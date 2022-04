–

De parte de SAS Madrid April 2, 2022

El investigador en enfermedades infecciosas del Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona se muestra muy crítico con el fin de las cuarentenas y recuerda que el coronavirus no ha terminado.

¿Ha llegado a su fin la pandemia del coronavirus? ¿Han dejado de ser necesarias medidas como las cuarentenas y las mascarillas? La evolución de los contagios hace que las administraciones ya hablen del proceso de «gripalización» del coronavirus, de aprender a vivir con los contagios y normalizar la situación. De ahí a que se hayan tomado medidas hasta hace poco impensables, como eliminar las cuarentenas para los infectados leves o minimizar el uso de las mascarillas, que ya no son obligatorias en exteriores y pronto dejarán de serlo en interiores (este mismo jueves el Congreso ha pedido que no sean obligatorias en interiores en cuanto lo avalen los expertos). Pero siguen apareciendo voces expertas que hablan de precaución, de que la pandemia aún no ha acabado y de que nuevas variantes del covid están por venir.

Es el caso del epidemiólogo y experto en enfermedades infecciosas del Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, Oriol Mitjà. Este experto sostiene que en los próximos meses puede llegar una nueva variante de la covid19 para la que no estaremos preparados, aunque no se conoce su gravedad. En una entrevista en RTVE, en la que el médico promociona su nuevo libro, Mitjà critica la eliminación de las cuarentenas de los contagiados por coronavirus. «No debemos empezar a normalizar. El virus no se ha ido. Las personas que están infectadas no deberían ir a trabajar», argumenta. El experto señala que en los próximos meses llegará una nueva variante del coronavirus que «escapará mucho mejor de las vacunas», aunque su gravedad todavía «está por determinar».

El médico advierte de la rapidez con la que se están eliminando las medidas en nuestro país, y considera que la economía ha ganado por encima de la salud. En una entrevista en El Periódico también resalta la llegada de nuevas variantes: «Se espera una variante nueva que llegará, nos cogerá con la inmunidad muy baja, porque hace tiempo que recibimos la última dosis, y causará una ola grande, ya veremos de qué gravedad. El virus se está replicando más que nunca e invadiendo Asia. Seguramente, China no lo podrá contener», reconoce. «No se puede dar carpetazo a la crisis del coronavirus», insiste, en un mensaje hacia las administraciones.

