De parte de Kurdistan America Latina November 18, 2022

La copresidencia del Consejo Ejecutivo de la KCK (Unión de Comunidades del Kurdistán) emitió una declaración sobre el mortífero atentado ocurrido el domingo pasado en Taksim, Estambul, en el que murieron seis personas y otras 81 resultaron heridas.

A continuación publicamos la declaración completa, dada a conocer este martes:

El 13 de noviembre de 2022, muchas personas murieron y resultaron heridas en una explosión en la calle Istiklal de Estambul. Estamos profundamente entristecidos por la pérdida de vidas y los heridos como resultado de este ataque. Como Movimiento por la Libertad del Kurdistán y en nombre de nuestro pueblo, queremos expresar que compartimos su dolor y expresamos nuestras condolencias. Extendemos nuestras condolencias al pueblo de Turquía y a las familias de los que perdieron la vida y deseamos una pronta recuperación a los que resultaron heridos.

Condenamos enérgicamente este ataque, que fue claramente organizado de forma oscura y que tenía como objetivo el futuro democrático de los pueblos de Turquía. A pesar de que el Comando Central de las HPG (Hêzen Parastina Gel – Fuerzas de Defensa del Pueblo) anunció que no tiene ninguna relación con este ataque y que consideran fuera de lugar llevar a cabo ataques contra civiles, el estado fascista del AKP-MHP y sus partidarios están tratando persistentemente de culpar de este ataque a nuestro movimiento.

Por lo tanto, nos gustaría afirmar una vez más que el Movimiento por la Libertad del Kurdistán no tiene nada que ver con este ataque. El estado fascista del AKP-MHP quiere insistentemente culpar de este ataque a nuestro movimiento para ocultar la verdad y crear las condiciones necesarias para llevar a cabo sus maliciosos planes. Por lo tanto, hacemos un llamamiento a todos, especialmente a la opinión pública y a los medios de comunicación democráticos, para que hagan todos los esfuerzos necesarios para desenmascarar este atentado.

Las declaraciones y calumnias del Estado fascista del AKP-MHP acusando a nuestro movimiento no reflejan en absoluto la verdad. Por el contrario, sólo sirven para ocultar la verdad del incidente. Incluso basándose en una evaluación preliminar, no es difícil entender que esto constituye un complot del AKP-MHP. Por ello, instamos encarecidamente a los intelectuales, demócratas, prensa democrática y fuerzas políticas de Turquía que buscan la democratización del país, a que hagan caso omiso de las declaraciones del estado fascista del AKP-MHP destinadas a ocultar la verdad y a que se esfuercen por revelar la verdad de este incidente.

La alianza fascista AKP-MHP persigue una política basada en la enemistad con el pueblo kurdo. Ha prometido realizar el genocidio kurdo y destruir el Movimiento por la Libertad Kurda, que lucha por la libertad del pueblo oprimido, explotado y negado del Kurdistán. La alianza fascista AKP-MHP gasta toda la riqueza de Turquía y todos los valores de la sociedad en la aniquilación de los kurdos. No se ha dejado ningún medio sin utilizar, se han aplicado todo tipo de métodos inhumanos y se han llevado a cabo masacres y ocupaciones.

La alianza AKP-MHP, que no conoce límites en la enemistad hacia los kurdos, ha recurrido a las armas de destrucción masiva más despreciables e inhumanas cuando no ha podido lograr sus objetivos a pesar de haber utilizado todo tipo de métodos de guerra sucios. El AKP-MHP no sólo ha desperdiciado los valores del pueblo para la guerra anti-kurda, sino que también ha cometido crímenes contra la humanidad al utilizar armas químicas y ha puesto así a toda la sociedad de Turquía bajo sospecha.

Sin embargo, a pesar de todas las prácticas inhumanas, incluyendo el uso de armas químicas, la alianza fascista AKP-MHP no ha sido capaz de lograr sus objetivos. Por el contrario, debido a la revelación del uso de armas químicas, su verdadero rostro ha quedado al descubierto más si cabe. Esto le ha causado graves problemas y ha hecho fracasar sus planes. No importa a qué métodos recurra la alianza fascista AKP-MHP, no puede tener éxito contra la resistencia de la guerrilla y la lucha de los pueblos, las mujeres y las fuerzas democráticas, especialmente del pueblo kurdo.

Hoy en día, todo el mundo sabe que la alianza AKP-MHP tiene como objetivo eliminar la democracia, destruyendo el Movimiento de Libertad Kurdo y los kurdos y establecer un orden religioso, nacionalista, autoritario y fascista en Turquía. Sin embargo, como resultado de la resistencia y la lucha, el AKP-MHP se ha dado cuenta de que no pueden realizar este objetivo. Ahora saben que han perdido el apoyo de la sociedad y que perderán su poder en caso de elecciones. La alianza AKP-MHP no sólo ha fracasado en la realización de sus planes fascistas y genocidas, sino que se ha visto expuesta, bloqueada y ha terminado en una situación de impotencia debido a sus crímenes contra la humanidad.

Es obvio que la alianza AKP-MHP planea recurrir a nuevos y espurios métodos para cambiar esta situación y salir de su crisis. El atentado de Estambul constituye el primer paso de este plan. Una vez más, queremos subrayar que se trata de un plan nuevo y espurio. Hacemos un llamamiento a todos para que estén atentos a este respecto y se esfuercen por revelar la verdad no confiando en las declaraciones del Estado del AKP-MHP.

Con este ataque, la alianza AKP-MHP pretende crear un ambiente que se asemeje a la situación después de la masacre del 10 de octubre de 2015 (frente a la principal estación de tren de Ankara). Es importante que todo el mundo se dé cuenta de que se trata de un plan despreciable que apunta al futuro de Turquía y a los esfuerzos de los pueblos kurdo y turco por convivir. Todos los que están a favor de la democracia y la coexistencia deben adoptar la actitud correcta y necesaria y así derrotar este plan, que al igual que los planes anteriores de la alianza fascista AKP-MHP, será derrotado.

El intento del Estado fascista AKP-MHP de culpar de este ataque a nuestro movimiento y de afirmar que se llevó a cabo desde Rojava constituye una manipulación muy deliberada. Todo el mundo sabe que una de las partes más importantes del genocidio kurdo de la alianza fascista AKP-MHP es la ocupación de Rojava. Es muy obvio que el AKP-MHP pretende crear el ambiente necesario para una invasión apuntando a Rojava con este complot.

El momento de este ataque también es muy revelador. Se llevó a cabo en un momento en el que se ha revelado que el AKP-MHP utiliza armas químicas y calcina los cuerpos de sus soldados, cuando la sociedad turca está luchando con graves problemas económicos, cuando la guerra contra los kurdos y el orden religioso y mafioso están siendo cuestionados y las demandas de democracia se expresan cada vez con más fuerza, y cuando el AKP-MHP está perdiendo el apoyo de la sociedad.

Está claro que se trata de un intento de desviar la agenda política y que tiene como objetivo iniciar de nuevo desarrollos oscuros. Cada vez que se quiere poner en marcha este tipo de desarrollos, se organizan masacres y se culpa a los kurdos.

El último atentado en Estambul también tiene ese propósito. Por lo tanto, todo el mundo debe ser sensible y estar atento. Se trata de un esfuerzo deliberado para hacer creer que el autor del atentado es de Rojava o de Siria. Con ello, quieren crear un determinado ambiente. Independientemente de quién haya perpetrado el atentado, sea kurdo o no, este atentado y los individuos mencionados no tienen nada que ver con nuestro movimiento ni con las fuerzas revolucionarias de Rojava.

Las fuerzas de Rojava ya han declarado que no tienen nada que ver con este atentado. Todo el mundo debe ser consciente de este hecho y no debe convertirse en una herramienta para el plan del AKP-MHP que implica ambiciones maliciosas. Nuestro movimiento nunca puede estar vinculado a atentados contra civiles. Nunca planearíamos ni llevaríamos a cabo tales ataques. Somos un movimiento que resiste los ataques genocidas de la alianza fascista AKP-MHP, busca una solución democrática a la cuestión kurda y lucha por la democratización de Turquía. Todo el mundo en Turquía lo sabe. Está muy claro que cualquier actitud que no se base en este enfoque apoyará a la alianza AKP-MHP y servirá a sus maliciosos planes.

La alianza fascista AKP-MHP ha llegado a una etapa de colapso como resultado de la resistencia y la lucha de los kurdos, los pueblos, las mujeres y todas las fuerzas democráticas. Ahora tiene dificultades para llevar a cabo sus planes fascistas genocidas y sobrevivir. También se ha descubierto el uso de armas químicas, lo que ha causado aún más dificultades al AKP-MHP. El futuro, el bienestar y la democratización de Turquía dependen de la destrucción de esta alianza fascista que pretende oscurecer el futuro organizando planes inmorales y que cometen crímenes contra la humanidad. Debido a este plan, ahora es necesario que todo el mundo vea mejor la realidad de la alianza AKP-MHP y sus objetivos horribles e inhumanos y que luche contra ella.

La alianza AKP-MHP incluso calcina los cadáveres de los soldados con el fin de ocultar lo que están haciendo y para evitar que nadie sepa lo que está pasando. Esta es la realidad del AKP-MHP. Todos los que dicen no ser fascistas, preocuparse por Turquía, no ser enemigos de los kurdos, ser humanos, en definitiva, no ser miembros del AKP-MHP, tienen que reconocer esta realidad, esforzarse por darla a conocer a la opinión pública y oponerse al plan del AKP-MHP de hacer invisibles los hechos silenciando a la prensa con la ayuda de la ley de desinformación. Ser humano, democrático, firme y moral requiere esto.

Queremos condenar una vez más este atentado, que ha entristecido profundamente a nuestro pueblo y al de Turquía. Compartimos el dolor por la pérdida de vidas y los heridos. Como Movimiento Kurdo por la Libertad, reiteramos nuestra promesa a nuestro pueblo y a los pueblos de Turquía de realizar el objetivo de la democracia y la libertad, y una vez más prometemos continuar la lucha por ello.

Declaramos claramente una vez más que nuestro movimiento no tiene nada que ver con este ataque. El intento de culpar de este ataque a nuestro movimiento demuestra que el AKP-MHP está llevando a cabo nuevos planes maliciosos. Por lo tanto, llamamos a todos a ser sensibles, cuidadosos, vigilantes y hacer todos los esfuerzos necesarios para entender la verdad”.

FUENTE: ANF / Edición: Kurdistán América Latina

