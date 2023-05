–

De parte de Nodo50 May 21, 2023 223 puntos de vista

Desokupa mai va tenir opcions reals de desallotjar El Kubo i la Ruïna a la Bonanova. Tot i l’anunci grandiloqüent de Daniel Esteve, l’empresa no havia estat contractada per la SAREB, que és la propietària dels immobles. Tampoc hi havia -ni hi ha encara- cap desallotjament judicial previst. A més, l’empresa sap que haver assaltat els dos blocs ocupats hauria estat constitutiu d’un delicte de violació de domicili. Això obriria les portes a la seva primera condemna, que encara no ha arribat malgrat les múltiples denúncies que acumulen. Un total de 28, comptant només les dels Mossos d’Esquadra.

L’anunci de desallotjament d’Esteve era, per tant, un bluf. Però això no importava perquè l’objectiu en realitat era un altre. De la mateixa manera que l’extrema dreta no necessita governar per marcar l’agenda política, Desokupa no necessita complir les seves amenaces per avançar en la seva guerra contra els pobres. De bracet, precisament, de l’extrema dreta.

En un passat recent ja hem viscut iniciatives com les patrulles ciutadanes per combatre un suposat augment de la inseguretat. També hem assistit al naixement de grups organitzats a xarxes i al carrer que s’han dedicat a assenyalar població migrant, sense llar o drogodependent com a presumpta causant de problemes d’insalubritat i salut pública. Desokupa té el mateix objectiu: assenyalar un enemic per atacar-lo al marge de la llei, saltant-se tots els codis de l’estat de dret per refermar l’status quo.

En aquest cas es tracta dels ocupes i el seu delicte és atacar el dret a la propietat privada. La resposta de l’empresa és actuar mitjançant coaccions, amenaces i vexacions per fer-los fora de les propietats que han ocupat i restablir l’ordre. En aquest cas ni tan sols han necessitat una ocupació problemàtica. La Ruïna i el Kubo no han causat conflictes remarcables a la Bonanova i Sant Gervasi de Cassoles els últims anys. Una afirmació compartida pel gruix de veïns, per la Salle Bonanova -que conviu paret amb paret amb les cases ocupades- i pels Mossos d’Esquadra. La llavor la van posar Ciutadans, Valents i Vox exigint el desallotjament dels immobles (en plena campanya i amb el procediment en tràmit als jutjats, a l’espera d’assenyalar una data) i Desokupa ha recollit el fruit per poder seguir amb la seva campanya publicitària gratuïta.

La Ruïna i el Kubo són només un pretext perquè Desokupa pugui fer-se visible i ataqui amb més força a qui fins ara han estat les seves víctimes: persones i famílies pobres que estan ocupant un immoble per necessitat.

El rebombori provocat per Esteve i els seus va comportar un dispositiu de seguretat d’unes dimensions poc habituals a Barcelona. Finalment, la situació convidava a que la majoria de mitjans expliquessin què estava passant. Davant d’aquest escenari apareixen dues consideracions claus. La primera és com explicar el context social que envolta les actuacions de Desokupa. La segona, quin paper s’atribueix a l’empresa en aquest context.

Desokupa viu de vendre una sensació d’inseguretat provocada per una suposada allau d’ocupacions. En aquest cas, l’empresa ha triat com a esquer dues ocupacions vinculades amb el moviment anarquista, però el seu camí tot just comença aquí.

La Ruïna i el Kubo són només un pretext perquè Desokupa pugui fer-se visible i ataqui amb més força a qui fins ara han estat les seves víctimes: persones i famílies pobres que estan ocupant un immoble per necessitat. Al febrer vam veure un exemple d’això no molt lluny de la Bonanova, quan durant dies l’empresa va estar assetjant una família que havia entrat a viure en un antic local comercial.

Ocupacions i desnonaments, vasos comunicants

Al Principat es van presentar el 2022 7. 168 demandes per ocupació d’immoble, segons una resposta parlamentària del conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena. Això representa un 0,6% del total de pisos que hi ha a Catalunya. La xifra ha anat a menys des del 2020, quan es van presentar un total de 7.859 demandes. Si bé aquesta realitat és àmpliament explicada des de la majoria de mitjans de comunicació, molts cops ho és sense visibilitzar l’altra cara de la moneda. Catalunya és líder en denúncies per ocupació a l’Estat, sí, però també ho és en desnonaments. Només el 2022 se’n van executar 8.574, que equival a més d’un cada hora. Sovint, les persones que perden casa seva es queden sense cap opció d’habitatge digna, la qual cosa els empeny a ocupar pisos, habitualment de grans tenidors.

A Barcelona, per exemple, són 700 les famílies desnonades que tenen dret a un habitatge d’emergència però que encara no l’han rebut. Més enllà dels desnonaments hi ha altres causes que empenyen a ocupar si el que es vol és tenir un habitatge. Per exemple, el racisme immobiliari. A Girona i Salt el 80% de les immobiliàries accepta “no llogar a immigrants o persones de color”. A banda d’obstacles per part de privats, la llei d’estrangeria ja representa per si sola una privació per entrar al mercat immobiliari. Sense papers, no hi ha contracte.

Parlar d’ocupacions i obviar les limitacions del dret a l’habitatge és trampós. Sobretot si el nostre objectiu com a periodistes és abordar el problema més enllà de la morbositat i la immediatesa

Parlar d’ocupacions i obviar les limitacions del dret a l’habitatge és trampós. Sobretot si, fílies i fòbies a banda, el nostre objectiu com a periodistes és abordar el problema més enllà de la morbositat i la immediatesa i comprendre’l en la seva globalitat. I la realitat és que mentre tot l’ordenament jurídic blinda el dret a la propietat privada, les garanties per disposar d’un habitatge arriben amb comptagotes. Una anàlisi prou superficial de la Constitució espanyola deixa pocs dubtes al respecte. El compliment de les sentències judicials -com les que ordenen els desnonaments- és un dret fonamental a la Carta Magna. El dret a l’habitatge, en canvi, és només un principi rector, no d’obligat compliment.

Això serveix per entendre la distribució de forces a banda i banda de la balança. Hem vist com s’han fet modificacions legals per fer els desnonaments exprés, com s’han executat desallotjaments sense comunicar dia i hora, com s’han enviat antiavalots a fer fora famílies, com s’han ampliat els horaris per executar llançaments i com a Catalunya hi ha més de 30.000 pisos buits de grans tenidors que no compleixen cap funció social. També com s’han superat els 8.000 desnonaments el darrer any a Catalunya, malgrat la moratòria estatal aprovada el març del 2020 i vigent fins al pròxim 30 de juny- a Catalunya. N’hi hauria prou amb un canvi de la Llei d’Enjudiciament Civil per fer que els jutges poguessin rebutjar demandes de desnonament atenent, per exemple, a criteris de vulnerabilitat i consideracions de grans tenidors. Però la voluntat política és inexistent i la llei continua immutable mentre el degoteig de desnonaments i ocupacions no s’atura.

Un cop analitzat el context social, el següent pas és decidir quin paper atribuïm des dels mitjans a Desokupa en aquest escenari. En diverses ocasions la darrera setmana hem escoltat que si l’empresa existeix és perquè molts propietaris tenen una necessitat que l’Estat no s’està encarregant de cobrir. Atenent a l’anàlisi que acabem de fer del context social i jurídic en matèria d’habitatge, podem concloure que el problema no és que la llei deixi desemparats els petits o grans tenidors sinó, en tot cas, la tardança a actuar en cas d’ocupació. Arribats fins aquí, podem obviar que l’enfocament òptim és el que analitza el context social detallat anteriorment. Però si és així, hauríem de donar veu a qui es queixa d’aquesta demora, demanant reformes legals i agilitat als tribunals, en comptes de reconèixer la legitimitat d’una empresa que actua al marge de la llei i que acumula denúncies per lesions i coaccions contra famílies pobres que busquen cobrir una necessitat.

De la resposta que donem a aquesta pregunta en dependrà si acabem legitimant la força bruta i l’adopció de mesures més enllà de l’Estat de dret. També influlirà en si acabem veient com a normal que un problema artificial generat a la Bonanova acabi servint d’excusa per convocar una cercavila amb els crits de Sieg Heil com a banda sonora de fons. En definitiva, si deixem que el bluf deixi pas a l’amenaça.