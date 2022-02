“Cuba parece tener el mismo efecto en las administraciones estadunidenses que la luna llena tiene en los hombres lobo”

Se dice f谩cil, pero han sido seis d茅cadas dur铆simas que comenzaron con una ligereza desconcertante y la creencia de que el bloqueo del gobierno de EEUU a Cuba no durar铆a demasiado. Un par de a帽os, quiz谩s.

El 2 de febrero de 1962 John F. Kennedy llam贸 a su secretario de Prensa, Pierre Salinger, y le dio una tarea urgente:

鈥揘ecesito muchos puros cubanos, Pierre.

鈥撀緾u谩ntos, presidente?

鈥揢nos mil.

El funcionario visit贸 las tiendas mejor surtidas de Washington y consigui贸 mil 200 H. Upmann Petit Corona enrollados a mano en las vegas de Pinar del R铆o, en el extremo occidental de la isla.

鈥淎 la ma帽ana siguiente, cuando llegu茅 a su despacho, el presidente dijo 鈥樎縬u茅 tal te fue?鈥, mientras yo cruzaba el umbral. 鈥楳uy bien鈥, respond铆. Kennedy sonri贸 y abri贸 un caj贸n de su escritorio. Tom贸 un gran papel y lo firm贸 inmediatamente. Era el decreto que prohib铆a todos los productos cubanos en nuestro pa铆s. Los puros cubanos eran a partir de ese momento ilegales en EEUU鈥, cont贸 a帽os despu茅s Salinger a la revista Cigars Aficionado.

Los peri贸dicos de la 茅poca relataron con bastante exactitud lo que significaba aquella decisi贸n. The New Republic escribi贸: 鈥淟a econom铆a de Cuba depend铆a de EEUU para art铆culos esenciales como camiones, autobuses, excavadoras, equipos telef贸nicos y el茅ctricos, productos qu铆micos industriales, medicinas, algod贸n crudo, detergentes, manteca de cerdo, papas, aves, mantequilla, una gran variedad de productos enlatados y la mitad de los alimentos b谩sicos en la dieta cubana como el arroz y los frijoles negros鈥 Una naci贸n que hab铆a sido un ap茅ndice econ贸mico de EEUU qued贸 repentinamente a la deriva; era como si Florida hubiera quedado aislada del resto del pa铆s, incapaz de vender naranjas y ganado o de traer turistas, gasolina, repuestos de autom贸viles o cohetes de Cabo Ca帽averal鈥.

Entre el 3 de febrero de 1962 y el 22 de noviembre de 1963 mediaron 657 d铆as. Kennedy fue asesinado antes de que pudiera quemar uno a uno su arsenal de tabacos cubanos y antes de que se concretara la agenda de la negociaci贸n para tal vez revertir o suavizar el bloqueo, un proceso que estaba en curso cuando el magnicidio de Dallas.

Las consecuencias del fracaso de la invasi贸n de Cuba por Playa Gir贸n, en abril de 1961 鈥搇os invasores detenidos hab铆an sido cambiados por compotas y tractores鈥 y la llamada crisis de octubre que involucr贸 a EEUU, la Uni贸n Sovi茅tica y Cuba, en 1962, fueron dos de los factores que hab铆an determinado el arranque del intento negociador. Un memorando remitido por Gordon Chase, especialista del Consejo de Seguridad Nacional para asuntos de Am茅rica Latina, a McGeorge Bundy, consejero de Seguridad Nacional del presidente Kennedy, el 11 de abril de 1963, recomend贸 con cinismo: Si una suave aproximaci贸n negociadora a Castro es factible y exitosa, los beneficios podr铆an ser sustanciales.

De nada valieron los intentos de rectificaci贸n de Kennedy ni los llamados no ya a la elemental justicia, sino al pragmatismo. Decenas de analistas, funcionarios y hasta ex presidentes estadunidenses han reclamado cordura para evitar que el castigo impuesto al pueblo cubano siga basado en la pulsi贸n s谩dica, la inercia o simplemente en la arrogancia de un cogollo de politiqueros. Pero Washington ha seguido movi茅ndose en unas constantes vitales perversas. Wayne Smith, ex jefe de la Secci贸n de Intereses de EEUU en La Habana y una de las voces m谩s firmes contra el bloqueo impuesto unilateralmente por su pa铆s, lleg贸 a la conclusi贸n de que Cuba parece tener el mismo efecto en las administraciones estadunidenses que la luna llena tiene en los hombres lobo.

Tienen nietos y hasta bisnietos los que nacieron cuando Kennedy, con sus razones oscuras y su trastienda de tabacos, firm贸 la Orden Ejecutiva 3447 que decreto虂 un bloqueo total sobre Cuba, incluyendo las medicinas y los productos alimenticios, y la amenaza a cualquier pa铆s que decidiera aliviar las sanciones. Algunos de esos cubanos han muerto y muchos morir谩n sin saber c贸mo funciona un pa铆s en condiciones de normalidad, la vieja o la nueva con covid, da igual. Sin entender c贸mo se ha podido actuar contra millones de personas por tanto tiempo y con tanto odio, un odio sin l铆mite ni explicaci贸n racional.

Cubadebate