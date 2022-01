–

De parte de SAS Madrid January 28, 2022 80 puntos de vista

La propagaci贸n de la variante 脫micron a finales de noviembre deriv贸 una oleada de contagios masiva que puso en alerta a la sociedad mundial por su alta transmisibilidad, que trajo el mayor repunte de positivos desde el inicio de la pandemia. Las autoridades sanitarias de cada pa铆s aplicaron restricciones severas, entre ellas la vacunaci贸n obligatoria y el pasaporte COVID, ante el avance del virus, aunque con mucha vigilancia, ya que el destino de esta variante est谩 a煤n por conocer. Por ello, Christian Drosten, vir贸logo alem谩n, ha anticipado c贸mo ser谩 la evoluci贸n de 脫micron en las pr贸ximas semanas y el futuro de la pandemia.

El vir贸logo destaca la importancia de la campa帽a de vacunaci贸n. “El virus se transmite sin control a trav茅s de la poblaci贸n no vacunada鈥, provocando una mayor letalidad de contagio que una persona vacunada. Adem谩s, ratifica que las personas que no est谩n vacunadas no tendr铆an ninguna protecci贸n inmunol贸gica para posteriores variantes, a diferencia de una persona vacunada con la pauta completa.

Asimismo, puntualiza que 鈥渉ay posibilidades de que 脫micron se vuelva m谩s leve o grave”, ya que hay que diferenciar entre el virus, que puede evolucionar con mayor fuerza debido a una recombinaci贸n con otra variante, y la enfermedad, que se ir谩 volviendo m谩s leve. Por el momento, existe la probabilidad de que en el futuro surja 鈥渦n virus con la prote铆na espiga de 脫micron y as铆 poder seguir disfrutando de esa ventaja inmunol贸gica, pero con el genoma del virus Delta鈥. Principalmente, esta combinaci贸n g茅nica 鈥測a se ha descrito y hay que temer que puede pasar algo as铆鈥, destaca.

Drosten critica la medida de algunos pa铆ses de utilizar la inmunizaci贸n de grupo, a trav茅s de la infecci贸n, debido a que es 鈥渦na falacia鈥 que todos nos infectemos por 脫micron y luego seamos inmunes. 鈥淧uede ser que aquellos que a煤n no tienen ninguna inmunidad contraigan 脫micron y se inmunicen, pero si aparece otra variante del virus puede traer un efecto pat贸geno m谩s grave que su predecesor”, explica el vir贸logo.

Del mismo modo, subraya que la infecci贸n de grupo no es la medida m谩s justa, ya que 鈥渉ay pa铆ses industrializados con poblaciones con mayor tasa de mortalidad鈥, por lo que este tipo de inmunidad debe ir acompa帽ado de una vacuna, ya que sin ella puede propiciar afecciones graves a los no inmunizados, traducido en muertes.

驴Cu谩ndo acabar谩 la pandemia?

El vir贸logo alem谩n reconoce que el final de la pandemia 鈥減uede estar cerca鈥, ya que es muy importante el factor de la vacunaci贸n masiva, aunque prev茅 que ser谩 muy dif铆cil debido a la desigualdad en el reparto de f谩rmacos y por el rechazo a la vacunaci贸n. 鈥淣o creo que el pr贸ximo invierno podamos vivir completamente como vivimos en el invierno de 2019, seguiremos tomando medidas residuales, como el uso de mascarillas. Si todas las personas se vacunan con la triple dosis, adaptadas a nuevas variantes, el final de la pandemia se podr铆a dar relativamente pronto, en el caso que pudiera hacerse鈥.

Enlace relacionado As.com (27/01/2022).