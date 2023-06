–

De parte de Nodo50 June 12, 2023 448 puntos de vista

En 2012 un grupo de chavales que bajaban a las canchas de baloncesto de la IBM, en el barrio de la Prosperidad, se les ocurri贸 que hab铆a que crear una liga para las personas que siempre jugaban a la misma hora en diferentes pistas. 鈥淗icimos un folleto de invitaci贸n y lo fuimos pegando por todas las canchas del barrio para juntar a la gente en una asamblea. El primer a帽o surgieron ocho equipos y decidimos c贸mo quer铆amos la liga鈥, cuenta 脕lvaro L谩zaro, uno de los que estuvo desde el inicio en el proyecto y que actualmente contin煤a jugando en el Pyongyang All Stars.

La Liga Cooperativa de Baloncesto de Madriz acaba de cumplir su d茅cimo aniversario con un historial de m谩s de 4.000 partidos. Para Daniel Yebra, jugador del Equipo 2, 鈥渓a Liga cada a帽o se transforma. Todo el mundo que la prueba acaba meti茅ndose en uno de los equipos o intentando formar otro nuevo. Es una forma de hacer deporte totalmente diferente a toda la oferta que hay en Madrid y dir铆a que en la mayor铆a de ciudades de Espa帽a鈥.

La autogesti贸n es organizaci贸n colectiva

Ni Thomas More se habr铆a podido imaginar el funcionamiento de esta liga. Primera norma: quien juega pone las normas. Toda la organizaci贸n se hace en base a tres asambleas a lo largo del a帽o. La primera se convoca en septiembre y acude una persona delegada de cada equipo para decidir c贸mo ser谩 la primera fase de la temporada, constituir los equipos que participar谩n y abordar la posible modificaci贸n de alguna de sus bases. Esta primera fase que cont贸 con cerca de 40 equipos dur贸 de octubre a diciembre de 2022.

Primera norma: quien juega pone las normas. Toda la organizaci贸n se hace en base a tres asambleas a lo largo del a帽o

Segunda norma: la autogesti贸n no es magia. La Liga cuenta con varias comisiones que consiguen sacar el trabajo adelante, de esta manera logran autogestionar la forma de competir y la forma de organizarse. Una vez constituidos todos los equipos se crean tres grupos (A, B y C). 鈥淧or ejemplo, si estoy en el C hacemos un grupo de WhatsApp con un delegado de cada equipo. Para jugar los partidos hay que ir escribiendo los horarios y fechas disponibles. As铆 se van acordando semana a semana con los equipos con los que te tienes que cruzar. Al principio es muy f谩cil. Luego, es m谩s dif铆cil cuadrar, porque solo juegas una vez con cada equipo. De hecho, se puede dejar un partido sin jugar鈥.



Manuel del Valle 34 equipos han llegado a la segunda fase de esta temporada de la Liga Cooperativa de Baloncesto de Madriz.

La segunda fase de la temporada, de enero a mayo, integra en el Grupo A los equipos que quedaron en los mejores puestos de la primera fase, los que se quedaron a mitad de tabla en el Grupo B y los que est谩n m谩s abajo en el Grupo C. Despu茅s vienen los playoffs con los dos finalistas de cada grupo. Por eso, el pasado s谩bado 10 de junio se jugaron hasta tres finales en el Casino de la Reina del barrio de Lavapi茅s. La del Grupo A fueron el Bonobxs contra el CTG (72-75), la del Grupo B fue entre Skascajares contra el Chicago Qs (55-42) y la del Grupo C entre Loz Patoz contra el Denme nuggets (57-42).



Manuel del Valle La Liga Cooperativa es mixta, abierta, asamblearia, horizontal, autogestionada y solidaria con los barrios de la capital.

Adem谩s de estas tres finales, se juega una cuarta, la fairplay que en esta ocasi贸n fue entre el Pyongyang All Stars y el Chicago Punks (25-29). 鈥淎l final de cada partido tenemos que valorar al otro equipo. Valoramos con 鈥1鈥 si todo ha ido bien, con 鈥0鈥 si ha sido un partido normal aunque con alg煤n pique y si ha sido un partido feo con situaciones tensas se le pone 鈥-1鈥. En cada fase se hace una clasificaci贸n de fairplay con estas valoraciones. Los dos equipos mejor valorados al acabar la temporada son los que juegan el d铆a de la final otro partido鈥.

鈥淪e valora el fairplay porque no hay 谩rbitros. Una de las formas de que la gente sea consciente de lo que hace es responsabiliz谩ndose de su forma de jugar”

Tercera norma: no hay se帽ores con silbatos ni camisetas de rayas. 鈥淪e valora el fairplay porque no hay 谩rbitros. Una de las formas de que la gente sea consciente de lo que hace es responsabiliz谩ndose de su forma de jugar, que reconozcas tus errores y pites tus propias faltas. Aunque pueda parecer extra帽o, funciona muy bien. L贸gicamente, hay momentos en los que da algunos problemas, sobre todo cuando los partidos van m谩s ajustados. Se genera un efecto positivo, porque si t煤 pitas bien, el otro equipo tambi茅n pita bien, igual que se puede generar el efecto contrario鈥, explica Yebra.



Manuel del Valle Jugar en canchas municipales es una de las bases de la Liga Cooperativa, a pesar de las dificultades que tienen los equipos para encontrar pistas en buenas condiciones, seg煤n han manifestado varios jugadores.

Cuarta norma: aqu铆 tambi茅n juegan mis amigas. Esta liga se define por sus bases como abierta y mixta, aunque reconocen que la mayor铆a de sus jugadores son hombres. Sara Garc铆a, la 煤nica mujer de su equipo, el Chicago Punks, critica que 鈥渆l porcentaje de mujeres no supera el 5%, por no hablar de otros cuerpos disidentes. No nos podemos considerar mixta cuando realmente no hay una diversidad de cuerpos que no sean hombres cisheteros. Hist贸ricamente han sido de ellos todos los espacios, incluidas las canchas municipales. Cuando compa帽eras u otras personas, trans o disidentes, han intentado ocuparlas no se les ha permitido鈥.



Manuel del Valle Uno de los valores m谩s importantes para el colectivo de la Liga Cooperativa es que es mixta, a pesar de que todav铆a no han conseguido una gran participaci贸n de mujeres u otras identidades disidentes.

Marina Ant贸n, jugadora del Bonobxs, considera que 鈥渆s importante que hasta 16 equipos hayan incorporado al menos una mujer, de hecho cuando me enfrento a otros equipos en los que hay m谩s mujeres, y en esta temporada ha pasado bastante, ha sido una motivaci贸n m谩s y una alegr铆a. Aunque evidentemente siempre nos gustar铆a que hubiera m谩s participaci贸n porque esto siempre favorece al deporte en general鈥.

鈥淓s importante que hasta 16 equipos hayan incorporado al menos una mujer, de hecho cuando me enfrento a otros equipos en los que hay m谩s mujeres ha sido una motivaci贸n m谩s y una alegr铆a”

El descontento o la tardanza en conseguir una liga realmente mixta ha provocado que un grupo de jugadoras decidieran crear el a帽o pasado la Liga Gamberra, formada por mujeres e identidades disidentes. 鈥淓mpezamos en septiembre de 2022 y surgi贸 debido a que la Liga Cooperativa no se considera un espacio seguro. No quisimos tampoco recuperar la antigua Liga Femenina Cooperativa, porque era volver a la divisi贸n binaria en la que otra vez no tienen cabida otras identidades y cuerpos. Tuvo muy buena acogida, se presentaron cerca de siete equipos y hubo un mont贸n de personas a nivel individual que al final acabaron creando un equipo nuevo鈥. El pasado 11 de junio la Liga Gamberra jug贸 el 煤ltimo torneo de su primera temporada en el Rancho del Cordob茅s, en el barrio de Orcasur.

Quinta norma: ocupar los espacios p煤blicos. Formar parte de la liga es gratis porque los equipos organizan sus partidos en las canchas municipales. La mayor铆a de los partidos se han jugado siempre en el Parque Flori, aunque reconocen que les gustar铆a acercarse m谩s a otros barrios. 鈥淪e intenta que cada vez se juegue en m谩s canchas para que la gente del barrio que quiera bajar no sienta que la Liga ocupa constantemente el espacio. Hay un grupo que se encarga de buscar nuevos lugares. Se ha intentado varias veces llegar a Vallecas, Carabanchel, sobre todo barrios populares y la verdad es que es dif铆cil鈥, cuenta Yebra.



Manuel del Valle En la final de la temporada de la Liga Cooperativa, en el barrio de Lavapi茅s, se ha celebrado tambi茅n el d茅cimo aniversario del colectivo.

De Madrid, pasando por Roma, hasta llegar a Shatila

La Liga Cooperativa de Baloncesto se ha convertido en un referente, incluso, ha llegado a contagiar el virus de lo comunitario en otros territorios. Los equipos han tejido alianzas en Alicante, Ciudad Real, Bolonia, Roma y Shatila. 鈥淒os chicos de Bolonia que estaban de Erasmus en Madrid decidieron llevar el formato a su ciudad y siguen haciendo una liga cooperativa all铆鈥, afirma L谩zaro.



Manuel del Valle La gran final de la Liga Cooperativa ha sido entre el Bonobxs y el CTG (72-75).

Tambi茅n fue el boca a boca el culpable de conectar la Liga con Shatila. David Ruggini es de Florencia y trabajaba en una ONG en Beirut cuando conoci贸 a una amiga madrile帽a a la que le acab贸 contando el proyecto de Basket Beats Borders, un grupo de mujeres palestinas que hacen baloncesto desde el campo de personas refugiadas de Shatila. Seis meses despu茅s, en el verano de 2019, una persona de la Liga Cooperativa contact贸 con Ruggini. Al poco la Liga se sum贸 a un viaje organizado por varios equipos italianos para ir al campo. As铆 empez贸 a gestarse el v铆nculo.

Con la llegada de la pandemia los viajes se hicieron imposibles, pero esto no impidi贸 que la solidaridad con Palestina siguiese. La Liga colabor贸 para la distribuci贸n de alimentos y el soporte a las familias refugiadas dentro del campo. Finalmente, en junio de 2022, las jugadoras pudieron visitar Madrid para conocer al colectivo de la Liga y contar lo que ocurre en Shatila. Este campamento se cre贸 en Beirut en 1949 para la poblaci贸n palestina refugiada y a d铆a de hoy lo habitan cerca de 22.000 personas, muchas de ellas tambi茅n son de origen sirio tras el estallido de la guerra.



Manuel del Valle La final de la Liga Cooperativa, celebrada el 10 de junio, cont贸 con la participaci贸n de todos los equipos de la temporada y el vecindario que se acerc贸 a animar a los finalistas.

Lo deportivo es pol铆tico

Horizontal, asamblearia, autogestionada, sin 谩rbitros, abierta, mixta y gratuita, as铆 es la Liga Cooperativa de Baloncesto de Madriz, que desde hace diez a帽os lleva haciendo pol铆tica en las canchas a trav茅s de estas normas. 鈥淟a Liga se convierte en un colectivo de gente que pertenece a otros colectivos, es decir, se convierte en una red que sirve para apoyar otros proyectos en los barrios de aqu铆, pero tambi茅n en Shatila. Nuestras ideas tienen su origen en el deporte pero en realidad apelan a cualquier tipo de organizaci贸n pol铆tica, es transformador para cualquier actividad y cambia totalmente la perspectiva鈥, alega Yebra.

鈥淭iene un componente pol铆tico muy alto porque nuestras bases son anticapitalistas, feministas y antirracistas. Buscamos luchar contra todas esas violencias que ocurren en el baloncesto convencional”

Para Garc铆a la Liga 鈥渢iene un componente pol铆tico muy alto porque nuestras bases son anticapitalistas, feministas y antirracistas. Buscamos luchar contra todas esas violencias que ocurren en el baloncesto convencional y a la vez intentamos promover un cambio desde los barrios. Aqu铆 aunque no sepas jugar ni te vamos a echar ni vas a estar menos tiempo de partido. De hecho tenemos una escuela para las personas que quieran mejorar o que no saben jugar鈥. Tambi茅n para L谩zaro 鈥渓a forma en la que te obligan a hacer deporte es pol铆tica, porque cuando eres peque帽o necesitas anotarte a un club, pagar o incluso tener tarjeta de residencia. Hay una parte de clase social sobre qui茅n puede practicar deporte鈥.



Manuel del Valle La Liga Cooperativa tambi茅n est谩 involucrada en eventos solidarios para recaudar fondos para los barrios de Madrid, as铆 como, para las familias del campo de personas refugiadas en Shatila.

La temporada de la Liga ha terminado con una gran final en el barrio de Lavapi茅s, pero el trabajo en los barrios contin煤a. El pr贸ximo 16 de junio el colectivo organiza una fiesta solidaria que destinar谩 lo recaudado para las compa帽eras de Basket Beats Borders y sufragar los gastos de la cooperativa. El baloncesto popular de Madrid celebrar谩 su d茅cimo aniversario por todo lo alto en la Sala Gruta 77, donde las actuaciones de La ONU, Cristosaurio, DJ Maria Turme y DJ Guerryjazz nos har谩n perrear hasta la madrugada.