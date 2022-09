–

De parte de CNT Elche September 1, 2022 179 puntos de vista

Pues, si, el Ayuntamiento de Elche, mediante la Polic铆a Local, ha impuesto una multa de 200 Euros, a nuestro sindicato, por colocar en las calles, propaganda reivindicativa de la manifestaci贸n del pasado 1潞 de mayo. Incre铆ble pero cierto!! Luego tienen la desfachatez de ir a hacerse la foto

Bas谩ndose en su ordenanza de 鈥渓impieza鈥 del a帽o 2.003, que proh铆be entre otras cuestiones, la colocaci贸n de carteles y pancartas, as铆 como la distribuci贸n de octavillas o folletos en la v铆a publica o la realizaci贸n de murales, fuera de los lugares 鈥渁utorizados para ello鈥. Espacios que paulatinamente han sido eliminados por ese mismo Ayuntamiento.

Evidentemente estos art铆culos de la ordenanza chocan frontalmente, con el derecho a la libertad de expresi贸n y de propaganda pol铆tica, que vamos a seguir ejerciendo como organizaci贸n sindical, cueste lo que cueste. Art铆culos que exigimos sean retirados de dicha ordenanza.

Sin embargo la realidad es tozuda, y afortunadamente en nuestras calles vemos carteles y propaganda de otras organizaciones pol铆ticas y sindicales, movimientos sociales, carteles particulares de toda clase, festivales, circos, discotecas, etc. Incluso el propio Ayuntamiento coloca carteles fuera de las zonas 鈥渁utorizadas鈥 de su programaci贸n de eventos culturales o del calendario de recaudaci贸n de impuestos. No todo el mundo puede pagarse una campa帽a de publicidad en los medios como hacen los pol铆ticos y las instituciones. Pero 鈥渃asualmente鈥 la multa ha llegado a la CNT. No es la primera ni la segunda vez que esto ocurre.

Alegar motivos de limpieza para reprimir el derecho a la comunicaci贸n en la v铆a publica, un derecho que hist贸ricamente hemos ejercido las organizaciones populares y que forman parte del acervo cultural de las mismas, es un verdadero desprop贸sito redactado con tintes fascistas con el objetivo de acallar la voz de las organizaciones disidentes del sistema.

En una ciudad donde los carteles publicitarios comerciales e incitando al consumismo, nos bombardean constantemente y ocupan los espacios urbanos, utilizar la palabra limpieza para acallarnos sencillamente tiene tintes orwelianos.

As铆 que si tanto les preocupa la limpieza, lo primero que deber铆an nuestros pol铆ticos es mirar en sus propios bolsillos, pero claro, este articulo no figura en ninguna ordenanza. Porque igual encuentran mas mierda de la que parece.

Nosotros por nuestra parte seguiremos ejerciendo nuestros derechos, colocando nuestra propaganda sin ensuciar las fachadas particulares de los obreros, porque la calle y la lucha es nuestra.

Nuestras manos est谩n limpias. Solo se nos ensucian al trabajar.

Por la libertad de expresi贸n, ni un paso atr谩s.

CNT Elche