De parte de Kurdistan America Latina December 24, 2022 225 puntos de vista

La co-presidencia del Consejo Ejecutivo de la KCK (Unión de Comunidades de Kurdistán) publicó una declaración sobre la masacre llevada a cabo en París, que resultó en la muerte de tres personas kurdas y heridas a otras tres.

Describiendo los asesinatos como una continuación de la masacre del 9 de enero de 2013 en la que fueron asesinados Sakine Cansız, Leyla Şaylemez y Fidan Doğan, la KCK subrayó que la alianza gobernante en Turquía AKP-MHP y el MIT (servicios de inteligencia turcos) son los responsables de la masacre.

A continuación publicamos la declaración completa:

Recientemente, se llevó a cabo un ataque contra el Centro Cultural Kurdo Ahmet Kaya en París, en el que muchas personas kurdas resultaron heridas y perdieron la vida. Condenamos enérgicamente este atentado, claramente perpetrado por el Estado turco y el gobierno del AKP-MHP. Conmemoramos respetuosamente a quienes perdieron la vida en el atentado. Los que perdieron la vida en este atentado se han convertido en mártires inmortales del Kurdistán. El pueblo del Kurdistán y los amigos internacionales del pueblo kurdo deben mostrar ahora una fuerte reacción contra esta masacre y proteger a los mártires inmortales y su memoria.

Esta masacre constituye una continuación de la masacre del 9 de enero de 2013 que se llevó a cabo en París. Hace diez años, el Estado turco llevó su política de masacres y genocidio contra los kurdos a Europa con su ataque en París. Como resultado, tres mujeres kurdas revolucionarias y patriotas fueron asesinadas. Por lo tanto, al igual que la masacre del 9 de enero de 2013, esta reciente masacre fue llevada a cabo por el Estado colonialista genocida turco y el gobierno fascista del AKP-MHP. El AKP-MHP tiene un carácter fascista anti-kurdo y lleva su enemistad kurda a todas partes. Como resultado de esta mentalidad y política, ataca a las personas del Kurdistán en Europa. Esta masacre fue llevada a cabo por el Estado turco, el gobierno del AKP-MHP y el MIT [servicio secreto turco]. Sin embargo, sin el consentimiento y el apoyo de los Estados europeos y las organizaciones de inteligencia, el Estado turco y el MIT no pueden llevar a cabo este tipo de ataques. Este hecho evidente es conocido por todos. El hecho de que estas masacres se llevaran a cabo en un lugar como París, donde todos los lugares y calles están vigilados y controlados por las fuerzas de inteligencia y seguridad, lo demuestra claramente.

Aunque la masacre del 9 de enero de 2013 fue claramente llevada a cabo por el Estado turco y el MIT, el trasfondo de esta masacre aún no ha sido sacado a la luz por el Estado francés y, por lo tanto, la verdad no ha sido revelada. El autor de la masacre del 9 de enero fue asesinado en prisión y este expediente fue así encubierto. Si no se hubiera ocultado la masacre del 9 de enero y si se hubiera esclarecido esta masacre, la reciente masacre de París no habría tenido lugar y se habrían evitado este tipo de masacres. Pero como esto no se hizo y como se han mantenido las relaciones con el Estado turco y el MIT, ahora ha tenido lugar una nueva masacre. El lugar donde tuvo lugar esta reciente masacre está cerca del lugar donde tuvo lugar la masacre del 9 de enero. Además, tuvo lugar poco antes del aniversario de la masacre del 9 de enero. Esto es muy notable.

Europa es uno de los pilares de la guerra del gobierno fascista antikurdo del AKP-MHP contra los kurdos. La represión y las detenciones de ayer contra las instituciones y los patriotas kurdos en Alemania, y la masacre de hoy en París muestran que un nuevo concepto antikurdo impuesto y aceptado por el gobierno fascista del AKP-MHP en Europa se está poniendo actualmente en acción.

El Estado francés ha dicho que no tiene nada que ver con estos atentados. Si realmente no está implicado, tiene que aclarar estas masacres y revelar la verdad. El punto crucial de estos atentados es la masacre de París del 9 de enero de 2013. Por lo tanto, el Estado francés debe arrojar luz sobre la masacre del 9 de enero y proporcionar información convincente que revele la verdad. También debe centrarse en la reciente masacre y aclararla. Hay que abstenerse de actitudes que simplifiquen y oscurezcan esta masacre. Si el Estado y el gobierno franceses adoptan este enfoque, si se centran en los hechos y los revelan claramente, podrán librarse de esta culpa. De lo contrario, el Estado francés no podrá salir de este estigma. En este caso, ni nosotros ni el pueblo del Kurdistán podremos suponer que el Estado francés persigue un enfoque positivo y bienintencionado.

FUENTE: ANF / Edición: Kurdistán América Latina

