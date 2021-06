–

Habr谩 pocas lectoras que no hayan entrado alguna vez en un corral贸n del centro de Sevilla. Son espacios que funcionan al interior de la manzana, con grandes patios, calles y adarves en torno a los que se distribuyen locales y talleres. Su origen es algo incierto, aunque algunas investigadoras lo sit煤an con la industrializaci贸n, cuando el centro norte (donde se encuentra la mayor铆a) se colmat贸 con patios de vecinas y f谩bricas. Formaban parte de un mismo ambiente obrero en el que se fraguaron las principales huelgas y sindicatos de principios de siglo XX, acogiendo todo tipo de oficios manuales, de peque帽a industria y artesan铆a. Son los 煤ltimos testigos vivos de este momento fundamental en la historia reciente de la ciudad.

Adem谩s, ejemplifican un modelo de ciudad multifuncional, donde conviv铆an la vivienda, el comercio y la producci贸n, muy opuesto al espacio segregado de monocultivo residencial y tur铆stico del que tanto se beneficia el mercado. La desaparici贸n de muchos de estos conjuntos no solo se debe a la deslocalizaci贸n industrial y a la flexibilizaci贸n de la mano de obra, sino a la especulaci贸n inmobiliaria y a los alt铆simos beneficios de las rentas del suelo. Los corralones que han sobrevivido a la gentrificaci贸n, a煤n con instalaciones centenarias, han acogido otros perfiles como artistas, creativos y flamencas, que han encontrado en estos lugares un espacio para la creaci贸n. En este texto contaremos la historia de resistencia de los corralones de la calle Castellar.

CARTA ABIERTA DE UNA ARTESANA DEL ESPACIO

La primera vez que visit茅 los corralones de calle Castellar era 2013. Para mi sorpresa, a finales del a帽o siguiente ya estaba dentro de uno de sus locales. Lo he visto derribar decenas de veces, metaf贸ricamente hablando, y, por hablar, tambi茅n podr铆a contar todas las veces que se ha atacado a la integridad, la actividad e incluso a las propias usuarias del espacio. Pero prefiero hablaros de por qu茅 sigo aqu铆 y por qu茅 solo puedo pedir su protecci贸n para que siga existiendo.

Con tan solo entrar por alguna de sus puertas se despiertan los sentidos con curiosidad, intentando catalogar lo que est谩n recibiendo, 鈥攎eeeec鈥 error, es imposible. Para m铆 es uno de los lugares m谩s canallas y nobles de la ciudad; un lugar de polaridades, en donde est谩 irrumpiendo un hurac谩n o que se encuentra en el silencio previo a su inminente paso. Aqu铆 unos tacones de pan de oro bailan entre chinos y fango para regalarte parte de su arte. Entre cipreses, buganvillas y geranios se encuentra esa magia tan compleja de explicar, exaltar y muchas veces hasta de apreciar. La homogeneidad brilla por su ausencia para regalarte pluralidad, colaboraci贸n y esa chispa salvaje indescriptible que conmueve a quien lo visita. Son espacios con identidad propia que dan cobijo y posibilidades a quien tiene que producir, crear y, claro est谩, a quien necesite obtener estos servicios.

Observando la arqueolog铆a social de estos espacios podremos entender algunos ciclos de su vida en los que la interrelaci贸n entre usuarias y vecinas fueron pilares fundamentales para su permanencia. Aqu铆 cada una entiende que forma parte de un engranaje que hace funcionar esta m谩quina h铆brida de innovaci贸n y tradici贸n tan vinculada al car谩cter alternativo de Sevilla. Parte de unos profundos y antiguos cimientos para construir una arquitectura social, diversa e intergeneracional compuesta por actividad gremial, artesanal y sacra que convive con el arte emergente del barrio. Juntas formamos un campo diverso de disciplinas con presencia de carpinteros, imagineras, tallistas, m煤sicas, ilustradores, ceramistas, orfebres, pintoras, doradores, grabadoras, escultores鈥 Aunque cada vez hay menos plurales y m谩s singulares. Joaqu铆n, por ejemplo, es uno de los 煤ltimos torneros manuales de la ciudad. Por supuesto, tambi茅n encontramos anticuarios, restauradoras, bailaores y cantaoras, as铆 como la huella activista y de acci贸n social que ha podido producirse en asociaciones como la Trompeta Verde. Hablamos de un espacio en peligro de extinci贸n, pero por el que todav铆a se puede hacer mucho.

SOBRE PATRIMONIO, URBANISMO Y OTROS ARTILUGIOS

La defensa de este espacio no es ninguna novedad. En 2006, la Plataforma de Artesanos y Artistas del Casco Antiguo (PACA) denunci贸 los desalojos de artesanos (muchos llevaban all铆 toda una vida) que se estaban produciendo tras la compra del inmueble por la actual propiedad, Garajes Santa In茅s SL. Tambi茅n luch贸 para que el entonces nuevo Plan General de Ordenaci贸n Urbana (PGOU), en proceso de redacci贸n, mantuviera los usos productivos en los corralones. Este documento es una especie de plan maestro que determina qu茅 usos y con qu茅 intensidad deben existir en cada trozo de la ciudad, entre otras cosas. En el documento de avance, los productivos hab铆an sido sustituidos por residencial y dotacional, lo que finalmente (y afortunadamente) se revirti贸. En la memoria del Plan se reconoce la importancia de los talleres artesanales, con una apuesta clara por su permanencia. Se propone el mantenimiento de estos usos de manera compatible con los residenciales para favorecer as铆 la multifuncionalidad y la complejidad del tejido social; pero, a la vez, el Plan entiende que el centro debe ser un lugar adecuado para la modernizaci贸n y actualizaci贸n de su tejido socio-econ贸mico. La propuesta quiere que estas industrias artesanales contribuyan a la revitalizaci贸n del centro, manteniendo y recuperando funciones tradicionales o introduciendo nuevas actividades que al tiempo podr铆an incentivar la rehabilitaci贸n de los edificios. Se establece que estos espacios pueden contener industria no contaminante, artesan铆a y podr铆an albergar empresas dedicadas a las nuevas tecnolog铆as, el conocimiento o la informaci贸n, bajo el paraguas de lo que denomina 芦servicios avanzados禄, algo parecido a los barrios@ como el Poble Nou de Barcelona. Espec铆ficamente, la manzana de Castellar est谩 incluida en un 脕rea de Reforma Interior que contempla estos servicios avanzados, viviendas, espacio p煤blico abierto y dotacional educativo. Adem谩s, recomienda la gesti贸n p煤blica del desarrollo.

Otro documento de importancia es el Plan Especial de Protecci贸n del Conjunto Hist贸rico y cada uno de los sectores en los que se divide, que establecen los elementos patrimoniales a conservar y proteger. Mantiene la filosof铆a de conservaci贸n y defensa de estos espacios por su importancia en la configuraci贸n urbana actual del centro norte. Por un lado, el sector 8.2 San Andr茅s-San Mart铆n, en donde est谩 incluido Castellar, cataloga este corral贸n con Protecci贸n Parcial Grado 1 y lo declara Edificaci贸n de Inter茅s Tipol贸gico con el subtipo de Edificio Singular. Adem谩s, est谩 incluido en el entorno de un monumento, el Palacio de las Due帽as, por lo que su desarrollo debe tener especial sensibilidad al respecto. Por otro lado, el sector Sta. Paula-Sta. Luc铆a, en donde se incluyen los corralones de Pasaje Mallol y Pel铆cano, realiza un an谩lisis hist贸rico y social minucioso y sirve de base para el art铆culo anteriormente mencionado del PGOU en el que se desarrollan las normas espec铆ficas para los corralones. Su voluntad es la de preservar los mismos como representativos de la multifuncionalidad del centro hist贸rico, y defiende que el sector se encuentra fuertemente caracterizado por la industria, siendo el 煤ltimo reducto en el casco intramuros. Se lamenta la evoluci贸n del barrio hacia viviendas de pisos contempor谩neos, eliminando la variedad y diversidad tipol贸gica, un patrimonio que este Plan Especial intenta salvaguardar.

Como hemos visto, existen argumentos urban铆sticos y patrimoniales para justificar no solo la protecci贸n y valoraci贸n de este lugar, sino su expropiaci贸n por parte del Ayuntamiento, algo que ya hemos trasladado a la Gerencia de Urbanismo en una reuni贸n el pasado marzo. Sabemos que las herramientas de las que disponemos no son suficientes y as铆 hemos asistido recientemente a la p茅rdida de otros corralones. Es el caso de Pasaje Mallol 11, 13 y 15, que actualmente se est谩n convirtiendo en viviendas loft donde lo productivo brilla por su ausencia y cuyos precios son inasumibles por trabajadoras manuales como nosotras. La expropiaci贸n fue un compromiso que asumi贸 el Ayuntamiento en su momento con la PACA y, 15 a帽os despu茅s, sigue sin cumplirse. Unos lugares tan valiosos y significativos para la memoria de las clases populares de Sevilla no deber铆an depender de la voluntad de una nefasta propiedad privada para su supervivencia. Como otros espacios de gran valor hist贸rico, etnol贸gico e industrial, este deber铆a ser de gesti贸n p煤blica.

ORGANIZANDO LA RESISTENCIA

El estado de degradaci贸n del conjunto viene de largo. Desde hace mucho tiempo, la mayor铆a de inquilinas de los corralones de la calle Castellar hemos tenido que invertir peri贸dicamente en el mantenimiento de su local y zonas comunes debido al abandono que sufren. La propiedad genera contratos verbales para evitar formalizar y estabilizar la situaci贸n de las usuarias, pues luego puede hacer y rehacer a su gusto, y la precariedad e incertidumbre les beneficia. Desde dentro se ha hecho lo posible, pero no es f谩cil negociar en solitario. Esto ha sido un factor favorable a la hora de perjudicar a las inquilinas y crear conflicto entre estas, siguiendo la estrategia del 芦divide y vencer谩s禄. Por ello, las usuarias actuales del espacio llevamos alg煤n tiempo queriendo formar una asociaci贸n que nos aglutine y que no permita m谩s abusos. Los m谩s recientes son el cierre de los aseos p煤blicos, la prohibici贸n del paso y uso de los espacios comunitarios, o las amenazas de desalojo y cierre de locales. El acoso hacia las inquilinas sigue siendo indiscriminado, aunque suelen apretar a aquellas que m谩s sufren la exclusi贸n social, como las familias que viven en el conjunto.

Pese a todo, nosotras llevamos a帽os cuidando las fachadas, cubri茅ndolas con cal, aplicando lechadas en el suelo, que se deshace a menudo, y generando zonas verdes en los espacios comunes. Este movimiento ha cobrado fuerza en el 2019 y sobre todo desde el confinamiento. Se realizaron bancales con un peque帽o huerto, crecieron plantas sobre piezas art铆sticas o maceteros pintados, proliferaron murales y grafitis que algunos artistas pintaron en los patios. Todo ello hizo que cobrara una nueva vida, con alegres colores y texturas. Finalmente, a finales del 2020 formalizamos nuestra asociaci贸n La Ermand谩 Ind没ttri芒h con objetivos art铆sticos, sociales y culturales, y con intenciones de mejorar y adecentar el espacio.

Este impulso de comunidad se vio mermado por la administraci贸n del inmueble, cuando ante un juicio testificamos a favor de uno de los usuarios del espacio. Desde entonces comenzaron a destruir las zonas verdes, coartaron la comunicaci贸n y uso de las zonas comunes, cubrieron murales, quitaron las papeleras, amenazaron con cortar los suministros b谩sicos, acosaron mediante env铆os de burofax, etc. La Asociaci贸n fue directamente expulsada de su local, a vistas de cerrar un contrato ya apalabrado. Sabemos que no hemos sido las primeras que han sufrido este tipo abusos en este lugar, pero nosotras estamos aqu铆 y ahora resistiendo de manera creativa, con el apoyo comunitario y articulando una defensa jur铆dica por nuestro derecho a desarrollar nuestra actividad aqu铆.

Nada de esto es f谩cil, pero hemos comenzado a gestionar las redes desde Instagram, Facebook y Twitter, donde pod茅is darnos calorcito en @salvemosloscorralones.