LA CGT SINDICATO MAYORITARIO EN EL BICING DE BARCELONA DENUNCIAMOS QUE NO FUNCIONA BIEN Y SE DA UNA IMAGEN ALEJADA DE LA REALIDAD TANTO POR LA EMPRESA COMO POR EL AYUNTAMIENTO Y BSM.

Para CGT no se cumple el pliego de condiciones t茅cnicas que adjudico la licitaci贸n a la UTE Pedalem Barcelona. Denunciamos a Inspecci贸n de Trabajo diversas irregularidades laborales. BSM debe garantizar que la subcontrata Ute Pedalem Barcelona cumpla el pliego al que puj贸 y no obligar a sus supervisores a realizar arreglos o limpieza en las bicicletas o paradas. Miles de quejas de usuarios son una constataci贸n de lo que relatamos a continuaci贸n.

El Bicing en Barcelona no funciona bien. Los m谩s de 136.000 abonados y los mas de 150 trabajadores lo sufren a diario. La empresa UTE Pedalem Barcelona la componen Serveo y PBSC empresa canadiense. Serveo es la nueva marca de Ferrovial Servicios Infraestructuras, la filial de Ferrovial adquirida por Portobello Capital. Es un fondo de inversi贸n que ha tomado el 75,01% del capital y el grupo ferrovial mantiene el 24,99%.

Constantemente hay falta de bicicletas para ser utilizadas en las estaciones, de las 7000 que en teor铆a tienen que estar disponibles (4000 mec谩nicas y 3000 el茅ctricas) han llegado a estar inutilizables hasta 3.000 en julio y cantidades parecidas en otros meses.

Para bajar esta cantidad tan alta de bicicletas no aptas, la empresa ha ideado un sistema que deja bicicletas rotas en los anclajes de la calle y no contabilizan como averiadas. Hasta que una bicicleta no ha sido sacada del anclaje tres veces, con tarjetas diferentes usuarios, no queda constancia a la empresa de que esta rota y se sigue dejando en el anclaje sin arreglar pero consta como si estuviera para ser utilizada. Los usuarios tocaban un bot贸n cuando encontraban una bicicleta rota, eso ya no tiene validez. De esta manera se camufla la realidad y se maquilla las estad铆sticas a los usuarios y no sabemos si con la participaci贸n de la administraci贸n, es decir BSM y el Ayuntamiento de Barcelona, que deber铆an de garantizar un servicio como marcaba el pliego de condiciones cuando se subcontrato. El d铆a que se puso en marcha este sistema en el software desaparecieron much铆simas bicicletas consideradas rotas pasando a constar como utilizables en el sistema inform谩tico, sin pasar por los mec谩nicos. Esto trae problemas a los usuarios ya que pueden estar utilizando una bicicleta rota y que el sistema no reconoce hasta que ha sido desanclada tres veces, siendo muy peligroso en caso de que la aver铆a sea en los frenos, etc.

La plantilla de mec谩nicos en la actualidad es de 24 para 7.000 bicicletas en total, en la subcontrata anterior hab铆a 24 y 6.000 bicicletas mec谩nicas y 300 el茅ctricas con dos mec谩nicos. En la actualidad la dificultad de las reparaciones y del mantenimiento ha aumentado enormemente al ser 3.000 las bicicletas el茅ctricas y el tiempo que se requiere para cada una de ellas ha aumentado considerablemente. Este verano los mec谩nicos, en la nave donde se trabaja, han vivido unas temperaturas muy por encima de las marcadas por la Ley de Prevenci贸n, a punto estuvo este sindicato de paralizar el centro de trabajo, sino se hubiera llegado a un acuerdo provisional. Pero el a帽o que viene si no se hacen las obras de inmediato que se han de hacer para acondicionar el local a las temperaturas apropiadas, tomaremos las medidas que consideremos necesarias para revertir la situaci贸n.

Los veh铆culos que conducen los trabajadores por la ciudad no son los adecuados ya que, seg煤n la propia empresa que los construye, son para 鈥淶onas verdes, desplazamientos entre puntos cercanos, log铆stica鈥,鈥, No son veh铆culos para arrastrar un remolque cargado de bicis que pierde fuerza en las cuestas y que muchas veces se queda parado, y la direcci贸n de la empresa indican a los trabajadores que eviten algunas calles por la pendiente que est谩s tienen. Tampoco pone que se puedan realizar jornadas laborales intensas y que destrozan las espaldas de los que las conducen, ya que los asientos no permiten regular su altura y no tienen sistemas que absorban las irregularidades del terreno, al circular por una ciudad en donde cada vez hay m谩s badenes para regular la velocidad, todo ello perjudican las lumbares y la espalda de los trabajadores al no absorberse los impactos. Tambi茅n el aire acondicionado provoca un ruido constante e insoportable, En innumerables ocasiones le hemos pedido a la empresa que busque otros veh铆culos m谩s adecuados para proteger la salud de los trabajadores.

Tambi茅n decir que el n煤mero de veh铆culos que consta que deber铆an de tener la empresa seg煤n el pliego de condiciones t茅cnicas Bicing 2.0 para trasladar las bicicletas de unas estaciones a otras no se est谩 cumpliendo. Al ser veh铆culos el茅ctricos necesitan una vez han realizado una jornada de trabajo un m铆nimo de 4 horas para cargar las bater铆as y estar de nuevo utilizables. Por lo tanto si dispone la empresa de 29 veh铆culos con remolque y el pliego de condiciones pone que 鈥渓os veh铆culos, por lo menos, deber谩n ser 26 en servicio y por turno diurno laborable鈥, 鈥12 veh铆culos log铆sticos en servicio por turno nocturno en d铆a laborable, fin de semana y festivos鈥 y de 鈥16 veh铆culos log铆sticos en turnos de ma帽ana y tarde los fines de semana y festivos鈥. Totalmente imposible de cumplir esa parte del pliego con la flota actual y nadie vigila que as铆 sea. Como este hay otros apartados del pliego que tampoco se cumplen.

Hay suciedad y falta de mantenimiento de las estaciones. Para 520 estaciones, hay una plantilla de 14 trabajadores de mantenimiento en tres turnos, y antes para unas 418 hab铆a 18 trabajadores. Hay anclajes para las bicicletas en las calles sin arreglar, faltan constantemente materiales para realizar las reparaciones y la reutilizaci贸n de materiales ya usados es la pr谩ctica diaria, lo que hace que su duraci贸n sea menor. Los ordenadores que se utilizan en las oficinas est谩n totalmente obsoletos.

Tambi茅n queremos denunciar que trabajadores con contrato UTE Pedalem Barcelona 贸sea de Bicing de Barcelona se les hace realizar funciones para otros Bicing del pa铆s donde Serveo (antigua ferrovial) o una Ute participada por esta empresa se ha quedado la concesi贸n. Por ejemplo a los mec谩nicos se les ha hecho montar bicicletas destinadas al Bicing de Valladolid o de Vizcaya, se ha trasladado alg煤n trabajador a Madrid, Valladolid o A Coru帽a. Esto es un trasvase de recursos del Bicing de Barcelona para otros negocios ajenos a la subcontrata de la ciudad.

Tambi茅n es bochornoso que a los supervisores de BSM que deben de vigilar que se cumple el contrato con la UTE Pedalem se les obliga a realizar arreglos en las bicicletas como por ejemplo apretar frenos, limpiar con una gamuza paradas, o mover bicicletas de parada, etc. Todo ello obligaciones que BSM ha de hacer cumplir a la empresa subcontratada y a la que se le deber铆a exigir que tuviera una plantilla adecuada al crecimiento que ha tenido, tanto por el mayor numero de bicicletas como por el mayor n煤mero de paradas.

Tambi茅n los usuarios nos hacen llegar sus quejas sobre el mal funcionamiento de la empresa cuando estamos en la calle, en las paradas, etc y no nos queda otra que decirles que hagan las quejas por el canal oficial, lo que provoca muchas veces y comprensiblemente reacciones desagradables de los mismos mientras trabajamos.

Ante la imposibilidad de que la empresa rectifique tras hab茅rselo dicho en cada reuni贸n nos vemos obligados a acudir a la Inspecci贸n de Trabajo de Barcelona. Tambi茅n hemos denunciado que no se le dan las cuentas de la empresa al Comit茅 de Empresa, lo que impide saber la evoluci贸n de la misma y de paso montar una pantalla opaca ante los trabajadores y no digamos ya la p茅rdida de control del dinero p煤blico una vez ya en manos de las empresas adjudicatarias de las licitaciones. Recordamos que la licitaci贸n era por 10 a帽os y importe superior a los 149.000.000 鈧 a los que hay que sumar otras cantidades por diferentes conceptos que pod铆an pasar la cifra de los 160.000.000 鈧.

Estamos cansados de las campa帽as de imagen que hacen entre la empresa, BSM y Ayuntamiento de Barcelona, en especial alguna pol铆tica, que sin preocuparse por la realidad salen en los medios con sonrisas vendi茅ndonos las partes ecol贸gicas del servicio, pero no preocup谩ndose de la realidad para con los usuarios y los trabajadores en el d铆a a d铆a. No podemos calificarlo m谩s que como un acto de irresponsabilidad.

Exigimos que Serveo y su accionista mayoritario Portobello as铆 como BSM y Ayuntamiento de Barcelona, cumplan y hagan cumplir los apartados del pliego de condiciones para dar un servicio de calidad a los usuarios, donde tambi茅n se respeten los derechos de los trabajadores y se terminen con los abusos que desde la direcci贸n de la UTE Pedalem Barcelona se est谩n cometiendo, provocando un clima laboral muy enrarecido. La administraci贸n no es ajena a lo que hace la subcontrata es corresponsable de lo que sucede y de sus consecuencias. La CGT no descartamos realizar movilizaciones y las acciones necesarias para conseguir unas relaciones laborales dignas y un servicio de calidad para los usuarios.

Enlaces a internet con el pliego de condiciones de la licitaci贸n y las resoluciones econ贸micas de la misma:

https://docplayer.es/72005289-Pliego-de-condiciones-tecnicas-bicing-2-0.html pliego de condiciones

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?reqCode=viewDcan&idDoc=30924203&lawType=2 resoluci贸n licitaci贸n y cantidades econ贸micas abrir los PDF acta 2 B y acta 3.

https://www.cgtbarcelona.org/wp-content/uploads/2022/11/Nota-CGT_Bicing-no-funciona.pdf