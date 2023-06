–

De parte de Nodo50 June 12, 2023 429 puntos de vista

El autentico deepfake es el capitalismo

Por Jorge Izquierdo*. LQSomos.

Machismo, mentiras y la Inteligencia Artificial

No han transcurrido ni seis meses desde la aparici贸n de la nueva versi贸n de Chat (GPT-4) y llueven sobre nosotros manifiestos del peligro de las Inteligencias Artificiales, y se firman cartas en las que miles de profesionales, cient铆ficos incluidos, piden, de forma abierta, una moratoria de seis meses para comprender, el funcionamiento y los efectos de la Inteligencia Artificial. Parece ser que existen profundos riesgos para la sociedad y la humanidad.

La trampa est谩 servida: si dices 116 millones de veces que la Inteligencia Artificial es un peligro, lo primero que consigues es alimentar la creencia de que estos programas son realmente inteligentes. El peligro no es solamente decir que son peligrosas, el gran peligro es que nos quieran hacer creer que son Inteligentes. La Inteligencia Artificial de la que hablan no existe; es puro marketing. Ni es inteligente, ni es artificial. Nos est谩n colando un autentico fake, la madre de todas las fakes news.

No deja de ser curioso, y muy muy triste, que todos estos cient铆ficos que nos alertan sobre los peligros de simples programas inform谩ticos, lo hagan a煤n sabiendo de los peligros de las armas nucleares, y tambi茅n de las armas convencionales, y evidentemente no se dignar谩n a escribir un manifiesto exigiendo su desaparici贸n. En el mundo siguen existiendo miles de cabezas nucleares que verdaderamente son una autentica amenaza para todos. Nadie dir谩 nada, es m谩s, seguramente muchos argumentar谩n que las armas nucleares, y las convencionales, est谩n perfectamente reguladas. Hemos desmantelado centrales nucleares, pero pag谩ndolas religiosamente, y nos seguimos comiendo la existencia de submarinos y misiles nucleares de Estados Unidos e Inglaterra en nuestras costas mediterr谩neas, por citar un ejemplo. 驴Alguien se acuerda de Nucleares, no gracias de los a帽os 80? Actualmente, solamente los militares, Estados Unidos y la OTAN para m谩s se帽as, son las que sacan m谩s partido de algo que est谩 perfectamente regulado. Y espera, ahora esas mismas centrales, a golpe de regulaci贸n, por arte de magia, se quieren convertir en energ铆a verde.

Regular, esa es la palabra

En 1999 casi nadie pod铆a saber en que iba a convertirse la World Wide Web. Recordemos que esta tecnolog铆a, 100% europea se vendi贸 a una organizaci贸n norteamericana por la irrisoria cifra de 300.000 d贸lares. Se trataba de una operaci贸n sin animo de lucro que buscaba reforzar a una organizaci贸n mayor: la W3C encargada de desarrollar todo el entramado de lo que ahora se conoce como la Web o Internet. Despu茅s lleg贸 la fiebre de las .com, en aquellos a帽os un simple dominio (como puede ser loquesomos.org) lleg贸 a venderse por millones de d贸lares. La fiebre de los tulipanes a escala planetaria. De la Tulipomania del siglo XVII a comprar y vender nombres de dominio por cifras millonarias.

Despu茅s lleg贸 la regulaci贸n de esos dominios. Actualmente, en los paises democr谩ticos, cualquiera de nosotros puede alquilar un dominio; pero debe hacerlo a trav茅s del registrador de turno (el registrador de la propiedad pero sin traje ni corbata). A su vez el gobierno de turno pueden impedir que un dominio alquilado por ti sea accesible en todo el planeta.

Aviso a los Milenials de turno. La frase 鈥淣o se puede poner puertas al campo鈥 es mentira. Hay puertas en los campos, hasta en las playas privadas y alambres de espino y muros en las fronteras.

C贸mo est谩n regulados los dominios en Espa帽a y en el Mundo

En Espa帽a la regulaci贸n de los dominios (.es) est谩n perfectamente definidos. Leamos:

Relaci贸n de nombres de dominio relativos a denominaciones de que no hayan sido previamente asignados que queden vacantes. S铆. La Casa Real tiene reservados, por ley, cerca de medio centenar de dominios (.es). Toma pan y moja. La Casa Real no debe preocuparse por pagar el alquiler de cada uno de sus dominios: simplemente est谩n protegidos por la Ley.



La Casa Real tiene reservados, por ley, cerca de medio centenar de dominios (.es).

Regular la (mal llamada) Inteligencia Artificial es la antesala de la regulaci贸n de Internet. Regular toda la web es el sue帽o h煤medo de cualquier gobierno de pacotilla a los que se les cae la baba al ver los buenos resultados que est谩 dando la censura china. Fake news es la palabra de moda, tanto en la derecha como en la izquierda pol铆tica. Mala cosa, cuando los dos bandos se ponen de acuerdo en un peligro. La autocr铆tica no se espera en la derecha pero 驴Y en la izquierda?.

El mejor ejemplo de regulaci贸n es el tabaco que est谩 regulado por Ley en cualquier pa铆s. Aunque est茅 regulado a las tabacaleras se les permite poner cualquier tipo de veneno. Se regula su venta, sus impuestos y hasta la publicidad 鈥淓l tabaco mata鈥. Se regula todo excepto su fabricaci贸n. Regularlo todo para que nada cambie.

Publicidad y noticias falsas

Publicidad y noticias falsas es casi un ox铆moron. No voy a dedicarme a mostrar anuncios y campa帽as publicitaras falsas hasta la suciedad. Y no lo voy a hacer por un motivo m谩s temible a煤n que esa publicidad falsa: son campa帽as que est谩n personalizadas practicamente para cada uno de los usuarios. Ni siquiera somos capaces de imaginar la publicidad que reciben nuestros vecinos. Se cuentan con un dedo los diarios digitales espa帽oles que carecen de publicidad. As铆, de esta forma, la publicidad nos puede decir cualquier cosa, lo que sea, cuando sea y a la hora que sea. Se lo puede decir a un ni帽o o a un anciano. Puede ofrecer y ofrece consejos publicitarios de cualquier tipo pero resulta que la Inteligencia Artificial es un peligro porque no sabemos c贸mo funciona. 驴Qu茅 motivo habr谩?

La respuesta, seeguramente, es que la publicidad es de pago, uno de los motores del mundo digital. Un negocio redondo: completamente desasistido, sin casi supervisi贸n humana, y donde no somos m谩s que simples n煤meros dentro de una inmensa hoja de calculo.

Con lo bien que estamos ahora con m谩s horas de publicidad que simples contenidos divulgativos o did谩cticos. Con lo bien que estamos comiendo capitalismo a cucharadas y ahora alguien pretende que cualquiera en su casa pueda tener acceso de forma estructurada a todo el conocimiento que se aglutina en en Internet.

Antes he mencionado que hubo un dominio que bati贸 todos los r茅cords de venta. No es otro que sex.com, a la zaga iba porn.com. Los importes no son importantes, no vienen al caso, lo que si deber铆amos recordar es que la web al igual que un tomate es 70% agua publicitaria, spam, y que de ese 30% un porcentaje abrumador鈥 tambi茅n es publicidad 鈥渓egal鈥, regulada. Est谩 bien, est谩 bien, reconozco que las llamadas redes sociales han superado a la pornograf铆a en la cantidad de contenidos. Ahora tambi茅n reconozcamos que las redes sociales como Twitter esconden cu谩nto de ese contenido es pornogr谩fico. Del contenido sexista mejor ni hablar.

Lo que la verdad esconde

Lo cierto es que la Inteligencia Artificial existe desde los a帽os 50, que en los a帽os 70 ya exist铆an lenguajes de programaci贸n l贸gicos preparados para inferir. Nuevamente otro invento 100 europeo. En la programaci贸n l贸gica se declaran hechos y reglas.

Lo que actualemte, en medios, se conoce como IA no es m谩s que una inmensa base de datos (lenguaje masivo) que se alimenta, ni m谩s ni menos que del contenido de la Web. Algo potente, muy potente pero que se est谩 sacando de quicio. En 2021, y en Espa帽a, se present贸 una actualizaci贸n del sistema de modelos de lengua creado en el Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputaci贸n (BSC-CNS) a partir de los archivos web de la Biblioteca Nacional de Espa帽a (BNE) y nadie dijo nada.

驴A qui茅n le interesa hacernos creer que los ciudadanos no podemos crear programas 鈥榣贸gicos鈥, de IA?

驴Es posible que se trate de un modelo insostenible debido al coste energ茅tico que supone 驴Por qu茅 no nos informan de la cantidad de C02 que lanzamos al planeta cada vez que hacemos una simple b煤squeda en Google o Bing? 驴Qu茅 dir铆amos si supi茅ramos el C02 que emitimos al enviar un mensaje de Telegram o Whatsapp? No digamos ya, al ver v铆deos en bucle en Tiktok, Instagram o las dichosas series en las m煤ltiples plataformas.

Resulta paradojico, triste, pensar que cuando los gobiernos nos alertan sobre el calentamiento global nuestros ocio contamina tanto como un autom贸vil.

Y sin embargo, aqu铆 estamos.

Lanzando y escuchando soflamas de la importancia de tomar conciencia del calentamiento global y del peligro de las noticias falsas. Alguien ha manipulado una foto del Papa. 隆Oh! Alguien ha manipulado una imagen de Donald Trump鈥..

El algod贸n y el sexismo no enga帽a. Casualmente los deepfakes pornogr谩ficos no son un peligro



Otro dato real, una de las webs m谩s visitadas del mundo, despu茅s de cualquier otra web que tenga que ver con la pornograf铆a, est谩 especializada en Deepfakes...pornogr谩ficos. Mirando los registros del dominio, que son p煤blicos, puede verse que la fecha de alta es de 2013, hace casi 10 a帽os. 驴Qu茅 contiene la mencionada web? Ni m谩s ni menos que cientos de miles de pel铆culas pornogr谩ficas en las que se ha suplantado la cara de las actrices pornogr谩ficas, mujeres, con las caras de actrices celebres, mujeres.Y vaya, qu茅 triste, aquello no era ning煤n peligro. Ninguna voz de alarma, nada.

Hace 10 a帽os, toda una d茅cada, el aprendizaje profundo, deep learning, tuvo su eclosi贸n en el mundo del porno, mejor dicho en el submundo de la explotaci贸n de la MUJER.

Si hubo alg煤n intento de frenar estos sitios y estas tecnolog铆as no ha sido por motivos morales o 茅ticos, sino por el santo CopyRight. Desgraciadamente el fen贸meno de los deepfakes solamente ha supuesto un peligro cuando han osado manipular im谩genes y videos del Papa, Donald Trump o Obama. No hace falta preguntarse el motivo. En un mundo en el que todav铆a existen pa铆ses que son incapaces de recoger las estad铆sticas de los cr铆menes machistas, el que existan portales donde violan a tu celebridad favorita carece de importancia ante la gravedad de una noticia falsa.

Pero seamos optimistas: todav铆a podemos pagarnos nuestro pisito en la web, nuestro cayuco de informaci贸n, aprender a programar programaci贸n l贸gica para construir verdaderas IA y espero que siempre, siempre, seamos capaces de tirar de sentido com煤n y decir: 驴Funciona? 驴Hace m谩s bien qu茅 mal? Pues no lo toques.

* Bracero de la tecnolog铆a, obrero inform谩tico y mec谩nico cualificado en esta Web, miembro y parte del Colectivo LoQueSomos. Creador en Wikimedia. M谩s art铆culos del autor

S铆guenos en redes sociales鈥 Mastodon: @LQSomos@nobigtech.es Diaspora*: lqsomos@wk3.org Telegram: LoQueSomosWeb Twitter: @LQSomos Facebook: LoQueSomos Instagram: LoQueSomos