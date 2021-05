–

De parte de SAS Madrid May 13, 2021 49 puntos de vista

Las im谩genes de botellones en varios puntos de Espa帽a el s谩bado pasado provocaron dudas sobre las consecuencias del fin del estado de alarma. Sin embargo, a nivel epidemiol贸gico preocupa m谩s la mayor movilidad e interacci贸n social de millones de personas que casos concretos y residuales que se espera que tengan poco impacto. Y, a煤n teniendo en cuenta esto, no est谩 claro el efecto que habr谩 en los contagios que puedan derivar en el inicio de una quinta ola. Seg煤n las predicciones del grupo de biolog铆a computacional y sistemas complejos (BIOCOMS) de la Universidad Polit茅cnica de Catalu帽a (UPC), con las vacunas se conseguir谩 que la posible subida de contagios no llegue a desembocar en una transmisi贸n descontrolada.

Clara Prats, f铆sica e investigadora del grupo BIOCOMS, reconoce la dificultad para hacer predicciones. “Hasta ahora ten铆amos bastante armado que una reapertura y una relajaci贸n grande de las medidas llevaba a una subida de contagios. Ahora es diferente gracias a que tenemos cierto nivel de protecci贸n por las vacunas. Va a depender mucho de c贸mo nos relacionemos”, explica a P煤blico. La f铆sica da una clave sobre el n煤mero de reproducci贸n b谩sico instant谩neo (Rt), el n煤mero promedio de casos secundarios que cada persona infectada puede llegar a contagiar en una etapa de tiempo. Seg煤n los 煤ltimos an谩lisis del grupo, se podr铆a asumir una subida hasta un 1,2 y, siendo optimista o esperando unas tres semanas si la vacunaci贸n avanza seg煤n lo previsto, hasta un 1,5. Seg煤n los 煤ltimos datos del Ministerio de Sanidad, la Rt ahora se sit煤a en 0,9.

Pero lo primero, 驴se producir谩 ese cambio de tendencia? Ninguno de los expertos consultados lo tiene claro. Idelfonso Hern谩ndez, portavoz de la Sociedad Espa帽ola de Salud P煤blica (SEPAS), y Oscar Zurriaga, vicepresidente de la Sociedad Espa帽ola de Epidemiolog铆a (SEE), coinciden con Prats en la dificultad de prever la evoluci贸n. La situaci贸n actual es relativamente positiva porque la incidencia en 14 d铆as est谩 bajando, y la incidencia en 7 d铆as es incluso menor. Lo complicado es saber qu茅 pasar谩 cuando llegue el momento en el que empiezan a tener efectos las consecuencias del fin del estado de alarma.

Pero los botellones no tienen por qu茅 ser determinantes o, por lo menos, lo m谩s determinante. “Lo que hemos visto no es nada ejemplificante pero hay que tener en cuenta que, posiblemente, no es representativo de la mayor铆a. La repercusi贸n no deber铆a ser tremenda aunque hemos visto alg煤n caso como Euskadi, donde las celebraciones con las finales de copa, provocaron el comienzo de su 煤ltima ola”, valora Zurriaga.

Hern谩ndez cree que habr谩 m谩s riesgo por el aumento general de la movilidad, de las interacciones sociales y de la disminuci贸n de las restricciones. “Considero que afectar谩n m谩s las peque帽as interacciones de millones de personas porque ahora se pueden juntar grupos m谩s grandes. En algunas comunidades no hay ni l铆mite. Y habr谩 que ver c贸mo evoluciona la movilidad entre las comunidades porque las interacciones se podr谩n dar entre muchas m谩s personas diferentes”, explica el experto. Entre las claves que afectar谩n a la movilidad, Zurriaga recuerda que ahora hay muchas modificaciones y pone algunos ejemplos como el fin de los cursos escolares y universitarios, las vacaciones o la temporada de recolecci贸n de frutas.

Pedro Gull贸n, epidemi贸logo y profesor de la Universidad Alcal谩 de Henares, cree que los botellones se est谩n “maximizando” y se帽ala otros factores de riesgo: “Me preocupa m谩s el desorden legislativo porque la confusi贸n puede provocar que la gente no comprenda las medidas y, por ello, que no las cumpla. Pero tambi茅n medidas como la reapertura del ocio nocturno porque las comunidades se sientan presionadas por el sector, como ya ha pasado en Andaluc铆a. El ocio nocturno puede ser peor porque, en primer lugar, los locales se abren m谩s d铆as por lo que la situaci贸n se produce m谩s veces. En segundo, porque el riesgo es m谩s alto si los locales son cerrados y, adem谩s, se ha visto que se han incumplido las medidas muchas veces. La posibilidad de que ese sitio se convierta en discoteca es alta y, desde luego, mucho m谩s peligrosa”.

Por otro lado, Prats cree que la diferencia entre tener un aumento controlado o descontrolado de los contagios estar谩 en si empiezan los eventos en grandes grupos que se consideran “de superpropagaci贸n”. En una pandemia, estos eventos se consideran aquellos en los que un infectado contagia a m谩s de seis personas y, por esto, hay investigadores que recomendaron en sus estudios que limitar las reuniones a 10 o menos personas reduc铆a la cantidad total de infecciones. “La vacunaci贸n ahora mismo nos puede ayudar a controlar crecimientos suaves pensando en relaciones de grupos sociales, por ejemplo, de seis o diez personas y sin mezclar muchas burbujas”, concreta la f铆sica.

El rastreo de contactos, alternativa a las restricciones

Como ya se ha repetido en muchas ocasiones, el fin del estado de alarma no significa ni el fin de las restricciones ni el fin de la pandemia. Gull贸n y Zurriaga recuerdan el documento aprobado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que establece una serie de medidas que se deben llevar a cabo seg煤n el nivel de riesgo de la autonom铆a sigue siendo v谩lido. “La mayor铆a de las medidas que vienen ah铆, como l铆mites a los horarios y aforos de los comercios, o el cierre interior de la hosteler铆a, no necesitan estado de alarma“, a帽ade Gull贸n. 驴El problema? Que ese documento nunca ha sido obligatorio pese a ser aprobado por el Ministerio de Sanidad y las comunidades. Autonom铆as como Madrid se lo han saltado sistem谩ticamente a lo largo de la pandemia.

Tambi茅n es otro momento para recordar una de las claves para controlar la pandemia: el estudio de contactos. Hern谩ndez afirma que es “el instrumento fundamental” para controlar la transmisi贸n, vigilar la evoluci贸n de las vacunas y las variantes. De hecho, reforzar el estudio de contactos en todo el pa铆s es muy “谩gil” y podr铆a permitir que no se dieran pasos atr谩s y se tuviera que volver a restricciones m谩s duras. “Cuando se consigue tener una incidencia baja, se puede controlar la transmisi贸n. La Comunidad Valenciana y Baleares lo han hecho bien y el resto tendr铆an que avanzar en esa l铆nea”, argumenta.

El portavoz de la SEE explica que los servicios de vigilancia y salud p煤blica tienen incluso m谩s trabajo cuando la incidencia baja pero que a煤n no se tienen los suficientes recursos ni humanos ni t茅cnicos. “Los recursos son insuficientes, la tensi贸n y el trabajo sigue siendo el mismo y el cansancio se ha incrementado mucho”, advierte.

Las vacunaciones reducen las muertes e ingresos en UCI

Igualmente, parece muy dif铆cil que se vuelva a un escenario de una ola que provoque un gran aumento de la mortalidad. Como explica Prats, en la cuarta ola ya se ha roto con la din谩mica de las anteriores cuando sub铆a la incidencia, despu茅s los ingresos y, despu茅s, los fallecidos. “Ahora vemos que la curva de fallecidos no ha subido como la de los contagios. Gracias a la vacunaci贸n, el nivel de protecci贸n relativo es de un 60%. Esto quiere decir que, respecto al escenario de no vacunaci贸n, hay 40 fallecidos de cada 100, pero no 60. Si la incidencia sube mucho, la mortalidad tambi茅n, pero seguir谩 cierto nivel de protecci贸n”, comenta sobre los datos del 煤ltimo informe de BIOCOMS. Tambi茅n comenta los datos m谩s actualizados de Catalunya, donde la protecci贸n alcanza ya el 68% y se prev茅 que en tres semanas llegue al 85%. Adem谩s, se帽ala que en oto帽o dos de cada tres fallecidos eran mayores de 80 a帽os y ahora pr谩cticamente esas dos muertes no se tienen porque ya el 100% de personas de este grupo est谩n inmunizados.

Con la protecci贸n sobre las UCI tambi茅n se va avanzando. Seg煤n los datos de BIIOCOMS, en Catalunya est谩n protegidas en un 30%, es decir, ingresan 7 de cada 10 personas que requer铆an cuidados intensivos antes. En tres semanas se prev茅 que se alcance el 50%, algo que ya empezar铆a a descongestionar las UCI. Los resultados son extrapolables al conjunto de Espa帽a porque se mide el ritmo de vacunaci贸n que ya es muy parecido en todas las comunidades aut贸nomas.

Enlace relacionado Publico.es (12/05/2021).