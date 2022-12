Lo del Consejo General del Poder

Judicial no sé si es ya sainete o culebrón. Eso sí, es un espectáculo maravilloso.

Está siendo entretenidísimo ver cómo se degrada nuestra calidad democrática a

golpe de acción y reacción. Supongo que esta es una de las cosas que el PP

andaba buscando: llevar al Gobierno a hacer reformas de calado que le permitan

acusarle de golpista. Aunque tengo la sensación de que, con dos cambios de

directiva en cuatro años, nadie dentro de ese partido piensa tan a largo plazo.

En medio de acusaciones cruzadas,

para ver quién tiene la culpa de esta situación no hay más que hacerse la vieja

pregunta latina: ¿quién se beneficia? ¿Cuál es el sector favorecido por la

actual composición y cuál el que intenta cambiarlo? Bien, no hace falta ser un

lince para saber que quien tiene interés en que las cosas se queden como están

el mayor tiempo posible es el PP. Y no solo porque Feijoo, en un alarde de

torpeza comunicativa, haya reconocido que activamente está impidiendo la renovación.

No hay más que mirar los números.

El Consejo General del Poder

Judicial actual fue elegido en 2013, cuando el PP gozaba de una cómoda mayoría

absoluta en ambas Cámaras. Se estrenaba el nuevo sistema de selección, por el

que todos los vocales eran elegidos por las Cortes, y la composición actual del

órgano refleja, por tanto, la correlación de fuerzas que había en aquel

momento. El Consejo tiene de ordinario 21 miembros (20 vocales y un presidente),

pero, tras la dimisión de Lesmes y el fallecimiento y la jubilación respectivamente

de otros dos vocales, su número ha quedado reducido a 18: 10 elegidos a propuesta

del PP y 8 elegidos a propuesta de IU, PSOE y PNV.

Evito de forma consciente los

conceptos «bloque conservador» y «bloque progresista» porque simplifica

demasiado. Los vocales del Consejo no forman bloques cerrados; tienen

afinidades ideológicas, pero no hay disciplina de partido y los del mismo

bloque no tienen por qué votar todos lo mismo en todos los asuntos, ni tienen por

qué votar siempre lo que convenga al partido que los designó. Por ejemplo, el

vocal propuesto por el PNV, que es un partido no precisamente progresista (aunque

en Madrid a veces nos lo parezca, puesto que sus formas son mucho más

civilizadas que las de la ultramontana derecha estatal), suele votar con los progresistas.

Es decir, que esos bloques existen, pero no debemos verlos como si fueran

grupos parlamentarios.

Hecho este excurso, volvemos al

hilo. Decíamos que el PP es el principal interesado en mantener las cosas como

están. Hay quien dice, yo lo he leído, que la culpa de que no se renueve el

órgano es de los dos grandes partidos, porque «no se ponen de acuerdo» y

ninguno acepta las propuestas del otro. Sostener esto en 2022 ya no es una

ingenuidad adorable, sino que cuenta más bien como estupidez plena o como hipocresía

insostenible. Porque aquí lo que el PP ha hecho durante cuatro años es

dedicarse a marear la perdiz, a romper conversaciones y a poner las condiciones más inverosímiles para sentarse a la mesa: expulsar a otros partidos de la

negociación, que no se indulte a los presos del procés, que no se reforme

el delito de sedición, etc.

Equiparar a los dos partidos, cuando

hay uno al que la situación le beneficia y otro al que le perjudica, es absurdo.

Y se preguntará: ¿es que el PP no puede poner condiciones para negociar? Pero es

que esa no es la cosa. La cosa es que no son condiciones, son excusas. El PP no

quiere renovar el Consejo porque le conviene su composición actual, punto. Aparte

de eso, y ya hablando en general, no creo que en una negociación de este tipo

deban ponerse demasiadas condiciones. ¡Que estamos hablando de la renovación de

un órgano constitucional, por favor! Un partido con sentido de Estado y lealtad

institucional desvincularía esta negociación del resto de cuestiones y

agilizaría el trámite. Pero claro, el PP nunca ha tenido de lo uno ni de lo

otro.

El asunto lleva meses hinchándose (con

hitos como la dimisión de Lesmes, que deja al Consejo sin presidencia) y ha

estallado en las últimas semanas. Para empezar, el 4 de diciembre se cumplió el

cuarto año de interinidad del Consejo, es decir, que lleva cuatro años sin renovarse.

Dado que su mandato es de cinco años, nos alejamos peligrosamente al momento en

que habrá estado más tiempo con el mandato caducado que sin él. Y para seguir, se

ha desarrollado el culebrón de la elección de magistrados del Tribunal Constitucional.

Lo expliqué en este artículo,

pero lo resumo. Hace unos meses se tendrían que haber elegido cuatro

magistrados del Tribunal Constitucional: dos los elige el Gobierno y dos el

CGPJ. No está ni mucho menos claro si deben elegirse a la vez o si cada institución

puede elegir a sus dos vocales por separado, pero la interpretación mayoritaria

es la primera. La cosa es que el Gobierno había reformado el año pasado la Ley

Orgánica del Poder Judicial para que un Consejo en funciones no pudiera, entre

otras cosas, nombrar magistrados del Tribunal Constitucional. Así que hubo que meter

una segunda reforma para que se desbloqueara legalmente esta elección. Esta reforma

entró en vigor en julio, y desde entonces siguen discutiendo.

El problema es de mayorías. Se requiere

un acuerdo de 3/5 de los miembros del Consejo para elegir a estos dos

magistrados. Es decir, 11 de los actuales 18. La cosa es que ya hay 9

favorables a la elección: los 8 del bloque progresista y 1 del conservador (¿veis

como no eran bloques monolíticos?), pero los 9 vocales conservadores restantes

se mantienen firmes en su posición. Así que el Gobierno ha presentado una reforma que les pasa por encima: modificar el sistema de elección para que sean

elegidos los dos candidatos que más votos saquen, sin requisitos de mayorías. Y,

por si acaso, la reforma tiene una segunda pata: permite que el Gobierno pueda

designar a sus dos candidatos aunque el CGPJ no designe los suyos o

viceversa (1).

Se da la circunstancia, ciertamente

humorística, de que el CGPJ no ha tenido siempre esta mayoría de 3/5, sino que históricamente elegía a muchos altos cargos por mayoría absoluta. Fue Zapatero

quien estableció la actual mayoría de 3/5, y el PP la recurrió alegando que

creaba minorías de bloqueo que podían llevar a la parálisis del órgano. El Tribunal

Constitucional, por unanimidad, dijo que el legislador puede establecer las

mayorías que considere, ya que la Constitución no dice nada al respecto. Cómo cambian

las cosas.

La reforma para reducir la mayoría sale,

en principio, adelante, y estará en vigor en poco tiempo, porque el PSOE la ha

metido como enmienda en otra ley. Pretenden que los magistrados del TC estén

nombrados antes de fin de año. El último capítulo del culebrón es que los

vocales del bloqueo han pedido un pleno urgente para tratar el tema, así que a

lo mejor está resuelto incluso antes. Eso sí, el problema básico (el CGPJ en

funciones desde hace más de cuatro años) sigue sin tratar, y seguirá mientras

el PP quiera.

La duda aquí es cómo valorar la

reforma que se ha hecho al modo de elegir magistrados del TC. La respuesta es: no

lo sé. A mí, en abstracto, no me gusta. Prefiero un sistema que fuerce el

acuerdo que un sistema que deja las cosas al albur de mayorías simples y que

aumenta el poder del Gobierno. Pero esto tiene sentido en un contexto de

lealtad. Si el PP ha decidido romper con toda lealtad hacia el Gobierno, este

tiene que hacer lo que pueda para garantizar cierta normalidad institucional. Y

no, tener a la cúpula jurisdiccional y al Tribunal Constitucional parados es lo

contrario a normalidad institucional.

Que no me guste demasiado la reforma, por cierto, no significa que sea un golpe de Estado, que el Gobierno quiera controlar al Consejo General del Poder Judicial (2) ni que Pedro Sánchez sea el nuevo Orban. Eso es retórica de un sector político que ha abandonado a nivel estatal cualquier rastro, no ya de lealtad institucional, sino incluso de vergüenza. A Zapatero le hicieron lo mismo, pero cuando Zapatero aún no había aparecido un Donald Trump que mostrara la viabilidad de esta estrategia.

Por concluir: estamos ante una reforma negativa,

por las razones que he dicho, pero no veo que haya mucha más salida que aprobarla, una vez

que la mierda ha alcanzado estos niveles. Veremos a ver si esto la frena.

(1) Esto último tiene un problema, y

es que podría ser inconstitucional. Y el Tribunal Constitucional que decidirá

sobre el tema será el que incluya a los cuatro magistrados elegidos por este

sistema.

(2) Es decir, quiera controlarlo más allá de lo que la Constitución y la ley (impulsada por el PP) permiten al partido mayoritario influir en su composición. Que es mucho.

