebas de ADN serían necesarias para averiguar quiénes eran las personas asesinadas. Nuestras opciones son limitadas en este sentido. Por lo tanto, todavía no podemos hacer declaraciones claras sobre algunas cuestiones. Pero eso no significa que no estemos trabajando en ello. La investigación aún está en curso.

Los miembros capturados de ISIS están siendo interrogados y los materiales incautados son examinados. Nuestro trabajo aún no ha concluido. Hemos llegado a conclusiones aproximadas, pero todavía hay algunos detalles en los que estamos trabajando.

