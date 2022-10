–

En los mismos proleg贸menos de la invasi贸n rusa a Ucrania pudimos contemplar c贸mo en un tiempo r茅cord, en Espa帽a y en toda la UE, se constru铆a un aut茅ntico cerco a la informaci贸n procedente de medios no comprometidos con el discurso atlantista acerca de este conflicto. En flagrante contradicci贸n con las legislaciones europeas sobre libertad de expresi贸n, se impidi贸 el acceso a los medios de Rusia y otros lugares con discurso af铆n a las radiofrecuencias televisivas y los servidores de internet europeos. Dada la premura y la falta de obst谩culos con la que ello se resolvi贸, no deja de ser plausible la sospecha de que era una respuesta que estaba prevista de antemano. La cosa no qued贸 ah铆. En todo tipo de medios generalistas de gran alcance, desde entonces y hasta el momento presente, en cualquier informaci贸n acerca del transcurso de la guerra o an谩lisis de la misma ha estado sistem谩ticamente exclu铆do el dato, la opini贸n o el punto de vista que no sea coincidente con la visi贸n que avala el binomio OTAN-UE. Exactamente lo mismo, pero en sentido contrario, sucede con los medios de comunicaci贸n de la Federaci贸n Rusa (especialmente los que el gobierno de dicho pa铆s tiene dedicados a la divulgaci贸n internacional de sus puntos de vista). En tal contexto, centr谩ndonos en nuestro 谩mbito, la ciudadan铆a espa帽ola y europea, a trav茅s de los medios de comunicaci贸n habilitados, recibe cada d铆a una gran cantidad de noticias y opini贸n sobre el conflicto de Ucrania, informaci贸n que est谩 toda ella absolutamente seleccionada, filtrada y, cabe pensar que, en no pocos casos, elaborada, por una de las dos partes que est谩 en conflicto. Resulta natural pensar que dicha informaci贸n dif铆cilmente pueda ser neutral y objetiva. El bloqueo informativo es de tal magnitud que ni siquiera se hace necesaria su ocultaci贸n o disimulo ante la opini贸n p煤blica. Como bien nos recordaba recientemente Josep Borrell: “la comunicaci贸n es un campo de batalla … adem谩s de conquistar espacios, hay que conquistar las mentes”. (Ver tambi茅n declaraciones de ayer mismo de Felipe Gonz谩lez:“En democracia, la verdad es lo que los ciudadanos creen que es verdad”)

El factor propagand铆stico de los cr铆menes de guerra

Por mucho que existan convenciones internacionales que tratan de delimitar qu茅 tipo de acciones resultan l铆citas a los contendientes de un conflicto armado, las y los antimilitaristas (y toda persona de bien) sabemos sobradamente que una guerra, en s铆 y considerando todos y cada uno de los actos que se cometen bajo su paraguas, es un crimen contra la humanidad. Lamentablemente no todo el mundo lo ve de esta forma y en el contexto de batalla comunicativa que bien defin铆a Borrell, dichos tratados y convenciones que tratan de minimizar el impacto de la acci贸n b茅lica son empleados como arma arrojadiza para promocionar la propia parte y combatir la contraria. En toda guerra, y m谩s cuando se trata de una guerra (por ahora) “convencional”, como es la de Ucrania, suceden infinitos actos de “ilegalidad” con respecto a esas legislaciones internacionales. Resulta poco menos que imposible que la acci贸n armada quede restringida a personal y objetivos militares y no afecte a civiles ni a infraestructuras b谩sicas para la vida digna. Tampoco parece posible evitar que en el contexto de odio, violencia sistem谩tica y de desprecio a la vida humana que constituye una guerra de estas caracter铆sticas, no se produzcan actos de criminalidad com煤n (robo, asesinato, tortura, violaci贸n…) inducidos por el mando respectivo como parte de la estrategia, tolerados o simplemente de car谩cter espont谩neo. Poder acusar a la parte contraria de transgredir dichos l铆mites al tiempo que se defiende que la propia respeta las “convenciones” resulta un arma propagand铆stica de primer orden a la hora de justificar la acci贸n militar e, incluso, en el plano diplom谩tico, lograr la implicaci贸n de m谩s estados. Para ello, el control de la informaci贸n que llega al gran p煤blico resulta fundamental.

Como decimos, y hemos comprobado sobradas veces en el pasado, en toda guerra se cometen cr铆menes; los que quedan dentro de la “legalidad” b茅lica y los que no. Sin embargo, el p煤blico de cada pa铆s solo llega a conocer los cometidos por las tropas del bando contrario. Y ni siquiera de forma cabal, puesto que en contextos de control de la informaci贸n, como los que siempre han sido propios de toda dictadura que se precie y que en la actualidad prosperan tambi茅n en Occidente, se hace sumamente dif铆cil distinguir el hecho realmente acaecido, de la exageraci贸n deliberada, el montaje o la pura invenci贸n. Los medios de comunicaci贸n dedicados a la guerra de Ucrania frecuentemente nos informan de graves violaciones del derecho internacional y de “cr铆menes de guerra” (como si, dec铆amos, la guerra en s铆 no fuera ya un crimen) cometidos por las tropas rusas. Cabe pensar que pudiendo ser cierta la mayor parte o mucha de dicha informaci贸n, dada la falta de objetividad y la parcialidad de dichos medios, y la imposibilidad de contrastar los datos con fuentes neutrales a causa del bloqueo informativo, se hace muy dif铆cil verificar qu茅 hay de verdadero o falso en cada caso. Por otra parte nada se nos cuenta en dichos mass media, por ejemplo, acerca de los efectos de los bombardeos y acciones de quinta columna ucranianas sobre poblaci贸n civil e infraestructuras en el Domb谩s, o las represalias que presuntamente sufren los ciudadanos prorrusos en las zonas recuperadas. Ni siquiera llegaron a reflejarse en los medios de masas a que nos estamos refiriendo lasrecientes declaraciones del presidente de Ucrania solicitando un bombardeo nuclear preventivo de la OTAN sobre territorio ruso, hecho escandaloso a todas luces y que deber铆a invitar a una reflexi贸n acerca de a qu茅 agentes se est谩 apoyando militarmente.

Resultados de la estrategia

Esta forma de filtrar y controlar la informaci贸n que se administra al gran p煤blico, como se viene explicando, es un arma m谩s de la guerra. Su funci贸n principal es sensibilizar a la opini贸n p煤blica demonizando al adversario (y santificando a la parte af铆n) y generando estados de opini贸n favorables a la intervenci贸n y escalada b茅lica. Podr铆amos poner numerosos ejemplos de c贸mo esta t谩ctica comunicativa se emple贸 en el pasado en persecuci贸n y logro de los mismos fines. En el caso espa帽ol, como en la mayor铆a de Europa, puede afirmarse que el monopolio informativo impuesto al conflicto de Ucrania est谩 dando los resultados deseados. Por desgracia podemos comprobar c贸mo el apoyo b茅lico, que se traduce en un importante trasvase armament铆stico y econ贸mico de los pa铆ses de la OTAN-UE al gobierno ucraniano, recibe un gran respaldo popular y apenas genera debate. El logro concreto de ese esfuerzo (batalla) de control comunicativo emprendido por los gobiernos de la UE contra su propia ciudadan铆a es la constataci贸n del grado de apoyo que hoy se da entre la poblaci贸n europea (y espa帽ola) hacia una guerra que, en t茅rminos pr谩cticos, no dejaba de ser tan ajena a los habitantes de dichos estados como otras que tambi茅n hay en curso en el planeta. De hecho, y es una gran paradoja, la implicaci贸n b茅lica de los pa铆ses de la UE en la guerra de Ucrania s铆 ha terminado acarreando graves consecuencias a su poblaci贸n. Por ello, a煤n m谩s, se hace necesario mantener la estrategia comunicativa de la que venimos hablando para que personas que ven c贸mo sus gobiernos respectivos incrementan escandalosamente los presupuestos militares en detrimento de los servicios b谩sicos, c贸mo los precios se disparan, c贸mo hay desabastecimiento energ茅tico y c贸mo, en resumidas cuentas, su pa铆s y toda la zona se adentra en una peligrosa e incierta crisis econ贸mica, contin煤en dando su apoyo a la guerra.

La tarea antimilitarista

Ante lo dicho, la tarea antimilitarista, en su denuncia de toda guerra, pasa por arrojar luz sobre este tipo de estrategias de control social al servicio del militarismo y el armamentismo. Nuestro discurso, sin dejar de nombrarlos, no debe dirigirse a los aspectos pr谩cticos del apoyo a la guerra: c贸mo, en este caso, la implicaci贸n en el conflicto de Ucrania est谩 poniendo en peligro nuestra econom铆a. Nuestra postura ha de ser siempre eminentemente 茅tica: incluso en la situaci贸n de que un conflicto b茅lico pudiera beneficiarnos de alguna forma, toda guerra es una cat谩strofe para la humanidad y, nos salpique poco o mucho, nuestro deber es hacer lo que est茅 en nuestra mano en pro de su cese. Ci帽茅ndonos a la guerra ruso-ucraniana, un conflicto en el que nuestro pa铆s participa, nuestro objetivo inmediato precisamente ha de ser presionar a las instituciones para que cese la colaboraci贸n espa帽ola en la alimentaci贸n de la contienda. No al env铆o de armas ni de financiaci贸n, no al entrenamiento de militares de los estados beligerantes. Tambi茅n contribuir a que la presi贸n de la OTAN, una organizaci贸n de la que Espa帽a forma parte, sobre Rusia disminuya y, en resumidas cuentas, que se lleve a cabo todo esfuerzo posible para que las partes en conflicto se sienten a una mesa de negociaci贸n y puedan dirimir sus intereses mediante la v铆a diplom谩tica.

