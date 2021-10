–

“Son los nuevos terroristas, incendian y tienen en jaque a poblaciones enteras. Y reclaman la mitad de la Argentina. Indios al ataque: en ‘PPT’ te mostramos cómo operan los mapuches en la Patagonia Argentina. Domingo 22 horas por El Trece”, dice la voz en off, publicitando el programa de Jorge Lanata. Generando una violencia mediática hacia el pueblo mapuche, que hoy defiende su territorio ancestral en la lof Quemquemtrew, un golpe (nada nuevo), contra todos los pueblos y naciones indígenas.

Desde hace más de un mes, la comunidad mapuche Lof Quemquemtrew se encuentra aislada por la policía de Río Negro y efectivos del COER, bloqueando la ruta 6 que atraviesa la Cuesta del Ternero, para impedir el ingreso de alimentos y abrigo. Ninguno de los habeas corpus y recursos judiciales fueron aceptadas por los jueces de la provincia, ni el gobierno nacional ha intervenido.

La situación es cada vez más preocupante, sin mencionar que, algunos medios se encuentran habilitados, operando el terrorismo periodístico, generando más conflicto al pueblo mapuche. Ponemos atención a esto, porque hay que observar que este tipo operaciones fue parte de la antesala que trajo los asesinatos de Rafael Nahuel y Santiago Maldonado.

Durante siglos, se nos han tratado a los pueblos indígenas con violencia. Hoy el pueblo mapuche, una vez más, está siendo objeto de demonización y criminalización por luchar por los derechos del territorio ancestral. Sin embargo, no hay antecedente de violencia por parte de las comunidades que defienden los territorios, para decir que “son los nuevos terroristas” o referirse bajo términos como “indios al ataque”, tal como dicen algunos medios o el programa de PPT Box, conducido por el mercenario Jorge Lanata. Por otro lado, la criminalización de pueblos indígenas se debe también por la inacción del Estado.

Cabe resaltar, que esto viene tras una seguidilla de discursos odiantes de la cobertura de los medios, tales como: Intratables, Infobae, Clarín, entre otros. Desde “mapuches al ataque” a la “violencia mapuche”, que sostiene la prensa, instalando la narrativa del mapuche o indígena violento, que le declaró la guerra al estado Argentino porque no respeta la propiedad privada. No son notas, sino mentiras que encubre la usurpación de los verdaderos violentos en este conflicto, las empresas extractivitas y sus negocios inmobiliarios, que poco le interesa la identidad y raíz de ese territorio. Además, de no profundizar el rol de los pueblos indígenas con respecto al territorio ancestral y sus derechos, así estas empresas, pasan a ser reflejadas como “víctimas” del “mapuche terrorista”.

Jorge Lanata no solo es un periodista argentino sino un operador político del Grupo Clarín. Es un mercenario funcional a las corporaciones y gobiernos neoliberales, que operan contra los pueblos originarios y contra quienes se oponen a la lógica extractivista empresarial y de propiedad privada, desmintiendo a los pueblos preexistentes y sus procesos de retorno ancestral. Su programa “Indios al ataque”, que será transmitido esta noche debe ser repudiado por todxs, porque peligra la vida de nuestros hermanxs mapuches y de los territorios que tratan de salvar.

